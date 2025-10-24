Entdecke Veranstaltungen in Regensburg Alle Kultur Oekologie Soziales Kino

UnterstÃ¼tzen Sie unabhÃ¤ngigen Journalismus fÃ¼r Regensburg!

Hallo. SchÃ¶n, dass Sie hier lesen oder kommentieren. Fast noch mehr freuen wÃ¼rden wir uns, wenn Sie die Arbeit von regensburg-digital mit einem kleinen (gern auch grÃ¶ÃŸerem) Beitrag unterstÃ¼tzen. Wir finanzieren uns nÃ¤mlich nur zu etwa einem Drittel Ã¼ber Werbeanzeigen. Und fÃ¼r die gibt es bei uns auch ausdrÃ¼cklich keine zusÃ¤tzliche Gegenleistung, etwa in Form von PR-Artikeln oder Native Advertising.

Mehr als zwei Drittel unseres Budgets stammt aus Spenden â€“ regelmÃ¤ÃŸige BeitrÃ¤ge von etwa 300 Mitgliedern im Verein zur FÃ¶rderung der Meinungs- und Informationsvielfalt e.V.

Anders ausgedrÃ¼ckt: Wir bauen auf Sie â€“ mÃ¼ndige Leserinnen und Leser, die uns freiwillig unterstÃ¼tzen. Seien Sie dabei â€“ mit einem einmaligen oder regelmÃ¤ÃŸigen Beitrag. Herzlichen Dank.

Spenden Sie mit
24 Okt.202509:06
Schadenersatz gefordert

Drei Jahre nach dem Rauswurf: REWAG verklagt ehemalige VorstÃ¤nde auf 18 Millionen Euro

Von Redaktion in Nachrichten

Im MÃ¤rz 2022 flog der damalige Vorstandsvorsitzende der REWAG mit sofortiger Wirkung raus. Sein Stellvertreter folgte wenig spÃ¤ter. Nun fordert die REWAG von den beiden 18 Millionen Euro.

Ein Bild aus glÃ¼cklicheren Tagen: OberbÃ¼rgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Torsten Briegel und sein Vorstandskollege Bernd BÃ¼llmann bei einem Richtfest kurz nach Briegels Amtsantritt als REWAG-Vorstandschef. Foto: Stefan Effenhauser/Stadt Regensburg

Es ist eine ungewÃ¶hnliche Auskunftsfreude, die aus einer aktuellen Pressemitteilung des Regensburger Energieversorgers REWAG spricht. Ãœber drei Jahre nach dem Rauswurf des frÃ¼heren Vorstandsvorsitzenden Torsten Briegel und dem Weggang seines Stellvertreters Bernhard BÃ¼llmann fordert die REWAG nun 18 Millionen Euro Schadenersatz von den beiden SpitzenfunktionÃ¤ren.

WERBUNG

Am kommenden Dienstag steht der erste Verhandlungstag vor dem Landgericht Regensburg an. Die Rede ist von â€žgravierenden Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit dem Energiehandelâ€œ.

â€žZahlreiche schwerwiegende und schuldhafte Pflichtverletzungenâ€œ

Folgt man der Mitteilung, dann wurde der Aufsichtsrat der REWAG erstmals im Februar 2022 in einer eigens einberufenen Sondersitzung darÃ¼ber informiert, dass im Zusammenhang mit der Energiebeschaffung Verluste im zweistelligen Millionenbereich entstanden seien.

Aus einem Gutachten, das Briegel selbst in Auftrag gegeben hatte, ging demnach hervor, dass den VorstÃ¤nden gravierende VersÃ¤umnisse anzulasten seien. Von â€žzahlreichen schwerwiegenden und schuldhaften Pflichtverletzungenâ€œ ist die Rede.

â€žDie Berichterstattung an den Aufsichtsrat fÃ¼hrte zu einem tiefgreifenden Vertrauensverlust und machte eine umgehende und umfassende AufklÃ¤rung des Sachverhaltes erforderlichâ€œ, heiÃŸt es weiter. Zwei Wochen spÃ¤ter flog Torsten Briegel raus. Sein Stellvertreter BÃ¼llmann kÃ¼ndigte seinen Weggang im Oktober an.

Briegels KÃ¼ndigung geriet zur Peinlichkeit

Ãœber die GrÃ¼nde hÃ¼llte man sich damals allerdings noch in Schweigen. Briegels KÃ¼ndigung geriet wegen diverser Formfehler zur Peinlichkeit fÃ¼r die Stadt Regensburg. Erst in zweiter Instanz gab bei dem entsprechenden Zivilprozess vor dem Oberlandesgericht NÃ¼rnberg eine Einigung, Ã¼ber deren Inhalt nach wie vor Stillschweigen herrscht. Briegel hatte seinerzeit 600.000 Euro angesichts seiner fristlosen KÃ¼ndigung geltend gemacht.

Bei spÃ¤teren Untersuchungen, die der Aufsichtsrat der REWAG in Auftrag gab, hÃ¤tten die Gutachter den durch die VersÃ¤umnisse der VorstÃ¤nde entstandenen Schaden auf die erwÃ¤hnten 18 Millionen Euro beziffert.

Versicherung der beiden VorstÃ¤nde knausert

Doch die D&O-Versicherung der beiden VorstÃ¤nde habe der REWAG lediglich ein Vergleichsangebot â€žim niedrigen einstelligen Millionenbereichâ€œ unterbreitet. GesprÃ¤chsbereitschaft habe es nicht gegeben. Nun kommt es deshalb zum Prozess. Erster Verhandlungstag am kommenden Dienstag.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:

Trackback von deiner Website.

SUPPORT

Ist dir unabhÃ¤ngiger Journalismus etwas wert?

Dann unterstÃ¼tze unsere Arbeit!
Einmalig oder mit einer regelmÃ¤ÃŸigen Spende!

Per PayPal:
Per Ãœberweisung oder Dauerauftrag:

 

Verein zur FÃ¶rderung der Meinungs- und Informationsvielfalt e.V.
IBAN: DE14 7509 0000 0000 0633 63
BIC: GENODEF1R01

Kommentare (6)

  • Mr. B.

    |

    Das Geld liegt auf der StraÃŸe.

    0
    1

  • Reiner

    |

    Hat der Aufsichtsrat seine Pflichten zur Ãœberwachung vollstÃ¤ndig ausgeÃ¼bt?
    Geht die Stadt bei den VersÃ¤umnissen am HÃ¶llbachweg in Keilberg genauso vor?

    9
    2

  • KW

    |

    @Redaktion
    Bei der D&O Versicherung handelt es sich um die umgangssprachlich auch Managerhaftpflichtversicherung genannte, richtig?
    Musste ich zumindest erst kurz nachforschen, da mir der Begriff D&O-Versicherung nicht gelÃ¤ufig ist.
    Diese D&O springt dann auch ein, sollte das Gericht die 18 Mio. bestÃ¤tigen?

    2
    2

  • Rudi Ratlos

    |

    @KW die D&O Versicherung hat im Versicherungsvertrag mit der Rewag eine Haftungsgrenze vereinbart. Bis zu dieser Grenze muss sie zahlen, das ist in der Versicherung enthalten!

    1
    1

  • Franz Josef Avestruz

    |

    Kann mir nicht vorstellen, dass da viel dabei rum kommt. Denke eher, dass die Stadt das machen muss, um nicht gÃ¤nzlich ihr Gesicht zu verlieren. OB Boeckh wird es schon richten…

    1
    0

  • auch ratlos

    |

    ,Es verspricht ein interessanter Prozess zu werden, weil es im Bereich der Kommunalunternehmen m.W. kaum Vergleichbares gibt. Er wir ebenso wenig vor dem Landgericht Regensburg entschieden werden, wie der Prozess des Vorstandsvorsitzenden. Die REWAG vertreten durch die OberbÃ¼rgermeisterin wird dieses Mal hoffentlich besser gerÃ¼stet sein. Denn die Prozesskosten, die wie beim Prozess des Vorstandsvorsitzenden letztlich die Regensburger zu tragen haben sind immens.
    Das Gutachten der REWAG wird vermutlich von PWC stammen, das die meisten Kommunalunternehmen berÃ¤t und prÃ¼ft. Ob es dem Gericht als Parteigutachten ausreichen wird, ist offen. Spannend wir sein, ob der Aufsichtsrat geleitet von der OberbÃ¼rgermeisterin und die beraten durch den Bereich Beteiligungen seiner Aufgabe gerecht geworden ist, den Vorstand zu beraten und zu Ã¼berwachen. Gab es eine Quartalsberichterstattung, Regeln fÃ¼r den Vorstand Ã¼ber die Information der Aufsichtsratsvorsitzenden? Waren die AufsichtsrÃ¤te am GeschÃ¤ftsverlauf interessiert.
    Fragen Ã¼ber Fragen!

    0
    0

Kommentieren

Hinweis: Bitte unsere Netiquette beachten!
Ich bestÃ¤tige, dass die hier von mir eingegebenen persÃ¶nlichen Daten auf regensburg-digital.de bis auf Widerruf gespeichert werden dÃ¼rfen.

Suche

drin