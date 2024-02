Tage, gefüllt mit Nichts: Breites Bündnis fordert Aus für Ankerzentren

In einem „Regensburger Appell“ fordern 32 Organisationen und Initiativen, Ankerzentren für Flüchtlinge abzuschaffen. Adressat ist die Bundesregierung, doch gemeint ist vor allem die bayerische Staatsregierung.

Maximal 117,66 Euro Taschengeld, das aber bis auf 11,58 Euro im Monat gekürzt werden kann, Zusammenleben in Mehrbettzimmern ohne private Rückzugsmöglichkeit, Sammelverpflegung, kaum Zugang zu Deutschkursen und Arbeitsverbot. „Ein Tag gefüllt mit Nichts“, fasst Karin Prätori das Leben in Ankerzentren zusammen.

Prätori ist Sprecherin beim „Bündnis gegen Abschiebelager“, eine von 32 Organisationen, die sich dem Regensburger Appell und damit der Forderung angeschlossen haben, Ankerzentren abzuschaffen (hier als PDF). Zu den Unterzeichnern gehören Flüchtlingsorganisationen wie BI Asyl, Campus Asyl oder Seebrücke, die internationale Frauenrechtsorganisation Solwodi, lokale Gruppierungen von SPD, Grünen und Linken, Gewerkschaften, die VVN und Fridays for Future.

Erinnerung an einen Satz im Koalitionsvertrag

Die Forderung erscheint auch nicht abwegig. Im Grunde erinnert der Appell lediglich an eine Passage im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung. „Das Konzept der AnkER-Zentren wird von der Bundesregierung nicht weiterverfolgt“, heißt es dort. Doch konkrete Folgen zeitigte dieser Satz nicht – vor allem nicht in Bayern.

Hier herrsche ein geschlossenes System aus Überwachung, erzwungener Untätigkeit und Angst, heißt es in dem Appell. Und wenn die Staatsregierung dieses System mit seinen „repressiven Begleitumständen“ nicht freiwillig ändere, dann müsse eben die Bundesregierung dafür sorgen – per Gesetz.

AnkER steht für „Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung“ – unter dieser Prämisse waren diese Einrichtungen im August 2018 von der damalige schwarz-roten Koalition eingeführt worden. Vorreiter war und ist Bayern. Hier gibt es inklusive Dependancen etwa 30 AnkER-Einrichtungen.

Vordergründiges Ziel: Bündelung von Kompetenzen, schnelle Abarbeitung der Asylanträge, dann entweder Auszug in eine Wohnung oder Abschiebung. Maximal drei Monate sollte das dauern.

Bis zu 18 Monate auf engstem Raum

Doch die Realität sieht anders aus. In der Vergangenheit sei ein Aufenthalt von bis zu 18 Monaten im Regensburger Ankerzentrum keine Seltenheit gewesen, sagt Prätori. Erst seit wieder mehr Menschen kämen – letzten September etwa meldete die Regierung der Oberpfalz 1.900 im Ankerzentrum in der Bajuwarenstraße, das eigentlich nur für 1.450 Personen ausgelegt ist – gehe es etwas schneller, so Prätori. Doch nach wie vor sei es keine Seltenheit, dass Betroffene ein halbes Jahr unter diesen Bedingungen leben müssten.

Bedingungen, die Isolation befördern, Angst, Depressionen und „negative Emotionen“, wie am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz erwähnt wird, aber auch das Abrutschen in die Kriminalität begünstigen. Immer wieder gibt es Polizeieinsätze, weil die Menschen unterschiedlichster Herkunft und mit oft traumatischen Erfahrungen innerhalb der Einrichtung aneinandergeraten.

Bei Auszug: Wohnungen vor Sammelunterkunft

Man wende sich nicht gegen eine gebündelte Erstregistrierung, sagt Gotthold Streitberger von der BI Asyl. Doch man fordere die Bundesregierung auf, die maximale Verweildauer in solchen Einrichtungen per Gesetz auf vier Wochen, maximal drei Monate zu begrenzen.

Bei der anschließenden Unterbringung seien Wohnungen den Sammelunterkünften vorzuziehen, so Streitberger. Ebenso wie bei ukrainischen Geflüchteten solle man auch anderen Betroffenen von Flucht und Vertreibung die Möglichkeit geben, bei Verwandten, Freunden oder in Wohnungen von Arbeitgebern unterzukommen. Dies würde auch dem ohnehin bestehenden Platzmangel in den Gemeinschaftsunterkünften entgegenwirken.

Unverständliches Handeln der Behörden

Konkrete Zahlen dazu, wie viele Geflüchtete anderweitig unterkommen könnten, hat Streitberger zwar nicht. Allerdings habe man verschiedene Fallbeispiele gesammelt, bei denen man das Vorgehen der zuständigen Behörden kaum verstehen kann (hier auf der Seite der BI Asyl). Zwei davon:

Ein Geflüchteter aus Regensburg, der eine schulische Ausbildung in Wiesau begann und dort eine Wohnung gefunden hätte. Ein Umzug in das Schülerwohnheim aber wird ihm über Monate verweigert – angeblich aus Kostengründen. Er pendelte täglich zur Schule – bis zur Einführung des Deutschlandtickets war dies teurer als das Wohnheim.

Ein Geflüchteter aus einer Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis hat eine Vollzeitanstellung in Regensburg gefunden. Er arbeitet Nachtschicht. Er findet ein kleines preiswertes Apartment, doch der Umzug wird ihm zunächst verweigert. Eine weitere Bearbeitung seines Antrags werde vier Monate dauern, heißt es. Er muss den Mietvertrag auflösen.

Besserer Zugang zu Ausbildung „in unserem ureigensten Interesse“

Julia von Seiche von der Initiative „Ausbildung statt Abschiebung“ fordert, den Zugang zu Ausbildung und Arbeit zu erleichtern. Unter der aktuellen Bundesregierung habe es hier zwar einen gewissen Paradigmenwechsel gegeben. Doch dieser werde auf den untergeordneten Ebenen oft noch hintertrieben. Dabei sei längst klar, dass es eben nicht so gehe, „wie sich das manche Konservativen vorstellen“, so von Seiche.

„Wir haben in Deutschland mittlerweile hinreichende jahrzehntelange Erfahrung, wie man Integration nicht macht“, sagt sie. Dabei sei es angesichts des bestehenden Arbeitskräftemangels in Deutschland „in unserem ureigensten Interesse“, Geflüchteten den Zugang zu Arbeit zu erleichtern und ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen.

Forderung nach Aus für Anker ist nicht neu

Die Forderung nach der Abschaffung von Ankerzentren und ähnlich gearteter Einrichtungen ist nicht neu. Bereits unmittelbar nach deren Einführung unterzeichneten mehr als 100 Organisationen und zahlreiche Einzelpersonen Ende 2028 die „Ingolstädter Erklärung“, in der insbesondere die Kindeswohlgefährdung in den Ankerzentren betont wird.

Bei einer Expertenanhörung im bayerischen Landtag am 26. September 2019 kritisierte eine Mehrheit der Rednerinnen die dortigen Zustände. Diese seien menschenunwürdig, stellten eine strukturelle Gefährdung des Kindeswohls dar und behinderten eine sachgerechte Durchführung von Asylverfahren.

Es folgten weitere, bislang fruchtlose Schreiben, unterzeichnet nicht nur von Organisationen, die man eher links verortet. 2021 setzten neben Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen auch Verbände wie Caritas, Paritätischer, Arbeiterwohlfahrt und Diakonie ihre Unterschrift unter einen entsprechenden Appell.

„Unser Gegner ist nicht die Stadt Regensburg und auch nicht die Regierung der Oberpfalz“, betont Streitberger. Diese unternähmen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten „noch das Bestmögliche“. Doch das menschenunwürdige System bleibe. „Deshalb erinnern wir die Bundesregierung: Nehmt ernst, was ihr vereinbart habt und sorgt für eine Abschaffung der Ankerzentren auch in Bayern.“