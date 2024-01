Wasserstoff-Förderung fürs Innovationsquartier: Stadt Regensburg blitzt beim Freistaat ab

Bei der Förderung des Energiekonzepts mit Wasserstofftechnologie auf der Prinz-Leopold-Kaserne lässt der Freistaat die Stadt Regensburg im ersten Anlauf hängen. Die hatte sich rund zwei Millionen Euro erhofft. So ging es den meisten Antragsstellern.



Maßstäbe setzen – nichts geringeres hat die Stadt Regensburg im geplanten „Innovationsquartier“ auf der früheren Prinz-Leopold-Kaserne (PLK) vor. Autofrei, grün, sozial mit mindestens 60 Prozent öffentlich geförderten Wohnungen, CO2-neutral und energieautark soll das neue Viertel im Stadtosten werden. Ein Vorzeigeprojekt, von dem man sich Nachahmer in anderen Kommunen erhofft.

Insgesamt sollen einmal 1.200 Wohnungen auf der Konversionsfläche entstehen, die die Stadt 2019 von der BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) zu verbilligten Konditionen erworben hat. 600 davon soll die 100prozentige städtische Wohnbautochter, die Stadtbau GmbH, errichten. Doch der Zeitplan (hier auf den Seiten der Stadt Regensburg) stockt.

Corona, Krieg, Zins-. und Baukrise: Ursprünglicher Zeitplan ist geplatzt

Der erste Bauabschnitt mit 368 Wohnungen wurde vor dem Hintergrund gestiegener Baupreise und Kreditzinsen schon mehrfach nach hinten geschoben. Anfänglich hatte man mit ersten Fertigstellungen 2024 gerechnet. Mittlerweile glaubt niemand mehr, dass die Wohnungen bis 2026 gebaut sind, was Voraussetzung wäre für den verbilligten Grundstückspreis durch die BIMA.

„Auch die Bauvorhaben in der PLK sind von den Krisen der letzten Jahre (Corona, Krieg, Zins- und Baukrise) nicht unberührt geblieben“, heißt es dazu von der Stadt Regensburg. Dennoch wolle man mit der Stadtbau weiterhin daran festhalten, auch auf dem Kasernengelände „so schnell wie unter den genannten Umständen möglich, attraktiven und für eine breite Bevölkerungsschicht bezahlbaren Wohnraum“ zu schaffen.

Grundstücksrabatt verloren? Stadt hofft auf Verständnis der BIMA

Der Frage, ob der Stadtbau zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die ambitionierten Planungen umsetzen zu können, weicht die städtische Pressestelle aus. Derzeit würden die Planungen überarbeitet, heißt es lediglich. Man prüft Einsparpotentiale. Erst nach dem Abschluss dieser „Umplanungsphase“, laut Stadt noch im Jahr 2024, und dem Einholen „fundierter Angebote“ könne man abschätzen, welche finanziellen Auswirkungen all das habe.

Mit Blick auf die BIMA gehe man davon aus, dass „der Wohnraumschaffung im nachhaltigen PLK-Quartier schlussendlich keine Steine in den Weg gelegt werden“. Man befinde sich in „gutem Austausch“, so die Pressestelle. Sprich: Man hofft, dass die BIMA Verständnis zeigt und es trotz aller Verzögerungen, die zu einem Gutteil der Corona-Krise geschuldet sind, und trotz klammer Kassen im Bund beim vergünstigten Preis bleibt.

Nach zuletzt guten Nachrichten gibt es aktuell auch mit Blick auf die Förderung des innovativen Energiekonzepts, das die Stadt im Juni letztes Jahr vorgestellt hatte, einen kleinen Rückschlag. Beim Förderprogramm des bayerischen Wirtschaftsministeriums in Sachen Wasserstofftechnologie geht die Stadt nämlich fürs erste leer aus.

Wasserstoff soll für 100 Prozent CO2-Neutralität sorgen

Wie im Juni berichtet, soll durch eine Kombination aus Photovoltaik, Geothermie und Nutzung von Wärme aus Luft und Abwasser im ersten Schritt eine zu 70 bis 75 Prozent CO2-neutrale Energieversorgung erreicht werden. Zusätzlich will man, wie im November bekannt wurde, mit der Genossenschaft Bürger-Energie-Region Regensburg (BERR) in Sachen Windenergie zusammenarbeiten.

In der Energiezentrale auf der PLK soll dann in einem zweitem Schritt mit einem sogenannten Elektrolyseur der überschüssige Ökostrom in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespaltet werden. Letzterer wird in Tanks gespeichert und wenn zu wenig oder kein Solar- oder Windstrom zur Verfügung steht, über ein Blockheizkraftwerk oder Brennstoffzellen wieder „rückverstromt“ werden. Dadurch könne das Viertel zu 100 Prozent CO2-neutral werden, so die Stadt.

Zu wenig Geld im Fördertopf – zwei Drittel der Antragssteller gehen leer aus

Doch während der Bund für das Energiekonzept auf der PLK Ende September, allerdings noch vor der Haushaltssperre, eine Förderung von sieben Millionen Euro „für effiziente Wärmenetze“ zugesagt hat, hatte man beim Fördertopf des bayerischen Wirtschaftsministeriums in Sachen Wasserstofftechnologie das Nachsehen.

Letzten Oktober hatte die Stadt eine Bewerbung für das lange erwartete und von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger vollmundig versprochene Förderprogramm des Freistaats zum Aufbau einer Elektrolyse-Infrastruktur (BayFELI) eingereicht, das zunächst mit 45 Millionen ausgestattet wurden und dann wegen der großen Nachfrage auf 65 Millionen aufgestockt wurde – insgesamt stehen laut bayerischer Staatsregierung 150 Millionen Euro zur Verfügung, verteilt über mehrere Jahre.

Doch das war immer noch viel zu wenig. Von den 42 Förderskizzen, die eingereicht wurden, berücksichtigte das bayerische Wirtschaftsministerium lediglich 13. Mehr als zwei Drittel der Antragssteller gingen leer aus – darunter auch Regensburg. „Die zur Verfügung stehenden Fördermittel waren um ein Vielfaches überzeichnet“, so die Stadt, der dadurch nach eigenen Angaben etwa zwei Millionen Euro durch die Lappen gingen.

Weitere Fördermittel: Neuer Anlauf in diesem Jahr

„Das bayerische Wirtschaftsministerium hat die Zielsetzung, das bayerische Wasserstoffnetz möglichst breit über die gesamte Fläche des Freistaates zu fördern und auszubauen“, so die Stadt. Deshalb sei „aus jedem der sieben Regierungsbezirke Bayerns je ein geeignetes Projekt ausgesucht“ worden, „und zusätzlich nur wenige weitere“. Welche Projekte konkret ausgewählt wurden, ist bislang nicht bekannt. Sie sollen in etwa zwei Monaten veröffentlicht werden.

Die Stadt will es nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsministerium bei einem weiteren Förderaufruf in diesem Jahr erneut probieren. „Ferner wird des Weiteren geprüft, ob anderweitige Fördermittel in Frage kommen, da sich die Förderkulisse im Wasserstoffbereich derzeit stark wandelt.“

Stadt sieht Energiekonzept insgesamt nicht gefährdet

Das Energiekonzept auf der PLK als Ganzes stehe trotz dieses Rückschlags nicht in Frage. Die Planungen für die Energiezentrale und die europaweiten Ausschreibungen für die notwendigen Fachingenieure liefen „bereits auf Hochtouren“. Die Wasserstofftechnologie als „sehr innovativer Zusatzbaustein“ werde dabei zwar stets mitgedacht.

Doch sollte dies aufgrund fehlender Fördergelder oder ansonsten mangelnder Wirtschaftlichkeit nicht umsetzbar sein, entstehe in der PLK dennoch „ein nachhaltiges Energiesystem mit sehr hohem Standard“. Eine zumindest bilanzielle CO2-Neutralität könne man zudem durch den Einsatz von Biomethan erreichen.