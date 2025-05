Deutliches Ergebnis: Regensburger SPD wählt Thomas Burger zum OB-Kandidaten

Mit 22 von 34 Stimmen wählen die Delegierten SPD-Fraktionschef Thomas Burger zum OB-Kandidaten für die Kommunalwahl 2026. Die allseits beschworene Geschlossenheit der Partei muss sich erst noch beweisen.

„Geschlossen.“ „Gemeinsam.“ „Miteinander.“ Diese Worte hallen am Sonntagvormittag durch die Versammlung der Regensburger SPD, als die Redner unermüdlich betonen, dass man „zusammen“ in den Kommunalwahlkampf ziehen werde. „Als Team.“ Der „Luxus“, zwischen „zwei kompetenten Kandidaten“ wählen zu können, sei ein Ausdruck von Demokratie, und es sei die Presse gewesen, die einen Streit herbeigeschrieben habe.

Doch die Spannungen sind spürbar. Verletzungen liegen in der Luft. Während der Parteivorstand um Raphael Birnstiel den vollzählig anwesenden Delegierten Thomas Rudner als Kandidaten für die OB-Wahl im kommenden Jahr empfiehlt und von einer „Richtungsentscheidung“ für die Regensburger SPD spricht, „kein Weiter so“, erwähnt die scheidende Oberbürgermeisterin Rudner mit keinem Wort.

Stattdessen spricht sich Gertrud Maltz-Schwarzfischer in ihrem Grußwort klar für Thomas Burger aus, lobt dessen Arbeit als Fraktionschef im Stadtrat, seine vielen Kontakte, und hebt hervor, wie oft der 54-Jährige Termine als ihr Stellvertreter wahrgenommen habe.

Denkbar schlechter Start in den Wahlkampf

Das Ausscheiden der OB aus dem Amt im Vorfeld durchgesteckt. Parteivorstand und Jusos für den einen Kandidaten, Maltz-Schwarzfischer für den anderen. Stimmen, die politische Konsequenzen im SPD-Vorstand fordern. Ein Vorsitzender Birnstiel, der bei seiner Rede Unterstellungen zurückweist, dass er der CSU nahestehen würde. Das Betonen von Geschlossenheit klingt vor dem Hintergrund all dessen nach einer hohlen Durchhalteparole.

Die Rednerinnen arbeiten sich am Sonntag vor allem an der CSU ab. Diese habe keine Ideen und wolle nur den Status Quo erhalten, so die SPD-Co-Vorsitzende Claudia Neumaier. Astrid Freudenstein wirke wie „eine Sängerin bei einem Schlagerabend, die nie den Ton trifft, aber ständig ins Mikro grölt“, ätzt der SPD-Unterzirksvorsitzende Sebastian Koch. Sie habe während ihrer Zeit als Bürgermeisterin „viel bussiert und wenig regiert“. Die CSU könne man mit einem Wort beschreiben: „Dagegen.“ Entsprechend lautet seine Aufforderung an die Genossen: „Der Gegner ist da draußen, nicht innerparteilich.“

Maltz-Schwarzfischer: „Ohne uns sähe Regensburg heute anders aus.“

Maltz-Schwarzfischer versucht unter dem Schlagwort „Wir haben geliefert“, die Leistungen herauszustellen, welche die SPD in den elf Jahren, die sie das OB-Amt inne hat, erbracht hat. Schwerpunkt: das Soziale.

Sie erwähnt die Tarifangleichung für die städtischen Busfahrer und im Bürgerheim Kumpfmühl, Gedenk- und Willkommenskultur, Ausstattung der Stadtbau mit Grundstücken und Kapital, Jugendsozialarbeit an Schulen. Das Kinderschutzhaus im Michlstift und ein Kälteschutzhaus für Obdachlose. Und „eingeleitet” habe man auch die Verkehrswende. „Ohne uns sähe Regensburg heute anders aus.“

Burger: Erfahren, gut vernetzt

Burger präsentiert sich in seiner Bewerbungsrede als erfahrener Kommunalpolitiker, vier Stadtratsperioden in unterschiedlichsten Konstellationen – Opposition, große Koalition, Bunte Koalition, aktuelle Regierungskonstellation.

Er verfüge über „tiefe Einblicke“ in die Stadtverwaltung, ein „großes Netzwerk“ und habe knapp 100 Mal die OB vertreten. Er wolle die Neuordnung der Verwaltung und Digitalisierung vorantreiben und stehe für mehr „proaktive Kommunikation“, sagt er mit Blick auf das Scheitern der Stadtbahn. „Es liegt so viel auf dem Tisch, wo ich wirklich Bock drauf habe“, sagt Burger. Sein vornehmliches Ziel für die Wahl: Der OB-Posten natürlich und eine SPD-Fraktion, die wieder zweistellig werden soll.

Rudner: Frisches Gesicht, Blick von außen

Thomas Rudner versucht hingegen, sich als „frisches Gesicht“ in Szene zu setzen. Es sei ein „Irrglaube“, dass nur langjährige Stadtratsmitglieder als OB-Kandidat geeignet seien. Der Blick von außen könne neue Perspektiven eröffnen. Er wolle Regensburg als Stadt der „guten Nachbarschaft“ weiterentwickeln – mehr Teilhabe, mehr Bildung, mehr Begegnung. Mehr sozialer Wohnungsbau, die Stadtbahn, Mobilitätsdrehscheiben und die Sallerner Regenbrücke.

Man habe bereits einen Plan für den Wahlkampf, ein schlagkräftiges Team und stehe mit einer Agentur in Kontakt für einen „Wahlkampf, der Mut macht“, verspricht Rudner, und: „Sollte ich gewählt werden, biete ich Thomas Burger Platz 3 auf der Stadtratsliste an.“

Gibt es Rücktritte?

Es ist bemerkenswert, dass es nach der Vorstellung der Kandidaten keine Aussprache gibt. Es folgt jeweils freundlicher Applaus, doch niemand meldet sich mit Fragen zu Wort. Bei den 34 Delegierten ist klar, wer wo steht. Für Burgers Anhänger ist das Ergebnis ein Triumph – er erhält 22 Stimmen, Thomas Rudner nur zwölf. Josef Reithmair, der als dritter Kandidat angetreten war, wird von niemandem gewählt.

Auch wenn Sebastian Koch in seinem Grußwort zuvor politische Konsequenzen im Vorstand als „absurd“ bezeichnet und Bundestagsabgeordnete Carolin Wagner es als „originäre Aufgabe des Vorstands“ bezeichnet hat, einen Kandidaten vorzuschlagen, scheint bereits am Sonntag klar zu sein: Mit dieser Vorstandsbesetzung wird die Regensburger SPD nicht in den Wahlkampf ziehen. Dass dieser Wahlkampf geschlossen und gemeinsam geführt wird, muss die SPD erst noch beweisen. Der Start ist gründlich misslungen.