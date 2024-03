Sicherheitslage am Hauptbahnhof: Regensburgs Polizei wünscht sich mehr Videoüberwachung

Über drei Stunden nahm die Polizeispitze am Donnerstag im Stadtrat Stellung zur Situation am Regensburger Hauptbahnhof. Der Polizepräsident spricht von einer „ganz neuen Dimension“, bescheingt aber den Verantwortlichen auch, dass man sich auf einem guten Weg befinde, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Die Debatte um die Zustände am Regensburger Hauptbahnhof hat zwar zwischenzeitlich sogar den bayerischen den Landtag erreicht, manche Abgeordneten überschlagen sich mit Forderungen und Behauptungen, die mit der Realität nicht unbedingt in Einklang zu bringen sind. Doch bevor der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nicht am 18. März seine Lesart der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für Bayern verkündet hat, ist es den örtlichen Polizeikräften untersagt, die schon längst vorliegenden Zahlen zu kommunizieren. Da gibt es auch für Regensburg keine Ausnahme – Debatte im Landtag hin, angekündigter Besuch des Innenministers her.

Vor diesem Hintergrund – die offizielle Statistik unterliegt noch der innenministeriell bedingten Geheimhaltung – kann man sich die Frage stellen, ob es unbedingt sinnvoll war, die versammelte Kompetenz des Polizeipräsidiums Oberpfalz und der Regensburger Stadtverwaltung bereits diesen Donnerstag in den Verwaltungsausschuss des Stadtrats zu laden, um dort einen Lagebericht zur Situation abzugeben.

Zahlen, die mit Vorsicht zu genießen sind

Polizeipräsident Thomas Schöniger, sein Stellvertreter Robert Fuchs und die Vertreter der Polizeiinspektionen Regensburg Nord und Süd aber schafften es doch, anhand der Zahlen der polizeilichen Eingangsstatistik, einen Eindruck von der Entwicklung im Bahnhofsareal zu geben. Wenngleich die genannten Zahlen als solche mit Vorsicht zu genießen sind.

Bei der bislang noch unter Verschluss gehaltenen PKS werden Sachverhalte erfasst, die an die Justiz zur Strafverfolgung weitergegeben wurden. Die Zahlen weisen also eine hohe Datenqualität auf und die vorgeworfene Straftat ist in der Regel eindeutig definiert. Die polizeiliche Eingangsstatistik bildet hingegen den Stand unmittelbar bei Anzeigenaufnahme ab.

Die Zahlen liegen also höher als bei der PKS, da hier auch Anzeigen abgebildet werden, die sich später nicht als Straftaten herausstellen. Und auch das entsprechende Delikt kann sich noch ändern. Aus einem einfachen Diebstahl kann also beispielsweise noch ein Raub werden oder umgekehrt.

Deutliche Anstiege in fast allen Deliktbereichen

Entwicklungen und Tendenzen lassen sich aus diesen Zahlen aber doch recht schlüssig ablesen. Die Gesamtkriminalität im Bahnhofsumfeld stieg demzufolge im Vergleich zum Vorjahr um über 30 Prozent, ähnlich sieht es bei Rohheitsdelikten wie Raub oder Körperverletzung aus. Lediglich bei den Diebstählen gibt es einen leichten Rückgang.

Seit Sommer 2023 habe sich die Sicherheitslage im Bahnhofsumfeld deutlich verschärft, sagt Polizeipräsident Schöniger. Zwar habe man den Hauptbahnhof seit vielen Jahren im Fokus. Hier hielten sich zum einen „soziale Randgruppen“ auf – genannt werden Obdachlose, Alkoholkranke, Drogenabhängige, Substituierte, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und Asylsuchende. Das allein rufe bei vielen Menschen „ein gewisses Unbehagen“ hervor, auch wenn nichts passiere. Hinzu kämen Drogenhandel und das Phänomen der „Beschaffungsprostitution“, das nicht gänzlich neu sei oder milieuinterne Händel.

Ein Großteil der Straftaten „innerhalb der verschiedenen Milieus“

Doch zwischenzeitlich habe insbesondere die Straßenkriminalität zugenommen, so Schöniger. Raub, Drogenkriminalität, Körperverletzung und sexuelle Übergriffe, die sich laut Eingangsstatistik sogar verdoppelt haben. Der Drogenhandel werde generell aggressiver und offensiver betrieben. Bei einem Großteil, mehr als der Hälfte der geahndeten Delikte im BTM-Bereich handelt es sich laut Auskunft der Polizei um den Erwerb und Besitz von Cannabis. „Aber man bekommt auch alles andere, was man will.“

Ein Großteil der Straftaten spiele sich „innerhalb der verschiedenen Milieus“ ab, sagt Schönigers Stellvertreter Robert Fuchs. Dennoch treffe es auch immer wieder Unbeteiligte, etwa wenn Kriminelle eine günstige Gelegenheit zum Raub nutzten. Bei Streits untereinander kämen auch immer wieder Waffen – Messer zum Einsatz. Das anonymisierte Bild einer verletzten Frau wird gezeigt, die sich ein einen Streit eingemischt hatte und sich einen Schnitt im Gesicht zuzog. All das habe „enorme Auswirkungen auf das Sicherheitsempfinden“ der Bevölkerung, sagt der Polizeipräsident. Das könne man nicht hinnehmen.

Eine unangenehme Wahrheit

Eine unangenehme Wahrheit, die auch am Donnerstag wieder zur Sprache kommt: Der teils sprunghafte Anstieg in fast allen Deliktbereichen ist zu einem Gutteil einer bestimmten Gruppe von Tatverdächtigen zuzuordnen – Asylsuchenden aus Tunesien, häufig sogenannte „Mehrfachintensivtäter“. Diese begingen „Straftaten unterschiedlichster Art“ und zeichneten sich durch „mangelnden Respekt“ gegenüber Polizei und Justiz aus, so Schöniger.

Sein Stellvertreter Robert Fuchs legt Diagramme vor, denen zufolge tunesische Staatsbürger in sämtlichen Deliktbereichen deutlich überrepräsentiert sind. Er spricht von „aggressiv dissozialem Verhalten“, mit dem man konfrontiert sei. Für die Regensburger Polizei sei das eine „ganz neue Dimension“.

Eine Gruppe Tunesier bildet laut den präsentierten Diagrammen mit etwa zwei Drittel der Delikte auch beim Drogenhandel die deutliche Mehrheit. Immer wieder klingt an, dass bandenähnliche Strukturen dahinterstecken. Fuchs dokumentiert die Arbeitsteilung von Händlern und Kurieren mit Bildmaterial.

„Überlegen uns sehr genau, wann wir eine Staatsangehörigkeit nennen.“

„Wir überlegen uns sehr genau, wann wir eine Staatsangehörigkeit nennen“, sagt Fuchs. Man nehme dazu den Pressekodex als Maßstab. In diesem Fall habe man sich klar dafür entschieden. Auch im Interesse all der Menschen, die aus anderen Staaten hierher kämen und bei denen es keinerlei Auffälligkeiten oder auch nur im Ansatz ähnliche Probleme gebe.

Polizeipräsident Schöniger sagt aber auch: „Wer jetzt wiederum glaubt, dass alle Tunesier in Regensburg Straftäter sind, der war bei der falschen Veranstaltung.“

Seit Oktober gibt es nun einen Zusammenschluss von Polizei, Justiz, Stadt und weiteren Akteuren, die den Entwicklungen am Bahnhof unter der Überschrift „Gemeinsam stark für Regensburg“ entgegenwirken wollen. Die Regensburger Polizei habe am Hauptbahnhof „noch nie“ eine solche Präsenz über einen so langen Zeitraum gezeigt wie derzeit, so der Polizeipräsident.

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurden laut der vorgelegten Präsentation 46 in Untersuchungshaft genommen, es wurden 31 Anklagen erhoben und zwischenzeitlich gibt es erste Urteile. Zwei Bewährungsstrafen zu sieben bzw. acht Monaten wegen Diebstahl- und Drogendelikten, eine 18-monatige Haftstrafe wegen Diebstahl und sexueller Belästigung.

Polizei möchte Videoüberwachung ausweiten

Als weitere Gegenmaßnahmen setzt die Polizei auf eine Ausweitung der Videoüberwachung: zusätzliche Kameras möchte man an der Bahnhofstraße, der westlichen Albertstraße, bei Obelisk, Schwammerl, Keplerdenkmal und Predigersäule installieren.

Man arbeite „konstruktiv“ mit der Regierung der Oberpfalz – Obere Naturschutzbehörde – zusammen, um eine „zeitgemäße Beleuchtung“ im Park zu bekommen, die dem Artenschutz – es geht um fünf verschiedene Fledermausarten im Schlosspark – gerecht werde. Ob das noch in diesem Jahr klappt, scheint nicht absehbar zu sein.

Insgesamt sei es notwendig, im Bahnhofsareal „präventiv, repressiv und städtebaulich“ vorzugehen, so Schönigers Position. „Wir als Polizei können das Problem alleine nicht lösen.“

Stachelige Sträucher und Aufwertung, Ordnungsdienst und Streetwork

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer listet im Anschluss eine Reihe von Maßnahmen, die man ergriffen hat oder ergreifen will. Sie nennt das Auslichten des Parks und Anpflanzen von stacheligeren Sträuchern, um Drogenbunker zu erschweren, eine feste Verankerung der Bänke (die derzeit komplett entfernt wurden), um die Möglichkeit zu unterbinden, Wege zu verengen oder zu versperren, ein verstärkter Einsatz des kommunalen Ordnungsdiensts.

Die OB erwähnt, dass man die Streetwork verstärkt habe und mobile Jugendsozialarbeit in dem Bereich auf den Weg bringen wolle (ein Beschluss, der übrigens auf Antrag der Brücke gegen den Widerstand von Koalition und Jugendbürgermeisterin fiel). Auch am Bahnhofsvorplatz werde „dieses Jahr etwas passieren“. Zudem prüfe man, wie man den Brunnen beim Obelisken „wieder in Gang bringen“ könne. Dafür sei ein „deutlich sechsstelliger Betrag“ nötig, für den man derzeit nach Fördermöglichkeiten suche.

„Ein Marathon“

Geprüft wird – auf Antrag der Grünen – der Einsatz von nächtlichen Frauentaxis und allseits wird betont, dass man sich „auf einem guten Weg“ befinde, das Ganze aber „ein Marathon“ sei, bei dem man noch am Anfang stehe.

Er hätte sich gewünscht, dass die Stadträtinnen früher mit validen Informationen versorgt und auf den gleichen Stand gebracht worden wären, sagt Grünen-Fraktionschef Daniel Gaittet. „Das hätte die Debatte vielleicht etwas rationalisiert.“ Diese Debatte sei nämlich stellenweise „mehr eskaliert als die Situation am Bahnhof“.

Das nächste Mal geredet wird über den Hauptbahnhof übrigens am 20. März. Dann hat der bayerische Innenminister seinen Auftritt hinter sich – und die Regensburger Polizei darf endlich valide Zahlen veröffentlichen.