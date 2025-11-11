Zwischen Enthusiasmus, Hoffnung und Fatalismus – das war das Transit Filmfest

Ein stark reduziertes Festival, zum letzten Mal mit Chrissy Grundl als Leiterin. Beim Transit Filmfest gab es beeindruckende Filme, aber auch einen realistischen Blick auf die schwierige Situation der freien Kulturszene.

Vier Stunden lang verfolgten die Besucherinnen und Besucher die Arbeit auf einer Palliativstation. Sie begleiteten ein Mutter-Tochter-Gespann bei ihrem gar nicht so leichten Alltag in einer Wiener Sozialbausiedlung. Mit einem israelischen Pianisten ging es auf eine Suche nach sich selbst entlang der Grenze zu Gaza â€“ nach dem 7. Oktober 2023. Und auf einem Podium wurde etwas vergeblich nach positiven Aussichten gefragt.

WERBUNG







Das alles und noch einiges mehr war das Transit-Filmfest 2025 am vergangenen Wochenende. Das Orga-Team muss sich derweil neu aufstellen. Auf dem BÃ¼rgerfest hatte das Team des Transit-Filmfest diesen Sommer einen Stand aufgebaut. Auf einer Schreibmaschine konnte wer wollte tippen, wo man denn derzeit Druck verspÃ¼re. Chrissy Grundl, Leiterin des Filmfests, erinnerte am vergangenen Donnerstag zum Auftakt der diesjÃ¤hrigen Transit-Ausgabe noch einmal daran. Alles mÃ¶gliche sei geschrieben worden. Und auch ein groÃŸes DankeschÃ¶n an das Team fÃ¼r die Arbeit der letzten Jahre, erzÃ¤hlte Grundl. â€žJetzt wollen wir uns vier Tage einmal dem Druck stellenâ€œ, sagte sie dann.

Kino als kollektiver Erfahrungsraum

Dass das Transit diesmal deutlich kleiner ausfiel, sollte dabei kein Nachteil werden. Grundl hatte das â€žKino als kollektiven Erfahrungsraumâ€œ .angepriesen, in dem man sich gemeinsam der Welt da drauÃŸen stelle.

Um das Ostentorkino auch ja nicht verlassen zu mÃ¼ssen, gab es im Innenhof einen kleinen Grillstand fÃ¼r Verpflegung. Die veganen Steaksemmeln waren dann teilweise schon nach einer Stunde ausverkauft und das Kino das gesamte Festival Ã¼ber wirklich gut besucht, wie Bastian Zieglgruber am Sonntagabend zwischen den letzten Filmen kurz anmerkte.

Selbst am Samstagvormittag hatten sich wackere FestivalgÃ¤nger es sich auf den Sesseln bequem gemacht, bestenfalls mit reichlich Verpflegung ausgestattet und in mÃ¶glichst bequemer Kleidung. Ãœber vier Stunden hinweg gewÃ¤hrt Regisseur Philipp DÃ¶ring in â€žPalliativstationâ€œ Einblicke in eine solche Abteilung. Die Doku ist dabei erstaunlich kurzweilig. â€žIch musste aufs Klo, aber konnte nicht entscheiden wann, aus Sorge, etwas im Film zu verpassenâ€œ, hatte eine Frau anschlieÃŸend DÃ¶ring ein Kompliment gemacht.

Wenn sich Zeit und Fokus verlagern

Dem Regisseur gelingt es hervorragend, zwischen Trauer, Angst und Tod vor allem die Menschen als Individuen einzufangen â€“ indem er sie mit Worten, Mimik und Gestik sprechen lÃ¤sst. Er habe bewusst auf das stÃ¤ndige und direkte Darstellen von Wunden und Toten verzichtet, erzÃ¤hlte DÃ¶ring den Anwesenden. Stattdessen werden die GesprÃ¤che zwischen dem Stationsteam und den Patienten ausfÃ¼hrlich gezeigt, die Kamera lÃ¤uft auch bei einer teaminternen Runde, in der Probleme offen angesprochen werden. Wenn HÃ¤nde gestreichelt und aufgelegt werden, ist die Kamera mit gebotenem Abstand dabei. BerÃ¼hrungen, die von Menschlichkeit zeugen, dort, wo es um das baldige Ende geht.

Zwei Monate war DÃ¶ring auf der Station. Er trug die blaue Kleidung, um mÃ¶glichst wenig aufzufallen. Er war dabei, wenn Patienten aufgenommen wurden, gewann von vielen schnell das Vertrauen und durfte sie schlieÃŸlich begleiten. Etwa die 39-jÃ¤hriger Mutter, fÃ¼r die es keine Heilung mehr gab, die aber auf der Station noch einmal zu neuen KrÃ¤ften kam. Oder eine Ã¤ltere Dame, die schwer krank auf der Palliativstation den plÃ¶tzlichen Tod ihres Mannes verkraften musste.

â€žWas mach ich mit der Zeitâ€œ, fragte ein Ã¤lterer Mann den Arzt. FrÃ¼her sei die nur so davon gerast. Und jetzt vergehe sie so langsam, dass der Mann bald gar kein GespÃ¼r mehr fÃ¼r sie hat. â€žAm Lebensende verlagert sich einfach der Fokusâ€œ, antwortet der Arzt dann einer AngehÃ¶rigen, die daran verzweifelt, dass ihr Partner scheinbar schon mit vielem abgeschlossen hat.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">ï»¿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">ï»¿</span>

Unaufgeregt und doch eindrÃ¼cklich, das trifft sowohl auf â€žPalliativstationâ€œ, als auch auf den ErÃ¶ffnungsfilm des diesjÃ¤hrigen Transit-Flmfests zu. Die Milieu-Studie â€žWenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lÃ¤chelstâ€œ begleitet die zwÃ¶lfjÃ¤hrige Anna und ihre gehÃ¶rlose Mutter Isolde durch ihren Alltag in Wien. Regisseurin Marie Luise Lehner gelingt es auf beeindruckende Weise, all die Probleme, mit denen die beiden Protagonistinnen zu kÃ¤mpfen haben, zu erzÃ¤hlen – unaufdringlich und doch jederzeit sofort nachvollziehbar, meist ohne grÃ¶ÃŸere Worte. Dabei werden gleich mehrere PhÃ¤nomene verarbeitet, die in unserer Gesellschaft omniprÃ¤sent und zugleich fÃ¼r viele kaum wahrnehmbar sind.

Zwischen Geldproblemen und dem Wunsch nach Zuneigung

Getreu dem Transit-Motto 2025 â€žUnder Pressureâ€œ werden Anna in ihrer neuen Klasse am Gymnasium schnell die sozialen Unterschiede vorgehalten. Da sind die Markenklamotten, die die anderen tragen. Also leiht sich Anna von einer Bekannten einen gefÃ¤lschten Pullover. Da ist die Ski-Fahrt, an der Anna natÃ¼rlich teilnehmen will. Doch dann steht da plÃ¶tzlich die neue Schlafcouch in der engen Wohnung. Ihre Mutter hat beschlossen, dass Anna mit zwÃ¶lf Jahren endlich ein eigenes Bett braucht. Oder hat sie da doch mehr ihren neuen Partner im Blick gehabt?

Die beiden Frauen mÃ¼ssen zwischen dem Wunsch nach Zuneigung, der beginnenden PubertÃ¤t, der Suche nach der eigenen IdentitÃ¤t und zwischen finanziellen Schwierigkeiten doch stets zusammen halten. EindrÃ¼cklich zeigt sich das, wenn sie im Schwimmbad sind, Isolde ihr HÃ¶rgerÃ¤t rausnimmt und auch fÃ¼r die Zuschauer all die GerÃ¤usche kurz verstummen. FÃ¼r einen kurzen Moment ist sÃ¤mtlicher Druck weg und die Mutter kann im Wasser treiben – auf den HÃ¤nden ihrer Tochter, die mit zwÃ¶lf Jahren doch schon einiges mit sich herumzutragen hat.

Auf dem besten Weg, abzustÃ¼rzen

Das Transit-Filmfest ist nicht bekannt fÃ¼r Goodfeel-Movies, fÃ¼r seichte KomÃ¶dien oder klassisches Action-GedÃ¶ns. Seit 2019 bereits, als man das Heimspiel-Fest transformierte, widmet sich das Team Jahr um Jahr aufs Neue der Gesellschaft im Transit. Wo stehen wir gerade, was treibt uns alle um und wo geht es hin? Bei einer Podiumsdiskussion am Freitagabend war die Antwort darauf keine sonderlich optimistische. SchlieÃŸlich sei das System kaputt und die Gesellschaft auf dem besten Wege, abzustÃ¼rzen. So hatte es Sarah Waterfeld gesagt.

Die Autorin (â€žSex mit Gysiâ€œ und â€žWas vom Hummer Ã¼brig bliebâ€œ) war 2017 an der Besetzung der Berliner VolksbÃ¼hne beteiligt. Die richtete sich damals gegen den neuen Intendanten. Waterfeld hat eine klare Meinung zum Kulturbetrieb in seiner derzeitigen Form. Intendanten seien eine Art moderne Monarchen, die zu viel Macht hÃ¤tten. Waterfeld plÃ¤diert mit ihrer Initiative â€žUnion fÃ¼r Cultural Commonsâ€œ fÃ¼r einen radikalen Umbau der Kulturinstitutionen. Entscheidungen sollten nicht von einigen wenigen getroffen werden.

Rechte KrÃ¤fte contra freie Kulturszene

GroÃŸe Hoffnung Ã¤uÃŸerte Waterfeld nicht. Auch weil das Erstarken rechter KrÃ¤fte gerade der freien Kulturszene mehr und mehr zusetze. Der Wind habe sich stark gedreht, darÃ¼ber herrschte auf dem Podium Einigkeit. Der Leipziger Musiker und Regisseur und Kameramann Achim Kolba sprach davon, wie die AfD in Sachsen inzwischen regelmÃ¤ÃŸig die Auszahlung von FÃ¶rdermitteln blockiere und damit Teile der Kultur immer wieder lahmlege. Weil das die nÃ¤chsten Jahre kaum besser werde, mÃ¼sse man sich eigene FreirÃ¤ume schaffen, sagt Kolba. Er selbst ist seit 2020 Teil des DIY-Fernsehstudios Hitness Club. Man mÃ¼sse mehr auf Spenden setzen, anstatt sich weiter auf FÃ¶rderungen zu verlassen.

Eine solche FÃ¶rderkulisse stellt seit nunmehr zehn Jahren das Bundesprogramm Demokratie Leben dar. Christoph Seidl ist bei der Stadt Regensburg hierfÃ¼r verantwortlich und kennt daher die FÃ¶rderpraxis. Die habe sich zuletzt noch einmal verÃ¤ndert. Inzwischen muss eine GemeinnÃ¼tzigkeit belegt werden. Dazu brauche es aber Vereine oder Stiftungen, nicht alle Kulturschaffenden kÃ¶nnten das leisten. Mit der inzwischen geltenden Teilnehmerpauschale hÃ¤tten Veranstalter zudem nun ein hohes finanzielles Risiko zu tragen. Seidl sagte, FÃ¶rderrichtlinien seien immer auch ein Schutzfaktor, vor Angriffen von auÃŸen. Es gebe KrÃ¤fte, die mittlerweile ganz genau hinschauen, was gefÃ¶rdert wird und wo mÃ¶glicherweise interveniert werden kÃ¶nne.

Karriere im Kulturbetrieb muss man sich leisten kÃ¶nnen

UnabhÃ¤ngig von FÃ¶rdermitteln stehe die Kulturbranche aber auch vor einem ganz grundlegenden Problem, wie nicht nur Andrea Kuhn betonte. Die Bezahlung von Kulturschaffenden sei kaum zu rechtfertigen. Kuhn leitet seit 2007 hauptberuflich das Internationale NÃ¼rnberger Filmfestival der Menschenrechte. Sie habe durch ihre Anstellung, die teils stÃ¤dtisch gefÃ¶rdert wird, in einer durchaus privilegierten Situation, sagte Kuhn. Dass Praktika oft unbezahlt seien, stelle eine HÃ¼rde da. Im Kulturbetrieb Karriere zu machen, das mÃ¼sse man sich schon selbst leisten kÃ¶nnen. Kuhn hat auch deshalb mit der Gewerkschaft Verdi die Initiative â€žFestivalarbeit gerecht gestaltenâ€œ gestartet.

Waterfeld, die ihre eigene Lage als â€žultra prekÃ¤râ€œ betitelte, riet trotz diverser Versuche, etwas zu verbessern, davon ab, auf eine Karriere im Kulturbetrieb zu hoffen. â€žÃœber 90 Prozent derjenigen, die in kÃ¼nstlerischen Berufen ausgebildet werden, werden nie von ihrer Kunst Leben kÃ¶nnenâ€œ, untermauerte Waterfeld ihren Punkt.

Screenlife-Version von Ocean’s Eleven

Bei Hope Elliott Kemp klang das am Sonntag hingegen etwas anders. Mit Ronan Corrigan stand sie nach ihrem gemeinsamem Film â€žLifehackâ€œ noch Rede und Antwort. Der ist gewissermaÃŸen eine Screenlife-Version von Ocean’s Eleven. Das heiÃŸt: Der gesamte Film erzÃ¤hlt einzig per Desktop- und Smartphone-Bildschirmaufnahmen, wie vier junge Computer-Geeks, die gerne mal Online-BetrÃ¼gern das Handwerk legen, auf die leicht arrogante Idee kommen, sich mit einem Bitcoin-Mogul anzulegen. Nachdem zunÃ¤chst alles wunderbar klappt, geht dann doch einiges schief. Letztlich endet fÃ¼r das Quartett aber alles doch noch im Guten.

FÃ¼nf Jahre haben Kemp und Corrigan an â€žLifehackâ€œ gearbeitet. Sie hÃ¤tten viel recherchiert und auch mit den groÃŸen Tech-Konzernen Kontakt – Ã¼ber Hacker-Angriffe, im Speziellen von Jugendlichen. SchlieÃŸlich quartierte sich das â€žtiny, tiny Teamâ€œ (Kemp) zwei Wochen in einem â€žschrecklichen Hotelâ€œ fÃ¼r die Dreharbeiten ein. Als sie darÃ¼ber sprach, wie sie fÃ¼r ihren Film â€žLifehackâ€œ Ã¼ber ein Jahr allein fÃ¼r die Finanzierung gebraucht hÃ¤tten, ermutigte Kemp potenzielle Filmemacher im Saal aber auch. Selbst wenn sie ihr eigener Film immer wieder habe verzweifeln lassen wÃ¤hrend des Prozesses, so liebe sie doch das Ergebnis und sei es eine tolle Zeit gewesen.

Chrissy Grundl gibt die Leitung ab

Eine tolle und doch immer wieder herausfordernde Zeit hatte Chrissy Grundl die letzten Jahre. Als Festival-Leiterin sprach sie am Donnerstag aber zum letzten Mal die erÃ¶ffnenden Worte und dankte zum letzten Mal der Stadt Regensburg – von der diesmal niemand da war – und der Sparkasse – die zumindest ihr Logo mit GlÃ¼ckwÃ¼nschen per Foto auf der Leinwand schickten – fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung. So ein Festival ausschlieÃŸlich im Ehrenamt zu stemmen, sagte Grundl, das sei auch trotz des tollen und engagierten Teams auf Dauer einfach kaum mÃ¶glich. Die Filmauswahl, das Kuratieren des Programms, die Bewerbung, diverse Orga-Aufgaben, das alles koste viel Zeit.

Hinzu kommt etwas, das das Transit zu einem durchaus besonderen Festival macht: Die enge Zusammenarbeit mit der FakultÃ¤t fÃ¼r Medienwissenschaften der Uni Regensburg. Das Transit versteht sich auch als Testfeld fÃ¼r Studierende, die einmal selbst im Kulturbereich tÃ¤tig werden wollen – sofern sie von Waterfeld nicht komplett abgeschreckt wurden. â€žSeit 2019 haben wir 71 junge Menschen an die Filmszene herangefÃ¼hrtâ€œ, sagte Grundl vor vollem Kinosaal. Diese zu fÃ¶rdern sei der â€žLÃ¶wenanteilâ€œ der Festivalleitung gewesen. Mittlerweile seien viele bei grÃ¶ÃŸeren Events gelandet, sagte Grundl durchaus stolz.

Nun sei es aber an der Zeit, sich zurÃ¼ckzuziehen, auch um wieder Kraft zu tanken, erklÃ¤rte die Medienwissenschaftlerin. Das Transit werde es weiter geben, versicherte Grundl. Das Team werde wieder ein tolles Event auf die Beine stellen. Nur in welcher Form, das ist aktuell noch offen.