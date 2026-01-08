Morgen, Regensburg! Ein frohes Neues, ein Neuer und Neuigkeiten vom Presserat

Nach einer Pause kann es gelegentlich schwierig sein, wieder neu durchzustarten. Da ist es gut, wenn ein Neuer zuliefert. RegelmÃ¤ÃŸig geliefert haben wir trotz Pause bei unserem Podcast. Und mir haben MZ und Presserat eine Steilvorlage fÃ¼r das notwendige AufwÃ¤rmen einer etwas angejahrten Geschichte geliefert.

1. Ein neuer Autor

Ein herzliches Willkommen und nur das Allerbeste im neuen Jahr wÃ¼nsche ich allen unseren Leserinnen und Lesern. Die Redaktion hat seit heute wieder ihre Arbeit aufgenommen. Es lÃ¤uft bereits die eine oder andere Anfrage und wir haben mit Robert Riedl einen neuen freien Mitarbeiter, der sich bei Regensburg Digital seine ersten journalistischen Sporen verdient. Heute mit einem Text zu Volt.

2. Unser neuer Podcast

Auch wenn die Redaktion Weihnachtspause gemacht hat, haben wir unser GesprÃ¤chsformat bei Ghost Town Radio fortgesetzt. Am 28. Dezember habe ich mich dort mit SPD-Stadtrat Alexander Irmisch unterhalten und letzten Sonntag durfte ich mich zusammen mit Adam Lederway und Mane ein wenig in Rage reden.

WERBUNG



Bei Soundcloud gibt es alle Folgen unseres neuen Podcast-Formats zum NachhÃ¶ren. Wir binden sie aber auch immer hier bei Regensburg Digital ein. Kommenden Sonntag haben wir Sebastian Wanner, OB-Kandidat der Partei Die Linke, zu Gast, die Woche drauf kommt Helene Sigloch von den GrÃ¼nen.

3. Neuigkeiten vom Presserat

Seit bald 13 Jahren ist Regensburg Digital Mitglied des Deutschen Presserats. Ich habe mich nach einer Tagung des Netzwerks Medienethik, zu der ich damals eingeladen war, dazu entschieden, mich dieser Organisation freiwillig anzuschlieÃŸen.

Weil ich die publizistischen GrundsÃ¤tze, fÃ¼r die der Presserat steht, grundsÃ¤tzlich fÃ¼r eine gute Sache halte. Weil ich glaube, dass es die GlaubwÃ¼rdigkeit unseres Mediums stÃ¤rkt. Und weil ich Leuten, die unzufrieden sind mit unserer Berichterstattung, eine kostenlose MÃ¶glichkeit geben mÃ¶chte, sich abseits juristischer ErwÃ¤gungen bei einer unabhÃ¤ngigen Instanz beschweren zu kÃ¶nnen und ihre Kritikpunkte prÃ¼fen zu lassen.

Wahrgenommen hat diese MÃ¶glichkeit bislang lediglich der in Regensburg weltbekannte Veranstalter Peter Kittel (â€žRomantischer Weihnachtsmarktâ€œ, Papst-Besuch, fast: Katholikentag). Den habe ich ob seiner rassistisch und rechts angehauchten Verbalinjurien vor knapp elf Jahren, im August 2015, als Pegida-Peter bezeichnet.Â

Dabei war das, was Kittel damals verbreitet hat, im Vergleich zu den heutigen ErgÃ¼ssen auf seiner Seite vergleichsweise harmlos. Heute mÃ¼sste man glatt Ã¼berlegen, ob statt des Spitznamens Pegida-Peter nicht Compact-Kittel die bessere Wahl wÃ¤re.

Doch zurÃ¼ck zu Pegida-Peter und seiner Beschwerde. Der Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserats wies die Kittel-Beschwerde damals einstimmig als unbegrÃ¼ndet ab. Es bestehe weder ein VerstoÃŸ gegen die journalistische Sorgfaltspflicht â€žnoch eine unangemessene Darstellung (â€¦), die geeignet wÃ¤re, den BeschwerdefÃ¼hrer (Kittel, Anm. d. Red.) in seiner Ehre zu verletzenâ€œ, hieÃŸ es in der BegrÃ¼ndung.

Die Bezeichnung â€žPegida-Peterâ€œ spiegle dabei offensichtlich wider, dass ich nach der LektÃ¼re von Kittels Texten zu der Auffassung kam, dass dieser auf seiner Website das Vokabular benutzt, das auch Pegida-AnhÃ¤nger verwenden. Und es sei nicht zu beanstanden, wenn ich ihn dann im Rahmen einer presseethisch nicht zu kritisierenden MeinungsÃ¤uÃŸerung Pegida-Peter nenne.

Die Regensburger Staatsanwaltschaft, an die sich Kittel mit UnterstÃ¼tzung eines namhaften Presserechtlers ebenfalls wandte, kam Ã¼brigens zum selben Ergebnis.

Das alles erzÃ¤hle ich nicht nur deshalb, weil ich gerne daran erinnere, wes Geistes Kind der mit Gloria von Thurn und Taxis verspezelte Veranstalter ist, sondern auch, weil sich aktuell die Mittelbayerische Zeitung zwar keine RÃ¼ge, aber doch eine Missbilligung eingefangen hat.

Getroffen hat es einen Text, den ein Mitglied der Chefredaktion letzten Juni zur VerkÃ¼rzung der CSD-Parade im Sommer verfasst hatte. Grund war eine â€žabstrakte Bedrohungslageâ€œ, vor der die Polizei damals gewarnt hatte â€“ und die Veranstalter reagierten mit einer verÃ¤nderten, kÃ¼rzeren Route.

Der Autor des besagten MZ-Textes legte CSD-Mitorganisator Alexander Irmisch, seines Zeichens auch SPD-Stadtrat, damals Worte in den Mund, die er so nicht gesagt hat. NÃ¤mlich, dass â€žnicht nur die offene Zuwanderungspolitikâ€œ schuld sei an dem sich verschlechternden Klima gegenÃ¼ber queeren Menschen. Damit wird suggeriert, dass Irmisch auch die offene Zuwanderungspolitik dafÃ¼r verantwortlich machen wÃ¼rde.

Doch das tut er nicht und das hat er auch nicht im GesprÃ¤ch mit dem verantwortlichen Redakteur getan, wie sogar dessen Mitschrift belegt (Wo Alexander Irmisch die GrÃ¼nde fÃ¼r abstrakte und tatsÃ¤chliche Bedrohungen sieht, kann man Ã¼brigens hier in einem Text nachlesen, der bei uns verÃ¶ffentlicht wurde.).

Der Presserat sah in alledem einen â€ždeutlichen VerstoÃŸâ€œ gegen die journalistische Sorgfaltspflicht und sprach die erwÃ¤hnte Missbilligung gegen die MZ aus. Eine solche Missbilligung rangiert eine Stufe unterhalb der verÃ¶ffentlichungspflichtigen RÃ¼ge. Insofern darf man es der Mittelbayerischen Zeitung durchaus zugute halten, dass sie diese Missbilligung dennoch verÃ¶ffentlicht hat â€“ wenn auch ohne ein Wort des Bedauerns und irgendwann zwischen den Feiertagen am 29. Dezember.

Dass es Ã¼berhaupt soweit gekommen ist und man die komplette Entscheidung des Presserats nachlesen kann (hier als PDF), ist Ã¼brigens der Initiative â€žRecht auf Stadtâ€œ um den Politaktivisten Kurt Raster zu verdanken. Von dort wurde die Beschwerde gegen den Artikel beim Presserat nÃ¤mlich eingereicht.

Zu Raster habe ich zwar aufgrund seiner konfliktorientierten und nicht kompromissbereiten Art ein schwieriges VerhÃ¤ltnis, aber mit dieser Beschwerde hat er einen sinnvollen VorstoÃŸ unternommen. Welcher Politiker, der wieder in den Stadtrat gewÃ¤hlt werden will, beschwert sich schon Ã¼ber einen Text in der Platzhirschzeitung, zumal dann, wenn der Artikel aus der Chefredaktion kommt.

Entspannte Restwoche!