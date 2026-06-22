â€žGut, dass nicht geprÃ¼gelt wurde.â€œ Exilschriftstellerinnen in Regensburg

Barbara Krohn prÃ¤sentierte bei der Buchhandlung Dombrowsky zwei Schriftstellerinnen aus dem Writers-in-Exile-Programm des PEN: Taciana Niadbaj aus Belarus und Stella Gaitano aus dem SÃ¼dsudan.

PEN? Normalerweise hÃ¶rt man von der Schriftstellervereinigung POETS, ESSAYISTS, NOVELISTS nur, wenn es wieder mal Querelen und Abspaltungen zu vermelden gibt. Anders in Regensburg. Hier gibt es mittlerweile eine kleine, feine Tradition: die Veranstaltung â€žLeben im Exil â€“ Schreiben im Exilâ€œ, ausgedacht, in die Tat umgesetzt und moderiert von der Regensburger Schriftstellerin Barbara Krohn.

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Bereits zum sechsten Mal prÃ¤sentierte Krohn zwei Kollegen, die vom PEN Deutschland fÃ¼r ein â€žWriters in Exileâ€œ-Stipendium auserkoren wurden. Diesmal: die ErzÃ¤hlerin Stella Gaitano aus dem SÃ¼dsudan und die Dichterin Taciana Niadbaj aus Belarus. Beide mussten ihr Land verlassen, um der Verfolgung zu entgehen. Die Schriftstellerinnen lasen in der Buchhandlung Dombrowsky Passagen aus ihren Werken in ihrer Muttersprache (Arabisch bzw. Belarussisch). Barbara Krohn trug die deutsche Ãœbersetzung vor und stellte den beiden Fragen.

Barbara Krohn und ihr Salon der Exilliteratur

Neu war diesmal der Veranstaltungsort, die Buchhandlung Dombrowsky. BuchhÃ¤ndlerin Lalena Hoffschildt freute sich Ã¼ber einen vollen Laden und â€žneue Gesichterâ€œ. Wieder mit von der Partie war das Evangelische Bildungswerk Regensburg, das die Lesungen des â€žWriters-in-Exileâ€œ-Programms des PEN Deutschland seit jeher maÃŸgeblich unterstÃ¼tzt.

Dreh- und Angelpunkt aber ist Barbara Krohn, die die beiden Exilschriftsteller aus dem PEN-Programm aussucht, sich mit ihnen und ihren Werken vertraut macht, Texte fÃ¼r die Lesung, sofern nÃ¶tig, ins Deutsche Ã¼bersetzt, die Schriftsteller vorstellt und den Abend moderiert. Und die immer einen Korb voller BÃ¼cher mitbringt.

â€žIch bin am Lebenâ€œ â€“ jetzt in deutscher Ãœbersetzung

Nachdem die Exilschriftsteller-Lesungen mittlerweile schon seit etlichen Jahren laufen, wird dieser eigene, von Barbara Krohn mitgebrachte BÃ¼chertisch immer umfangreicher und interessanter. Denn da trifft man dann auch auf â€žalte Bekannteâ€œ, sprich: auf Schriftsteller, die man vor Jahren bei einer Exillesung gehÃ¶rt hat und von denen inzwischen ein Werk in deutscher Ãœbersetzung erschienen ist.

So war zum Beispiel im Februar 2020, als (damals im Alumneum) Yirgalem Fisseha Mebrahtu aus Eritrea las, ein Gedichtband angekÃ¼ndigt, der mittlerweile tatsÃ¤chlich vorliegt, noch dazu zweisprachig: links der Originaltext in Yirgalem Fisseha Mebrahtus Muttersprache Tigrinya, rechts die deutsche Ãœbersetzung (Ich bin am Leben. Gedichte, Ã¼bers.v. Mekonnen Mesghena, Kokob Semere, Hans Thill u. Miras Walid, 81 Seiten, gebunden, 2023 im Heidelberger Verlag Das Wunderhorn erschienen).

Der PEN: in Belarus verboten

WÃ¤hrend der PEN Deutschland gern mal durch Abspaltungen auf sich aufmerksam macht, sieht die Sache in WeiÃŸrussland (wie Belarus bis vor kurzem hieÃŸ) anders aus. Der belarussische PEN wurde am 9. August 2021 vom obersten Gericht verboten, es war eins der ersten Verbote unliebsamer Organisationen, dem 150 weitere folgten.

Taciana Niadbaj, die kurz zuvor das Land verlassen hatte, nennt es eine â€žAuszeichnung durch die Regierungâ€œ, dass ihr Verband, der PEN, ausgerechnet an diesem Tag verboten wurde. Denn das war nicht irgendein Datum, sondern â€žder erste Jahrestag der PrÃ¤sidentenwahlâ€œ.

Welcher PrÃ¤sidentenwahl? PrÃ¤sidentenwahlen gibt es viele, und gerade der belarussische PrÃ¤sident Lukaschenko wurde schon so oft (wieder-)gewÃ¤hlt, dass er damit selbst seinen Kollegen Putin in den Schatten stellt. Doch am 9. August 2020 war die Wahl, die ohne Manipulation und FÃ¤lschung das Ende der damals bereits 26jÃ¤hrigen Herrschaft von Lukaschenko bedeutet hÃ¤tte.

Die Oppositionskandidatin Swetlana Zichanouskaja, die fÃ¼r ihren verhafteten Mann eingesprungen war, gilt allgemein als Wahlsiegerin, erhielt dem offiziellem Wahlergebnis zufolge jedoch nur zehn Prozent, wÃ¤hrend dem landesweit verhassten Lukaschenko 80 Prozent zugeschrieben wurden. Tausende von Oppositionellen, die gegen diesen â€žtriumphalen Wahlsiegâ€œ protestierten, wurden festgenommen, drangsaliert, gefoltert.

Lies keine Oden, mein Sohn

Belarussische Gedichte hÃ¶ren sich dementsprechend anders an, als man es hierzulande gewÃ¶hnt ist. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rÃ¼hrt? Solche Luxusprobleme hÃ¤tte die belarussische Lyrik auch gern. Die Ausgangslage in dem Land zwischen Polen und Russland ist eine andere. Taciana Niadbaj liest bei Dombrowsky eins ihrer Gedichte, Barbara Krohn liefert die deutsche Ãœbertragung nach:

â€žGut, dass nicht geprÃ¼gelt wurdeâ€œ â€žFestgenommen und ohne Protokoll freigelassen / Gut, dass es nur drei Tage waren, keine Geldstrafe / Gut, dass nicht geprÃ¼gelt wurde / Gut, dass es eine Geldstrafe war, keine 24 Stunden / Gut, dass es 24 Stunden waren, aber zumindest mit einer Matratze / Gut, dass es 15 Tage waren, aber keine 30 / Gut, dass nicht geprÃ¼gelt wurdeâ€¦â€œ

So geht das noch ewig weiter, eine endlose Litanei, gespickt mit zynischen Spezialbegriffen und AbkÃ¼rzungen. Dahinter verbergen sich tausendfach abgestufte Strafen und Fisimatenten, mit denen die Leute Ã¼berzogen werden. Ihr Vergehen: Teilnahme an einer Demonstration, oder auch einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein. Im belarussischen Original und in englischer Ãœbersetzung hier nachzulesen.

Der PEN geht ins Exil nach Warschau

Laut Taciana Niadbaj gibt es in Belarus (einem Land mit neun Millionen Einwohnern, NRW hat doppelt so viele) derzeit an die 1.000 politische Gefangene, davon Ã¼ber 100 aus dem Bereich der Kultur, mindestens 24 Schriftsteller sitzen im GefÃ¤ngnis. Auch sie selbst habe eigentlich nur auf ihre Festnahme gewartet, mit ihren RechtsanwÃ¤lten sei bereits alles vorbereitet gewesen.

Aber dann ergriff sie im Juli 2021 doch die Flucht gen Westen und nahm sozusagen den PEN Belarus nach Warschau mit, kurz bevor er verboten wurde. Seitdem hat der PEN Belarus seinen Sitz im Warschauer Exil. Dort sei die Situation auch nicht stabil, aber der PEN, dessen PrÃ¤sidentin Taciana Niadbaj ist, kÃ¶nne immerhin seine AktivitÃ¤ten wieder entfalten.

Schriftsteller â€“ zustÃ¤ndig fÃ¼r alles

Verglichen etwa mit dem PEN Deutschland hat der PEN Belarus ein weitaus grÃ¶ÃŸeres BetÃ¤tigungsfeld. Da sind natÃ¼rlich in erster Linie die alltÃ¤glichen Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land, auf die der PEN aufmerksam macht. Aber darÃ¼ber hinaus Ã¼bernehme der PEN Belarus â€žalles, was sonst die verschiedenen kulturellen Institutionen unter sich aufteilenâ€œ.

Taciana Niadbaj: â€žEs gibt sonst keine Lobby fÃ¼r die belarussische Kultur, kein Goethe-Institut. Alles konzentriert sich auf den PEN.â€œ Und da ist die Lyrikerin und Menschenrechtsaktivistin, die in Minsk, Vilnius und Lublin studiert hat, genau die richtige. 2011 promovierte sie mit einer Arbeit Ã¼ber die Geschichte der belarussischen Literatur.

Belarus: eine â€žnicht beachtenswerte Spracheâ€œ

Es ist nicht so, dass die belarussische Sprache verboten wÃ¤re. Unter Lukaschenko, der ganz nach Moskau ausgerichtet ist, gilt sie nur als â€žnicht stark genugâ€œ, als â€žnicht beachtenswertâ€œ. An der Schule wird sie mit zwei Stunden wie eine Fremdsprache gelehrt, an den Unis sucht man sie vergebens. â€žSprache ist ein Politikum in Belarusâ€œ, sagt Taciana Niadbaj.

Man versteht das Ganze vielleicht an dem Punkt, an dem Taciana Niadbaj auf die erste vollstÃ¤ndige belarussische Ãœbersetzung von Homers Ilias zu sprechen kommt, die sie in ihrem Verlag Polackija Labirynty herausgebracht hat. Der Ãœbersetzer sei im GefÃ¤ngnis gefoltert worden, habe es aber geschafft zu fliehen und lebe jetzt, mit Ã¼ber 70, in Krakau.

Vor hundert Jahren, in den ersten Jahren der Sowjetzeit, habe schon einmal ein WeiÃŸrusse im GefÃ¤ngnis die Ilias Ã¼bersetzt, der Text sei leider verschollen. Nun ist also tatsÃ¤chlich die erste Ãœbersetzung gedruckt, die Odyssee soll folgen. In Deutschland hat jeder Oberstudienrat, der auf sich hÃ¤lt, fÃ¼nf verschiedene deutsche Homer-Ãœbersetzungen im Regal stehen (schon ganz allein, um gegenÃ¼ber den Kollegen damit angeben zu kÃ¶nnen).

Nach Stalin kam Hitler

Doch bereits lange vor Lukaschenko wurde die belarussische Sprache, die mit dem Russischen, dem Polnischen und dem Ukrainischen verwandt ist, unterdrÃ¼ckt, schon im Zarenreich. Und dann, nach Lenins Tod 1924, kam Stalin, der die belarussische Kultur samt ihren TrÃ¤gern schlicht auszulÃ¶schen versuchte, vor allem in den Jahren 1937/38, den Jahren des GroÃŸen Terrors.

Von Sommer 1941 bis Sommer 1944 spricht man allerdings nicht mehr von der UnterdrÃ¼ckung der weiÃŸrussischen Sprache und Kultur. Denn in den drei Jahren der deutschen Besatzung wurde ein Viertel der BevÃ¶lkerung von Belarus ermordet, darunter fast die gesamte jÃ¼dische Minderheit, die so stark war, dass es belarussische StÃ¤dte gab, in denen die Juden in der Mehrheit waren. Die wenigen Ãœberlebenden wanderten nach 1990 nach Israel aus. Dieses Kapitel erspart Taciana Niadbaj ihren deutschen ZuhÃ¶rern.

Und nun zu etwas vÃ¶llig anderem

Die erste vollstÃ¤ndige, nur mit grÃ¶ÃŸter Tapferkeit erkÃ¤mpfte Homer-Ãœbersetzung â€“ kann es ein Land geben, bei dem es in sprachlich-literarischer Hinsicht um Ã¤hnlich elementares geht? Kann es.

Der Abend in der Buchhandlung Dombrowsky handelte ja auch vom Sudan. Der von der Schriftstellerin Stella Gaitano reprÃ¤sentiert wurde.

Einziges Buch: die Bibel

Stella Gaitano schreibt auf Arabisch, das im Sudan (neben Englisch) Amtssprache ist. Ihre Muttersprache aber ist eine der vielen Sprachen, die im SÃ¼dsudan gesprochen werden, Arabisch lernte sie erst mit zehn. Und in ihrer eigentlichen Muttersprache, die hauptsÃ¤chlich mÃ¼ndlich gesprochen wird, gibt es Ã¼berhaupt nur ein Buch: die Bibel.

Das mÃ¼ndliche ErzÃ¤hlen ist dennoch das, was Stella Gaitanos Schreiben ausmacht. Das merkt man selbst noch in der deutschen Ãœbersetzung aus dem Arabischen. Die Autorin, die 2022 ein Stipendium des Writers-in-Exile-Programms erhielt und jetzt in Kamen in NRW lebt, konnte in Regensburg die druckfrische deutsche Ãœbersetzung ihres 2018 auf Arabisch und 2023 auf Englisch erschienenen Romans prÃ¤sentieren: â€žEddos goldenes LÃ¤chelnâ€œ (aus dem Arabischen von Larissa Bender, Kiepenheuer und Witsch, gebunden, 283 Seiten, 23 Euro).

Im Schlaf vom Tod entfÃ¼hrt

Eddo ist eine Frau in einem Dorf im SÃ¼dsudan, die ein Kind nach dem andern im SÃ¤uglingsalter verliert und darÃ¼ber verzweifelt. Zehn sind es jetzt schon, zehn tote Kinder! So beginnt der Roman:

â€ž…denn immer wieder war ein neuer Schmerz darÃ¼ber hinzugekommen, dass ein Kind wie Unkraut wuchs und plÃ¶tzlich im Schlaf vom Tod entfÃ¼hrt wurde, ohne dass seine Gesundheit zu schwÃ¤cheln oder sein blÃ¼hendes Antlitz zu welken begonnen hÃ¤tte.â€œ

Ohne Punkt und Komma

Ein zehnfacher Paukenschlag des Todes, was fÃ¼r ein Romanbeginn! Gleichzeitig ist auf dieser ersten Seite schon klar: auf den folgenden 280 Seiten werden noch viele Kinder gezeugt, werden noch viele geboren, mÃ¼ssen noch viele sterben, nicht nur Kinder.

Genauso atemlos und ohne Punkt und Komma, wie diese Geschichte erzÃ¤hlt wird, genauso gebannt liest man sie. Nicht von ungefÃ¤hr nannte Gaitano einmal Isabel Allende und Gabriel GarcÃ­a MÃ¡rquez als Vorbilder.

Wenn man Stella Gaitano liest, denkt man sich: Was fÃ¼r ein Umstandskramer ist doch der deutsche ErzÃ¤hler! Kompliziert verschachtelte Satzkonstruktionen, und hier noch ein eingeschobener Konditionalsatz, und da noch eine feine Spitze im Futur zwei, und am Ende ist nichts passiert. Bei Stella Gaitano dagegen prasselt das pralle Leben auf einen ein, dass es nur so spritzt, ohne Konjunktiv und ohne hÃ¤tte wÃ¼rde wollte getan haben.

Der nichtendenwollende Krieg

Das pralle Leben, ha, ha. â€žEddos goldenes LÃ¤chelnâ€œ spielt ja im Sudan, handelt also vom Krieg. Das pralle Leben, das immer wieder aufblitzt, ist dem Tod abgerungen. Dem allgegenwÃ¤rtigen, nichtendenwollenden TÃ¶ten der MÃ¤nner. Dem sich die Frauen in der sudanesischen RealitÃ¤t immer wieder mutig entgegengestellt haben. Erfolgreich, man kann es kaum glauben.

Nur, sagt Stella Gaitano: Kaum hatten die Frauen mit ihren Protesten auf der StraÃŸe was erreicht, waren die MÃ¤nner wieder zur Stelle und drÃ¤ngten die Frauen weg: â€žZurÃ¼ck auf deinen Platz!â€œ Unter den Frauen gibt es nach der Beobachtung der Schriftstellerin SolidaritÃ¤t, unter den MÃ¤nnern weniger, â€ždie trauen sich gegenseitig nichtâ€œ.

Von Nord nach SÃ¼d, von SÃ¼d nach Nord

Stella Gaitano wurde 1979 in Khartum geboren, der Hauptstadt des damals noch ungeteilten Sudan. Aber ihre Eltern waren aus dem SÃ¼den, der sich 2011 per Referendum zu dem eigenstÃ¤ndigen Staat SÃ¼dsudan erklÃ¤rte, vertrieben worden. Womit Stella Gaitano, die in Khartum Pharmazie studiert hat, ihre sudanesische StaatsbÃ¼rgerschaft verlor, zur SÃ¼dsudanesin wurde und nach Juba ging, in die Hauptstadt des SÃ¼dsudan.

Sudan oder SÃ¼dsudan â€“ beiden Staaten werden schwere Menschenrechtsverletzungen zur Last gelegt. Stella Gaitano hat sich mit beiden Regierungen angelegt und wurde von beiden drangsaliert und attackiert, selbst vor ihren Kindern machte man nicht Halt. Dass sie in der New York Times gewÃ¼rdigt worden war, half ihr nichts. 2015 musste sie aus dem SÃ¼den wieder nach Khartum fliehen, 2022 blieb ihr nur noch die Flucht nach Deutschland.

Aus der kolonialen Fuchtel entlassen

Stella Gaitano sagt, man wisse inzwischen bald nicht mehr, der wievielte Krieg im Sudan tobe. 1956 wurde das Land unabhÃ¤ngig, von den EnglÃ¤ndern, auch die Ã„gypter mischten mit bei der Unterjochung des Sudan. Bereits 1955 herrschte Krieg. Immer wieder gebe es ein Friedensabkommen â€“ und bald darauf einen neuen Krieg: â€žAls wÃ¼rde jede Generation ihren eigenen Krieg brauchen.â€œ

Von alledem bekommt man in den Medien wenig bis gar nichts mit. Alles dreht sich um die Ukraine und um Israel. Am 16.6.2026 stand in der SZ eine kurze Presseagentur-Meldung, im Sudan seien laut UN seit Jahresbeginn mehr als 1.000 Menschen durch Drohnen getÃ¶tet worden. FÃ¼r 80 Prozent der zivilen TodesfÃ¤lle sind laut UN-Menschenrechtskommissar Drohnen verantwortlich.

Navid Kermani im Sudan

Es traut sich ja kein Reporter mehr in den Sudan. Nur einer: Navid Kermani. Der KÃ¶lner Schriftsteller hat am vergangenen Freitag (19.6.2026) im SZ-Magazin (Nr.25) eine 16seitige Reportage aus dem Sudan verÃ¶ffentlicht, die die HÃ¤lfte des ganzen Hefts einnimmt.

Von Port Sudan am Roten Meer geht es mit dem Flugzeug in die Hauptstadt Khartum, und von dort immer weiter. Acht Tage lang war Kermani im Sudan unterwegs. Unvermutete Einblicke in ein vergessenes, vom Rest der Welt abgeschriebenes Land.

Im Vorspann schreibt Kermani, der nichtendenwollende Krieg im Sudan sei keineswegs so rÃ¤tselhaft, wie er gern dargestellt werde: â€žVor allem geht es ums sudanesische Goldâ€œ. Und: â€žAm Krieg beteiligt sich direkt oder indirekt die halbe Welt.â€œ Sein Befund ist eindeutig:

â€žVon der grÃ¶ÃŸten humanitÃ¤ren Katastrophe der Gegenwart sprechen die Vereinten Nationen, ohne dass die Welt auf den Alarm reagieren wÃ¼rde.â€œ

Ein Roman gegen den Fatalismus

Stella Gaitano in der Buchhandlung Dombrowsky: â€žDie Leute lernen nichts aus der Vergangenheit.â€œ Aber gerade deshalb glaube sie an die Literatur.

Ihr Roman â€žEddos goldenes LÃ¤chelnâ€œ erzÃ¤hlt die Geschichte mehrerer Generationen seit den 1960er Jahren. Ein literarisches Gegengift gegen den GedÃ¤chtnisverlust, gegen den Fatalismus und die Ignoranz, die dem Sudan entgegenschlagen, von innen wie von auÃŸen.