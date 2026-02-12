Hoher Aufwand, bringt nichts, unverhältnismäßig: Mehrheit lässt Videoüberwachung gegen Müllablagerungen in Regensburg trotzdem prüfen

Erfolg für die CSU: Eine Mehrheit im Umweltausschuss stimmt dafür, Videoüberwachung für städtische Wertstoffstandorte zu prüfen. Nicht weil es viel bringen würde, sondern weil man von der Debatte genervt ist.

Zwölf Seiten umfasst sie – die juristische Abhandlung des Regensburger Umweltamts zur Frage, ob eine Videoüberwachung von Wertstoffcontainern zulässig ist, um illegale Müllablagerungen einzudämmen. Die CSU fordert das seit bald einem Jahr. Im Oktober stellte die Fraktion den entsprechenden Antrag. Laut Auskunft des Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz sei eine Überwachung zulässig, heißt es dort. Was nicht in dem Antrag steht: nur unter engen Voraussetzungen und innerhalb schmaler Grenzen.

WERBUNG





Das gemeinsame Fazit von Umweltamt und Ordnungsamt fällt klar aus: „Einem geringen Nutzen der Videoüberwachung steht (…) ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Bürger gegenüber.“ Grundsätzlich sei zweifelhaft, ob die strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben überhaupt erfüllt werden können.

Umweltbürgermeister ist die Debatte leid

Trotzdem beschloss am Mittwoch eine Mehrheit aus CSU, SPD, Freien Wählern und CSB im Umweltausschuss, dass die Verwaltung an ausgewählten Standorten nun sechs Monate lang eine „Vorfallsdokumentation“ erstellen soll. Grüne, ÖDP, Brücke und Jakob Friedl (Ribisl) stimmten dagegen.

Umweltbürgermeister Ludwig Artinger warb zuvor für den Beschluss. Begründung: „Ich will die Diskussion ein für allemal zu einem Ende führen.“

Das Problem sei, dass es Stadträte gebe, die behaupteten, die Videoüberwachung sei kein Problem, sagt Artinger – ohne die CSU explizit zu erwähnen. Und: „Ich bin es leid, dass sich in fünf Jahren mein Nachfolger immer noch mit dem Schmarrn herumschlägt.“ Deshalb lautet der Beschlussvorschlag: eine Vorfallsdokumentation für sechs Monate.

Chefin des Umweltamts: „Wenn Sie das nicht möchten, können Sie auch dagegen stimmen.“

Tina Vogt, Chefin des Umweltamts, klingt deutlich ablehnender: „Wir leben in einer Demokratie. Jeder kann abstimmen, wofür er möchte. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie auch dagegen stimmen.“

Eine Vorfallsdokumentation, mit der das Umweltamt beauftragt wurde, ist die Grundvoraussetzung, damit eine Videoüberwachung überhaupt zulässig sein könnte. Sie müsste ergeben, dass von abgelagertem Müll Gefahren für „Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Personen“ ausgehen oder dass die Funktionsfähigkeit der Container gefährdet wäre.

Das ist laut Umweltamt an keinem städtischen Containerstandort der Fall – aber: Man kann das natürlich noch genauer prüfen.

Ergibt die Dokumentation, dass eine Videoüberwachung grundsätzlich möglich wäre, folgt der nächste Schritt: die Prüfung, ob es keine „milderen Mittel“ gibt, um gegen illegale Müllablagerungen vorzugehen. Kameras dürften nur Teil eines Gesamtkonzepts und „ultima ratio“ sein, so der Datenschutzbeauftragte.

Videoüberwachung von Containern – in Bayern selten

Es gibt nicht viele Städte in Bayern, die auf Videoüberwachung setzen.

In Weiden wurden an drei von 27 Containerstandorten Kameras installiert – nach vorheriger Dokumentation und Prüfung anderer Maßnahmen. Es werden nur Fotos aufgenommen, keine Videos. Kfz-Kennzeichen sind tabu. Das macht es schwer, Müllsünder zu identifizieren. „Nach Auskunft der Stadt Weiden habe sich die zu entsorgende Abfallmenge der Ablagerungen aus sämtlichen Wertstoffinseln dadurch um insgesamt 28 Prozent verringert“, heißt es in der Vorlage.

Nürnberg erprobt die Videoüberwachung derzeit an einem Standort. Man scheint sich der Problematik bewusst zu sein. Videoüberwachung sei „dem Grunde nach nicht zulässig“, heißt es in einer Berichtsvorlage für den Stadtrat vom 8. Oktober 2025.

Passau versuchte es zunächst mit Videoüberwachung, wurde vor dem Verwaltungsgericht verklagt – und verlor. Nach weiteren Rechtsstreitigkeiten hat die Stadt die Überwachung an einem öffentlichen Platz wieder aufgenommen. Um die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen, wurde ein externer Treuhänder eingesetzt. Er ist der einzige, der die Videodaten auswerten darf.

Augsburg und München haben sich gegen Videoüberwachung entschieden. Ein Massenphänomen sind Kameras an Wertstoffcontainern in Bayern also nicht.

Jakob Friedl kritisiert „Symptombekämpfung“

Umweltbürgermeister Artinger beklagt die mangelnde Identifikation mit der Stadt, die aus seiner Sicht zu illegalen Müllablagerungen führt. Auf dem Land sehe er so etwas nicht.

Um illegale Müllablagerungen abseits städtischer Containerstandorte zu verhindern, ist Videoüberwachung grundsätzlich untersagt. Bei Wald, Wiese, Bach oder Weiher darf eine Kommune keine Kameras aufhängen. „Da geht das überhaupt nicht“, so Artinger.

Jakob Friedl spricht von „Symptombekämpfung“. Mehr Umweltbildung oder mehr Möglichkeiten, Sperrmüll zu entsorgen seien Maßnahmen, über die man nachdenken solle.

Daniel Gaittet plädiert dafür, den Beschlussvorschlag abzulehnen, „um die Gespensterdebatte endgültig zu beenden“. Stattdessen solle man sich sinnvolleren Maßnahmen widmen. Die Prüfung eines Abholsystems für Sperrmüll, im Juli 2025 einstimmig beschlossen, liege immer noch nicht vor.

CSU findet Beschluss „hervorragend“

Doch das verfängt ebenso wenig wie die Einwände von Brücke und ÖDP. In den nächsten sechs Monaten wird für ausgewählte Containerstandorte eine Vorfallsdokumentation erstellt. CSU-Stadträtin Kathrin Fuchshuber findet das „hervorragend“. „Das gibt uns Rechtssicherheit – eines Tages.“

Sollte sich in einem halben Jahr ergeben, dass die Voraussetzungen für Videoüberwachung grundsätzlich erfüllt sind, müssen anschließend mildere Mittel geprüft werden. Wieder ein halbes Jahr. Und wenn dann klar ist, dass Kameras als letztes Mittel der Wahl zulässig sind, könnte der Stadtrat diese immer noch ablehnen.