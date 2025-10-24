Drei Jahre nach dem Rauswurf: REWAG verklagt ehemalige VorstÃ¤nde auf 18 Millionen Euro

Im MÃ¤rz 2022 flog der damalige Vorstandsvorsitzende der REWAG mit sofortiger Wirkung raus. Sein Stellvertreter folgte wenig spÃ¤ter. Nun fordert die REWAG von den beiden 18 Millionen Euro.

Es ist eine ungewÃ¶hnliche Auskunftsfreude, die aus einer aktuellen Pressemitteilung des Regensburger Energieversorgers REWAG spricht. Ãœber drei Jahre nach dem Rauswurf des frÃ¼heren Vorstandsvorsitzenden Torsten Briegel und dem Weggang seines Stellvertreters Bernhard BÃ¼llmann fordert die REWAG nun 18 Millionen Euro Schadenersatz von den beiden SpitzenfunktionÃ¤ren.

Am kommenden Dienstag steht der erste Verhandlungstag vor dem Landgericht Regensburg an. Die Rede ist von â€žgravierenden Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit dem Energiehandelâ€œ.

â€žZahlreiche schwerwiegende und schuldhafte Pflichtverletzungenâ€œ

Folgt man der Mitteilung, dann wurde der Aufsichtsrat der REWAG erstmals im Februar 2022 in einer eigens einberufenen Sondersitzung darÃ¼ber informiert, dass im Zusammenhang mit der Energiebeschaffung Verluste im zweistelligen Millionenbereich entstanden seien.

Aus einem Gutachten, das Briegel selbst in Auftrag gegeben hatte, ging demnach hervor, dass den VorstÃ¤nden gravierende VersÃ¤umnisse anzulasten seien. Von â€žzahlreichen schwerwiegenden und schuldhaften Pflichtverletzungenâ€œ ist die Rede.

â€žDie Berichterstattung an den Aufsichtsrat fÃ¼hrte zu einem tiefgreifenden Vertrauensverlust und machte eine umgehende und umfassende AufklÃ¤rung des Sachverhaltes erforderlichâ€œ, heiÃŸt es weiter. Zwei Wochen spÃ¤ter flog Torsten Briegel raus. Sein Stellvertreter BÃ¼llmann kÃ¼ndigte seinen Weggang im Oktober an.

Briegels KÃ¼ndigung geriet zur Peinlichkeit

Ãœber die GrÃ¼nde hÃ¼llte man sich damals allerdings noch in Schweigen. Briegels KÃ¼ndigung geriet wegen diverser Formfehler zur Peinlichkeit fÃ¼r die Stadt Regensburg. Erst in zweiter Instanz gab bei dem entsprechenden Zivilprozess vor dem Oberlandesgericht NÃ¼rnberg eine Einigung, Ã¼ber deren Inhalt nach wie vor Stillschweigen herrscht. Briegel hatte seinerzeit 600.000 Euro angesichts seiner fristlosen KÃ¼ndigung geltend gemacht.

Bei spÃ¤teren Untersuchungen, die der Aufsichtsrat der REWAG in Auftrag gab, hÃ¤tten die Gutachter den durch die VersÃ¤umnisse der VorstÃ¤nde entstandenen Schaden auf die erwÃ¤hnten 18 Millionen Euro beziffert.

Versicherung der beiden VorstÃ¤nde knausert

Doch die D&O-Versicherung der beiden VorstÃ¤nde habe der REWAG lediglich ein Vergleichsangebot â€žim niedrigen einstelligen Millionenbereichâ€œ unterbreitet. GesprÃ¤chsbereitschaft habe es nicht gegeben. Nun kommt es deshalb zum Prozess. Erster Verhandlungstag am kommenden Dienstag.