Morgen, Regensburg! Ein Misstrauensvotum ohne Konsequenzen

Fast 100 Prozent der befragten Ã„rzte am Uniklinkum haben so gut wie kein Vertrauen in den Vorstand, doch der bekrittelt lieber die Umfrage als sich selbst. Der frÃ¼here Betreiber der Markthalle mag es gern vulgÃ¤r und nimmt in Kauf, dass Kritik daran die neuen Betreiber trifft. Und was Unkritisches: Morgen startet das QUEER-Streifen-Filmfestival.Â Â

1. Eine Frage des Vertrauens

Das GesprÃ¤chsangebot des UKR-Vorstands an den Marburger Bund zur Personalsituation am UniversitÃ¤tsklinikum Regensburg scheint sich noch am selben Tag in Luft aufgelÃ¶st zu haben.

Unmittelbar vor der Pressekonferenz, auf der die Ã„rztegewerkschaft ihre Umfrage unter 317 Ã„rztinnen und Ã„rzten vorstellte (unser Bericht), verschickte der Vorstand eine betont sachliche Pressemitteilung. Der Tenor: Anderswo ist es mindestens genauso schlimm. Bei uns sieht es vergleichsweise gut aus. Nur weil sich Ã„rzte Ã¼berlastet fÃ¼hlen, heiÃŸt das nicht, dass wir zu wenige haben. Aber lasst uns darÃ¼ber reden.

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Schon zu diesem Zeitpunkt durfte man bezweifeln, dass der UKR-Vorstand sein GesprÃ¤chsangebot ernst meinte. Warum richtete er es nicht direkt an die Ã„rztegewerkschaft? Warum verÃ¶ffentlichte er es erst kurz vor der Pressekonferenz, obwohl die Ergebnisse schon lÃ¤nger vorlagen?

Auch sonst zeigte sich der UKR-Vorstand wenig kommunikativ und transparent, wenn es um den vom Ministerium angeordneten Personalabbau ging: Erst drohte er unserer Redaktion mit einem Anwalt, dann schwieg er monatelang. SchlieÃŸlich lud er zu einer Pressekonferenz, bei der zentrale Fragen offenblieben.

Ein Konzept fÃ¼r den Personalabbau legte der Vorstand nicht vor. Schilderungen aus der Ã„rzteschaft legen vielmehr nahe, dass er planlos nach dem GieÃŸkannenprinzip vorgeht.

Nach der Pressekonferenz schlug der UKR-Vorstand in einer zweiten Mitteilung deutlich schÃ¤rfere TÃ¶ne an. Mit seiner â€žalarmistischen Darstellungâ€œ schÃ¼re der Marburger Bund unnÃ¶tige Ã„ngste. Die Umfrage sei â€žteilweise suggestivâ€œ formuliert.

Wenn 99 Prozent der Befragten sagen, dass sie bei einem weiteren Personalabbau negative Folgen fÃ¼r die Patientensicherheit erwarten, beschreibe das lediglich â€žeine BefÃ¼rchtung und keinen nachgewiesenen Sachverhaltâ€œ. Dem Marburger Bund gehe es wohl weniger um die Patientensicherheit als um gewerkschaftliche Interessen.

Die Umfrage des Marburger Bundes kann man hier nachlesen. NatÃ¼rlich vertritt eine Ã„rztegewerkschaft eine klare Position. Suggestive Fragen kann ich in dem Papier jedoch beim besten Willen nicht erkennen.

Als potenzieller Patient wÃ¼rde ich der â€žBefÃ¼rchtungâ€œ der Ã„rzte, die vor Ort arbeiten, mehr vertrauen als einem Vorstand, der sich willfÃ¤hrig und ohne jede Widerrede den politisch verordneten SparzwÃ¤ngen beugt.

Einem Vorstand, der allen Ernstes behauptet, der Abbau von mindestens sechs Prozent der Ã„rzteschaft habe keinerlei Folgen fÃ¼r Patientenversorgung, Forschung und Lehre.

Einem Vorstand, der nach Schilderungen mehrerer BeschÃ¤ftigter am UKR nicht transparent kommuniziert, gegenÃ¼ber der Ã„rzteschaft teilweise arrogant auftritt und ihre EinschÃ¤tzung mit Verweis auf Klinikrankings als unbelegte BefÃ¼rchtung abtut.

Ãœber die Antwort auf eine Frage des Marburger Bundes, die in der Berichterstattung weniger Beachtung findet, sollte sich dieser Vorstand ernsthaft Gedanken machen:

â€žHaben Sie Vertrauen darin, dass die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen des UKR durch die verantwortlichen Gremien und EntscheidungstrÃ¤ger angemessen bewÃ¤ltigt werden?â€œ

95,2 Prozent der 317 Befragten antworteten, sie hÃ¤tten â€žeher geringesâ€œ oder â€žsehr geringesâ€œ Vertrauen. Viel deutlicher kann ein Misstrauensvotum kaum ausfallen.

Vor diesem Hintergrund sollte der UKR-Vorstand zunÃ¤chst seine eigene Rolle kritisch prÃ¼fen, bevor er sich an den Pressemitteilungen des Marburger Bundes abarbeitet. Vielleicht holt er sich dafÃ¼r externe Berater. DafÃ¼r scheint schlieÃŸlich Geld vorhanden zu sein.

2. Bullshit unter falscher Flagge

Der Cityâ€™s Garden ist Geschichte. Falls Sie nicht wissen, was der Cityâ€™s Garden war: Er erÃ¶ffnete im MÃ¤rz 2025 als Nachfolger der Markthalle Regensburg unter dem Parkhaus am Dachauplatz. Die Markthalle selbst war bereits seit MÃ¤rz 2024 Geschichte.

Aber ganz ehrlich: Cityâ€™s Garden oder Markthalle? Wer nimmt schon wahr, dass sich nach SchlieÃŸung und Umbau nicht nur der PÃ¤chter, sondern auch der Name geÃ¤ndert hat? FÃ¼r viele bleibt der Ort einfach die Markthalle.

Und wer erkennt dann, dass die vulgÃ¤ren PÃ¶beleien und der andere Bullshit, den der Account â€žMarkthalle Regensburgâ€œ in den sozialen Medien verbreitet, nichts mit den neuen Betreibern der Markthalle â€“ pardon: des Cityâ€™s Garden â€“ zu tun haben?

Die GrÃ¼nen-Abgeordnete Katrin GÃ¶ring-Eckardt wird dort schon einmal als Verbrecherin bezeichnet. Die Verhandler von SPD und GrÃ¼nen bei den SondierungsgesprÃ¤chen in Berlin seien â€žSchlampen, die bei jeder Aussicht auf einen Posten die Beine breit machenâ€œ. Das sind nur zwei Beispiele.

Hinzu kommen Videos des Schweizer Putin-Verstehers Roger KÃ¶ppel und der rechtspopulistischen Plattform Nius.

NatÃ¼rlich kann jeder auf seinem Social-Media-Konto verbreiten, was er will. Ansichten unterscheiden sich. Das gilt auch fÃ¼r die Vorstellung davon, welche Wortwahl angemessen ist und welchen Medien man vertraut. Jeder kann sich dazu seinen Teil denken.

Dass der frÃ¼here Betreiber der Markthalle Regensburg solche Inhalte aber nicht nur Ã¼ber sein privates Konto, sondern auch unter dem Namen â€žMarkthalle Regensburgâ€œ verbreitet, hat etwas SchÃ¤biges. Vor allem, wenn man ihn ausdrÃ¼cklich darauf hinweist, dass seine Ã„uÃŸerungen den neuen Betreibern am Dachauplatz zugeschrieben werden.

Als am 23. Juli dieses Jahres ein 20-JÃ¤hriger in einer Bank im Stadtwesten den Filialleiter mit einem Messer tÃ¶tete, sah sich â€žMarkthalle Regensburgâ€œ zu folgendem Kommentar veranlasst (sic! ):

â€žEin 20 jÃ¤hriger Deutscher aus Berlin der mit einem Messer in eine Bankfiliale spaziert- Na da bin ich ja gespannt wann der Kollege eingebÃ¼rgert worden ist- weiter soâ€œ

Auf die Antwort â€žmal angepinnt, damit wir wissen, wo wir kein Geld mehr lassenâ€œ folgte keine Klarstellung, sondern die Beschimpfung â€žlinke Faschistenâ€œ.

Ich nehme nicht an, dass solche Verwechslungen der Grund dafÃ¼r sind, dass nun auch der Cityâ€™s Garden in der Markthalle am Dachauplatz gescheitert ist. DarÃ¼ber werden wir noch an anderer Stelle berichten. Doch dass der frÃ¼here Betreiber der Markthalle Regensburg selbst nach einem solchen Kommentar nicht klarstellt, dass er diese falsche rassistische MutmaÃŸung verbreitet hat und die neuen Betreiber am Dachauplatz nichts damit zu tun haben, wirkt bewusst geschÃ¤ftsschÃ¤digend.

Zumindest ist auch das Geschichte: ein Markthallen-Konzept am Dachauplatz wird es kÃ¼nftig nicht mehr geben.

3. QUEER-Streifen

Zum Schluss noch ein freundlicher Hinweis: Ab morgen findet im Andreasstadel wieder das Filmfestival QUEER-Streifen statt â€“ inzwischen zum 15. Mal.

Das Programm umfasst 20 Kurz- und 14 Langfilme. Sie beschÃ¤ftigen sich nicht nur mit IdentitÃ¤t und sexueller Orientierung, sondern auch mit universellen Themen wie Liebe, Familie, ZugehÃ¶rigkeit und Selbstbestimmung. Mit dabei ist ein Klassiker aus dem Jahr 1999: â€žAimÃ©e und Jaguarâ€œ.

Der Film erzÃ¤hlt die wahre, tragische Liebesgeschichte zwischen der verheirateten deutschen Hausfrau Lilly Wust (â€žAimÃ©eâ€œ) und Felice Schragenheim (â€žJaguarâ€œ), die im jÃ¼dischen Untergrund lebte. Die Geschichte spielt 1943 und 1944 in Berlin.

Das Festival richtet sich ausdrÃ¼cklich nicht nur an die queere Gemeinschaft. Es wolle queere LebensrealitÃ¤ten sichtbar machen, Vorurteile abbauen und Begegnungen ermÃ¶glichen, heiÃŸt es in der Pressemitteilung zum Start.

Angesichts des aktuellen Rechtsrucks ist dieses ehrenamtlich organisierte Festival unter der FederfÃ¼hrung von Michel Devriendt und Sebastian Mancuso wichtiger denn je.

Hier geht es zum Programm.

Entspannte Restwoche!