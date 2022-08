Adenauers frühe Experimente

Vor hundert Jahren fand in München ein denkwürdiges Duell zwischen zwei Männern der alten Schule statt. Streitpunkt: die deutsche Republik.



KONRAD ADENAUER: KEINE EXPERIMENTE! So kennt man den Kanzler der konservativen Restauration, der „goldenen Fünfziger”, die am goldigsten für die alten Nazis waren, die wieder aus ihren Löchern herauskrochen und bis in Regierungsämter aufstiegen. Adenauer, der Pate der alten Bundesrepublik, der eherne Garant von Solidität, um nicht zu sagen: von festzementierten Verhältnissen – in Wahrheit war „der Alte” ein unsicherer Kantonist, der die oppositionelle SPD dermaßen fürchtete, dass er sie über zehn Jahre hinweg systematisch ausspionieren ließ. Wenn der Parteivorstand der SPD tagte, wusste Adenauer noch am gleichen Tag, was dort gesprochen worden war. Erst jetzt, im Jahre 2022, kam diese selbstverständlich durch und durch illegale Bespitzelung ans Licht.

Systematischer Verfassungsbruch sicherte den Triumph

Dass Adenauer von 1949 bis 1963 Bundeskanzler war, dass er 1957 mit der Parole „Keine Experimente!” sogar die absolute Mehrheit errang, war nicht allein der Begeisterung des Wahlvolks für den unerschütterlich erscheinenden konservativen Katholiken geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass es kein einziges Manöver der SPD gab, von dem Adenauer überrascht gewesen wäre.

Die Unangefochtenheit, der Triumph des Konservativismus, der die Fünfziger Jahre für alle Nichtkonservativen zur bleiernen Zeit machte, basierte auf systematischem vorsätzlichem Verfassungsbruch durch den Regierungschef, den dieser, wäre er damals schon damit aufgeflogen, vermutlich damit gerechtfertigt hätte, das alles diene doch nur der Staatssicherheit. Denn die Sozialdemokraten, das waren bekanntlich die Vaterlandsverräter, die man gar nicht fest genug im Auge behalten konnte.

1922: ein Katholikentag von politischer Bedeutung

Umso erstaunlicher ist das Verhalten Adenauers in einer wenig bekannten historischen Episode 35 Jahre vor seinem Wahlsieg 1957 (der übrigens von solcher Wucht war, dass darüber die einzige bislang von der SPD geführte Landesregierung in Bayern auseinanderbrach). Es geht um ein Ereignis, das sich dieser Tage zum hundertsten Mal jährt: um den 62. Deutschen Katholikentag in München.

Wer in den vergangenen vierzig Jahren auf einem Katholikentag war, wundert sich jetzt sicher, was da passieren soll, was das Umfallen eines Sacks Reis in China überbieten könnte. Doch 1922 war das anders, da wurde tatsächlich heftig politisch diskutiert und gestritten. Nicht in irgendwelchen Arbeitskreisen, sondern auf oberster Ebene.

Kardinal Faulhabers „Tag der Bosheit”

Es ging los am 27. August 1922. Zur Eröffnung des Katholikentags zelebriert der Münchner Erzbischof, Kardinal Michael Faulhaber, auf dem Königsplatz eine Pontifikalmesse, zu der 100.000 Katholiken aus allen deutschen Gauen angetreten sind. Seiner Predigt stellt Faulhaber ein Paulus-Zitat voran: „Brüder, werdet stark im Herrn! Legt die Rüstung Gottes an am Tage der Bosheit!” Sollte sich jemand fragen, was mit dem „Tag der Bosheit” gemeint ist, der Kardinal kommt bald zur Sache: Die gegenwärtige politische Verfasstheit Deutschlands, die demokratische Republik, das ist der „Tag der Bosheit”, das ist die Situation, mit der ein gläubiger Katholik nicht einverstanden sein kann, gegen die er aufbegehren muss.

Die Katholiken seien zwar durchaus zu Kompromissen bereit, doch die Schmerzgrenze sei längst überschritten. Die Schmerzgrenze, das war für Faulhaber der 8. November 1918, als in Bayern die Dynastie der Wittelsbacher und am Tag darauf in Berlin die Dynastie der Hohenzollern gestürzt worden war. Die Novemberrevolution, für den Münchner Erzbischof ist sie ein Verbrechen: „Die Revolution war Meineid und Hochverrat und bleibt in der Geschichte erblich belastet und mit dem Kainsmal gezeichnet.”

In einem Punkt ist sich Faulhaber mit Hitler einig

Faulhaber ist kein Freund der zwei Jahre zuvor im Münchner Hofbräuhaus gegründeten Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei des Herrn Hitler, doch in dem Punkt ist man sich einig: Diejenigen, die in München und Berlin die Republik ausgerufen haben, das sind (bzw. waren, viele sind 1922 längst ermordet) die „Novemberverbrecher”.

Denn an erster Stelle, so Faulhaber, stehe doch der „Gehorsam gegen die Gesetze der Obrigkeit”, und mit Obrigkeit meint er nicht die demokratische. Im Gegenteil, lässt der Kardinal durchblicken, der Katholik habe gegenüber der demokratischen Obrigkeit das Recht zur Gehorsamsverweigerung: „Wo die Gesetze eines Staates mit den Geboten Gottes in Widerspruch stehen, da gilt der Satz: Gottesrecht bricht Staatsrecht.”

Dass die Gesetze der erst vor drei Jahren aus der Taufe gehobenen Weimarer Republik mit den Geboten Gottes in Widerspruch stehen, dafür nennt Seine Eminenz Beispiele. Der neue, seiner Meinung nach auf Meineid und Hochverrat gegründete Staat ist für ihn ein Staat, „der die Theaterseuche und die Kinoseuche nicht fernhält von seinem Volke, der durch neue Gesetze die Ehescheidung immer noch mehr erleichtert und die uneheliche Mutterschaft in Schutz nimmt”.

Das alles ist für den 1913 vom letzten bayerischen König in den Adelsstand erhobenen Faulhaber ein Gräuel – genauso wie die Existenz der evangelischen Kirche. Diesbezüglich, dekretiert der oberste Diener Gottes, gelte es, „die Wunden der Glaubensspaltung in unserem Volke zu heilen” und „die getrennten Brüder heimzuführen” – freundlicherweise „nicht mit Gewalt”. Im Klartext heißt das: Der Münchner Erzbischof verzichtet im Jahre des Herrn 1922 großmütig darauf, die Münchner Protestanten in der Isar katholisch zwangszutaufen.

Drei Tage hört sich Adenauer das Gehetze an

Dass mit diesem Herrn kein demokratischer Staat zu machen ist, ist allen 100.000 Zuhörern auf dem Königsplatz an diesem 27. August 1922 klar. Sollte es einzelne geben, die anderer Meinung sind? Sie sind Teilnehmer eines festlichen Pontifikalamts und somit per definitionem dazu verpflichtet, den Mund zu halten. Denn der von Faulhaber so verachtete und geschmähte demokratische Staat schützt die ungestörte Ausübung der Religion, jede Missfallenskundgebung während oder nach der erzbischöflichen Predigt würde strafrechtlich verfolgt.

Und doch, einen gibt es, der mit den Ausführungen des Kardinals so gar nicht einverstanden ist. Der aber die Contenance wahrt und gute Miene zum bösen Spiel macht. Drei Tage lang hört er sich das alles an, wie unter seiner Präsidentschaft gegen die junge Republik gehetzt wird, vor allem von Gastgeberseite, von den bayerischen Katholiken unter ihrem Anführer Faulhaber. Es ist der Katholikentagspräsident, der Repräsentant der zweiten katholischen Hochburg neben Bayern, des Rheinlands, es ist der Kölner Oberbürgermeister, er heißt Konrad Adenauer.

Eine spezifisch bayerische Beschränktheit

Ihm steht es zu, am 30. August die Schlussansprache zu halten. Und da schlägt er zurück. Nach vielen freundlichen Dankesworten, auch an die Adresse des „Hochwürdigsten Herrn Kardinals”, kommt er auf den Punkt. Es habe „bei der Beurteilung der gegenwärtigen staatlichen Verhältnisse” eine gewisse „Verschiedenheit” gegeben, ja: „Es sind hie und da Äußerungen gefallen, die man sich aus Verhältnissen örtlicher Natur erklären kann, hinter denen aber die Gesamtheit der deutschen Katholiken nicht steht.”

Verhältnisse örtlicher Natur? Der Katholikentagspräsident nennt niemanden beim Namen: „Manche katholischen Kreise müssen ihr Gefühl etwas zurücktreten lassen.” Denn: „Im staatlichen Leben dürfen Gefühlsmomente, und mögen sie an sich noch so großer Achtung wert sein, keine ausschlaggebende Rolle spielen.”

Spätestens hier hat der ganze Saal verstanden. Adenauer spricht von der gefühlsmäßigen Abwehr vieler bayerischer Katholiken gegen den neuen demokratischen Staat. Er spricht von einer spezifisch bayerischen Beschränktheit, die sich stur weigert, die Realität anzuerkennen. „Nötig ist”, sagt Adenauer, „die kühle und klare Erkenntnis der Dinge und der Möglichkeiten.” Kein kindisches Verharren in Wunschdenken.

Adenauer: Faulhaber liegt völlig falsch

Insbesondere der namentlich nicht genannte Kardinal Faulhaber liegt nach Adenauers Überzeugung völlig falsch: „Es verrät Mangel an historischem Blick, die heutige Verfassung verantwortlich zu machen für die heutigen Zustände.” Will heißen: Die gegenwärtige unsichere Lage, die unzureichende Versorgung mit Lebensmitteln, die Inflation, das sind die Folgen des zusammengebrochenen alten Staates und des von ihm verantworteten Krieges. Es ist falsch, die fragilen Verhältnisse der jungen Republik anzulasten.

Und schließlich bemüht Adenauer eine eindeutige Metapher für den Sturz der Monarchie, für die Novemberrevolution: „Wenn der Sturm Äste und Bäume bricht, so war der Sturm nur der Anstoß, denn die Bäume und Äste waren alt und morsch”.

Es hagelt Schimpfwörter – auch von Geistlichen

Jetzt sind Adenauers Zuhörer auf den Barrikaden. In einem siebenseitigen Manuskript in Adenauers Nachlass, ein paar Wochen nach dem Katholikentag geschrieben, beschreibt Adenauer die Wirkung seiner Rede so (er spricht von sich in der dritten Person): „Er ist deswegen von einem großen Teile der auf den Ehrentribünen versammelten prominenten bayerischen Katholiken, namentlich auch von Geistlichen, mit den gröbsten Schimpfworten insultiert worden.”

Der gleiche Konrad Adenauer, der 1957 mithilfe seiner illegalen Ausspähung der SPD die absolute Mehrheit in Bonn davonträgt, nebenbei auch noch den bayerischen SPD-Ministerpräsidenten Wilhelm Hoegner stürzt, sich dabei aber auch zu Tode siegt, der gleiche Konrad Adenauer legt sich 35 Jahre zuvor unerschrocken mit den bayerisch-bornierten Feinden der Republik an, die sich in die achso gute alte Zeit von König und Kaiser zurückträumen.

Im katholischen München hatte die Demokratie keine Mehrheit

Die Rede Konrad Adenauers zum Abschluss des 62. Deutschen Katholikentags in München wäre für die bayerischen Katholiken die Chance ihres Lebens gewesen. Die wenigsten haben sie genutzt. Wenn sich die bayerischen Katholiken Ende August 1922 mehrheitlich dazu herbeigelassen hätten, ihre falschen Träume von der Wiederkehr von Kronprinz, König und Kaiser fahren zu lassen, wenn sie sich stattdessen dazu durchringen hätten können, die demokratische Republik nicht weiter hängenzulassen und zu sabotieren, sondern sie zu unterstützen, dann wäre der Herr Hitler ein Jahr später, im November 1923, gar nicht auf die Idee gekommen, zur Feldherrnhalle zu marschieren und einen ersten Versuch zu unternehmen, die Republik zu beseitigen.

Er tat dies nur, weil er davon ausgehen konnte, dass speziell im katholischen München die demokratische Republik gefühlsmäßig keine Mehrheit hatte. Die Weimarer Republik wurde nicht am 30. Januar 1933 vergeigt, sondern vor hundert Jahren, Ende August 1922, auf dem 62. Katholikentag in München.