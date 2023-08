„Scheitern mit Anlauf“: Das leerste Parkhaus von Regensburg

Als „Millionengrab“ war das städtische Parkhaus am TechCampus Regensburg im Vorfeld seiner Fertigstellung kritisiert worden. Seit seiner Eröffnung letzten Dezember steht es auch zu über 95 Prozent leer.

Eine optisch ansprechende, teilweise begrünte Fassade. Eine Photovoltaik-Anlage mit 100 Kilowatt-Peak auf dem Dach. 377 Parkplätze, davon 50 mit Ladestationen für Elektroautos. Außerdem sieht das letzten Dezember eröffnete Parkhaus, das die Stadt Regensburg für rund 7,3 Millionen Euro auf den TechCampus hat bauen lassen, auch nach acht Monaten aus wie neu. Außen wie innen – quasi unbenutzt.

Wer an einem Donnerstagmittag im August durch die elf Halbgeschosse streift, der kann gerade einmal sieben Fahrzeuge zählen, die in der „Quartiersgarage“ auf dem Areal der früheren Nibelungenkaserne ein recht einsames Dasein fristen – trotz günstiger Tarife von maximal fünf Euro pro Tag.

Höchste Auslastung bislang: knapp vier Prozent

Nun ist es vermutlich nicht ganz fair, den Hochsommer, Ferien- und Urlaubszeit, als Maßstab heranzuziehen, wenn man über den Nutzen bzw. die Nutzung eines Parkhauses diskutieren will. Tatsächlich war die Auslastung dieses Jahr auch schon deutlich höher. Genauer gesagt lag sie im Mai durchschnittlich sogar doppelt so hoch wie bei unserer August-Stichprobe.

Durchschnittlich wurden im Wonnemonat insgesamt 400 „Parkvorgänge“ in der „Quartiersgarage“ verzeichnet – 13 bis 14 Fahrzeuge täglich. Das entspricht – aufgerundet – einer Auslastung von vier Prozent. Anders ausgedrückt: 96 Prozent des Parkhauses stehen leer. Im bislang besten Fall.

Das geht aus einer schriftlichen Antwort hervor, die Stadtrat Stefan Christoph (Grüne) von Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer erhalten hat und die auch unserer Redaktion vorliegt. Demnach wurden in den Monaten Januar und Februar jeweils insgesamt „ca. 200 Parkvorgänge verzeichnet“ (Auslastung: 1,8 Prozent), im März und April waren es bereits „je ca. 300“ Parkvorgänge (Auslastung: 2,7 Prozent) und Mai besagte 400 (Auslastung: 3,5 Prozent).

Zweifel am Nutzen gab es schon früh

Christoph hatte zuvor mehrfach im Verwaltungs- und Finanzausschuss wegen der Auslastung des Millionenbaus nachgehakt. Denn Zweifel am Nutzen des Gebäudes gab es schon länger.

Wie berichtet, hatten nicht nur Verbände wie VCD, ADFC, Altstadtfreunde und Bürgerverein Süd-Ost das Parkhaus kritisiert und es unter anderem als „Millionengrab“ bezeichnet. Im Stadtrat hatten nach anfänglicher Zustimmung auch die Grünen das Projekt abgelehnt und sich damit ÖDP, Linken und Ribisl-Stadtrat Jakob Friedl angeschlossen.

Die Verwaltung habe nicht schlüssig dargelegt, warum der Bau an dieser Stelle tatsächlich notwendig sein sollte, begründete Stefan Christoph bei einer Protestkundgebung den damaligen Schwenk der Grünen. Durch die nun vorliegenden Zahlen sieht er sich bestätigt.

„Riesige Steuergeldverschwendung“

„Das Ganze war ein Scheitern mit Anlauf“, so Christoph. Das Parkhaus sei eine „riesige Steuergeldverschwendung“. Schon vor drei Jahren habe die Verwaltung nicht schlüssig darlegen können, „wer hier eigentlich parken soll“. Schon vor drei Jahren habe man gewusst, dass fast zwei Drittel der Beschäftigten auf dem TechCampus „nicht mit dem Auto kommen und alle anderen in den Parkgaragen der Firmen vor Ort unterkommen können“.

Tatsächlich wird unter anderem in einem 2020 vorgestellten Entwicklungskonzept zum Thema Gewerbeflächen (hier als PDF) ausdrücklich hervorgehoben, dass der „Modal Split“ am TechCampus sich deutlich von dem an anderen Standorten abhebe. Dazu, wie Beschäftigte ihren Arbeitsplatz erreichen, heißt es unter anderem:

„(…) selbst in innenstadtnahen Gewerbestandorten wie der Friedenstraße dominiert das Auto. Die einzige Ausnahme stellt der TechCampus dar, wo Auto, Fahrrad und ÖPNV fast gleichbedeutend sind.“

Auch als Park&Ride-Standort, als der es vom Stadtwerk im Internet angepriesen wird, scheint das Parkhaus am TechCampus bislang nicht zu funktionieren.

OB setzt auf „sich verstetigende Inanspruchnahme“

Folgt man dem Antwortschreiben der Oberbürgermeisterin an Christoph scheint die Stadt Regensburg aber bislang gar nicht so unzufrieden zu sein mit ihrer wenig genutzten Park-Immobilie. Man setzt, so klingt es, auf das Prinzip Hoffnung.

Sie könne mitteilen, dass die Auslastung des Parkhauses „kontinuierlich ansteigt“, so Maltz-Schwarzfischer. „Außerdem wurden inzwischen 14 Dauerparkverträge abgeschlossen.“ Im Rahmen der weiteren Entwicklung des TechCampus könne „von einer sich verstetigenden Inanspruchnahme“ des Parkhauses ausgegangen werden. Glaubt die OB.