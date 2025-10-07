Wegen Veruntreuen von Arbeitsentgelt: OB-Kandidat der Regensburger AfD ist vorbestraft
Letzten November verurteilte das Landgericht Regensburg den Unternehmer Manfred Hetznegger zu einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung sowie einer Geldstrafe. Der 65-Jährige ist Spitzenkandidat der AfD für das Amt des Oberbürgermeisters.
65 Jahre alt, eine „Persönlichkeit mit hoher Bekanntheit und großer Beliebtheit in der Stadtgesellschaft“ und außerdem engagiert in vielen Vereinen. So stellte die Regensburger AfD kürzlich ihren Oberbürgermeisterkandidaten Manfred Hetznegger gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung vor.
Was die rechtsextreme Partei, die sich „Mut zur Wahrheit“ auf ihre Fahne schreibt, verschweigt: Der Fahrlehrer und ehemalige Taxiunternehmer ist seit Ende 2024 vorbestraft.
Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 258 Fällen
Am 14. November des letzten Jahres verurteilte das Landgericht Regensburg Manfred Hetznegger zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Zusätzlich erhielt der Unternehmer eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Hetznegger seinen Beschäftigten Arbeitsentgelt vorenthielt bzw. es veruntreute – in 258 Fällen. Die Entscheidung ist rechtskräftig.
Über insgesamt zehn Lizenzen beschäftigte der AfD-Spitzenkandidat laut Angaben während des Prozesses rund 40 Taxifahrer. Diese erhielten ein Gehalt knapp über dem Mindestlohn. Zusätzlich bezahlte Hetznegger den Fahrern eine umsatzbasierte Provision – für die er allerdings keine Beiträge an die Krankenversicherung abführte. Die klageführende Staatsanwaltschaft Nürnberg bezifferte den Schaden anfänglich auf über 600.000 Euro.
Rechtfertigung: Fahrer wollten mehr Geld
Vor Gericht rechtfertigte sich der Unternehmer laut einem Bericht der Mittelbayerischen Zeitung vom Oktober 2024 damit, dass er von den Fahrern „regelrecht erpresst“ worden sei, Provisionen zu zahlen. „Sonst sagen die, das Arbeiten lohnt sich nicht.“
Hätten von diesen Provisionen auch noch Krankenkassenbeiträge bezahlt werden müssen, wären die Forderungen noch höher gewesen. Auch im Zuge von Corona meldete der Unternehmer schließlich Insolvenz an.
In der CSU galt Hetznegger nicht als Rechtsaußen
Hetznegger war in der Vergangenheit zunächst bei der CSU aktiv und galt dort nicht als ein Rechtsaußen. Im Gegenteil. Im Zuge der Auseinandersetzungen um allzu rechtslastige Mitglieder des sogenannten „Fürst-Lagers“ 2008 und der Übernahme des CSU-Kreisverbands durch den späteren Landtagsabgeordneten Franz Rieger stand Hetznegger auf der Seite des damaligen Oberbürgermeisters Hans Schaidinger.
Später unterstützte Hetznegger den CSU-OB-Kandidaten Chrstian Schlegl über den eigens dafür gegründeten Verein „Bürger für Regensburg“. Wieder etwas später verließ er die CSU und trat bei der Kommunalwahl 2020 für die Freien Wähler an. Doch auch dort scheint Hetznegger keine politische Heimat gefunden zu haben. Es folgte nun die Kandidatur bei der AfD.
Hetznegger will sich vorerst nicht äußern
Mit den Vorwürfen konfrontiert, erklärt der 65-Jährige, dass er sich vorerst nicht äußern wolle. Er müsse erst Rücksprache mit dem Kreisvorstand halten. Vom Kreisverband der AfD, den wir ebenfalls angefragt haben, gibt es bislang keine Rückmeldung.
Kommentare (15)
Mr. T.
| #
Ich weiß nicht, was daran so besonders sein soll. Ein AfD-Kandidat, der vorbestraft ist, ist auch nicht verwunderlicher, als ein Grüner, der Vegetarier ist, oder einer von der CSU, der an Feiertagen in die Messe geht.
Stefan Nitsche
| #
Mitunter verwirren mich die Kommentare – ¿ein Mitglied von Bündnis 90/die Grünen, das auf tierische Produkte verzichtet, was hat der nun damit zu tun? ¿Oder ein CSU-Mensch, der in die Messe geht? Wirklich verwunderlich!
Rudi Ratlos
| #
Ja, der Verlust der Amtsfähigkeit, Wählbarkeit und des Stimmrechts nach § 45 Abs. 1 StGB ist automatisch, sofern ein Gericht jemanden wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt hat. Der Verlust dieser Rechte tritt dann von Rechts wegen ein, also ohne weiteres gerichtliches Urteil.
Stefan Aigner
| #
Als Verbrechen gilt jede Straftat, die mit einer Mindeststrafe von einem Jahr bedroht ist. Darunter fällt das Veruntreuen von Arbeitsentgelt nach meinem Verständnis nicht.
BlackSilicon
| #
Die Frage Hardenberg ist berechtigt und wirklich interessant. Vielleicht gibt es Leser, die das rechtlich einordnen können. Bei mir schwingt da immer die Grenze von 90 Tagessätzen im Hinterkopf, ab welcher man als vorbestraft gilt und es auch im Führungszeugnis auftaucht.
Günther Herzig
| #
Mr. T.
7. Oktober 2025 um 21:26 | #
ein wahres Wort gelassen ausgesprochen!
Paul
| #
Servus
Das wird schon seinen gerechten Weg gehen.
gemacht gemacht….
Es gibt kaum etwas Schöneres, als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören – Gefunden auf: https://goethe-und-so.de
Listenplatz 1
| #
Jet Hofmeier: “Du bist ein Kandidat und Du bleibst ein Kandidat”. Wie wahr.
Erst kein Stadtratssitz bei der CSU 2008 und 2014, dann keiner in 2020 bei den Freien Wählern und jetzt der Versuch über die OB-Kandidatur. Das soll aber keine Schadenfreude ausdrücken – im Gegenteil habe ich eher Sorge, welche “Alternative” für Regensburg jetzt auf uns zukommt.
Gerhard Hain
| #
Ich empfehle “AfD schickt Gewalt- und Straftäter in Parlamente” zu googeln. Hetznegger ist kein Ausnahmefall. Menschliche, politische und juristisch relevante Abgründe tun sich da auf.
Der sich den Wolf schreibt
| #
@Listenplatz 1 8. Oktober 2025 um 11:16
Kein Grund zur Sorge, der Wähler hat immer noch die „Alternative“ bei der Kommunalwahl in Regensburg die AfD durch sein Wahlverhalten, abzustrafen. 😊
