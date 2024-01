In extrem rechter Gesellschaft: Schwandorfer AfD-Stadtrat feiert in Gredinger Disco

Völkisches Gedankengut, Verschwörungsmythen, Faible für Waffen, Warnungen vorm Onanieren – schon als Vorstand der AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ machte Thomas Richard Deutscher Schlagzeilen. Aufnahmen aus einer Gredinger Disco am Rande des AfD-Parteitags zeigen ihn nun in entsprechender Gesellschaft.

Im Kreis von AfDlern, JA-Mitgliedern und Feiernden, die sich mit der rassistischen „White Power“-Geste ablichten lassen – so präsentiert sich der Schwandorfer AfD-Stadtrat Thomas Richard Deutscher am Rande des AfD-Parteitags in Greding am Abend des 13. Januar in einer örtlichen Diskothek. Es ist jener Abend, über den breit berichtet wurde.

Eine Gruppe von etwa 30 Personen – mutmaßlich Teilnehmer des AfD-Parteitags – brüllte zu dem Elektro-Stück „L’amour Toujours“ lautstark „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“. Ein Trend in der Rassisten-Szene, der seinen Ursprung in einer ostdeutschen Disco haben soll. Auf einem Video, das dem BR zugespielt wurde, sind unter anderem die beiden AfD-Landtagsabgeordneten Franz Schmid (Neu-Ulm) und Benjamin Nolte inmitten der Meute zu sehen.

Der Bericht des Bayerischen Fernsehens

 

Landtagsabgeordneter „Bananen-Nolte“: 2018 in Regensburg gescheitert

Nolte, rechtsextremer Burschenschaftler (u.a. Danubia München) und Aktivist für eine weitere Radikalisierung der AfD, auch bekannt als Bananen-Nolte, kennen in Regensburg manche noch, weil er hier 2018 noch erfolglos für den Landtag kandidiert hatte. Den Einzug in den Landtag schaffte er 2023 durch einen Umzug in den Wahlkreis Weilheim-Schongau.

Sowohl er als auch sein Landtagskollege Schmid haben eingeräumt, bei dem Vorfall in der Diskothek anwesend gewesen zu sein. Parolen aber hätten sie nicht skandiert und diese auch nicht oder zu spät mitbekommen, heißt es in ersten Stellungnahmen. Ermittlungen wegen des Vorfalls laufen.

IB-Aktivisten, AfD-Mitglieder und Rassisten-Gruß

Thomas Deutscher, der zuletzt vor zwei Jahren größere Schlagzeilen machte, als er in seiner Eigenschaft als stellvertretender Bayern-Vorsitzender der Jungen Alternative (JA) dazu aufrief, das Onanieren zu unterlassen, feierte ausweislich eines Fotos, das von der Plattform „Recherche Ulm“ veröffentlicht wurde, an dem Abend ebenfalls in der Gredinger Disco.

Am Rande des AfD Landesparteitags in Greding brüllte eine Gruppe neonazistische Parolen in einer Disko. In einem vom BR veröffentlichten Video ist dabei das Neu-Ulmer AfD-Landtagsmitglied Franz Schmid zu erkennen. Uns liegt ein bisher unveröffentlichtes Foto des Abends vor. pic.twitter.com/qDllFfatTM — Recherche Ulm (@RechercheUlm) January 17, 2024

Veröffentlichung von Recherche Ulm auf Twitter. In zweiter Reihe links: Thomas Deutscher. Ganz hinten, mittig: der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmid.

Auf eine E-Mail-Anfrage unser Redaktion vom 18. Januar dazu, ob er etwas von den Parolen mitbekommen oder diese gar mitgesungen hat, erhalten wir keine Reaktion. Die Gesellschaft, in der Deutscher sich, ebenso wie der Landtagsabgeordnete Schmid hat ablichten lassen, lässt aber (erneut) keinen Zweifel an seiner Gesinnung aufkommen.

Mehrere der Personen auf dem Foto zeigen die White Power-Geste. Der Rassisten-Gruß entstand 2017 in rechtsextremen Kreisen als bewusste Uminterpretation des Zeichens für „Okay“ in vielen Ländern und beim Tauchen. 2019 hat es die Anti-Defamating League (ADL) in seine Datenbank für Hasssymbole aufgenommen (mehr darüber).

Thomas Deutscher: Höcke-Fan und Waffennarr

Auf dem Foto des Gredinger Abends zeigt Deutscher dieses Symbol zwar nicht, auf seinem Instagram-Profil aber huldigt er damit dem Nationalsozialisten Björn Höcke. Mehrere Personen, mit denen Deutscher und weitere AfDler und JA-Aktivisten sich in Greding in bierseliger Eintracht zeigen, stehen laut Informationen von „Recherche Ulm“ zudem der Identitären Bewegung (IB) zumindest nahe.

Offiziell steht die IB auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Doch ganz generell scheint das für die Partei keine allzu große Rolle zu spielen – letzten September berichtete beispielsweise die taz darüber der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer den IB-Aktivisten Jonas Schick beschäftigt. Vor diesem Hintergrund ist Thomas Deutschers Nähe zu der rechtsextremen Gruppierung nur pars pro toto.

Seit an Seit mit Identitären

Seit 2020 sitzt Deutscher für die AfD im Schwandorfer Stadtrat, wo er zwar in dieser Eigenschaft nicht sonderlich aufgefallen ist, allerdings bei örtlichen Kundgebungen. Dort scheut er die Nähe zu Identitären und Neonazis augenscheinlich nicht. Im September 2022 in Schwandorf marschierte Deutscher hinter dem IB-Banner mit dem Slogan „Unser Volk zuerst“ und „Remigration“.

Anlässlich der Berichte über das Geheimtreffen von Rechtsextremen, Identitären, Unternehmern und Neonazis outet er sich als Anhänger des „Team Remigration“ und Unterstützer der IB-Ikone Martin Sellner.

Thomas Deutscher: „Hauptschriftleiter“ mit schlechtem Deutsch

Bereits 2019 haben wir über Deutschers Umtriebe berichtet, damals als Vorstand der Jungen Alternative Ostbayern, wo man im Trio für den extrem rechten Rand zuständig war. Wir berichteten über Deutschers Faible für völkisches Gedankengut, Verschwörungsmythen und Schusswaffen (2018 war er der Fahrer, als ein anderes AfD-Mitglied nach einer gescheiterten Kundgebung aus dem Auto heraus mit einer Schreckschusspistole auf Gegendemonstranten schoss.) und über seinen erfolglosen Versuch, uns einzelne Aussagen per Rechtsanwalt verbieten zu lassen.

Aktuell versucht Deutscher als „Hauptschriftleiter“ einer „alternativen Netzzeitung“ in Schwandorf Stimmung für die AfD und seine Stadtratskollegen zu machen – in ziemlich schlechtem oder schlicht falschem Deutsch. Die Junge Alternative, deren Vorstand Deutscher früher angehörte, gilt mittlerweile auch dem Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem.