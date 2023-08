Regensburgs leerstes Parkhaus: Rundherum ist das Parken (noch) kostenlos

Acht Monate nach Eröffnung des Parkhauses am TechCampus sind verschiedene Maßnahmen nach wie vor nicht umgesetzt, welche die (quasi nicht vorhandene) Auslastung erhöhen sollen. Dazu gehört insbesondere ein Parkverbot am Straßenrand.

Wirklich schönzureden an der momentanen Situation gibt es nichts: Das im letzten Dezember eröffnete 7,3-Millionen-Euro-Parkhaus beim TechCampus, an der Franz-Mayer-Straße auf dem Areal der früheren Nibelungenkaserne, wird bislang so gut wie überhaupt nicht genutzt. Zwischen Januar und Mai lag die maximale Auslastung der 377 Stellplätze bei weniger als vier Prozent.

Das räumt eine Sprecherin des Stadtwerks Regensburg ein (die Tochtergesellschaft ist zuständig für die städtische Parkraumbewirtschaftung) und bestätigt damit Zahlen, die Grünen-Stadtrat Stefan Christoph öffentlich gemacht hat (unser Bericht). Er spricht von einem „Scheitern mit Anlauf“ und einer „riesigen Steuergeldverschwendung“. Bereits seit 2020 habe man gewusst, dass fast zwei Drittel der Beschäftigten auf dem TechCampus „nicht mit dem Auto kommen und alle anderen in den Parkgaragen der Firmen vor Ort unterkommen können“, so Christoph.

Juli: Parkhaus-Auslastung stieg – auf sechs Prozent

Ganz so schwarz will man beim Stadtwerk die Situation nicht sehen. Die aktuell niedrige Auslastung sei zwar sicher zu einem ein Teil dem Anteil von Home-Office geschuldet, das sich im Zuge der Corona-Pandemie verstärkt etabliert hat. Allerdings befände sich auf dem Areal noch einiges in Bau – sowohl Wohn- als auch Gewerbebauten.

Auch würden Zahlen vom Juli, die uns das Stadtwerk nennt, eine „steigende Tendenz“ zeigen. Konkret: 19 Dauerparkverträge (im Mai waren es noch 14) sowie rund 700 Parkvorgänge (Mai und Juni: 400).

Damit lag die durchschnittliche Auslastung des Parkhauses im Juli bei sechs Prozent. Das ist zwar deutlich mehr als in den Vormonaten, aber eine tatsächliche Existenzberechtigung des Parkhauses lässt sich daraus, vorsichtig ausgedrückt, nicht zwingend ableiten.

Rund ums Parkhaus ist das Parken kostenlos

Eine höhere Auslastung erhofft man sich beim Stadtwerk allerdings durch ein Parkverbot an der Franz-Mayer-Straße. Derzeit darf dort noch auf einer Seite kostenfrei am Straßenrand geparkt werden (was immer wieder den Begegnungsverkehr für die Buslinie im Viertel erschwert). Laut dem Bebauungsplan der Stadt Regensburg werde „mit Ende der Bauarbeiten“ auf dem Areal stattdessen ein Parkverbot kommen, so die Sprecherin. „Dann braucht man das Parkhaus.“

Ob dies ausreicht, um die vor acht Monaten eröffneten knapp 400 Stellplätze tatsächlich zu rechtfertigen, sei mal dahingestellt. Allerdings sei, so heißt es in der Antwort des Stadtwerks (die mit der Stadt abgestimmt ist) weiter, eine Aufnahme des Parkhauses in das Parkleitsystem der Stadt Regensburg „in Arbeit“. Ein Park&Ride-Angebot werde „erarbeitet“. Zudem solle das Parkhaus „auf unterschiedlichen Kanälen“, bei Festen und unterschiedlichen Terminen wie zum Beispiel „zu den verkaufsoffenen Samstagen vor Weihnachten“ beworben werden, um dessen Bekanntheit zu steigern.

Mit Parkhäusern wie am Petersweg oder am Dachauplatz direkt in der Altstadt sei jenes am TechCampus – fußläufige Entfernung zur Altstadtmitte etwa 25 Minuten – nicht vergleichbar, heißt es vom Stadtwerk. Interessant ist es aber doch, dass man bei den Innenstadt-Parkhäusern von etwa drei Parkvorgängen pro Tag und Stellplatz ausgeht, während es im Parkhaus auf dem früheren Nibelungenareal bei 377 Stellplätzen bislang nur zu einer niedrigen zweistellige Zahl an Parkvorgängen pro Tag kommt.