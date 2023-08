Schotten dicht beim Evangelischen Krankenhaus

Nach einem Bericht über nichtöffentliche Unterlagen zur Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung und das ehemaligen Evangelischen Krankenhaus verbannt die Stadt die Jahresabschlüsse der Stiftung aus öffentlichen Sitzungen. Herangezogen wird dafür eine Rechtsansicht der Stiftungsaufsicht, die nach Jahrzehnten öffentlicher Praxis nun den Hinweis gab, dass man das doch gar nicht dürfe.

Sie ist vor allem bekannt durch Debatten über das frühere Evangelische Krankenhaus am Emmeramsplatz, aber auch als Trägerin des Alten- und Pflegeheims Johannesstift. Die Rede ist von der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung Regensburg (EWR).

Auf eine 700-jährige Geschichte kann diese Stiftung zurückblicken, in der nach und nach das Vermögen wohlhabender Protestanten in Regensburg zusammengefasst wurde. Verwaltet wird dieses Vermögen seit Jahrzehnten von der Stadt Regensburg. Es gibt einen Stiftungsrat, in dem Stadträte und Vertreter der evangelischen Gemeinde sitzen und einen eigenen Ausschuss im Stadtrat.

Vor zehn Jahren: Breite öffentliche Debatte über Stiftungsfinanzen

2002 genehmigte die Regierung der Oberpfalz eine Stiftungssatzung, in der explizit festgehalten ist, dass „die Verwaltung der Stiftung nach den kommunalrechtlichen Bestimmungen“ erfolgt (hier auf den Seiten der Stadt Regensburg). Dazu gehörte bislang auch das in der Gemeindeordnung festgehaltene Prinzip der Öffentlichkeit. Während Details und schutzwürdige Belange größtenteils in nichtöffentlicher Sitzung des Ausschusses für die EWR behandelt werden, wurde insbesondere der Jahresabschluss der Stiftung alljährlich zur öffentlichen Debatte im Stadtrat vorgelegt.

Und bei Themen, die die Öffentlichkeit beschäftigten – etwa die Schließung des Evangelischen Krankenhauses, beschlossen 2013 – luden Oberbürgermeister Hans Schaidinger, Stiftungsleiter Dr. Helmut Reutter und Vertreter der Evangelischen Gemeinde in der Vergangenheit sogar zur Podiumsdiskussion (Ein Bericht von 2013), um solche Belange zu vor aller Augen zu debattieren. Seinerzeit rechtfertigten Schaidinger und Reutter gegenüber unserer Redaktion die Schließung im Rahmen einer ausführlichen Stellungnahme (hier abrufbar als PDF) unter anderem damit, dass die Sanierung des Gebäudes bis zu 30 Millionen Euro kosten könne, dass das für die Stiftung nicht zu machen sei und die EWR sogar in Bedrängnis bringen könne.

2023: Am Besten gar nichts mehr öffentlich

Doch mit solch öffentlichen Diskussionen und Informationen – über Geld und Zustand der Stiftung zumal – soll es nun vorbei sein. Hintergrund scheint ein Bericht über eine gewisse Schieflage zu sein, in der sich die EWR befinden soll. Eine Schieflage, die auch Auswirkungen auf die Zukunft des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses habe. Zumindest haben weder die Stadt noch die Stiftung einer entsprechenden Veröffentlichung der Mittelbayerischen Zeitung zur EWR und der Immobilie vom März widersprochen.

Seit 2017 ist dieses Krankenhaus, das zuvor noch ein paar Jahre unter Ägide der Barmherzigen Brüder weiterlief, geschlossen. Vorschläge für kulturelle, soziale oder ähnliche Nutzung stießen in der Vergangenheit auf taube Ohren. Abgesehen vom zweiten Stock, wo sich die Regierung der Oberpfalz mit ein paar Büros eingemietet hat, steht es leer, und für Konzepte, was damit nun geschehen soll, wurden hunderttausende von Euros an Planungsbüros verschwendet – ohne brauchbares Ergebnis.

MZ berichtet von Schieflage der Stiftung und „einer halben Ruine“

Dass dieser Zustand für die Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung (EWR) ein Klotz am Bein ist, versteht sich von selbst. Doch welche Auswirkungen hat dieser Klotz, für den man keinen Plan zu haben scheint, tatsächlich? Im März wurde in dem erwähnten Bericht der Mittelbayerischen Zeitung ausführlich aus (nichtöffentlichen) Sitzungsunterlagen zitiert. Und es werden einige Schlussfolgerungen gezogen (hier geht es zu dem Bericht).

Beim Evangelischen Krankenhaus sei man „auf einer halben Ruine“ sitzengeblieben, hieß es damals in der MZ. Aus den 30 Millionen Euro, die unter Schaidinger für die Sanierung im Raum standen, seien nun „über 50 Millionen Euro“ geworden. Von einer „unkalkulierbaren politisch-wirtschaftlichen Situation“ ist in dem Bericht die Rede und davon, dass die Stiftung dafür kein Geld habe, weil man „in den nächsten Jahren allein 13 Millionen Euro in den Immobilienstand sanieren müsse“.

Das Krankenhaus bleibe angesichts dessen wohl mittelfristig ein Teilleerstand mit der Regierung der Oberpfalz und Teilen der Stiftungsverwaltung als Mieter. So weit der MZ-Bericht, der offenbar einiges in Gang gesetzt hat. Allerdings nicht in Bezug auf das Problem-Gebäude.

Der Stiftungsaufsicht gibt nach über 20 Jahren mal einen Hinweis…

Nach Jahrzehnten, in denen die Jahresabschlüsse der Stiftung in öffentlicher Sitzung im Stadtrat diskutiert wurden und allgemein zugänglich waren, soll dies ab sofort nicht mehr zulässig sein. Das hat Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer kürzlich in der Sitzung des Stadtrats mitgeteilt. Und zwar unmissverständlich.

Trotz Widerspruchs der Stadträte Daniel Gaittet (Grüne) und Joachim Wolbergs (Brücke), die eine öffentliche Debatte über den aktuellen Abschluss forderten, beharrte Maltz-Schwarzfischer auf dieser Position. Dabei berief sich das Stadtoberhaupt auf eine Mail der Stiftungsaufsicht, angesiedelt bei der Regierung der Oberpfalz.

Diese Stiftungsaufsicht ist nämlich nun – mehr als 20 Jahre nach Genehmigung der Satzung und öffentlich debattierter Jahresabschlüsse – aufgefallen, dass dies überhaupt nicht zulässig sein soll und sämtliche Stiftungsangelegenheiten die Öffentlichkeit nichts angehen. Zumindest sah man sich nun erstmalig bemüßigt, einen „Hinweis“ zu geben.

Stadt glaubt: „Anpassung von sehr geringer Relevanz“

Als wir nach der Debatte im Stadtrat anfragen, dauert es ein paar Tage, ehe wir schließlich eine eher knappe Stellungnahme der Regierung erhalten, in der unter anderem ausgeführt wird: „Die EWR ist eine eigenständige juristische Person des öffentlichen Rechts, deren Beratungsgegenstände stellen schützenswerte Belange einer eigenständigen juristischen Person dar.“ Der kommunale Öffentlichkeitsgrundsatz gelte nicht. „Die kommunalrechtlichen Maßstäbe finden insoweit keine Anwendung, dass Angelegenheiten der Stiftung nicht öffentlich behandelt werden müssen bzw. sogar dürfen.“ Auf die Frage, warum der „Hinweis auf die geltende Rechtslage“ just jetzt erfolgte und man dies Jahrzehnte zuvor nicht für nötig hielt, antwortet die Regierung nicht.

Die Stiftung verwalte „ausschließlich private Vermögen von Stiftern und Spendern“, heißt es etwas ausführlicher von der Stadt. „Sie vertritt nicht die Interessen der Stadt, sondern ausschließlich ihre eigenen privaten Stiftungsinteressen.“ Zwar werde die EWR von Personen der Stadt verwaltet, diese seien aber den Interessen der Stiftung verpflichtet, heißt es weiter. Und deshalb bestehe „in keiner Weise Transparenz-, Rechenschafts- und Informationspflicht gegenüber der Allgemeinheit“.

Bei der Stadt Regensburg vertritt man die Ansicht, dass „nicht von den bisherigen Gepflogenheiten abgewichen“ worden sei. Man habe mit der nun erfolgten Geheimhaltung der Jahresabschlüsse lediglich „eine Anpassung vorgenommen“, deren „praktische Relevanz (…) sehr gering“ sei.

Abschottung ändert nichts am Whistleblowing und verschärft Fehlerproblematik

Dem Vernehmen nach liegt dem Ganzen eine interne Debatte, über den MZ-Bericht zugrunde und die Informationen, die dafür durchgesteckt wurden – aus nichtöffentlicher Sitzung. Die Stadt bestätigt dies auf Nachfrage zumindest halbwegs.

„In der jüngeren Vergangenheit wurden bzgl. der nichtöffentlichen Sitzungsvorlagen wiederholt vertrauliche, nichtöffentliche Sitzungsunterlagen an Dritte weitergegeben, deren Inhalte zum Teil lückenhaft, falsch und irreführend (auch in den Medien) veröffentlicht wurden“, heißt es gegenüber unserer Redaktion. Das habe zu Gesprächen mit der Regierung geführt, mit den nun gezogenen Konsequenzen.

Bemerkenswert: Die weitere Abschottung ändert an dem Problem, das die Stadt moniert – Whistleblowing oder (möglicherweise) lückenhafte Darstellung von Informationen – nichts. Tatsächlich könnte sich das Problem fehlerhafter Darstellungen durch dieses Mehr an Intransparenz sogar noch verschärfen. Doch solche Überlegungen scheint man städtischerseits nicht anzustellen.

Erst nach öffentlicher Debatte: Stadt kündigt rechtssichere Stellungnahme an

Der Kritik von Gaittet und Wolbergs im Stadtrat begegnete die OB mit dem Hinweis, dass sich ja jeder beschweren könne – oder dagegen klagen. Einen eigenen Rechtscharakter habe die ominöse E-Mail unbekannten Inhalts nicht, räumt die städtische Pressestelle gegenüber unserer Redaktion ein. Man habe nun – nach der Debatte im Stadtrat – eine schriftliche Stellungnahme für die Stadträte angefordert.

Anders ausgedrückt: Man hätte die Jahresabschlüsse gern ohne öffentliches Gewese aus der Öffentlichkeit verschwinden lassen wollen. Und ohne tatsächliche rechtliche Basis.