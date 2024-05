Startschuss für 18-Millionen-Parkhaus am Regensburger Altstadtrand

Seit Donnerstag laufen die ersten Arbeiten für die „Mobilitätsdrehscheibe“ am Unteren Wöhrd. Die Debatte, ob es das Projekt braucht, schwelt nach wie vor – und wie sinnvoll es ist, dafür fast 20 Millionen Euro auszugeben.

Die Grundsatzbeschlüsse des Regensburger Stadtrats liegen schon einige Jahre zurück. 2017 gab es einen ersten Planungsbeschluss, 2022 wurde alles noch einmal über den Haufen geworfen und 2026 soll sie laut einem kürzlich vorgelegten Zwischenbericht fertig sein – die sogenannte „Mobilitätsdrehscheibe“ auf dem Gelände am Alten Eisstadion beim Unteren Wöhrd. Im Sommer dieses Jahres soll der Bebauungsplan öffentlich ausgelegt werden. Bereits seit diesem Donnerstag ist die Wöhrdstraße wegen Straßenbauarbeiten zur Verkehrserschließung dieses Millionenprojekts zwölf Wochen lang halbseitig gesperrt.

Doch so alt wie die ersten Beschlüsse sind, so alt ist auch die Debatte darüber, ob es tatsächlich diese Mobilitätsdrehscheibe braucht, deren Schwerpunkt auf einem ein Parkhaus mit bis zu 1.400 Stellplätzen liegt – auf einer Fläche, wo schon heute etwa 700 Autos parken können und von wo man zu Fuß knappe 20 Minuten bis ins Zentrum der Altstadt, zum Domplatz, braucht. Im aktuellen Investitionsprogramm sind 18 Millionen Euro dafür vorgesehen.

ÖDP: Ein „Magnet“, der Autos in die Stadt zieht

Zur leichten Verstimmung von Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) nahm ÖDP-Fraktionschef Benedikt Suttner diese Debatte bei der kürzlichen Vorstellung eines neuerlichen Zwischenberichts im Planungsausschuss noch einmal auf. Der Schwerpunkt auf dem Parkhaus zeige, dass der politische Wille sich auf möglichst viele Stellplätze für Autos richte, kritisiert er.

Von der ursprünglich vorgesehenen anspruchsvollen Gestaltung sei nichts geblieben, es werde dort keine Geschäfte geben oder Andockmöglichkeiten für Naherholung. Suttner befürchtet zudem, dass dieses neue Parkhaus zum „Magnet“ werde, der noch mehr Autos in die Stadt ziehen werde. „Davon wollten wir doch eigentlich wegkommen.“

„Das ist eine Planung, die nicht weit genug denkt.“

Folgt man Suttner, dann beißt sich die Mobilitätsdrehscheibe auch mit der mittlerweile sehr weit gediehenen Planung einer Stadtbahn, die direkt durch die Wöhrdstraße fahren wird, und generell dem Ansinnen, Menschen zum Umsteigen auf den ÖPNV zu bewegen. Die Stadt werde die Fläche am Walhalla-Bahnhof erwerben. Dort sollen Park&Ride-Flächen entstehen – mit direkter ÖPNV-Anbindung.

Doch wer werde diese Flächen nutzen, wenn es viel näher an der Altstadt ein großes Parkhaus gebe (mit einem derzeit vorgesehenem Tarif von zwei Euro pro Tag)? Wie sollten sich diese Park&Ride-Flächen rechnen – zumal vor dem Hintergrund, dass die Stadt ohnehin sparen müsse und jeden Euro nur einmal ausgeben könne? „Das ist eine Planung, die nicht weit genug denkt“, lautet Suttners Fazit.

Hat die Stadt dafür Geld übrig?

Auf seiner Seite hat er wenig überraschend Maria Simon von den Grünen, die anmerkt, dass dieses Projekt mal eines wäre, wo die um die städtischen Finanzen so besorgte CSU doch mal etwas sparen könnte. Die Stadt konterkariere mit dieser Planung ihre eigenen Ziele und werde mehr Verkehr in die Innenstadt ziehen, stimmt auch Irmgard Freihoffer (BSW) in den Chor der kritischen Stimmen ein. Man müsse sich auch fragen, ob man gerade jetzt „zu viel Geld übrig“ habe, um so ein Projekt umzusetzen.

Tatsächlich könnte die Stadt Regensburg dem Vernehmen nach um die 15 Millionen Euro sparen, wenn sie die Aufwertung der bestehenden Parkflächen fortsetzen und die bei der Mobilitätsdrehscheibe ansonsten geplanten Stellplätze für E-Roller, Fahrräder und eine Velo-Station umsetzen, aber auf das Parkhaus verzichten würde. Entsprechende Gespräche gabe es offenbar auch koalitionsintern. Doch das ist bei der Debatte kein Thema.

OB: Parkhaus soll Altstadt entlasten

Stattdessen verweist die OB darauf, dass man „diese Grundsatzdiskussion doch nicht fünf Mal führen“ müssen. „Wir wollen, dass die Leute an dieser Stelle auf andere Verkehrsmittel umsteigen“, so Maltz-Schwarzfischer. Außerdem gehe es „in erster Linie“ auch nicht darum, Leuten die Möglichkeit zu geben, an den Altstadtrand zu fahren.

Nein: „Wir wollen damit den ruhenden Verkehr aus den Straßen der Altstadt rausbekommen“, man wollen den Park-Such-Verkehr reduzieren und außerdem werde es auch Stellplätze für die Anwohner geben, so die OB. Und nur weil man immer wieder behaupte, dass das ein reines Parkhaus werde, sei das trotzdem nicht wahr.

CSU-Chef: Günstige Parkplätze für Arbeitskräfte

SPD-Stadtrat Hans Holler sekundiert mit dem Argument, dass „das Thema brennt“. Man werde den motorisierten Individualverkehr ja noch die nächste Zeit haben und es liege doch auf der Hand, dass das Parkhaus „der Altstadt definitiv was bringt“.

CSU-Fraktionschef Michael Lehner springt dem Koalitionspartner dieses Mal bei und warnt davor, dass die Gastronomie, ähnlich wie in München, niemanden mehr zum Arbeiten finde, weil man eben nicht altstadtnah günstig parken könne.

Mit den Stimmen der Brücke segnet die Koalition den Zwischenbericht ab. Beschlossen ist das Parkhaus mit flankierendem Fahrrad- und E-Roller-Schnickschnack ja sowieso schon.