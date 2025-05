Leerstes Parkhaus Regensburgs ist jetzt ein Autohaus

Not macht erfinderisch

Um die Auslastung des Parkhauses am Tech-Campus zu erhöhen, hat das Stadtwerk jetzt mehrere Ebenen an einen Autohändler vermietet. „Interimsweise“.

Nein, man kann wirklich nicht behaupten, dass es keine Fortschritte im Ende 2022 eröffneten Parkhaus am Tech-Campus gegeben hätte. Die 7,3 Millionen Euro teure Quartiersgarage auf dem Gelände der ehemaligen Nibelungenkaserne, ausgestattet mit 377 Stellplätzen, schaffte es als das leerste Parkhaus von Regensburg zunächst sogar bis ins ZDF.

WERBUNG





Doch mittlerweile hat sich die Auslastung von anfänglich weniger als fünf Prozent laut Stadtwerk-Sprecher Martin Gottschalk auf über 40 Prozent erhöht. Verantwortlich dafür seien 156 Dauerparkverträge, die inzwischen mit Einzelpersonen und Firmen auf dem Tech-Campus abgeschlossen wurden.

Und was die übrigen 60 Prozent betrifft, zeigt sich, dass Not erfinderisch macht. Um die Auslastung zu steigern, wurde das Parkhaus auf mehreren Etagen kurzerhand zum Autohaus umfunktioniert. Das Stadtwerk hat laut eigenen Angaben „einige“ der leeren Stellplätze „interimsweise“ an einen Regensburger Autohändler vermietet.

Das Wörtchen „einige“ könnte man als eine geringfügige Untertreibung sehen. Die Ebenen 2, 3, 4 und 5 sind vollgestellt mit Autos ohne Nummernschilder. Ebene sechs bleibt leer – wohl mangels Hagelschutz.

Stadtrat Stefan Christoph (Grüne), der von Anfang an Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Parkhauses hatte und sich regelmäßig die neuesten Zahlen zur Auslastung geben lässt, kann eine gewisse Schadenfreude nicht verbergen. Er sagt jedoch: „Das ist natürlich besser, als wenn es leersteht.“

Dem eigentlichen Zweck eines letztlich von öffentlichen Geldern finanzierten Parkhauses entspreche es freilich nicht, es nun als Stellfläche für die nicht angemeldeten Fahrzeuge eines Autohändlers zu nutzen.

Verbände wie der VCD, ADFC und die Altstadtfreunde sowie der Bürgerverein Süd-Ost hatten den Bau des Parkhauses von Anfang an kritisiert. Von einem „Millionengrab“ war die Rede, gegen das sich im Stadtrat aber nur ÖDP, Linke, Jakob Friedl und die Grünen aussprachen.

Zuletzt hatte man bei Stadt und Stadtwerk die Hoffnung, dass das am Tech-Campus ansässige und derzeit expandierende Unternehmen Vector zwischen 200 und 250 Stellplätze dauerhaft anmieten würde. Doch ob dieser Großauftrag für das Stadtwerk tatsächlich zustande kommt, ist ungewiss.

Sollte Vector tatsächlich in der in Aussicht gestellten Größenordnung zuschlagen, dann könnte das bislang leerste Parkhaus Regensburgs mit einem Schlag womöglich plötzlich zu klein sein.

Zur Sicherheit: Bei den abgestellten Pkw des Autohändlers handelt sich um keine Verkaufsausstellung.