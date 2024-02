Die Vergewaltigung am helllichten Tag gab es wohl nicht: Staatsanwaltschaft Regensburg ermittelt gegen vermeintliches Opfer

Der Fall hatte für erhebliche Verunsicherung gesorgt – doch nun gehen die Ermittler davon aus, dass es die Vergewaltigung am helllichten Tag am Regensburger Hauptbahnhof wohl nicht gegeben hat.

Der vermeintlich Vorfall hatte die Debatte um die Sicherheitslage am Regensburger Hauptbahnhof nochmal deutlich verschärft, es wurde breit und überregional berichtet, doch nun stellt sich heraus: Die Vergewaltigung am helllichten Tag in der Fürst-Anselm-Allee hat mit hoher Wahrscheinlichkeit es nicht gegeben. Auf jeden Fall nicht so, wie behauptet.

Das lässt sich einer Mitteilung entnehmen, die das Polizeipräsidium Oberpfalz am heutigen Freitagnachmittag verbreitet hat. Nun laufen gegen das vermeintliche Opfer Ermittlungen wegen des Verdachts, eine Straftat vorgetäuscht zu haben.

Von Anfang an gab es einige Fragezeichen

Wie berichtet, hatte eine 27-Jährige gegenüber der Polizei angegeben, am vorletzten Freitag (19. Januar) gegen 14.15 Uhr bei „Schwammerl“ von zwei Männern angesprochen worden zu sein und kurz darauf auf Höhe des Obelisken von einem von ihnen vergewaltigt worden zu sein, während der andere Schmiere stand.

Auch wenn zunächst eine detaillierte Beschreibung von zwei Verdächtigen mit „arabischem Aussehen“ veröffentlicht wurde, gab es offenbar von Anfang an einige Fragezeichen bei den Ermittlern. Auf Kameras, die zumindest die Umgebung im Blick hatten, fand sich demnach nichts, was die Angaben der Frau bestätigte. Auch, dass es um diese Uhrzeit keine Zeugen gab, die Allee also menschenleer gewesen sein soll oder Passanten das Ganze schlicht ignoriert oder nicht gesehen haben sollen, erschien ungewöhnlich.

Polizei spürt Zeugen auf – der kann die Behauptungen nicht bestätigen

„Akribische Ermittlungen und Spurenauswertungen“ der Kripo hätten nun einige Widersprüche aufgedeckt, so die Polizei. Insbesondere haben die Ermittler demnach einen Zeugen gefunden, der sich zum vermeintlichen Tatzeitpunkt in der Nähe des angeblichen Tatorts aufhielt. Dieser habe jedoch „keinerlei Beobachtungen gemacht, die die Behauptungen der Frau bestätigen würden“.

Auch hätten sich Widersprüche zwischen der Aussage der Frau zu Videoaufzeichnungen sowie der Spurenlage ergeben. Unter anderem konnten Kleidungsstücke, die einen Hinweis auf die vermeintlichen Täter hätten geben können nicht dort aufgefunden werden, wo sie laut der Frau hätten sein sollen, so ein Sprecher.

Frau räumt falsche Angaben ein – jetzt wird gegen sie ermittelt

Bei einer neuerlichen Nachvernehmung durch die Kriminalpolizei am heutigen Freitag hat die 27-Jährige nun eingeräumt, falsche Angaben gemacht zu haben. Einen ersten geplanten Vernehmungstermin hatte die Frau zuvor offenbar noch platzen lassen.

Diese waren offenbar so gravierend, dass nicht nur die Ermittlungen wegen der angeblichen Vergewaltigung ad acta gelegt wurden, sondern gegen die Frau nun unter Einbindung der Staatsanwaltschaft Regensburg ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet wurde.

Der mögliche Strafrahmen hierfür liegt bei einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Eine Rolle dabei dürfte insbesondere auch die breite öffentliche Aufmerksamkeit und Wahrnehmung innerhalb der Bevölkerung spielen.

Ebenso wie bei den ersten Ermittlungen in Zusammenhang mit der angeblichen Vergewaltigung gilt allerdings auch für die Frau die Unschuldsvermutung.

Eine knappe Woche nach der angeblichen Vergewaltigung soll es in der Nähe des Bahnhofs, bei der Römermauer unweit vom Ernst-Reuter-Platz, zu einem anderen Sexualdelikt an einer 29-Jährigen gekommen sein.

Hier sitzen zwei polizeibekannte Tatverdächtige in U-Haft. In diesem Fall – am 25. Januar gegen 19.45 – hatte das spätere mutmaßliche Opfer die beiden Täter laut bisherigen zunächst selbst angesprochen und war mit ihnen zu der Mauer gegangen, wo es zu der Tat gekommen sein soll.