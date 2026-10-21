Umfrage am Uniklinikum Regensburg: Ã„rzte am Limit, Patientensicherheit gefÃ¤hrdet, kein Vertrauen in den Vorstand
Die Ergebnisse sind reprÃ¤sentativ. Laut einer Umfrage des Marburger Bundes fÃ¼hlen sich Ã¼ber 80 Prozent der Ã„rztinnen und Ã„rzte am Uniklinikum Regensburg chronisch Ã¼berlastet. Sie berichten von GefÃ¤hrung der Patientensicherheit und Beinahe-Fehlern. Vertrauen in den Vorstand hat fast kein Mediziner.
Die Ergebnisse einer Umfrage, die der Marburger Bund am Mittwoch vorlegt, sind dramatisch. 72 Prozent der Ã„rztinnen und Ã„rzte um UniversitÃ¤tsklinikum Regensburg (UKR) erlebten demnach in den vergangenen zwÃ¶lf Monaten mindestens eine Situation, in denen die Patientensicherheit wegen Zeit- oder Personalmangel gefÃ¤hrdet war.
83 Prozent berichten von mindestens einem Beinahe-Fehler. Fast 99 Prozent erwarten, dass ein weiterer Abbau Ã¤rztlicher Stellen das Problem verschÃ¤rft. Dass ein solcher Stellenabbau geplant ist, deckte regensburg-digital im November 2025 auf.
â€žLangsam haben wir den Eindruck, die fahren das Ding an die Wand.â€œ
Ein gutes halbes Jahr spÃ¤ter rÃ¤umte auch der UKR-Vorstand im Juni ein: Mindestens 40 Ã„rztinnen und Ã„rzte sollen auf GeheiÃŸ des Wissenschaftsministeriums gehen, um das erwartete Defizit zu senken. Seither lÃ¤sst man befristete Stellen auslaufen â€“ mit Folgen fÃ¼r fast alle: 83 Prozent der Ã„rztinnen und Ã„rzte am UKR haben laut Marburger Bund befristete VertrÃ¤ge.
Der Abbau geschieht nach Schilderungen gegenÃ¼ber unserer Redaktion offenbar nach dem GieÃŸkannenprinzip und ohne Konzept. Eine Quelle in leitender Funktion am UKR (Name bekannt) schreibt uns:
â€žWir kommen langsam auf dem Zahnfleisch daher. Leute wurden ausgestellt bzw. nicht verlÃ¤ngert. Wir kÃ¶nnen kaum noch alles besetzen und nicht mehr gut weiterbilden. Aus der letzten Vorstandssitzung hÃ¶ren wir trotzdem, man hÃ¤tte noch nicht genug Ã„rzte gestrichen. Potenziell stehen alle jungen Ã„rzte auf der Abschussliste. Viele junge Kollegen sehen sich schon anderweitig um.
WÃ¤hrenddessen zahlt das UKR zigtausend Euro fÃ¼r externe Berater, die uns erklÃ¤ren, dass wir die HÃ¤lfte unserer Abteilung kÃ¼ndigen sollen. Wie das dem UKR in Verbindung mit dem arroganten Gehabe gegenÃ¼ber der Ã„rzteschaft helfen soll, weiÃŸ ich nicht. Langsam haben wir den Eindruck, die fahren das Ding an die Wand.â€œ
ReprÃ¤sentative Ergebnisse
Zum Nachlesen
Diese Zustandsbeschreibung deckt sich mit den Umfrageergebnissen, die Dr. Andreas Botzlar, Bayernvorsitzender des Marburger Bundes, und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Klaus-Martin Bauer im Presseclub vorlegen. Die Umfrage ist reprÃ¤sentativ. 317 von offiziell 660 Ã¤rztlichen BeschÃ¤ftigten am UKR haben sich beteiligt. Alter und BeschÃ¤ftigungssituation entsprechen in etwa der Gesamtverteilung.
Fast 60 Prozent der Befragten arbeiten 49 Stunden und mehr pro Woche. Ãœber 80 Prozent kÃ¶nnen ihre regulÃ¤ren Pausen nicht einhalten. Ãœber 40 Prozent geben an, dass es hÃ¤ufig oder sehr hÃ¤ufig nicht mÃ¶glich sei, einen tarifkonformen Dienstplan zu erstellen.
Misstrauensvotum gegen die Verantwortlichen
Das trifft nicht nur die Patientensicherheit. Rund 86 Prozent der Ã„rztinnen und Ã„rzte berichten von Folgen fÃ¼r die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden. Mehr als die HÃ¤lfte sagt, dass nur noch selten oder nie Zeit bleibt, sich selbst fortzubilden oder Studierende anzuleiten.
FÃ¼r ForschungstÃ¤tigkeit, die Ã„rztinnen und Ã„rzte an einem UniversitÃ¤tsklinikum leisten sollen, fehlt fast 70 Prozent mangels Freistellung die notwendige Zeit. Bei der Lehre geben das fast 60 Prozent an. Vertrauen in die EntscheidungstrÃ¤ger am UKR haben die Ã„rztinnen und Ã„rzte nicht oder kaum – das geben Ã¼ber 95 Prozent der Befragten an.
Mehr Effizienz: â€žEs gibt viele Baustellen, an denen nicht gearbeitet wird.â€œ
â€žNatÃ¼rlich mÃ¼ssen auch UniversitÃ¤tskliniken wirtschaftlich arbeitenâ€œ, rÃ¤umt Andreas Botzlar ein. Doch einfach Stellen zu streichen und zu hoffen, dass alles trotzdem laufe, sei keine verantwortungsvolle UnternehmensfÃ¼hrung, sondern â€žRouletteâ€œ auf Kosten der Patientinnen und Patienten.
Potenzial, die Effizienz am UKR zu steigern, gibt es laut Umfrage durchaus. Fast 80 Prozent der Befragten machen hohe Dokumentationslast oder eine langsame, stÃ¶ranfÃ¤llige IT fÃ¼r die hohe Arbeitsbelastung mitverantwortlich. Unzureichende Digitalisierung bemÃ¤ngeln fast 60 Prozent.
â€žEs gibt viele Baustellen, an denen nicht gearbeitet wirdâ€œ, kritisiert Botzlar. Der Grund: Strukturelle Defizite zu beheben, koste zuerst Geld und wirke erst langfristig. Deshalb gehe man das nur zÃ¶gerlich an. â€žWenn man gleichzeitig mit dem RasenmÃ¤her Ã¼ber die Ã¤rztlichen Stellen drÃ¼ber geht, kann das nicht funktionieren.â€œ
Externe Berater: Viel verschwendetes Geld fÃ¼r Buh-MÃ¤nner?
Die Vertreter des Marburger Bundes betonen, das UKR sei kein Einzel- und schon gar kein Sonderfall. Die Dokumentation der Arbeitszeit steche sogar positiv heraus. Auch herrsche Spardruck an allen UniversitÃ¤tskliniken und in der gesamten Krankenhauslandschaft. â€žDeshalb wundern sich die Verantwortlichen hier vermutlich so, dass sie in den Fokus geraten sindâ€œ, so Botzlar. Damit mÃ¼sse man aber rechnen, wenn man â€žlocker flockig ankÃ¼ndigt, Arztstellen zu streichen und behauptet, die Patientenversorgung sei davon nicht betroffenâ€œ.
Kritisch sieht Botzlar die Rolle externer Beratungsfirmen. â€žDa flieÃŸt flÃ¤chendeckend viel Geld aus dem Gesundheitswesen ab.â€œ Und was einige dieser Berater empfehlen sei â€žam Rande des rechtlich ZulÃ¤ssigenâ€œ. Am Ende seien aber die Entscheider dahinter verantwortlich. â€žOft genug braucht man diese Berater auch als Buh-Mann. Das erklÃ¤rt zum Teil auch deren betrÃ¤chtliche Honorare.â€œ Und die verursachten oft mehr Kosten, als die BeratertÃ¤tigkeit am Ende bringe.
UKR-Vorstand: Woanders ist es auch nicht besser
Man habe lange gewartet, bevor man an die Ã–ffentlichkeit gegangen sei. Den BeschÃ¤ftigten riet man, das GesprÃ¤ch mit dem Vorstand zu suchen und eine Eskalation zu vermeiden. â€žAber von der Chefetage gab es keinen RÃ¼ckhaltâ€œ, sagt GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bauer. Deshalb habe man schlieÃŸlich Ã¶ffentlich reagiert – und nun mit der Umfrage.
Das Bayerische Wissenschaftsministerium, zustÃ¤ndig fÃ¼r die finanzielle Ausstattung der UniversitÃ¤tskliniken, hat der Marburger Bund bereits vor eineinhalb Wochen Ã¼ber die Ergebnisse informiert. Doch das Ministerium reagierte nicht, sagt GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bauer.
Eine Viertelstunde vor Beginn der Pressekonferenz verschickt jedoch der Vorstand des UKR eine Pressemitteilung, um die Ergebnisse der Umfrage des Marburger Bundes â€žeinzuordnenâ€œ, wie es heiÃŸt.
Tenor: Auch andernorts empfÃ¤nden Ã„rztinnen und Ã„rzte die Arbeitsbelastung als hoch. Im Vergleich verfÃ¼ge das UKR Ã¼ber â€žden gÃ¼nstigsten PersonalschlÃ¼sselâ€œ aller bayerischen UniversitÃ¤tskliniken, so Vorstandschef Oliver KÃ¶lbl.
GesprÃ¤chsangebot Ã¼ber Bande
Er sagt dennoch: â€žEine hohe subjektiv empfundene Arbeitsbelastung und eine objektiv sehr gute personelle Ausstattung schlieÃŸen sich nicht aus. â€œ Ziel sei es deshalb, die Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbessern und zugleich die hohe LeistungsfÃ¤higkeit des UKR dauerhaft zu sichern. â€žDazu gehÃ¶rt selbstverstÃ¤ndlich auch ein konstruktiver und sachorientierter Dialog mit dem Marburger Bund.â€œ Man sei â€žausdrÃ¼cklich gesprÃ¤chsbereitâ€œ. Diese ausgestreckte Hand werde man gerne ergreifen, sagt Andreas Bozlar. Skeptisch mache allerdings, dass Ã¼ber das GesprÃ¤chsangebot bislang nur die Medien informiert worden seien â€“ und nicht der Marburger Bund.
In der Pflicht sieht der Marburger Bund in erster Linie die Politik. Die agiere nach dem Motto: Wir geben euch weniger Geld, dann werdet ihr schon etwas tun, damit es trotzdem klappt, sagt Botzlar. Doch das funktioniere nicht. Der Vorstand mÃ¼sse dann damit umgehen – Widerworte gebe es nur selten. â€žIch glaube, dass die VorstÃ¤nde de facto weit weniger unabhÃ¤ngig agieren kÃ¶nnen, als sie de jure sind.â€œ
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Kommentare (3)
Marli
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Leider absolut nichts Neues aus der Medizin. Patienten kÃ¶nnen froh sein, nicht alles zu wissen. Denn sie hÃ¤tten Panik und wÃ¤ren trotzdem drauf angewiesen. Auch die Ã„rzte sind Opfer, vielleicht auch die VorstÃ¤nde. Wo kein Geld da ist, wird gespart.
Es braucht in erster Linie ein wÃ¼tendes Reagieren der BevÃ¶lkerung mit Demos und co und sowieso ein starken politischen Wandel. Das Geld fehlt, wenig Junge und viele alte.. es braucht radikal neue LÃ¶sungen, sonst fÃ¼hrt es steil bergab und da gehts nur schwer wieder rauf.
Christopher
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Mir persÃ¶nlich kommt das als GKV-versicherter BÃ¼rger eigentlich eher gelegen, wenn das System an allen Ecken zurechtgespart wird, so undurchdacht manche AnsÃ¤tze auch wirken. Das System funktioniert einfach nicht fÃ¼r viel mehr als eine grundlegende Versorgung im Akutfall. Und dann schlagen allerdings soviele Kosten zubuche, wenn Menschen, die nie einbezahlten mitversichert sind, womÃ¶glich auch potentiell eher aus einem unterversorgten Kontext kommend. Mir kann doch kein Mensch erzÃ¤hlen, dass man die zugrundeliegende Infrastruktur einfach Ã¼ber noch hÃ¶here BeitrÃ¤ge oder Steuern ausgleichen will. Das ist vielleicht nicht populÃ¤r, aber ich denke, dass man hier exemplarisch erkennen kann, dass wir einfach Jahrzehnten Ã¼ber den VerhÃ¤ltnissen lebten und jetzt gesellschaftlich eine Sparkur brauchen, schmerzhafte Reformen, wenn wir langfristig irgendwie Ã¼berleben mÃ¶chten. Daher lassen mich solche Berichte auch eher kalt.
Zu dem Umfrageergebnis wundert mich eigentlich eher, wie man das als seriÃ¶s erachten kann. Ich muss doch da eher an das Sprichwort “Wer einen Teich trockenlegen will, darf nicht die FrÃ¶sche fragenâ€œ denken.
Morgen, Regensburg! Ein Misstrauensvotum ohne Konsequenzen » Regensburg Digital
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