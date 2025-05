Kommt Sigmund Freud zum Papst

Der neue Papst ist in sein Amt eingeführt, mit Pauken und Trompeten. Tja, schade. Wieder eine verpasste Gelegenheit, die 1,4 Milliarden katholischen Schäfchen der Welt einmal mit sich allein zu lassen, einmal führerlos auf sich selbst zurückzuwerfen. Das gibt’s leider nur im Film, mit dem heiligen Papst Melville, der ausbüxt, der seinen jubelnden Anhängern mitteilt, dass er nicht mitspielt in der jahrtausendealten Schmierenkomödie namens Papsttümelei.

Von Paul Casimir Marcinkus

Furcht und Zittern vor dem Petersplatz

„Ich wurde ohne jegliches Verdienst ausgewählt und komme mit Furcht und Zittern zu Euch als ein Bruder, der sich zum Diener Eures Glaubens und Eurer Freude machen möchte!” So sprach der neue Papst am vergangenen Sonntag bei seiner Amtseinführung. Das Kokettieren mit untertänigster Bescheidenheit gehört dazu, wenn die allerheiligste Obrigkeit inthronisiert wird. Schwer vorstellbar, dass ein Papst einmal tatsächlich mit Furcht und Zittern vor seine Schäfchen tritt. Oder dass er vor lauter Furcht und Zittern gleich Reißaus nimmt, weil ihm 1,4 Milliarden Menschen, die sich standhaft weigern, sich ihres Verstandes ohne seine, des Papstes, Leitung zu bedienen, Angst machen.

Furcht und Zittern könnten sich bei einem halbwegs empfindsamen Menschen aber auch schon einstellen bei der Vorstellung, ab sofort kein freier Mann mehr zu sein. Einfach mal so durch die Gassen schlendern, irgendwo einen Espresso trinken und blöd in die Gegend schauen: Das geht nicht. Im Grunde ist der Papst ein Gefangener des Vatikans. – Das ist eine Platitude? Die gern von Vatikankorrespondenten und anderen Papstfixierten bemüht wird, um billig Mitleid mit einem alten Mann zu erzeugen, der dieses Mitleid nicht verdient hat, weil er die Galionsfigur einer weltweiten Machtmaschinerie ist, die gehörig Dreck am Stecken hat? Wohl wahr.

Und doch hat Nanni Moretti aus der Binse „der Papst als Gefangener des Vatikans“ einen ebenso turbulenten wie in sich ruhenden Film von intellektuellem Charme und psychologischem Tiefgang gemacht – psychologischer Tiefgang? Oh ja! Das wird schon allein durch das unfehlbare Urteil des allerkatholischsten „Lexikon des Internationalen Films“ beglaubigt, das „Habemus Papam“ attestiert, dass er „nicht in psychologische Tiefen vorstößt“.

Hat Seine Heiligkeit sowas wie psychologische Tiefen oder gar Untiefen?

Denn das ist auch schon akkurat der Kern des Problems. Hat Seine Heiligkeit sowas wie psychologische Tiefen oder gar Untiefen? Gibt es da überhaupt etwas zu ergründen? Beziehungsweise: Müsste man, um das herauszufinden, nicht einen Psychoanalytiker zu Rate ziehen? Indes: Verbietet sich das nicht von selbst und von vornherein? Nicht zuletzt deshalb, weil die Psychoanalyse eine jüdische Erfindung ist? Weil also, wenn man den Papst analysieren wollte, der Jude Zugang in die heiligsten Gemächer des Vatikans erhielte?

Jedoch, er ist schon drin im Vatikan, der Jude, in Gestalt von Professor Brezzi, dem besten Analytiker Roms (starring: Nanni Moretti himself). Die Una Sancta Catholica weiß sich nicht mehr anders zu helfen, denn der frisch erwählte Papst ist noch vor der Verkündung seiner Erwählung schreiend zusammengebrochen. Eine Milliarde Katholiken verwirrt und orientierungslos. Man versucht eine Crash-Therapie vor versammeltem Kardinalskollegium. Professor Brezzi zum Kardinalstaatssekretär: „Nun, ich gehe davon aus, dass ich ihn nichts fragen darf zu-“ – „Absolut nicht!“ Noch Fragen?

Keine Lust, der geistliche Zampano einer Milliarde Schäfchen zu sein

Das alles wäre nicht mehr als eine witzige Idee, ein Hirngespinst, hieße dieser zu analysierende, zu therapierende Papst nicht Michel Piccoli. Ja genau, der: Buñuel („Pesthauch des Dschungels“, 1956), Godard („Die Verachtung“ mit Brigitte Bardot, 1963) und, hundert Filme später, Leos Carax („Holy Motors“, 2012). Grandios, mit wie wenig Worten Michel Piccoli mit seinen 86 Jahren diesen Kardinal Melville auf die Leinwand bringt, der keine Lust hat, der geistliche Zampano einer Milliarde von Schäfchen zu sein. Jedes unwillkürliche Mundwinkelzucken, jedes verunsicherte Blinzeln dieses gottbegnadeten Michel Piccoli ist mehr wert als all die Versicherungen und Beglaubigungen und Beteuerungen der Popen und Popanze, die in feierlichem Singsang unumstößliche Gewißheiten verkünden. Denn das Leben ist keine Sicherheit. Es ist eher eine Unsicherheit. Eine Unsicherheit, die es auszuhalten gilt und die man nicht mit wohlfeilen Kalendersprüchen à la Anselm Grün, gern auch Bilgri, erdrosseln sollte.

Seit zweitausend Jahren phantasieren sich die Christen eine jüdische Anfechtung zusammen, eine Infragestellung christlicher Grundwahrheiten durch jüdische Sophistereien. Voilà: hier ist sie endlich, die jüdische Attacke. Wenn auch nur als Film, doch äußerst schauerlich anzusehen: Der Jude dringt ins Allerheiligste der alleinseligmachenden Kirche ein. Was heißt, er dringt ein – er wird gerufen, man bettelt darum, daß er kommt, er wird dringend gebraucht. Denn das weiß auch der konservativste Katholik: Wenn die Kirche mit ihrem Exorzistenlatein am Ende ist, braucht man eben doch den Juden mit seinen psychoanalytischen Teufelskünsten. Wenn’s ums Reparieren, ums Therapieren, ums Heilen geht, dann muß man letztlich doch den Gottesmörder ranlassen. Dieser Film stürzt die Mächtigen vom Thron, er stellt katholischste Gewissheiten in Frage, er verbreitet den Virus der Verunsicherung. Das treue Schaf, das so gern beruhigende Worte hören würde von Hinterholzer/Söder/Papst, es wird bitterlich enttäuscht und allein zurückgelassen.

Dieser Papst büxt aus…

Katholizismus heißt: seine Persönlichkeit an der Garderobe abgeben, aufgehen in der jubelnden Masse, die dem Papst zu Füßen liegt. Aber dieser Papst büxt aus. Er schlägt seinen Schäfchen ein Schnippchen. Irgendwann sitzt Michel Piccoli in der Straßenbahn und hält wie irgendsonstein verwirrter Alter Monologe. Ja genau: Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den Monologen desorientierter alter Männer oder auch Frauen in der U-Bahn und den Osteransprachen des Papstes? Wer sich diese Frage schon das eine oder andere Mal gestellt hat, der darf diesen Film nicht versäumen.

So ganz nebenbei gibt‘s auch noch beißende Kritik an den Medien in der Tradition von Fellinis “La dolce Vita”: Weißer Rauch aus dem Vatikan, ein neuer Papst ist gewählt! Doch der Balkon bleibt leer, er zeigt sich nicht, die ganze Welt starrt wie gebannt auf den Petersplatz. Ein Experte soll im Fernsehen die unerträgliche Situation erklären. Er sieht genau so aus, wie man sich einen Experten vorstellt: ernste Visage, von Vollbart umrahmt, seriöse, beruhigende Worte. Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Bis der Moderator zu seiner ultimativen Frage ansetzt: Und was bedeutet das jetzt alles für uns? – Ja, also, das bedeutet jetzt für uns. Das bedeutet für uns. Und plötzlich bricht der Experte in sich zusammen. Er stammelt, er schweigt, er senkt den Kopf. Es tut mir leid, sagt er, ich weiß auch nicht weiter. Und der Moderator beruhigt ihn: Nicht so schlimm.

Währenddessen stolpert Michel Piccoli durch Rom und blinzelt in die Sonne.