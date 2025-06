Petition gegen Tennisplätze im Regensburger Westen übergeben – der Bau läuft

541 Unterschriften gegen den Bau dreier Tennisplätze am Weinweg hat der Kleingärtner Peter Rosner gesammelt. Doch die werden bereits gebaut.

Die Bagger sind bereits am Weinweg im Einsatz. Es wird daran gearbeitet, die Fläche gegenüber der Bischof-Manfred-Müller-Schule in drei Tennisplätze zu verwandeln. Dennoch ist Peter Rosner, begleitet von Unterstützern aus den Reihen von Greenpeace, dem Bund Naturschutz und der Linkspartei, am Donnerstag ins Alte Rathaus gekommen.

Der Kleingärtner hatte eine Petition gegen das Vorhaben ins Leben gerufen. 541 Unterschriften sind zusammengekommen. „Wir wollen zumindest ein Zeichen setzen“, erklärt er, als Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer das Konvolut entgegennimmt.

Kleingärtner fühlen sich übergangen

Wie berichtet, hatte der Umweltausschuss des Regensburger Stadtrats mehrheitlich dafür gestimmt, den Bau der Tennisplätze im Landschaftsschutzgebiet an der Donau zu genehmigen. Der Spieldruck beim Regensburger Tennisklub (RTK) sei extrem hoch, und andere Flächen stünden nicht zur Verfügung, hieß es zur Begründung.

Der RTK zählt nach eigenen Angaben 800 Mitglieder und fast doppelt so viele registrierte Gäste. Zu viele für die vorhabndenen Plätze, heißt es. Die Stadtratsmehrheit befürchtet auf keine signifikanten Auswirkungen auf die Kaltluftschneise, in der die Fläche liegt. Auf ein Gutachten, das dies genauer untersucht hätte, wurde verzichtet.

Was Rosner und auch den Vorsitzenden des Kleingartenvereins, Thaddäus Dros, besonders ärgert: „Mit uns hat niemand gesprochen. Wir wurden einfach übergangen.“ Dabei sei man unmittelbar von den neuen Tennisplätzen und der damit einhergehenden Lärmbelästigung betroffen.

„Wir vermissen ein Gesamtkonzept zur Hitzeentwicklung.“

Darüber hinaus gehe es um das große Ganze. Am Weinweg entstehen die Tennisplätze, an der Lilienthalstraße droht einem Wäldchen die Abholzung. Immer wieder verschwinde etwas, das vermeintlich klein sei. Doch in der Summe wirke sich das alles negativ auf das Klima in Regensburg aus. „Wir vermissen ein Gesamtkonzept der Stadt mit Blick auf die Hitzeentwicklung“, betont Rosner.

Maltz-Schwarzfischer verteidigt die Entscheidung des Stadtrats. „Alle Belange wurden abgewogen.“ Sie glaube nicht, dass die Tennisplätze einen gravierenden Einfluss auf das Klima hätten. „Bisher war das ein vernachlässigter Schotterplatz, der als Parkplatz genutzt wurde. “ Die Tennisplätze mit den Ausgleichs- und ökologischen Aufwertungsmaßnahmen würden im Vergleich dazu eine Verbesserung darstellen.

Und was den Lärm betrifft: „Das ist bereits jetzt ein Sportgelände. Da müssen die Nachbarn nicht involviert werden.“

Petition kommt in den Stadtrat

Der Beschluss zum Bau der Tennisplätze hatte im Vorfeld für heftige Auseinandersetzungen zwischen dem Umweltamt auf der einen und den Bürgermeistern Ludwig Artinger und Astrid Freudenstein auf der anderen Seite gesorgt. Artinger selbst sprach von „engagierten Diskussionen“, die man geführt habe.

Die Petition werde zunächst von der Verwaltung bearbeitet, so die Oberbürgermeisterin. Anschließend kommt das Thema Tennisplätze erneut in den Stadtrat – auch wenn die Entscheidung bereits gefallen ist und die Plätze dann so gut wie fertig sein dürften.