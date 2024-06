Pünktlich zur Nachhaltigkeitswoche Regensburg: Sechs Klimaaktivisten vor Gericht

Von einer „Tradition der Repression gegen Klimaaktivisten“, spricht Simon Lachner angesichts von sechs Verfahren, die diese Woche am Amtsgericht begonnen haben. Den Anfang machte die Künstlerin Ronja Künkler.

Ein herzliches „Happy Birthday, liebe Ronja“ wird um kurz nach halb neun im Sitzungsaal 204 des Amtsgerichts Regensburg intoniert, nachdem die Personalien der Angeklagten aufgenommen wurden. Doch Richter Zois Charitopoulos geht souverän über diese Störung hinweg, schließt sich sogar den Glückwünschen der Anwesenden auf den vollbesetzten Zuschauerreihen an. Es kommt ja nicht so oft vor, dass man sich just zu seinem Geburtstag vor Gericht verantworten muss.

Ronja Künkler, Studentin aus Weiden und als Musikerin unter dem Namen Ronja Künstler bekannt, ist heute 25 geworden und angeklagt wegen mehrfacher gemeinschaftlicher Nötigung. Sie hat sich letzten Sommer bei fünf Anlässen an Sitzblockaden der Letzten Generation beteiligt und just zur Nachhaltigkeitswoche der Stadt Regensburg stehen am Amtsgericht Anklagen gegen insgesamt sechs der Klimaaktivisten im Terminkalender.

„Tradition der Repression gegen Klimaaktivisten“

Langsam entwickle sich da eine gewisse „Tradition der Repression gegen Klimaaktivisten“, meint Simon Lachner, heute als Prozessbesucher, wohl nur halb im Scherz. Er war, als eines der bekanntesten Gesichter der Letzten Generation vergangenes Jahr während der letzten Nachhaltigkeitswoche, am 12. Juni vor einem Jahr, in seiner Wohnung von der Polizei festgesetzt und „zur Gefahrenabwehr“ in „Präventivhaft“ genommen worden.

Zwischenzeitlich wurde Lachner wegen der Blockadeaktionen zu einer bislang nicht rechtskräftigen Haftstrafe von drei Monaten verurteilt. Doch nicht nur er kennt den Ablauf solcher Verhandlungen.

Da sitzen auf der einen Seite die angeklagten Aktivisten, die vor der fortschreitenden Klimakatastrophe und dem Erreichen der Kipppunkte warnen und deshalb ihre Aktionen als legitimes Mittel sehen, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.

Auf der anderen Seite stehen Polizeibeamte, welche die Blockaden auflösen, mal mehr, mal weniger verärgerte Verkehrsteilnehmerinnen, Staatsanwälte und Richterinnen, die zwar häufig von ehrenwerten Motiven der Aktivistinnen sprechen, gleichwohl aber darauf hinweisen, dass es „mildere Mittel“ gebe, um seinen Protest zum Ausdruck zu bringen und dass die nicht angezeigten Blockaden als illegal und eine Form von Gewalt einzustufen seien.

„Bullshit Bingo (Gerichts-Edition)“

Ein solches Bild, das auf in den Zuschauerreihen kursierenden Zettel der Letzten Generation als „Bullshit Bingo (Gerichts-Edition)“ bezeichnet wird, ergibt sich auch bei der Verhandlung gegen Ronja Künkler am Dienstag.

Bei der Verlesung der insgesamt fünf Anklagen, eine für jede Blockade, an der sich die junge Frau beteiligt hat, listet Staatsanwalt Roland Kugler akribisch Uhrzeiten, Straße, genauen Standort, Blickrichtung und Sitzreihenfolge der Aktivistinnen auf, die sich mal auf der Frieden-, mal auf der Nordgaustraße, mal auf der Herbert-Quandt-Alle, mal beim Odessa-Ring festgeklebt hatten.

Dauer der Verkehrsbehinderung und Länge des Staus wurden dokumentiert und Namen von Betroffenen, die – so die Anklage – durch diese Form des Protests genötigt wurden.

Wie „ein braves Kind“ zur Angeklagten wurde

Künkler hält im Gegenzug eine flammende Rede, in der sie ihre Motivation beschreibt. Regelüberschreitungen seien für sie bis zu ihrem 23. Lebensjahr „undenkbar“, sie selbst sei „ein braves Kind“ und „eine Musterschülerin“ gewesen. „Ich denke allen Menschen hier im Raum ist klar, dass ich mich nicht aus Jux und Tollerei auf Straßen gesetzt und geklebt habe. Dass es mir keine große Freude bereitet Menschen zu stören und meine Gesundheit zu riskieren.“

Aber sie habe es nicht mehr ausgehalten, einfach zuzusehen, wie, so ein Zitat des Klimaforschers Hans-Joachim Schellnhuber, die Gesellschaft „kollektiven Selbstmord aus Bequemlichkeit“ begehe, und wie die Bundesregierung ihre eigenen Gesetze breche. „Wir haben jetzt eben leider nicht mehr die Möglichkeit zu gucken, was ist denn jetzt grad eigentlich so möglich?“, sagt Künkler. „Wir müssen umsetzen, was jetzt eben nötig ist.“

Protest als „moralische Pflicht“

Künkler zitiert Klimaforscher, benennt die Kipppunkte, kritisiert die immer schwammigeren Klimaziele, die sich die Bundesregierung gegeben habe und „das Märchen vom ökologischen Fußabdruck“, das der Ölkonzern BP in die Welt gesetzt habe, um von seiner Verantwortung abzulenken. Angesichts all dessen sei Protest nicht nur richtig, sondern absolut notwendig und „eine moralische Pflicht“.

Sich politisch in Parteien zu engagieren, um das Thema voranzubringen, gehe zu langsam, so Künkler auf Nachfrage des Gerichts „Aber was hat ihr Protest gebracht?“, will Zois Charitopoulos wissen. Zumindest habe man es geschafft, das Thema auf der Tagesordnung zu halten, glaubt die Angeklagte.

Bei der anschließenden Vernehmung der eingesetzten Polizeibeamten wird deutlich: Bei den fraglichen Blockaden bestand offenbar immer die Möglichkeit, eine Rettungsgasse zu öffnen. Einzelne Blockierer hatten sich demnach nicht am Asphalt festgeklebt, hätten bei Bedarf aus dem Weg gehen können. Diskutiert wird, ob es die Möglichkeit gegeben hätte, den Verkehr über Rad- und Fußwege umzuleiten. Mal ja, mal nein, heißt es.

„Nett und aufgeschlossen, aber nicht kooperativ“

Immer routinierter scheinen die Einsatzkräfte beim Lösen der festgeklebten Hände zu werden. In den Einsatzberichten finden sich Empfehlungen, welches Pflanzenöl dafür zu verwenden sei. Die Stauzeiten lagen demnach „nur noch“ zwischen 25 und 45 Minuten.

Künkler habe er bei den jeweiligen Blockaden als „nett und aufgeschlossen“ erlebt, „aber nicht kooperativ“, berichtet ein Polizeioberrat. Ein größeres Problem sei die steigende Aggressivität der betroffenen Autofahrer. „Wenn wir da nicht früh genug gekommen wären, wäre es handgreiflich geworden.“

Gelegentlich habe es mal einen Schlag gegen den Kopf von Mitstreitern gegeben oder sie sei von der Straße geschleift worden, aber es sei niemand ernsthaft verletzt worden, erzählt Künkler. Für sie sei die unabdingbare Voraussetzung, sich an den Protesten zu beteiligen, dass man selbst friedlich bleibe.

Freispruch aus Mainz macht Aktivistinnen Mut

Nach knapp vier Stunden ist der erste Protesttag gegen die 25-Jährige beendet. Richter Charitopoulos, der diese Woche noch mehrere solche Fälle verhandeln muss, lässt sich nicht in die Karten schauen, wie er die Angelegenheit sieht. Bislang standen am Ende solcher Verfahren in Regensburg durchweg Verurteilungen zu zweistelligen Tagessatzhöhen und im Fall von Lachner auch die erwähnte, bislang nicht rechtskräftige Haftstrafe.

Hoffnung macht den Aktivistinnen eine Entscheidung des Amtsgerichts Mainz. Das hatte Ende März einen 71-Jährigen freigesprochen, der sich an einer Blockade der Letzten Generation beteiligt, allerdings nicht festgeklebt hatte, um im Notfall die Rettungsgasse freimachen zu können. Obwohl sich der Verkehr eine Stunde staute, konnte die Richterin keine „Nötigung“ in der Aktion des Angeklagten erkennen. Dafür fehle der juristische Tatbestand „der Verwerflichkeit“, so die Urteilsbegründung.

Klimakatastrophe: für viele noch zu weit weg

Je schneller die Klimakatastrophe fortschreite, desto häufiger werde es zu solchen Entscheidungen kommen, hofft Lachner. Desto eher werde eine solche Form des Protests als zulässig angesehen angesichts dessen, wogegen er sich richte. Doch im Moment scheine das, das sehe man an den Ergebnissen der Europawahl, für viele noch zu weit weg zu sein.

Mittlerweile hat die Letzte Generation ihre Form des Protests aber ohnehin geändert – anstelle der nicht angezeigten Blockaden greift man zu „ungehorsamen (angezeigten und damit legalen) Versammlungen“ auf der Straße, ohne Festkleben. Zumindest derzeit.