Regensburger Nazi-Teppich wird abgehängt – unrühmliche Rolle des Denkmalschutzes

Die Eigentümer des Herzogssaals reagieren auf eine Anfrage der Grünen und Recherchen unserer Redaktion – der mit NS-Propaganda durchtränkte Wandteppich in der Event-Location wird abgehängt. Fragwürdig: Dass er dort hing, war eine Auflage des Denkmalschutzes.

Von Robert Werner und Stefan Aigner

Erst am Sonntag wurde anlässlich des 85. Jahrestags, des Überfalls von Nazi-Deutschland auf Polen am 1. September 1939 und dem Beginn des II. Weltkriegs gedacht. Einen Tag später gelangte man nun auch in Regensburg zu der Erkenntnis, dass der monumentale Wandteppich im Herzogssaal, der dieses Ereignis feiert, unpassend ist und abgehängt werden sollte. Die 2002/03 hergestellte Replik werde man „nunmehr aus dem Herzogssaal entfernen“, teilt ein Sprecher der „Domplatz 3 und Kornmarkt 10 GmbH & Co. KG“, Eigentümer-Gesellschaft des Herzogshofs, unserer Redaktion in einer aktuellen Stellungnahme mit.

Früher sei dies nicht möglich gewesen – aufgrund einer „denkmalschützerisch begründeten Auflage des Denkmalamts“. Diese Auflage sei erst am Montag aufgehoben worden. Damit widersprechen die Eigentümer diametral einer ersten Darstellung der Stadt Regensburg, die Mitte August gegenüber unserer Redaktion noch erklärt hatte, dass man „keine Möglichkeit“ habe, das Abhängen des Teppichs zu veranlassen.

Stadt macht Landesamt für Denkmalschutz verantwortlich

Falsch ist demnach auch die Aussage der Stadt, derzufolge der 1940 unter Ägide von NS-Kreiskulturwart Walter Boll hergestellte Originalteppich den Eigentümern des Herzogssaals gehöre. Die teilen nämlich mit: „Das Original des Wandteppichs wurde nach Übernahme des Objektes (des Herzogshofs, Anm. d. Red.) durch die Gesellschaft nicht an kaufwillige Interessenten veräußert, sondern den Museen der Stadt Regensburg geschenkt.“ Anschließend habe es die besagte Auflage des Denkmalschutzes gegeben, stattdessen eine Kopie aufzuhängen.

Damit konfrontiert macht nun die Stadt Regensburg das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege dafür verantwortlich, dass der mit NS-Propaganda durchtränkten Teppich als Kopie immer noch an der Wand der mondänen Event-Location hängt. „Um den Wandteppich (z.B. vor Zigarettenrauch/gastronomische Nutzung) zu schützen, sollte der Wandteppich entweder hinter einer Glasvitrine hängen oder eine Kopie angebracht werden“, heißt es nun.

Kein Interesse bei den staatlichen Historikern?

Mit der Geschichte des Teppichs und den darauf gezeigten Darstellungen hatten sich offenbar weder die Historiker der Stadt Regensburg noch jene beim Landesamt beschäftigt. Spätere Hinweise, selbst in Publikationen, die von der Stadt Regensburg herausgegeben wurden, scheint man nicht zur Kenntnis genommen oder bewusst ignoriert zu haben.

Ganz im Sinne von Walter Boll, der nach seiner steilen NS-Karriere, inklusive der Beteiligung an Arisierungen, noch lange Jahre Kulturdezernent, Museumsdirektor, Leiter des Stadtarchivs und bis zu seinem Tod 1985 Stadtheimatpfleger von Regensburg war. Unumstritten und gedeckt von einem gehörigen Teil der honorigen Stadtgesellschaft und der Stadtverwaltung.

Bolls unbescheidener Ausspruch „Die Stadt ist wie ein Kind von mir“ zeigt sich insbesondere auch in dem von ihm verantworteten historisierenden Umbau des Herzogssaals und dem von ihm initiierten Anbringen des Wandteppichs 1941, das von seinen Nachfolgern bis Montag aufrechterhalten wurde. Dieses „Kind“ wurde über lange Jahre von den nun Verantwortlichen gehegt und gepflegt.

„Heiraten unterm Hakenkreuz – in Regensburg ist’s möglich.“

Wie bereits berichtet, zeigt der Wandteppich vordergründig eine Szene aus der sogenannten Dollinger-Sage, derzufolge der Regensburger Bürger Hans Dollinger im Auftrag von König Heinrich I. den heidnischen Ritter Krako abwehrte. Doch bei näherer Betrachtung geht es unmissverständlich um den Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen 1939. Auf dem Teppich befinden sich die deutschen Namen damals eroberter Städte wie Gdańsk („Danzig“), Kraków („Krakau“) und Katowice („Kattowitz“). Schild und Rossharnisch des siegreichen Ritters zeigen stilisierte Hakenkreuze.

Hergestellt wurde der Teppich nach einem Entwurf des Münchner Künstlers Professor Karl Heinz Dallinger, der, so schreibt es der Kölner Historiker Karsten C. Ronnenberg, „weder in seiner Biografie noch in seinem Oeuvre Berührungsängste gegenüber dem Nationalsozialismus“. Dallinger sei darauf spezialisiert gewesen, „Nazis mit seinen Bildern das Feiern zu versüßen“.

Bevor der Teppich 1941 in den Herzogssaal gehängt wurde, wurde er im selben Jahr auf der „Großen Deutschen Kunstausstellung“, einer jährlichen Propagandaschau für NS-Kunst, in München gezeigt. Über den Dallinger-Dollinger-Teppich, bzw. die 2002/03 gefertigte Kopie im Herzogssaal schreibt Ronnenberg: „Heiraten unterm Hakenkreuz – in Regensburg ist’s möglich.“

Historisierender Umbau des Herzogssaals unter Walter Boll

Dass der Teppich dort bis heute ohne jedwede Einordnung hängt, das auch noch auf Geheiß des Denkmalschutzes, ist umso unverständlicher als dass, wenn schon nicht aus eigener Geschichtskenntnis oder der bloßen Betrachtung der Abbildungen, spätestens seit 2011 bekannt sein musste, um was es sich bei dem Teppich handelt und wann er hergestellt wurde.

Damals, 2011, befasste sich der Historiker Peter Morsbach im Rahmen des Regensburger Herbstsymposions im Rahmen einer Abhandlung („Regensburg als Denkmal deutschen Geistes im Dritten Reich“) mit der Geschichte des unter Walter Boll im Sinne einer „schöpferischen Denkmalpflege“ umgebauten Herzogssaals. In den ehemals mittelalterlichen Festsaal wurden, von Boll verantwortet, unter anderem romanische Fenster und willkürliche Säulen aus dem Museums-Depot eingebaut, um, so Morsbach, „Geschichte zu inszenieren“.

Stadt ignoriert städtische Publikation

Schon damals thematisierte Morsbach auch den Wandteppich und die darauf gezeigten NS-Bezüge zum Feldzug gegen Polen. Den Band, in dem sein Vortrag später als Aufsatz abgedruckt wurde, hat bezeichnenderweise das Regensburger Amt für Denkmalpflege herausgegeben, wo man aber anschließend offenbar keinerlei Veranlassung sah, in irgendeiner Form tätig zu werden.

Die zunächst falschen bzw. irreführenden Angaben gegenüber unserer Redaktion fügen sich in dieses, von Desinteresse oder Inkompetenz oder bewusster Verschleierung geprägte Bild.

„Irritierendes Verhalten des Denkmalschutzes“

Ausgelöst wurde die aktuelle Debatte, die nun das Abhängen der NS-Propaganda zur Folge hat, durch eine Anfrage von Grünen-Stadtrat Hans Teufl und Fraktionschef Daniel Gaittet an die Oberbürgermeisterin. Teufl war der Teppich mit den stilisierten Hakenkreuzen und den Bezügen zum Nazi-Überfall auf Polen im Rahmen des Bürgertheaters im Juni aufgefallen.

Entsprechend begrüßen Teufl und Gaittet nun, „dass nach unserer Initiative gehandelt wird“. Dass aber der Denkmalschutz noch in der jüngeren Vergangenheit seine Hand über NS-Propaganda gehalten haben soll, irritiere und sei erklärungsbedürftig. Diese Geschichte zeige beispielhaft, wie viel bei der Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Regensburg noch zu tun sei. „Auch die Stadt muss hier ihre Hausaufgaben machen.“

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege bittet nach einer Anfrage unserer Redaktion zu der von ihm verordneten Auflage, eine Kopie des Nazi-Teppichs aufzuhängen, um Geduld. Man werde sich „sobald wie möglich mit belastbaren Auskünften“ zurückmelden.