Die unbekannte Ukraine in der Ganghofersiedlung Regensburg

Als Artist in Residence hat sich die ukrainische KÃ¼nstlerin Anastasiia Leliuk mit einem StÃ¼ck Regensburger Nachkriegsgeschichte befasst, das kaum bekannt ist: mit der ukrainischen Community in der Ganghofer-Siedlung.

Nach vielfÃ¤ltiger Recherche zeigte sie letzten Freitag in ihrem Atelier im Wiedamann-Haus das Ergebnis ihres kÃ¼nstlerischen Schaffens zur so genannten â€žKleine Ukraineâ€œ (1946-1949). Zeichnungen, handgeschriebene KI-Ãœbersetzungen von zeitgenÃ¶ssischen Dokumenten, verhÃ¼llte Portraits. Leliuk nennt sieâ€žportaits of unknowâ€œ.

WERBUNG





Vor rund zwanzig neugierigen Besuchern erzÃ¤hlt Leliuk bei ihrer PrÃ¤sentation, dass sie sich auf das von der Stadt Regensburg ausgeschriebene Artist in Residence Projekt mit eben diesem Thema, Kleine Ukraine, erfolgreich beworben habe. Dass es in Regensburg nach dem Krieg bis 1949 eine ukrainische Community gab, die viele tausend KÃ¶pfe zÃ¤hlte, habe sie dabei erst durch eine Internet-Recherche erfahren.

Um die historischen ZusammenhÃ¤nge und HintergrÃ¼nde zu verstehen, versorgte sie – neben anderen – der 2018 emeritierte Professor fÃ¼r Slavische Literatur- und Kulturwissenschaft, Dr. Walter Koschmal, als fachkundiger Experte mit Material und Unterlagen.

Zwangsarbeit am RÃ¼stungsstandort Regensburg

Dass es in Regensburg Camps fÃ¼r Displaced Persons (DP), eine Kleine Ukraine gab, hat mit der RÃ¼stungswirtschaft und dem Vernichtungskrieg des NS-Regimes zu tun. Damit der fÃ¼r das Naziregime sehr bedeutsame RÃ¼stungskonzern Messerschmitt das Standard-Jagdflugzeug der Luftwaffe, die Bf109, im geforderten Umfang produzieren konnte, wurden in Regensburg ab 1936 riesige ProduktionsstÃ¤tten aufgebaut.

Mit maÃŸgeblicher UnterstÃ¼tzung der NazibÃ¼rgermeister Hans Herrmann und OberbÃ¼rgermeister Otto Schottenheim. Schon 1939 wurde das Werk als â€žNS-Musterbetriebâ€œ ausgezeichnet. FÃ¼r seine stark anwachsende Belegschaft wurde ein eigenes Wohnviertel aus dem Boden gestampft: das GÃ¶ring-Heim.

In der Hochzeit arbeiteten im Werk bis zu 14.000 BeschÃ¤ftigte, seinerzeit Regensburgs grÃ¶ÃŸter Arbeitgeber. Um das Werk, gelegen in der NÃ¤he des Krankenhaues Barmherzige BrÃ¼der, wurden auch Baracken fÃ¼r Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter errichtet, die mehrheitlich aus der Ukraine und anderen Sowjetrepubliken stammten. Nach ihrer Befreiung 1945 gingen die allermeisten der in Regensburg ausgebeuteten Displaced Persons (DP) in ihre Herkunftsorte zurÃ¼ck.

Entnazifizierung und Wohnraumbeschaffung

Nach der Kapitulation der Nazis ordnete die Amerikanische MilitÃ¤rregierung im Mai 1945 an, alle Symbole und Namen von Nazi-GrÃ¶ÃŸen zu entfernen. Da UnterkÃ¼nfte fÃ¼r die DPs benÃ¶tigt wurden, ordnete die amerikanische MilitÃ¤rregierung im Oktober 1945 an, ein â€žneues AuslÃ¤nderviertelâ€œ aufzubauen: aus GÃ¶ring-Heim wurde so die Ganghofer-Siedlung. Die dort wohnenden, zumeist deutschen Messerschmitt-Arbeiter mussten Ende Oktober 1945 ihre Werkswohnungen rÃ¤umen, Displaced Persons durften einziehen.

Sie kamen hauptsÃ¤chlich aus baltischen Staaten, der Ukraine, Polen und Russland. Betreut wurden sie anfangs von der UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, eine internationale Organisation und VorlÃ¤ufer der UNO).

Russische Leute wurden noch 1945 groÃŸenteils (auch zwangsweise) in ihre HeimatlÃ¤nder zurÃ¼ckgeschickt. Bis Ende 1946 widerfuhr das auch rund 1.200 Menschen mit polnischer NationalitÃ¤t. Damit stiegen die Ukrainer zur grÃ¶ÃŸten nationalen Gruppe auf. 4.000 bis 6.000 DPs lebten in etwa 880 HÃ¤usern in der zwischenzeitlich eingezÃ¤unten Ganghofer-Siedlung.

Nationalisten dominierten Alltag und Erinnerung

Setzte sich die ukrainische Bewohnerschaft anfangs aus befreiten KZ-HÃ¤ftlingen, Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen, Kriegsgefangenen und ehemaligen Soldaten zusammen, aus Menschen diverser (un)politischer Lager zusammen, stieg in der Folge der Anteil derer, die nicht zurÃ¼ckgehen wollten. Nicht zurÃ¼ck in die zur UdSSR gehÃ¶rende sozialistische Republik Ukraine, wo ihnen die (Straf-)Verfolgung drohte oder das stalinistische System auf sie wartete.

In der am sÃ¼dlichen Stadtrand von Regensburg gelegenen Siedlung dominierten so bald Mitglieder der ukrainischen Nationalbewegung (OUN) und der Ukrainischen AufstÃ¤ndische Armee (UPA). Auch wÃ¤hrend der ersten Nachkriegsjahre setzten sich wiederholt â€žukrainische FreiheitskÃ¤mpferâ€œ nach Bayern und Regensburg ab, die an kriegerischen Auseinandersetzungen und ÃœberfÃ¤llen gegen Polen und Russland im Bereich der heutigen Ukraine beteiligt waren.

Ukraine im Kalten Krieg

Die britischen und amerikanischen Geheimdienste bemÃ¼hten sich um diese rechts-nationalistischen, oft antisemitischen Ukrainer, die jahrelang Juden und politische Gegner innerhalb der Ukraine verfolgten und gegen Polen und Russen in militÃ¤rischen oder PartisanenverbÃ¤nden kÃ¤mpften. Im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion galten sie als potentielle und tatsÃ¤chliche Agenten, als kampferprobte VerbÃ¼ndete, trotz (oder wegen) ihrer teils kriminellen Praxis.

So baute der von einigen Historikern (und schon in einem Bericht der Mittelbayerischen Zeitung von September 1947) als Faschist eingestufte und seit 1946 in MÃ¼nchen lebende Stepan Bandera mit Hilfe der CIA die Strukturen der OUN in MÃ¼nchen bzw. im ganzen Amerikanischen Sektor neu auf. In der Ganghofer-Siedlung hatten Banderas Gefolgsleute FÃ¼hrungsfunktionen inne. Dort errichtete man konsequenterweise fÃ¼r die â€žUkrainischen FreiheitskÃ¤mpferâ€œ ein Denkmal, das um 1949 wieder abgetragen wurde.

AuflÃ¶sung der Kleine Ukraine

Im September 1949 wurde die Ganghofer-Siedlung als DP-Camp aufgelÃ¶st. Die bis zuletzt in der Siedlung verbliebenen Displaced Persons, mehrheitlich Ukrainer und Ukrainerinnen wurden in andere bayerische Camps (Ulm, Ingolstadt und Amberg) umgesiedelt – laut erhaltenen Namenlisten gut 3.000. Andere waren zu diesem Zeitpunkt bereits in die USA, nach Kanada und Australien emigriert, einige nach Belgien. Deutsche Familien konnten sich bald darauf wieder auf die freiwerdenden Wohnungen bewerben.

Dass der blutige ukrainische â€žFreiheitskampfâ€œ sich auch gegen Polen und Russland richtete, ihre KÃ¤mpfer Massenmorde an JÃ¼dinnen und Juden und politische Gegner unter den Ukrainern verÃ¼bten und nicht wenige aus der Ganghofer-Siedlung in SS-Einheiten und nationalsozialistischen PolizeiverbÃ¤nden an NS-Verbrechen beteiligt waren, all das blieb nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust unter der Decke des Kalten Krieges.

Welche stadtgeschichtliche Auswirkung diese betrÃ¤chtliche Ansammlung von Pogromisten, von NS-TÃ¤tern und Helfern der NS-Schergen hatte, wurde bislang nicht untersucht geschweige denn geklÃ¤rt.

Bandera als nationale Identifikationsfigur

Die KÃ¼nstlerin Anastasiia Leliuk wurde vor 28 Jahren im ukrainischen Luhansk geboren, nach der Schule absolvierte sie die Nationale Akademie der Bildenden KÃ¼nste in Kiew, arbeitete und prÃ¤sentierte sich als KÃ¼nstlerin in mehreren europÃ¤ischen LÃ¤ndern. Auch in Japan stellte sie aus.

Im GesprÃ¤ch mit dem Autor dieses Berichts zeigt sie sich beeindruckt von der Existenz einer ukrainischen Nachkriegs-Gemeinde in Regensburg. Ebenso von den vielen in Bayern untergekommenen Ukrainerinnen und Ukrainern, von der Tatsache, dass der Nationalheld Stephan Bandera in MÃ¼nchen lebte und 1956 vergiftet wurde.

Leben im russischen Angriffskrieg

Trauernd erzÃ¤hlt Leliuk von den vielen Freunden, die im russischen Angriffskrieg getÃ¶tet wurden. Vom Vater, der seit 2002 in der Armee gegen die russischen Angreifer kÃ¤mpft und sich die Tochter an seiner Seite wÃ¼nscht. Von der GroÃŸmutter, die im von Russland de facto annektierten Luhansk lebt und ihr Haus und die ihr vertraute Umgebung nicht verlassen will. Leliuk ist keine konservative Nationalistin, sie wÃ¼nscht sich eine liberale und demokratische Ukraine. Eine europÃ¤ische Ukraine, deren Leute endlich in Frieden leben kÃ¶nnen.

Info zu ARiR

Mit insgesamt knapp 180 Quadratmetern bieten die zwei Atelierwohnungen mit Werkstattcharakter und der Begegnungs- und Gemeinschaftsraum â€žBrÃ¼ck4â€œ viel Raum fÃ¼r KreativitÃ¤t, Begegnung und Austausch. FrÃ¼her befanden sich hier die Werkstatt und das ChefbÃ¼ro der ehemaligen ZinngieÃŸerei Wiedamann. In Anlehnung daran sollen die RÃ¤umlichkeiten auch zukÃ¼nftig als WerkstÃ¤tten des kreativen Schaffens fungieren.

Das RAiR-Programm orientiert sich dabei an vergleichbaren Artists-in-Residence-Programmen und greift den Gedanken eines familien- und kinderfreundlichen Programms auf.

Als KÃ¼nstlerin arbeitet Leliuk hauptsÃ¤chlich mit Malerei, Skulptur, Fotografie und Installationen. FÃ¼r die Reihe der eingangs erwÃ¤hnten verhÃ¼llten PortrÃ¤ts (darunter vier Tiere) lieÃŸ sie sich von einem amerikanischen Dokumentationsfilm zur Kleinen Ukraine inspirieren, im dem originale Filmaufnahmen der US-MilitÃ¤rs verwendet werden.

Diese Aufnahmen seien so unscharf gewesen wie ihre PortrÃ¤ts, oder Erinnerungen oftmals, so Leliuk. Nationale Symbole verwendet Leliuk in ihren Kunstwerken nicht, politische Aussagen vermeidet sie. Sie ist keine politische KÃ¼nstlerin.

Ukrainerin im Wiedamann-Haus

Wie eng die neuere Geschichte Regensburgs mit dem Schicksal vieler Ukrainer verwoben ist, zeigt sich auch an Leliuks Arbeitsort: dem Wiedamann-Haus, im dem die Regensburger Kulturverwaltung RÃ¤ume fÃ¼r die RAiR-Ateliers angemietet hat. Zur Erinnerung: Es war die ZinngieÃŸerei Wiedamann, die fÃ¼r den NS-RÃ¼stungskonzern Messerschmitt Metallteile produzierte und dabei ukrainische und sowjetische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen ausbeutete und denunzierte, falls sie ihre Leistung zu gering bewertete.

Diese Aspekte nimmt Anastasiia Leliuk im GesprÃ¤ch mit etwas Verwunderung, aber interessiert zur Kenntnis, liest Dokumente und Unterlagen dazu. Auch das von â€žder Presseâ€œ erfundene Geheimzimmer im Wiedamann-Haus, das im Zentrum sensationslÃ¼sterner und geschichtsklitternder Berichterstattung stand, zeigt Leliuk anlÃ¤sslich des Interviews dem Autor kurz. Es wird nur rasch durchschnitten, bleibt aber in ihrer Arbeit auÃŸen vor.

Leliuk geht es aktuell um die hochkomplexe Situation von tausende Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach dem Ende des Naziregimes in Werkswohnungen des Nazi-RÃ¼stungskonzerns Messerschmitt unter- und zu KrÃ¤ften gekommen sind.

Diese Tage kehrt Anastasiia Leliuk ins kriegsgebeutelte Kiew zurÃ¼ck.