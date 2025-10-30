Berichterstattung nur unter Aufsicht: Gloria von Thurn und Taxis bei neurechter Buchmesse in Halle
Ein eigentümliches Verständnis von Pressefreiheit und ein Kreis Gleichgesinnter, die nicht von kritischen Beobachtern gestört werden wollen. Bei der Buchmesse „Seitenwechsel“ tritt mit Gloria von Thurn und Taxis auch Regensburgs bekannteste AfD-Apologetin auf.
Der Rechtsextremist Hans-Georg Maaßen, Putin-Fan Roger Köppel („Weltwoche“), der rechtspopulistische österreichische Pöbler Gerald Georg Grosz, der neurechte Vordenker Götz Kubitschek und Jurist Ulrich Vosgerau, ein Teilnehmer des Remigrationstreffens in Potsdam.
Es ist nur ein Auszug aus der Gästeliste der Buchmesse „Seitenwechsel“, zu der sich übernächstes Wochenende auch die Regensburger Adlige Gloria von Thurn und Taxis nach Halle aufmacht.
Veranstalterin der Messe ist die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen. Sie gehört seit 2024 der AfD-Fraktion im Dresdner Stadtrat an (ist aber Mitglied der Freien Wähler) und saß in der Vergangenheit im Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Dagen kooperiert eng mit dem Kreis um den Rechtsextremisten Götz Kubitschek und lud in ihre Literatursendung auch schon Martin Sellner ein, führender Kopf der Identitären Bewegung und Verfechter der grundgesetzwidrigen Remigrationsidee.
Altbekannte steile Thesen in Buchform
Am 8. November wird auch Gloria von Thurn und Taxis in Halle ihr Buch vorstellen – im Gespräch mit Alexander Kissler, beschäftigt bei Nius, dem von Falschmeldungen und Hetze durchsetzten Haus-und-Hof-Medium der Regensburger Milliardärin. Gegen Julian Reichelt, führender Kopf bei Nius, wird aktuell wegen Volksverhetzung ermittelt (Nachtrag: Mittlerweile wurde das Verfahren eingestellt.).
Von Thurn und Taxis’ im September erschienenes Buch („Lieber unerhört als ungehört“) ist eine Ansammlung von altbekannten Thesen der 63-Jährigen (hier und hier und hier eine Auswahl an Zitaten). Für die traditionelle Familie, gegen die Homo-Ehe, die Behauptung, dass man in Deutschland ja nichts mehr sagen dürfe. Die CDU sei nach links gerückt, die Nationalsozialisten seien Sozialisten gewesen und ähnlich bizarre Ansichten.
Journalisten dürfen sich nicht frei bewegen
Widerspruch oder allzu kritische Fragen, auf die sie bekanntermaßen empfindlich und gelegentlich mit Beschimpfungen reagiert, muss von Thurn und Taxis nicht fürchten. Freie Berichterstattung über die „Seitenwechsel“-Messe wird es nämlich nicht geben.
Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, werden Medienvertreter nicht ohne weiteres akkreditiert. „Eine Akkreditierung als Pressebesucher ist leider nicht möglich, weil ich Vorurteile gegen Journalisten habe“, schrieb der Beauftragte für Medienanfragen, Bernd Zeller, in einer Mail auf eine Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung.
Es sind demnach lediglich begleitete Rundgänge unter Aufsicht des Medienbeauftragten möglich. „Es dient Ihrer Absicherung, dass ich Sie über die Messe begleite und Ihre Gespräche zur Gänze aufnehme“, heißt es in einer Mail an die Zeitung. Laut dem Deutschen Journalistenverband ist das kein Einzellfall. Der Landesvorsitzende des DJV Sachsen-Anhalt, Theo M. Lies, spricht gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung von einer „erschwerten Berichterstattung“.
Pressestimmen nur aus dem rechten Spektrum
Gegen den Redakteur Alexander Schierholz, der all dies öffentlich machte, läuft derzeit auf diversen Plattformen eine regelrechte Diffamierungskampagne. Plattformen wie jene des als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Vereins „Ein-Prozent“, die wiederum auf der Homepage der „Seitenwechsel“-Buchmesse als „Pressestimmen“ beworben werden.
Ein seriöses Medium befindet sich unter diesen Pressestimmen nicht. Der Auftritt von Gloria von Thurn und Taxis wird unter anderem in der Jungen Freiheit beworben.
In einer ersten Version des Textes hatten wir das Jahr, seit dem Frau Dagen der AfD-Fraktion angehört und ihre Mitgliedschaft im Kuratorium der Desiderius-Erasmus-Stiftung falsch angegeben. Wir bitten, die Ungenauigkeiten zu entschuldigen.
Kommentare (18)
Max Kreitmair
| #
Matthias Matussek tritt auch auf (nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen Bayern3-Moderator). Matthias Matussek arbeitete von 1987-2013 beim Spiegel. Und mit dieser Spiegel-Expertise ist er ein gern gesehener Gast bei so manchen Veranstaltungen, die teilweise gar nichts mit “neurechtem Mist” zu tun haben. Aber dort macht er dann Appetit für seine steilen “Thesen”
Gloria ist am Samstag auf der Bühne von 12 Uhr bis 13 Uhr. Die Bühnenregie des Veranstaltungsservice wird davon zur technischen Nachbereitung eine Videoaufzeichnung machen, die natürlich dann ungeschnitten ist. Man kennt sich unter uns Messe-Technikern und ich werde versuchen, eine Kopie davon zu erhalten. @Stefan: Bei Interesse daran, einfach danach per eMail melden.
Paul
| #
Servus
Interessanter Sachverhalt.Freie Berichterstattung ist wichtig!
allerdings gibts auch andere Veranstaltungen anderer “Glaubensrichtungen ” oder “Idiologien” o.Ä. , an denen z.B. “Andersdenkende” Journalisten Medienvertreter nicht ohne weiteres akkreditiert etc pp.werden
Bin gespannt was die “Gloria” in („Lieber unerhört als ungehört) so von sich gibt.
Thilo B.
| #
@Max: Tu dieser Gesellschaft einen Gefallen und veröffentliche dieses Video dann auf youtube, mit dem Argument, dass du ihre “freie Rede” unterstützt 😂😂😂
Thomas Juppe
| #
Die Bezeichnung von Hans-Georg Maaßen als “rechtsextrem” ist juristisch umstritten und noch nicht abschließend gerichtlich geklärt.
Dieter
| #
@Max Kreitmair
Die Besucherliste der Buchmesse liest sich wie die Gästeliste zu Matthias Matusseks 65. Geburtstag., minus Reinhold Beckmann.
KW
| #
Diese mental maximal unterprivilegierte Frau hat ein Buch geschrieben? Unglaublich.
Jürgen
| #
Diese Person ist auf jedweder Ebene ein Totalausfall.
Der sich den Wolf schreibt
| #
Am 08.11.2025 stellt Gloria von Thurn und Taxis ihr am 22.09.2025 erschienenes Buch „Lieber unerhört als ungehört“ auf der Büchermesse „Seitenwechsel“ in Halle am 08/09.11.2025, vor.
Es wäre interessant, wenn im Sinne transparenter Berichterstattung und Wahrung allgemeiner verfassungsmäßig garantierter Pressefreiheit, über diese öffentliche Veranstaltung ein Videomitschnitt, über exklusive Beiträge auf der Messe, zur Verfügung stünde. (@Max Kreitmair30. Oktober 2025 um 15:32)
Zur Lebenswandeländerung der Regensburger Adeligen gibt es einen interessanten ausführlichen Podcast vom 18.10.2025 auf BR2
„Das rechte Netzwerk der Fürstin – Wie radikal ist Gloria von Thurn und Taxis?“
https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:b276f4ba596941fd/
Hoffentlich ist das keine „Lügenpresse“. (Ironie Ende) 😊
michael kaiser
| #
Sagt der linke Aigner, der sich eigenartiger Weise in der Mitte wähnt….
Rudi Ratlos
| #
@KW Zwei!
Dies war Erstlingswerk, ein Benimm Buch, damals auch schon sehr umstritten (2000) aber dafür noch quasi unpolitisch,
bis auf ihre erzkonservativen Benimmregeln und Weltanschauung.
Ihre Geburtstagstorte für Ihren Mann mit den
Marzipan Penissen war damit auch nicht konform, aber selbst ist Frau v.T von den Regeln immer ausgenommen!
„Rules for thee, not for me“
Gloria Fürstin von Thurn und Taxis
Unsere Umgangsformen. Die Welt der guten Sitten von A – Z
Rudi Ratlos
| #
Hier ein passender Bericht der Münchner Abendzeitung
zu Madam:
https://www.abendzeitung-muenchen.de/promis/distanzieren-uns-deutlich-wird-fuerstin-gloria-in-ihrer-stadt-regensburg-zur-unerwuenschten-person-art-969084
Anwohner
| #
@KW: Jeder kann ein Buch schreiben. Mit bisschen Geld heuert man sich einen Ghostwriter an, babbelt dem seine These vor und der schreibt ein Buch daraus.
Nicht sonderlich originell und meistens ist der Output so .. naja
Komisch
| #
Komisch, keiner steigt hier ein in Sachen REWAG. Die kosten uns RICHTIG Geld, jeden hier. Versteht das keiner? Aber alle springen gleich an bei einem Artikel zur Fürstin. Die kostet uns nichts.
Das solltet Ihr mal überdenken. Aber man kann sich eben so schön aufregen und weiterhin auf Baustellen kämpfen, auf die man uns so einfach hinführt, statt an den echten Baustellen mal anzufangen. Man kann jahrelang über Namen von Schulen diskutieren statt an akuten Problemen oder dem Bedarf einer Schule (das sind die Schüler) zu arbeiten.
Ich würd mir hier wirklich mal in den Kommentaren ein bisschen mehr wünschen als das, was hier gleich mal wieder auf der völlig falschen Bauselle losbricht. Geht’s noch?! Ist irre bequem, reinbashen und sonst nix machen. Beschäftigt Euch doch mal mit der REWAG. Oder damit, dass man in dieser Stadt fast 4 Euro zahlt, um mit dem Bus 7 Haltestellen in die Innenstadt zu fahren. Es gibt allerhand zu tun, Freunde, direkt morgen, wenn Ihr rausgeht.
Jürgen
| #
@ Jürgen 30. Oktober 2025 um 19:26 | #
Zuerst einmal, war ich zuerst hier mit meinem Namen!
Gloria ist ein gebranntes Kind, was die Homophobie anbelangt. Schließlich hat sie, als Angehörige einer verarmten Adelsfamilie zumindestens dadurch die Möglichkeit erhalten sich in ein wohlhabendes Adelsgeschlecht einzuheiraten.
Man hört bzw. hörte ja so einiges in Regensburg und ist verwundert, dass ihre Sprösslinge dem Vater so ähnlich sehen. Der Adel verpflichtet ja bekanntlich und diese Art der Linienerhaltung ist schon seit Jahrhunderten Tradition in solchen Kreisen.
Dann gibt es noch Geschichten aus Südfrankreich und was auf ihrer Jacht so alles passierte. Solche “Gerüchte” machen halt die Runde, wenn man Handwerker aus Regenburg dort beschäftigt!
Auf jeden Fall lebt die gute Gloria jetzt das Gegenteil von dem was sie einmal war, obwohl das unerhörte in ihrem Leben jetzt politischer statt gesellschaftlicher Natur ist.
Das “Hauptsache anders” und ihre Doppelmoral sind in ihrem Leben rote Fäden die geblieben sind.
Gürteltier
| #
Sich über (vermeintlich) mangelnde Meinungsfreiheit echauffieren aber dann die Pressefreiheit mit Füßen treten weil man “Vorurteile gegen Journalisten” hat die nicht mit der eigenen Meinung d’accord gehen. Humor ist wenn man trotzdem lacht.
Günther Herzig
| #
@Redaktion r.d
30. Oktober 2025 um 18:16 | #
Die Behauptung Maßen sei rechtsextrem, ist verwegen, wie auch der Thomas Juppe anzunehmen scheint.
„Ein seriöses Medium befindet sich unter diesen Pressestimmen nicht.“
Es mag ja sein, dass es sich bei den eingeladenen Pressestimmen um „nichtlinke“ Medien handelte, die „rechts“ einzuordnen sind. Ist daraus bereits abzuleiten, dass es sich nicht um seriöse Medien handeln kann? Ist alles, was nicht links ist, unseriös? Ich käme nicht auf die Idee z.B. die TAZ pauschal als unseriös zu bezeichnen. Es dürfte wohl regelmäßig vom Thema und vom Verfasser abhängig sein, ob und wie Kritik zu üben ist. Sollen alle, die sich nicht als links empfinden als unseriös angeprangert werden? Ist Joachim Steinhöfel (“Die digitale Bevormundung”) , der häufig genug als Verteidiger erfolgreich die Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in Strafverfahren beklagt, auch unseriös, weil er nun gar nicht darauf verzichtet das bei der Verteidigung Rechter zu vertreten?
Wenn es der Redaktion schon möglich ist in einem Nachtrag (in Klammer gesetzt) die Einstellung von Ermittlungen gegen Julian Reichelt zu ergänzen, hätte der Hinweis auf Ermittlungen wohl sicher auch entfallen oder umformuliert werden können. Dass es gegen ihn auch andere Ermittlungen gibt, ist daneben natürlich schon von Belang.
Robert
| #
Alexander Kissler, nun bei Nius, gibt sich im PR-Gespräch mit Gloria ab, echt?
Anfang der 2000er war er noch ein lesenswerter Redakteur bei der SZ.
Wenn ich mir aber (ja etwas spät) anhöre was Kissler in seiner Sendung Kissler-Kompakt auf Nius verzapft, fügen die Zwei sich gut zusammen: Pro Atom, Gegen Umweltschutz, gegen Merz, für die Industrie, für ein dominates Dt.
Kissler macht am Ende seiner Kommentare Werbung für Nius, will Abos verkaufen und verschenkt NIUS-TASSEN.
Unglaublich, wie tief kann als Journalist sinken kann.
Bert
| #
Mal ein Blick auf die Pressestimmen:
Ein Prozent – als gesichert rechtsextrem eingestuft
Tichys Einblick – ein Mischung aus AfD, Pegida und Feindseligkeit gegen alles und jeden, der eine andere Meinung hat
Weltwoche – eine rechtsradikales Medium eines Putin-Verehrers
Junge Freiheit – neurechts bis rechtsradikal und Bindesglied zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus
Achse des Guten – viel Meinung, wenig Ahnung, Leugnung des menschengemachten Klimawandels, weit rechts außen
Transition News – kenn ich nicht, aber anscheinend ganz vorn dabei mit bizarren Thesen zu Corona
Boris Reitschuster – Verbreiter von Falschinformationen zu Corona, künstliche Skandalisierung von Nichtigkeiten, natürlich stramm rechts
Michael Klovonovsky – AfD-Propagandist, Antifeminist, Sozialdarwinist, Gossensprache
Die Einordnung als “nicht seriös” ist noch moderat.