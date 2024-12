„Ob Jesus auch so gehandelt hätte?“ Betroffener von Gewalt und Missbrauch antwortet auf die kühlen Schreiben des Bistums Regensburg

Juristisch verbrämte Antworten ohne ein Wort des Mitgefühls oder Bedauerns hat Manfred van Hove auf seine Bitten und Forderungen um ein Gespräch und ein angemessenes Schmerzensgeld vom Bistum Regensburg erhalten. Er wurde über Jahre bei den Domspatzen vergewaltigt. Jetzt hat er der Präventionsbeauftragten des Bistums geantwortet.

Fünf dürre Sätze. Damit hat Dr. Judith Helmig, Leiterin der Stabsstelle für Kinder- und Jugendschutz im Bistum Regensburg, ein nochmaliges außergerichtliches Vergleichsangebot der Rechtsanwälte von Manfred van Hove wegen Schmerzensgeld für die jahrelangen Vergewaltigungen, die ihm als Kind bei den Domspatzen angetan wurden, zurückgewiesen.

„Ihr Schreiben vom 05.12.2024 ist hier per Post am 9.12.2024 eingegangen. Inhaltlich kann ich nur meine bisherigen Ausführungen wiederholen: Das Verfahren bei der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen in Bonn ist das außergerichtliche Angebot der Bistümer. Die Kommission legt Ihre Entscheidungen in Anlehnung an die Rechtsprechung fest und berücksichtigt damit auch das sogenannte Kölner Urteil. Im Übrigen möchte ich noch erwähnen, dass es inzwischen auch klageabweisende Urteile gibt. Höchstvorsorglich weise ich darauf hin, dass etwaige angefallene anwaltliche Gebühren und Kosten nicht übernommen werden.“

Mit ähnlich kühlen Worten hatte Helmig, die 2016 als Präventionsbeauftragte im Bistum eingesetzt wurde und eine „Kultur der Achtsamkeit und Sensibilisierung für das Thema sexueller Missbrauch“ voranbringen soll, Manfred van Hove auf ein Schreiben geantwortet, das dieser an Bischof Voderholzer gerichtet und um ein Gespräch gebeten hatte.

Kein Wort des Bedauerns oder des Mitgefühls, keine Spur von Empathie, lediglich das Zurückziehen auf juristische Standpunkte, wie man sie aus Anwaltsschreiben kennt, aber nicht von der Leiterin einer Stabsstelle für Kinder und Jugendschutz erwarten würde. Ähnliche Erfahrungen hat auch der Ex-Domspatz Matthias Podszus gemacht, der aktuell eine Klage gegen das Bistum anstrengt, wegen dem, was ihm an der Vorschule in Pielenhofen angetan wurde.

Man fragt sich ohnehin, warum just die Präventionsbeauftragte solche Schreiben beantwortet und ob sie nicht andere Aufgaben hätte, aber vielleicht handelt man im Bistum Regensburg einfach pragmatisch und hat mit Helmig eine studierte Juristin an der Hand, die schon in der Vergangenheit damit auffiel, den Missbrauchsskandal bei dem Domspatzen kleinzureden (mehr dazu hier).

Manfred van Hove hat nun angekündigt, den Klageweg zu beschreiten, obwohl er ob seines hohen Alters eine gütliche Einigung vorgezogen hätte. Wie berichtet, gestand ihm die erwähnte Kommission 15.000 Euro „freiwillige Anerkennungsleistung“ zu, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Das erwähnte Kölner Urteil sprach einem Betroffenen hingegen 300.000 Euro Schmerzensgeld zu. Doch Manfred van Hove geht es nicht ums Geld, sondern um etwas ganz anderes.

In einem Offenen Antwortschreiben an die Präventionsbeauftragte legt er seine Motivation dar. Wir veröffentlichen diesen Brief, den van Hove an alle deutschen Bischöfe verschicken will, in voller Länge.