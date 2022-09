Ein vorbildlicher Mensch und Kommunalpolitiker

Mit Lothar Strehl starb vergangene Woche ein engagierter Mensch mit Rückgrat, dessen Handeln allein seinem Gewissen verpflichtet war. Als Kommunalpolitiker war er ein Vorbild.

In der Politik reden manche gerne über Rückgrat, meist in der Absicht, sich selbst ein solches zu bescheinigen. Lothar Strehl, der vergangene Woche nach langer Krankheit im Alter von 69 Jahren verstorben ist, konnte hingegen einfach nicht aus seiner Haut: Ohne groß über Rückgrat zu reden, hatte er einfach eines.

Geradlinig, ehrlich und ohne Rücksicht auf die politischen Interessen anderer oder gar seiner eigenen Karriere bestimmten seine Überzeugungen und sein Gewissen das Handeln des engagierten Bewährungshelfers. Dass er damit den Zorn anderer, auch mächtiger Personen auf sich zog, nahm er dabei ohne groß zu Klagen in Kauf.

Als Strehl, seit 1985 SPD-Mitglied und seit 1990 im Stadtrat, bei der Listenaufstellung für für die Kommunalwahl 2008 auf seinen (damals noch) sicheren Listenplatz elf verzichtete, um es auf eine Kampfkandidatur mit Kurt Schindler (Listenplatz 17) ankommen zu lassen, halfen auch alle Bitten und Interventionen des damaligen OB-Kandidaten Joachim Wolbergs nichts. Strehl hielt Schindler wegen seiner Erfahrungen mit ihm im Stadtbau-Aufsichtsrat damals „nicht mehr für tragbar“, ließ er die Delegiertenversammlung wissen. Und wenn er deshalb von der Liste und aus dem Stadtrat fliegen sollte, ja, dann sei er „eben mal weg“.

Tatsächlich kam es anders: Strehl kegelte Schindler von der Liste – und musste dafür viel Kritik einstecken, teils parteiintern, teils medial. Von den Regensburgerinnen und Regensburgern hingegen wurde er bei der späteren Kommunalwahl um sieben Plätze nach vorne und erneut in den Stadtrat gewählt.

Nicht, weil man Strehl von allzu vielen Gruppenfotos und Pressemitteilungen gekannt hätte, auf die drängelte er sich eher selten, sondern weil er als sozial engagierter und geradliniger Mensch galt. Und weil er sich im Zuge mehrerer Affären bei der Tochtergesellschaft Stadtbau – es ging um Korruption und Mobbingvorwürfe – deutlich exponiert und gegen den damals allmächtigen Oberbürgermeister Hans Schaidinger gestellt hatte.

Nur wenig später wurde diese Geradlinigkeit auf eine harte Probe gestellt. Kurz nach der Wahl, eine große Koalition zwischen CSU und SPD war gerade frisch geschmiedet, versuchte Hans Schaidinger mit allerlei Tricks, Druck und abseits jedweder Sachgründe seine Parteifreundin Petra Betz als Stadtbau-Geschäftsführerin zu installieren. Die ehemalige Sozialbürgermeisterin hatte im Zuge der Koalitionsverhandlungen und parteiinterner Auseinandersetzungen ihren Bürgermeisterposten verloren – und sollte von Schaidinger damit entschädigt werden.

Wieder war es Strehl, der dem OB Paroli bot. Im Personalausschuss, der für die Besetzung des Postens zuständig war, hielt er erbittert dagegen – über Monate. Zunächst ohne Unterstützung von Partei und SPD-Fraktion und unter großem Druck, der von Schaidinger und dem damaligen CSU-Fraktionschef Christian Schlegl aufgebaut wurde, die versuchten, Strehl öffentlich zu diskreditieren. Heute gilt es als offenes Geheimnis, dass die SPD ohne diesen Widerstand Schaidingers Nepotismus und Mauschelei hätte durchgehen lassen, um den Koalitionsfrieden zu wahren.

Doch am Ende zog Petra Betz schließlich ihre Bewerbung zurück – geordneter Rückzug aus einer Farce, die zu diesem Zeitpunkt bereits überregionale Medien erreicht hatte und der beispielsweise die Süddeutsche Zeitung ein „Aroma von Filz“ bescheinigte.

Für seine Haltung, die allen Respekt verdient hat, musste Strehl im Anschluss allerdings, dieser Forderung Schaidingers gab die SPD dann doch nach, seinen Stuhl im Aufsichtsrat der Stadtbau räumen. Bei der Kommunalwahl 2014 trat Strehl dann nicht mehr an. Er habe auf so etwas keinen Bock mehr, sagte er einmal in einem persönlichen Gespräch.

Lothar Strehl war Träger der kommunalen Verdienstmedaille und des Bayerischen Verdienstordens. Er starb am 25. August.