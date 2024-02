Debatte um Hauptbahnhof Regensburg und Intensivtäter: Elternbrief ruft Bild-Zeitung & Co auf den Plan

Die Debatte um die Sicherheitslage am Hauptbahnhof von Regensburg hat überregionale Medien und den Landtag erreicht. Neuigkeitswert hat die Berichterstattung, in deren Zuge nun auch die AfD mit falschen Behauptungen auf das Thema aufgesprungen ist, kaum.

Von Stefan Aigner und Martin Stein

Regensburg hat ein Problem mit sogenannten Mehrfachintensivtätern aus Tunesien und Regensburg hat ein Problem mit der Sicherheitslage am Hauptbahnhof. Das lässt sich nicht bestreiten. Das wird in der hiesigen Lokalpresse schon seit letzten Herbst berichtet, unter anderem auch bei regensburg-digital. Es ist Thema im Stadtrat, bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht. Ein kurzer Abriss.

Im Vergleich zu den Vorjahren und zur Vor-Corona-Zeit ist die Kriminalität im Bahnhofsumfeld seit dem letzten Jahr merklich gestiegen (mehr dazu). Offizielle Zahlen gibt es zwar erst im März, doch vorläufige Daten bis letzten Oktober, die unserer Redaktion vorliegen, zeigen: Körperverletzungsdelikte im Bahnhofsumfeld liegen in etwa wieder auf dem hohen Niveau von 2018 (116). Es gab in dem Bereich etwa 20 Raubdelikte, die im Wesentlichen der erwähnten Gruppe von Intensivtätern zuzuordnen sind. Auch die Zahl der Sexualdelikte im Umfeld des Hauptbahnhofs stieg im Vergleich zum Jahr 2022 (neun) um etwa 50 Prozent – wobei noch unklar ist, um welche Delikte es sich im Detail handelt.

Staatsanwaltschaft: 35 Tatverdächtige für eine Vielzahl von Delikten verantwortlich

Mit Blick auf die Tatverdächtigen – nicht nur beim Bahnhof, sondern insbesondere auch bei Diebstahldelikten – hat ein eigens eingerichtetes Sonderreferat bei der Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit einer neuen Ermittlungsgruppe bei der Kripo („Radius“) seit Mitte November Ermittlungen gegen 35 Personen eingeleitet. Von diesen befinden sich aktuell 30 in Untersuchungshaft. Nimmt man den öffentlich kommunizierten Durchschnitt von 5,5 Straftaten, den die Staatsanwaltschaft in Zusammenhang mit Mehrfachintensivtätern kommuniziert hat, dann könnten diese für über 150 Straftaten verantwortlich sein.

31 dieser 35 Tatverdächtigen stammen laut Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher aus Tunesien. Zur Einordnung: In Regensburg befinden sich, weil der Regierungsbezirk Oberpfalz und damit das hier angesiedelte ANKER-Zentrum für dieses Herkunftsland zuständig sind, knapp 300 Menschen aus Tunesien.

Beim überwiegenden Teil der Delikte handelt es sich laut Rauscher um gewerbsmäßige Diebstähle in den Schwerpunkten DEZ, Bahnhofsgebäude und Arcaden sowie um „mittlere Körperverletzungen“.

Falscher Eindruck trotz bestehender Probleme

Auch wenn also die Situation (nicht nur) rund um das Milchschwammerl am Hauptbahnhof auch abseits der reinen Statistik vor allem für Frauen mindestens unangenehm ist und der Weg dort insbesondere nachts kaum gangbar: Regensburg hat kein Problem mit Männern „mit arabischem Aussehen“, die rund um den Hauptbahnhof arglose Frauen ins Gebüsch zerren, um sie dort zu vergewaltigen.

Dieser Eindruck entstand zuletzt durch die Anzeige einer angeblichen Vergewaltigung am helllichten Tag, die man nach heutigem Stand wohl als frei erfunden bezeichnen muss – gegen die Anzeigenerstatterin wird nun selbst wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Verstärkt wurde das durch ein weiteres Sexualdelikt, wegen dem zwei tatverdächtige Tunesier festgenommen wurden und das nach bisherigen Erkenntnissen in Zusammenhang mit Drogen zu stehen scheint.

Elternbrief wird umgedeutet

Dieser Eindruck entstand aber auch durch Schlagzeilen a la „Wie die Angst nach Regensburg kam“, mit denen die Bildzeitung seit Montag ihre Plus-Inhalte bewirbt. Anlass ist ein Elternbrief der St.-Marien-Schulen („Englische Fräulein“) vom 30. Januar zur Schulwegsicherheit, dessen Brisanz die Bild aufbläst und mit verzerrenden Darstellungen, etwa zum Schulweg, garniert.

In dem erwähnten Brief weist Schuldirektor Hans Lindner „aus gegebenem Anlass“ darauf hin, dass der Hauptbahnhof und die Fürst-Anselm-Allee als Kriminalitätsschwerpunkt gelten, den die Schülerinnen bei Dunkelheit meiden und generell dort nur in Gruppen unterwegs sein sollten. In einem unaufgeregten und alles andere als alarmistischen Ton. Zwischenzeitlich haben diverse andere Medien, rechtsextreme Blogs und auch die AfD den Brief aufgegriffen, der so oder so ähnlich schon seit Jahren verschickt wird.

„Der Anlass ist keiner Drohkulisse geschuldet“, sagt Lindner. Es sei auch nichts passiert. Der Brief sei unter dem Eindruck der damals noch im Raum stehenden zwei angezeigten Sexualdelikte entstanden. „Rein präventiv“, sagt Lindner. Und solche Präventionsmaßnahmen gebe es schon all die 17 Jahre, seit er Schulleiter sei. Er verwahrt sich nachdrücklich gegen die Vereinnahmung durch die AfD.

Landtags-AfD: Fraktionschefin Ebner-Steiner mit realitätsfernen Behauptungen

Im weiteren Verlauf machte die AfD-Fraktion im bayerischen Landtag die Situation in Regensburg zum Thema auf (die beiden AfD-Stadträte, die es in Regensburg gibt, fallen bislang nicht durch sonderliche Aktivität auf) und erweckte mit einem Dringlichkeitsantrag vom 6. Februar kurzerhand wider besseren Wissens den Eindruck, es habe in zwei Vergewaltigungen gegeben. AfD-Fraktionschefin Kathrin Ebner-Steiner vermischt in der Debatte diesen Mittwoch dann die beiden Sexualdelikte irgendwie.

Sie behauptet, zwei Tunesier hätten in Regensburg am helllichten Tag eine Frau in einem Park vergewaltigt, was definitiv falsch ist. Lindners Brief stellt die Abgeordnete in einen Kontext, der schlicht nichts mit der Realität zu tun hat.

Turbo-Verfahren und Modellprojekt: CSU-Abgeordneter Aumer schreibt einen Brief

Zu Wort gemeldet hat sich auch der Regensburger CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Aumer. Er hat einen Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser geschrieben, wie er auf Facebook mitteilt. Gefordert seien nämlich der Bund und die Stadt Regensburg. Der Freistaat sei lediglich Partner, so Aumer in einem Interview mit Welt-TV.

Neben der schon älteren Forderung der Union, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, stellt der CSU-Politiker unter anderem ein Modellprojekt in Regensburg für den Umgang „mit ausländischen Mehrfachintensivstraftätern“ in den Raum. Auch regt er „Turboverfahren“ für Asylbewerber aus den Maghreb-Staaten an.

Experte für Migrationsrecht: Aumer-Vorschlag dürfte kaum etwas bringen

Dass das etwas bringt, bezweifelt der Regensburger Rechtsanwalt Philipp Pruy, bundesweit bekannter Experte für Migrationsrecht. Die Forderung nach „Schnellverfahren“ für bestimmte Asylsuchende sei zwar „eine gern gewählte Forderung konservativer Politiker“, so Pruy. „Die Auswirkungen auf die Abschiebepraxis der Ausländerbehörden dürfte jedoch sehr begrenzt sein.“

Selbst wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Asylantrag im Turbo-Verfahren prüfe und ablehne, müsse immer noch die Ausländerbehörde die Abschiebung durchführen, aber, so Pruy: „In den allermeisten Fällen kann ohne gültigen Reisepass nicht abgeschoben werden.“ Nach der Ablehnung des Asylantrags müsse die Behörde deshalb „ein sehr langwieriges Passersatzpapierverfahren einleiten, welches auch mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann“.

Verteilung und Verkehr…

Eine weitere Forderung, die Aumer laut seinem Facebook-Post an Faeser gerichtet hat: Die zentrale Sonderzuweisung von Asylsuchenden aus Tunesien nach Regensburg müsse aufgelöst werden. Folgt man aber der Regierung der Oberpfalz ist Aumer zumindest mit dieser Forderung an der falschen Adresse. Laut Bezirksregierung würden zwar „die Zuständigkeiten der einzelnen Bundesländer für die Herkunftsländer (…) zwischen Bund und Ländern abgestimmt“, aber: „Die Verteilung der Zuständigkeiten des Freistaats Bayern auf die Regierungsbezirke erfolgt dann landesintern.“

Bürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU) schließlich bringt anlässlich der Debatte um die Sicherheitslage am Hauptbahnhof die von der CSU immer wieder geforderte Aufhebung der Durchfahrtsperre aufs Tapet. Dies sei „eine wichtige Sofortmaßnahme, (…) um dem Raum rasch Frequenz zurückzugeben“. Es brauche nämlich, so Freudenstein, Frequenz und Belebung, „sonst werden weiterhin schräge Gestalten den Raum für sich vereinnahmen und prägen“.