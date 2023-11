Regensburger Herbstsymposion und die Causa Boll: Kontroverse ohne Inhalt

Eine eigene Sektion und mehrere Vorträge widmete das Regensburger Herbstsymposion der „Ära Boll“. Vor einer offensiven Auseinandersetzung mit der Rolle Bolls scheut die renommierte Veranstaltung zurück. Befremdlich wirkt der Versuch, Bolls Rolle im Nationalsozialismus als Kontroverse abzuhandeln, ohne den Nationalsozialismus und die Rolle des NS-Multifunktionärs zu thematisieren.

Von Robert Werner und Stefan Aigner

Zu einer Kontroverse gehören mindestens zwei. Zwei Parteien, die sich in einer offenen Sachfrage streiten. Streiten um Erkenntnis oder Wahrheit, sei es in theologischen, politischen oder historischen Fragen.

Beim ersten Tag des diesjährigen Regensburger Herbstsymposions für Kunst, Geschichte und Denkmalpflege ging es um die Causa Walter Boll. Ein Thema, über das man durchaus streiten kann. Und tatsächlich sprechen Referenten und Referentinnen von einer Kontroverse. Doch worum es bei dieser Kontroverse geht, erfährt der interessierte Zuhörer nicht. Mehr noch: Es kommt nur eine Partei zu Wort, die Positionen der zweiten bleiben unerwähnt.

Allenfalls eingeweihte Besucher (Die über 100 Anwesenden wurden von Kulturreferenten Wolfgang Dersch persönlich begrüßt, etwa 30 waren über Zoom zugeschaltet.) des renommierten Symposiums dürften die Hintergründe und Zusammenhänge um den NS-belasteten Denkmalpfleger Walter Boll näher verstanden haben.

Walter Boll: NS-Karrierist und von den Nazis hochgelobt

Die Vorgeschichte der Causa Boll ist lang und reicht vor die Zeit des Nationalsozialismus zurück. Der mit 21 Jahren promovierte Kunsthistoriker Boll (geboren 1900) kam 1928 als Konservator nach Regensburg, unter anderem um ein Heimatmuseum aufzubauen. Im Nationalsozialismus stieg er zum Direktor des daraus entstandenen nazistischen Ostmarkmuseums und zum NS-Multifunktionär auf. Als SA- und NSDAP-Mitglied organisierte er Nazi-Kunstausstellungen und holte die Schau „Entartete Kunst“ nach Regensburg.

Dafür wurde er vom NS-Bürgermeister Hans Herrmann gelobt. Die Ausstellung zeige „den systematischen Vergiftungskampf in der Kunst, der von jüdischen ‚Künstlern‘, jüdischen Kunsthändlern und vor allem der gesamten jüdischen Presse der Nachkriegsjahre geleitet“ worden sei, so Hermann.

Der Bürgermeister hetzte gegen Juden, sprach von einem „undeutschen Kunstschaffen“, von „jüdisch-bolschewistischer Kulturverhöhnung“, begrüßte die „Ausmerzung und Überwindung aller artfremden Elemente und undeutschen Erscheinungen in Wissenschaft und Kunst, in Funk und Film“ und lobte den verdienten Obmann der NS-Kulturgemeinde Walter Boll, der sich für die „Wiederaufrichtung einer reinen und echten“ deutschen Volkskultur verdient gemacht habe.

Walter Boll: Arisierer mit unrühmlicher Rolle beim Tod der Familie Seligmann

Unter Bolls Regie wurde anlässlich eines Hitler-Besuchs 1937 das städtische Rathaus umgebaut und Regensburg als die „Stadt des Reiches“ präsentiert. Die NS-Presse lobte ihn dafür.

Der Museumsdirektor Boll kaufte sogenanntes Judensilber aus Zwangsabgaben und verfolgungsbedingt günstig zu erwerbende Kunstobjekte auf. Als Denkmalpfleger war er aktiv an sogenannten Arisierungen beteiligt und sah es „als dringend erforderlich“ an, dass ein „Anwesen endlich in arischen Besitz übergeleitet“ werde.

Unter anderem wegen Bolls Intervention konnten die jüdischen Besitzer des besagten Regensburger Anwesens Lerchenfelder Hof, Fanny und Albert Seligmann, den Machtbereich der Nationalsozialisten nicht mehr verlassen. Sie wurden am 20. November 1941 in das berüchtigte Fort IX im litauischen Kaunas deportiert und dort erschossen.

Walter Boll nach dem Krieg: unangefochten und ohne Karrierebruch

Als Boll nach der Zerschlagung des NS-Regimes „entnazifiziert“ werden sollte, wurde er als NS-Funktionär zunächst als belastet eingestuft. Er selber bezeichnet sich als „Mitläufer“. Nach der Vorlage vieler Persilscheine kontrafaktischen Inhalts plädierte er 1947 auf „nicht belastet“ und wurde auch so beurteilt.

Da er gegenüber Amerikanischen Offizieren aber falsche Angaben machte und diese NS-Funktionäre aus der Führung des aufzubauenden entnazifizierten Kulturbetrieb fernhalten wollten, sperrten sie Boll sieben Monate ins Amberger Gefängnis, das er erst im Mai 1948 verlassen durfte. Bald darauf kehrte Boll zurück ins Amt, eröffnete das jetzige Museum und wirkte in Regensburg ohne öffentliche Anfechtung seiner Person bis zu seinem Tod.

Boll galt (und gilt) in Regensburg als graue Eminenz, oft als Retter der Altstadt, bei nicht wenigen als der eigentliche Vater und Wegbereiter des Titel Welterbe Regensburg. Zu seinen Lebzeiten blieb er unangefochten, obwohl sein Mittun mit den Nazis öffentlich zu sehen und bekannt war.

Zu seinem 70. Geburtstag spendierten ihm seine Freunde (böse Zungen sagen: er sich selbst) eine Bronzebüste, die feierlich ins Historischen Museum gestellt wurde. Eine kritische, öffentlich wahrnehmbare Auseinandersetzung mit den NS-Multifunktionäre Boll kam erst 2019 mit den Recherchen der Regensburger Autorin Waltraud Bierwirth in Gang.

Stadt reagiert spät und auf Druck von außen

Erst durch Bierwirths beharrliches Insistieren beim städtischen Amt für Denkmalpflege kamen die Akten zu der bereits erwähnten Arisierung des Lerchenfelder Hofs von 1940 ans Licht. Nachdem Bierwirth ihre diesbezüglichen Rechercheergebnisse öffentlich präsentierte, kam die Stadtverwaltung in Zugzwang und kündigte die Überprüfung der Rolle Bolls im Nationalsozialismus an.

Robert Werner veröffentlichte weiterführende Forschungsergebnisse zu Boll – auch hier bei regensburg-digital.

Schließlich wurde reagiert: Im Hebst 2022 organisierte des Regensburger Kulturreferat ein mit 30 Spezialisten besetztes Arbeitstreffen, das das weitere Vorgehen in der Causa Boll besprechen und festlegen sollte.

Eines der damaligen Ergebnisse war laut Pressemitteilung von März 2023, „sowohl kurzfristige als auch langfristige Forschungs- und Vermittlungsstrategien“ anzustreben. Beschlossen wurde Anfang 2023 unter anderem, das Wirken des Denkmalpfleger Boll „im Rahmen des diesjährigen Regensburger Herbstsymposions für Kunst, Geschichte und Denkmalpflege“ zu thematisieren.

Selbstdarstellung des Regensburger Herbstsymposions: „Seit 1986 wird alljährlich im November das Regensburger Herbstsymposion für Kunst, Geschichte und Denkmalpflege veranstaltet – eine gemeinsame Veranstaltung des Amtes für kulturelles Erbe der Stadt Regensburg, des Fachbereichs Kunst und Denkmalpflege des Bistums Regensburg, des Heimatpflegers der Stadt Regensburg, des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg, des Oberpfälzer Kulturbund e.V. und der Vereinigung Freunde der Altstadt Regensburg, e.V. Ziel der Tagung ist es, die interessierte Öffentlichkeit auf wissenschaftlich hohem Niveau, aber in allgemein verständlicher Form über stadtgeschichtlich relevante Themen zu informieren und für denkmalpflegerische Problemstellungen zu sensibilisieren. Auf eine Tagungsgebühr wird daher bewusst verzichtet.“

Über Bolls Rolle im Nationalsozialismus erfuhren die Zuhörer nichts

Was wurde aus diesem Beschluss? Das Herbstsymposion mit dem Thema „50 Jahre Bayerische Denkmalschutzgesetz aus Regensburger Sicht“ vom letzten Wochenende beschäftigte sich in einer Sektion mit Boll aber gar nicht mit seiner NS-Vergangenheit.

In der Sektion I (Die Ära Boll: Denkmalschutz in Regensburg vor dem Denkmalschutzgesetz) stellten zwar fünf Referenten ihre Forschungsergebnisse vor. Sie sprachen über Boll und erwähnten gelegentlich eine angebliche Kontroverse um dessen NS-Verstrickungen. Doch über den Inhalt dieser Kontroverse sprachen sie nicht.

Die Zuhörer erfuhren nichts von Bolls SA- und NSADP-Mitgliedschaft. Sein antisemitisches Wirken als Museumsdirektor, Arisierungsgehilfe und NS-Mulitfunktionär blieb unerwähnt. Seine Ankäufe, sein Verstecken und Vertuschen von Nazi-Kunstraubgut und „Judensilber“ war kein Thema bei all den Vorträgen zur „Ära Boll“.

Vortrag I: NS-Belastung „ausdrücklich nicht Thema“

Den ersten der fünf Vorträge durfte Dr. Eugen Trapp, Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde bei der Stadt Regensburg, präsentieren. Unter dem Titel Schutz und Schöpfung – Walter Boll und sein denkmalpflegerisches Konzept wiederholte Trapp im Wesentlichen seinen kenntnisreichen Vortrag von 2019 (den er damals unter dem Titel Walter Boll und die Vision vom autogerechten Mittelalter – oder: die verkehrsplanerische Dimension Schöpferischer Denkmalpflege in Regensburg darbot).

Während Trapp 2019 die NS-Belastung Boll stillschweigend überging, erklärte er am Wochenende, dass diese NS-Belastung „ausdrücklich nicht Thema“ seines Vortrags sei.

Vortrag II: Ein Nazi-Kollege, über den man gern mehr erfahren hätte

Als zweiter Referent stellte Dr. Roman Smolorz seine Rechercheergebnisse zu einem Nazi-Kollegen Bolls vor. Thema: Richard Eckes und die Anfänge institutioneller Archäologie in Regensburg 1936. Eine biographische Skizze im Schatten der NS-Ideologie.

Eckes war Prähistoriker, SS-Mitglied und Teil der SS-Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe e. V. Eckes, der zu der Urnenfelderkultur in Ostbayern 1936 promovierte und 1943 im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion starb, kam 1936 als Archäologe nach Regensburg. Kein geringerer als Walter Boll machte sich für ihn beim Landesamt stark, was Smolorz nicht erwähnt.

Zum Verhältnis Boll-Eckes trug Smolorz nichts vor – obwohl das durchaus interessant gewesen wäre. Immerhin fungierte Eckes offenbar auch als Vertreter von Walter Boll als Leiter des Ostmarkmuseums. Akten im Bayerischen Hauptstaatsarchiv zeigen dies.

Die von Smolorz präsentierten Ergebnisse blieben meist so unklar, dass ein Zuhörer nachfragte, worin diese denn nun bestehen würden.

Unerwähnt ließ Smolorz auch die Ergebnisse seiner derzeitigen Tätigkeit an den Museen der Stadt Regensburg. Dort ist er zuständig für Provenienzforschung und die Restitution von Kunstobjekten, die Boll unter anderem in der NS-Zeit erwarb. Derzeit bereitet die Stadtverwaltung die Restitution von Silberschmuck an die jüdische Gemeinde vor, den Boll um 1940 als “Juden-Silber” erwarb.

Vortrag III: Wabern um eine angebliche Kontroverse

Unter dem Titel Hierbei ist in jedem Falle die vorher eingeholte gutachtliche Stellungnahme des Museumsdirektors Dr. Boll mitvorzulegen referierte Dr. Maximilian Fritsch interessante Datails über den Vollzug von Denkmalvorschriften durch Walter Boll. Laut Fritsch, Jurist am Amt für Denkmalschutz, gebe es in Regensburg in Sachen Boll eine problematische Lagerbildung zwischen Leuten, die in Boll den „Retter der Altstadt“ sehen würden einerseits und andererseits jenen, die der Stadtverwaltung in Sachen Boll Untätigkeit vorwerfen würden.

Fritsch plädiert stattdessen für wissenschaftlich sorgfältige Recherchen. Er sieht im teils willkürlichen Vorgehen des Denkmalschützers Boll „ein Kind der Zeit“, aber „keine fanatische Unterstützung“ der NS-Ideologie. Wie allen anderen Referenten unterlässt es aber auch Fritsch, die Positionen in dieser angeblichen Kontroverse darzustellen. Die bahnbrechenden Recherchen Bierwirths oder ihren Namen erwähnt auch er nicht.

Gerne hätte der interessierte Zuhörer erfahren, ob es in den Handakten und Beständen des Denkmalschutzamtes nicht noch weitere antisemitische Gutachten aus der Feder Bolls gibt. Oder in welchem Umfang Boll Akten vernichtete. Oder warum das Amt nicht von sich aus seine regimetreue und antisemitische Rolle im Nationalsozialismus untersucht hat, warum dies erst jetzt ansatzweise geschieht.

Der von Fritsch für sich reklamierte Sprechort als sorgfältiger Wissenschaftler entpuppte sich über weite Strecken als Ort der Vermeidung des Sachstandes in der Auseinandersetzung um den NS-Funktionär Boll und als Schutz der eigenen städtischen Institution.

Vortrag IV: Unverfängliches, unterhaltsam vorgetragen

Dr. Peter Morsbach, Professor für Bauforschung an der OTH und wie Eugen Trapp seit vielen Jahren im Wissenschaftlichen Beirat des Herbstsymposiums, handelte in seinem Beitrag ein weniger verfängliches Thema nach der NS-Zeit ab: Das Keplermuseum als ein Denkmal in der Ära Boll.

Morsbach, seit vielen Jahren aktiv im Verein Freunde der Altstadt Regensburg, hob sich zwar mit seiner erfrischend unterhaltsamen Vortragsweise hervor, brachte aber wie alle anderen Referenten hinsichtlich der NS-Belastung Boll keinerlei Neuigkeiten.

Vortrag V: Mal was Positives…

Den Abschluss bildete ein versöhnlich wirkender Vortrag von Simone Huber und Lilli Mirlach. Die zwei Referentinnen studierten bis vor kurzem in Regensburg Bauingenieurwesen und präsentierten zum Abschluss des Tages und der „Kontroverse Boll“ etwas Positives.

Unter dem Thema Walter Boll und sein Kampf für den Denkmalschutz am Fallbeispiel „Sauseneck“ zeichneten sie Bolls erfolgreiches Engagement für den Erhalt des Sausenecks in der Keplerstraße nach. Das Verhalten des NS-Mulitfunktionärs Walter Boll und der Umgang damit kam auch im letzten Vortrag nicht zur Sprache.

Kein Beitrag zur wissenschaftlichen Aufarbeitung

Insofern hat das Regensburger Herbstsymposions zur versprochenen „wissenschaftlichen Aufarbeitung zu Person und Wirken Walter Bolls“ nicht wirklich etwas beigetragen. Der Versuch, Bolls Rolle im Nationalsozialismus als Kontroverse abzuhandeln, ohne den Nationalsozialismus und die Rolle des NS-Multifunktionärs Walter Boll zu thematisieren, wirkt hilflos und befremdlich.

Bleibt die Hoffnung, dass sich zumindest die von der Stadt finanzierten und in Zusammenarbeit mit der Universität Regensburg zu erstellenden zehn Forschungs-Dissertationen zur Stadtverwaltung im Nationalsozialismus auch der Causa Walter Boll widmen.