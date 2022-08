Neue Spielzeit am Theater Regensburg B-Ware

Ein Kommentar zum Spielplan der Theatersaison 2022/23 unter neuer Intendanz.

Von Peter Lang

Bei B-Ware, auch Ware zweiter Wahl (kurz: zweite Ware oder Zweitware) genannt, handelt es sich um nicht mehr original verpackte, aber als neu geltende Artikel. Um Ware, die bereits ausgepackt und vorgeführt beziehungsweise vom Kunden angesehen wurden sowie um Retouren. Ferner um Artikel, die kleine Fehler aufweisen, bei denen die Originalverpackung beschädigt ist oder fehlt. Diese Artikel weisen ansonsten keine oder eher geringfügige, optische Mängel (Gebrauchsspuren) auf, die keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gegenstandes haben. Geht es nach der neuen Leitung des Theaters Regensburg, tut es für Regensburg auch B-Ware.

Wozu sich Neues ausdenken? Mit einem Aufguss aus Radebeul eröffnet das Musiktheater. Mit „Der Prozess“ von Gottfried von Einem nach Franz Kafka. Einer Literaturoper aus den 1950er-Jahren, die reichlich Staub angesetzt hat, ein eklektizistischer Stilmix, der „die unter die Haut gehende Sogwirkung von Kafkas Text nicht von fern erreicht“ (Bernhard Neuhoff, BR). Für Inszenierung, Ausstattung und Lichtdesign zeichnet der Intendant obendrein verantwortlich.

Als Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner sowie Lichtdesigner fungiert der Intendant

und Operndirektor dann noch einmal bei der Musical-Revue „Putting it Together“.

Bei der Oper mit dem Titel „1984“ von Lorin Maazel, die 2005 in Covent Garden uraufgeführt und vom Fachpublikum geradezu zerrissen wurde, zum dritten Mal als Regisseur, Kostümbildner und Lichtdesigner. Man fragt sich, warum dirigiert er nicht auch noch all diese Produktionen? Denn: Auf einen Generalmusikdirektor konnte man sich noch nicht verständigen.

Chefdramaturg Ronny Scholz setzt den Regensburgern seine „aufgewärmte“ Inszenierung der Comic Operetta „Candide“ von Leonard Bernstein vor, nachdem sie 2021 bereits in Münster zu sehen war. Die Solo-Tanzperformance „I play d(e)ad“ des neuen Leiters der Tanzcompany und Chefchoreografen Wagner Moreira stammt ursprünglich aus Görlitz und von 2017.

Für Regensburg taugt’s!

Das hat sich offensichtlich auch der Verwaltungsrat des Theaters Regensburg gedacht, der vor zwei Jahren über die „Personalberatung Kulturexperten Dr. Scheytt GmbH*)“ den neuen Intendanten suchen ließ.

Obwohl nahezu wieder unter Normalbedingen gespielt werden kann, bleiben nicht nur ältere Besucher in immer größerer Zahl den Theatern fern, das Publikum zögert, die Ränge sind weiterhin lückenhaft besetzt. Man weiß nicht, ist angesichts der aktuellen Lage der Regensburger Theaterspielplan für die Saison 2022/23 mit (zu) vielen Produktionen abseits des klassischen Kanons wagemutig oder schlichtweg unbedacht.

Gar fahrlässig? Vieles bleibt vage. Ob Pop-up-Theater im Stadtraum und Darbietungen in Leerstands-Immobilien dazu geeignet sind, auch langfristig die Reihen der Häuser am Bismarck- und Haidplatz zu füllen?

Und wie lange lässt die Sanierung des Velodroms noch auf sich warten? Wie lange noch will man das Antoniushaus blockieren, das primär als Kulturzentrum für das Kasernenviertel gedacht ist?

(Ganz klar, das ist nicht Herrn Ritschel anzulasten, aber wenn die Frau Oberbürgermeisterin und Vorsitzende des Verwaltungsrats des Theaters die entsprechenden Stellen ihrer Stadtverwaltung nicht dazu bringen kann, endlich einen Bebauungsplan aufzustellen und die zur Verfügung stehenden Sanierungsgelder aus München abzurufen, muss man eben insistieren, dass dem Ensemble wieder ein Theater zur Verfügung steht, das Spielbetrieb unter Profibedingungen gewährleistet und dass ein beliebter und attraktiver Theaterbau in bester Altstadtlage nicht zehn Jahre lang oder noch länger brachliegt und leer steht.)

Beim Spielzeitmotto „Wahrheiten“ wird es strange. Warum nicht gleich „Alternative Fakten“? Als ob es verschiedene Wahrheiten gäbe! Es gibt nur eine (Singular!) Wahrheit, sie ist zwingende Voraussetzung für ein vernünftiges Zusammenleben. Wahrheit ist Wahrheit. Es gibt keine zwei Wahrheiten und auch keine halbe Wahrheit. Streiten kann man allenfalls darüber, wie die Wahrheit zu interpretieren ist.

„Wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen“, sagt das Sprichwort. Holpriger hätte der Start in eine neue Ägide kaum sein können! Die zahlreichen Beendigungen von Engagements in Dramaturgie, Musiktheater, Schauspiel und Tanz – egal, ob man das Nichtverlängerung, Spezialmaßnahme oder Sonderoperation nennt, es ist in jedem Fall ein Rausschmiss! – dürften dem neuen Intendanten länger nachhängen als all seinen Vorgängern.

Entlassungen, ohne das Ensemble auf der Bühne gesehen oder gehört zu haben, ohne vorher ausreichend mit ihm kommuniziert zu haben, das zeugt – zumal in Zeiten von Pandemie und Inflation – nicht von Sozialkompetenz. Es mag rechtens sein, künstlerisches Personal mit dem schlichten Verweis auf „Intendantenwechsel“ zu entlassen, gerecht ist es nicht! Der „Offene Brief“, mit dem sich im Herbst 2021 das Ensemble zu Wort meldete, die hohe Anzahl der Nichtverlängerungen und die respektlose (Nicht-)Kommunikation kritisierte, hat Regensburg bundesweit in die Schlagzeilen gebracht.

Einige Punkte aus dem Papier haben Eingang in die Fairness-Charta des „ensemble-netzwerk e. V.“ gefunden. Darin werden GDBA (Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger) und Deutscher Bühnenverein (Interessen- und Arbeitgeberverband der Theater und Orchester) zur längst überfälligen Reform des Tarifvertrags gedrängt, um rechtliche Voraussetzungen für eine respektvolle Kommunikation und das Abfedern der sozialen Folgen von Nichtverlängerungen zu schaffen.

Wenn ein Fußballclub der Bundesliga einen neuen Trainer bekommt, wechselt man ja auch nicht die komplette Mannschaft aus. Analog trifft das auch auf neue Intendanten zu. Kunstfreiheit gilt aktuell ausschließlich für die Intendanz, nicht für die künstlerisch Beschäftigten.

Viele Publikumslieblinge werden nach guten Jahren mit Spitzenleistungen aus Regensburg vertrieben: das Tanzensemble, Anna Pisareva, Vera Semieniuk, Brent L. Damkier, David Markandeya Campling, Kristóf Gellén, Philipp Quest, Thomas Weber und viele weitere. Ihnen allen viel Glück und viel Erfolg! Möge Ihnen der Neustart andernorts gelingen und viele Traumrollen in Erfüllung gehen.

*) Sicher nur Zufall: Dr. Oliver Scheytt ist Dozent des Studiengangs „Theater- und Musikmanagement“ der LMU München, den 2020 sowohl Herr Ritschel als auch die künftige Regensburger Schauspieldirektorin Antje Thoms belegt hatten.

Der Beitrag ist zuerst erschienen in Kulturjournal Regensburg, Nummer 142, Ausgabe Juli 2022. Mit freundlicher Genehmigung.

