„Demokratiegesinnten Menschen ein Graus“: IG Metall kritisiert neuen Sponsor der Thurn und Taxis-Schlossfestspiele

Das Sponsoring des Stern-Centers Regensburg bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen gehe zu Lasten der Beschäftigten, kritisiert die IG Metall. Aber auch die Schlossherrin bekommt ihr Fett weg.

Die REWAG als regionaler Energieversorger, das BMW Group Werk Regensburg als General- und die Ziegelwerke Leipfinger-Bader als Hauptsponsor – gleich drei langjährige und namhafte Partner sind den Thurn und Taxis Schlossfestspielen und dem Veranstalter Odeon Concerte binnen kürzester Zeit weggefallen. Dass das Agieren von Schloss- und Schirmherrin Gloria als Lautsprecher verschwörungstheoretischer, wirrer und schlicht rechtsradikaler Thesen dafür der Grund ist, wird von den Beteiligten zwar nicht offen kommuniziert, darf aber stark vermutet werden.

Da tun gute Nachrichten auch mal gut. Eine solche war es freilich, als mit der Klema GmbH ein neuer finanzkräftiger Hauptsponsor auf den Plan trat, aber – mal unter uns Klosterschwestern – eine Luxusmarke wie Mercedes hat halt doch mehr Glamour als ein Oberschleißheimer Kranverleih oder ein Mainburger Kaufhaus für teure Gartenmöbel.

„Schlossfestspiele mit Stern“: Zumindest im Namen

Und so war es ein Segen, als die Mittelbayerische Zeitung als zwar nicht mehr offizieller Medienpartner, aber doch gewogene Begleiterin der Schlossfestspiele, bei denen sich dann auch die neue MZ-Eigentümerin Simone Tucci-Diekmann mal in Regensburg blicken und mit Durchlaucht ablichten lässt, am Dienstag vermelden konnte: „BMW steigt aus, Mercedes steigt ein“.

Gut, im Text selbst erfährt man zwar, dass es nicht Mercedes, sondern nur ein örtlicher Mercedes-Händler, das Stern-Center Regensburg, ist, der als Hauptsponsor einsteigt. Aber schön ist es doch, dank des Autohauses künftig „Schlossfestspiele mit Stern“ (MZ) präsentieren zu können – zwar nicht im Logo, aber zumindest im Namen.

Ein potentes Autohaus, dem Glorias Äußerungen egal sind

Außerdem ist das Stern-Center auch nicht irgendein Popel-Autohaus, sondern verkauft – laut MZ – im Jahr 4.000 Fahrzeuge und hat erst vor anderthalb Jahren 15 Millionen Euro für eine Neubau, natürlich in der Benzstraße, investiert.

Überdies ist, das lässt auf das zugesagte „langfristige Engagement hoffen, Geschäftsführer Jörg Schlegel das, was Frau von Thurn und Taxis so von sich gibt (hier eine kleine Auswahl), egal. Anders kann man seine Äußerungen gegenüber der MZ nicht interpretieren, unter anderem: „Wenn man Sponsoring von Vermietern oder Schirmherrn abhängig macht, wird Kulturförderung zunehmend unmöglich.“

IG Metall kritisiert: Sponsoring für Schlossfestspiele kommt zur Unzeit

Wasser ins Graf Arco-Bier, der einzige langjährige Sponsor, der geblieben ist, gießt nun die IG Metall Regensburg. Für die beiden Bevollmächtigten Rico Irmischer und Olga Redda kommt das finanzielle Engagement des Autohändlers bei den Schlossfestspielen „zur Unzeit“. Und zwar nicht in erster Linie wegen der Schlossherrin, sondern mit Blick auf die rund 300 Beschäftigten beim Stern-Center.

„Sie befinden sich mitten in einer folgenschweren Umorganisation Ihres Geschäfts“, schreiben Irmischer und Redda in einem Offenen Brief an die Geschäftsführung des Stern-Centers (hier als PDF). Eine der tragenden Säulen, der direkte Verkauf von Fahrzeugen direkt vor Ort werde sich „maßgeblich verändern“. Direktvermarktung, Online-Vertrieb und direkter Kontakt zwischen Hersteller und Kundinnen würden in Zukunft das Bild prägen.

„Belegschaft auf sparsame Zeiten eingestellt“

Damit einher gehe die Befürchtung bei den Beschäftigten, „Entgelteinbußen in Kauf nehmen zu müssen“. Diese Befürchtungen sind laut Irmischer und Redda nicht unbegründet: „Parallel zu dieser Umorganisation der Arbeitsinhalte haben Sie Investitionen am Standort Regensburg gestoppt und die Belegschaft auf sparsame Zeiten eingestellt.“

Vor dem Hintergrund all dessen sei für die IG Metall Regensburg das nun verkündete Engagement als Hauptsponsor der Thurn und Taxis Schlossfestspiele „mehr als grenzwertig“. Schließlich übernehme man nun eine Rolle, die zuvor das „nicht unwesentlich finanzstärkere“ BMW- Werk Regensburg ausgeübt habe.

„Prestige und persönliches Interesse über dem Wohle der eigenen Belegschaft“

Das dafür aufgewendete Geld werde „in der Umorganisation des eigenen Geschäftsmodells dringend benötigt“, heißt es weiter. „Hier wird Prestige und persönliches Interesse dem Wohle der eigenen Belegschaft vorgezogen. Das kritisieren wir deutlich.“

Dass man mit den Schlossfestspielen zudem weder wohltätige Zwecke noch Menschen in Not oder Hilfsorganisationen unterstütze, sondern ein Event, das wegen seiner Schirmherrin „weit über die Regensburger Stadtgrenzen hinaus zu Recht in der Kritik“ stehe, komme erschwerend hinzu.

„Mit Glorias Absichten sollte man sich nicht gemein machen“

Gloria von Thurn und Taxis bewege sich am „äußersten rechten Rand des politischen Spektrums“, schreiben die Gewerkschaftsvertreterinnen. „In ihr vereinigt sich alles, was für demokratiegesinnte Menschen ein Graus ist.“

Man habe einerseits Sorge davor, dass die Mittel am Ende bei den Beschäftigten des Stern-Center fehlen würden, heißt es abschließend. Andererseits sollte sich sich „aus unserer Sicht nicht niemand gemein machen mit den demokratiefeindlichen Ansichten von Gloria von Thurn und Taxis – was Sie durch Ihr Sponsoring und die Zusammenarbeit leider tun“.

Im Sinne seiner Beschäftigten solle das Stern-Center sein finanzielles Engagement für die Schlossfestspiele zumindest für die kommenden Jahre überdenken.

Keine Stellungnahme vom Stern-Center

Wir haben die Geschäftsführung des Stern-Center-Regensburg gestern Nachmittag per Mail um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort erhalten haben wir bislang nicht.

Über die Höhe des finanziellen Engagements bei den Schlossfestspielen schwieg sich Geschäftsführer Schlegel auch gegenüber der MZ aus.