Umfrage am Uniklinikum Regensburg: Ã„rzte am Limit, Patientensicherheit gefÃ¤hrdet, kein Vertrauen in den Vorstand

Die Ergebnisse sind reprÃ¤sentativ. Laut einer Umfrage des Marburger Bundes fÃ¼hlen sich Ã¼ber 80 Prozent der Ã„rztinnen und Ã„rzte am Uniklinikum Regensburg chronisch Ã¼berlastet. Sie berichten von GefÃ¤hrung der Patientensicherheit und Beinahe-Fehlern. Vertrauen in den Vorstand hat fast kein Mediziner.

Die Ergebnisse einer Umfrage, die der Marburger Bund am Mittwoch vorlegt, sind dramatisch. 72 Prozent der Ã„rztinnen und Ã„rzte um UniversitÃ¤tsklinikum Regensburg (UKR) erlebten demnach in den vergangenen zwÃ¶lf Monaten mindestens eine Situation, in denen die Patientensicherheit wegen Zeit- oder Personalmangel gefÃ¤hrdet war.

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83 Prozent berichten von mindestens einem Beinahe-Fehler. Fast 99 Prozent erwarten, dass ein weiterer Abbau Ã¤rztlicher Stellen das Problem verschÃ¤rft. Dass ein solcher Stellenabbau geplant ist, deckte regensburg-digital im November 2025 auf.

â€žLangsam haben wir den Eindruck, die fahren das Ding an die Wand.â€œ

Ein gutes halbes Jahr spÃ¤ter rÃ¤umte auch der UKR-Vorstand im Juni ein: Mindestens 40 Ã„rztinnen und Ã„rzte sollen auf GeheiÃŸ des Wissenschaftsministeriums gehen, um das erwartete Defizit zu senken. Seither lÃ¤sst man befristete Stellen auslaufen â€“ mit Folgen fÃ¼r fast alle: 83 Prozent der Ã„rztinnen und Ã„rzte am UKR haben laut Marburger Bund befristete VertrÃ¤ge.

Der Abbau geschieht nach Schilderungen gegenÃ¼ber unserer Redaktion offenbar nach dem GieÃŸkannenprinzip und ohne Konzept. Eine Quelle in leitender Funktion am UKR (Name bekannt) schreibt uns:

â€žWir kommen langsam auf dem Zahnfleisch daher. Leute wurden ausgestellt bzw. nicht verlÃ¤ngert. Wir kÃ¶nnen kaum noch alles besetzen und nicht mehr gut weiterbilden. Aus der letzten Vorstandssitzung hÃ¶ren wir trotzdem, man hÃ¤tte noch nicht genug Ã„rzte gestrichen. Potenziell stehen alle jungen Ã„rzte auf der Abschussliste. Viele junge Kollegen sehen sich schon anderweitig um. WÃ¤hrenddessen zahlt das UKR zigtausend Euro fÃ¼r externe Berater, die uns erklÃ¤ren, dass wir die HÃ¤lfte unserer Abteilung kÃ¼ndigen sollen. Wie das dem UKR in Verbindung mit dem arroganten Gehabe gegenÃ¼ber der Ã„rzteschaft helfen soll, weiÃŸ ich nicht. Langsam haben wir den Eindruck, die fahren das Ding an die Wand.â€œ

ReprÃ¤sentative Ergebnisse

Zum Nachlesen Die Umfrage als PDF

Diese Zustandsbeschreibung deckt sich mit den Umfrageergebnissen, die Dr. Andreas Botzlar, Bayernvorsitzender des Marburger Bundes, und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Klaus-Martin Bauer im Presseclub vorlegen. Die Umfrage ist reprÃ¤sentativ. 317 von offiziell 660 Ã¤rztlichen BeschÃ¤ftigten am UKR haben sich beteiligt. Alter und BeschÃ¤ftigungssituation entsprechen in etwa der Gesamtverteilung.

Fast 60 Prozent der Befragten arbeiten 49 Stunden und mehr pro Woche. Ãœber 80 Prozent kÃ¶nnen ihre regulÃ¤ren Pausen nicht einhalten. Ãœber 40 Prozent geben an, dass es hÃ¤ufig oder sehr hÃ¤ufig nicht mÃ¶glich sei, einen tarifkonformen Dienstplan zu erstellen.

Misstrauensvotum gegen die Verantwortlichen

Das trifft nicht nur die Patientensicherheit. Rund 86 Prozent der Ã„rztinnen und Ã„rzte berichten von Folgen fÃ¼r die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden. Mehr als die HÃ¤lfte sagt, dass nur noch selten oder nie Zeit bleibt, sich selbst fortzubilden oder Studierende anzuleiten.

FÃ¼r ForschungstÃ¤tigkeit, die Ã„rztinnen und Ã„rzte an einem UniversitÃ¤tsklinikum leisten sollen, fehlt fast 70 Prozent mangels Freistellung die notwendige Zeit. Bei der Lehre geben das fast 60 Prozent an. Vertrauen in die EntscheidungstrÃ¤ger am UKR haben die Ã„rztinnen und Ã„rzte nicht oder kaum – das geben Ã¼ber 95 Prozent der Befragten an.

Mehr Effizienz: â€žEs gibt viele Baustellen, an denen nicht gearbeitet wird.â€œ

â€žNatÃ¼rlich mÃ¼ssen auch UniversitÃ¤tskliniken wirtschaftlich arbeitenâ€œ, rÃ¤umt Andreas Botzlar ein. Doch einfach Stellen zu streichen und zu hoffen, dass alles trotzdem laufe, sei keine verantwortungsvolle UnternehmensfÃ¼hrung, sondern â€žRouletteâ€œ auf Kosten der Patientinnen und Patienten.

Potenzial, die Effizienz am UKR zu steigern, gibt es laut Umfrage durchaus. Fast 80 Prozent der Befragten machen hohe Dokumentationslast oder eine langsame, stÃ¶ranfÃ¤llige IT fÃ¼r die hohe Arbeitsbelastung mitverantwortlich. Unzureichende Digitalisierung bemÃ¤ngeln fast 60 Prozent.

â€žEs gibt viele Baustellen, an denen nicht gearbeitet wirdâ€œ, kritisiert Botzlar. Der Grund: Strukturelle Defizite zu beheben, koste zuerst Geld und wirke erst langfristig. Deshalb gehe man das nur zÃ¶gerlich an. â€žWenn man gleichzeitig mit dem RasenmÃ¤her Ã¼ber die Ã¤rztlichen Stellen drÃ¼ber geht, kann das nicht funktionieren.â€œ

Externe Berater: Viel verschwendetes Geld fÃ¼r Buh-MÃ¤nner?

Die Vertreter des Marburger Bundes betonen, das UKR sei kein Einzel- und schon gar kein Sonderfall. Die Dokumentation der Arbeitszeit steche sogar positiv heraus. Auch herrsche Spardruck an allen UniversitÃ¤tskliniken und in der gesamten Krankenhauslandschaft. â€žDeshalb wundern sich die Verantwortlichen hier vermutlich so, dass sie in den Fokus geraten sindâ€œ, so Botzlar. Damit mÃ¼sse man aber rechnen, wenn man â€žlocker flockig ankÃ¼ndigt, Arztstellen zu streichen und behauptet, die Patientenversorgung sei davon nicht betroffenâ€œ.

Kritisch sieht Botzlar die Rolle externer Beratungsfirmen. â€žDa flieÃŸt flÃ¤chendeckend viel Geld aus dem Gesundheitswesen ab.â€œ Und was einige dieser Berater empfehlen sei â€žam Rande des rechtlich ZulÃ¤ssigenâ€œ. Am Ende seien aber die Entscheider dahinter verantwortlich. â€žOft genug braucht man diese Berater auch als Buh-Mann. Das erklÃ¤rt zum Teil auch deren betrÃ¤chtliche Honorare.â€œ Und die verursachten oft mehr Kosten, als die BeratertÃ¤tigkeit am Ende bringe.

UKR-Vorstand: Woanders ist es auch nicht besser

Man habe lange gewartet, bevor man an die Ã–ffentlichkeit gegangen sei. Den BeschÃ¤ftigten riet man, das GesprÃ¤ch mit dem Vorstand zu suchen und eine Eskalation zu vermeiden. â€žAber von der Chefetage gab es keinen RÃ¼ckhaltâ€œ, sagt GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bauer. Deshalb habe man schlieÃŸlich Ã¶ffentlich reagiert – und nun mit der Umfrage.

Das Bayerische Wissenschaftsministerium, zustÃ¤ndig fÃ¼r die finanzielle Ausstattung der UniversitÃ¤tskliniken, hat der Marburger Bund bereits vor eineinhalb Wochen Ã¼ber die Ergebnisse informiert. Doch das Ministerium reagierte nicht, sagt GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bauer.

Eine Viertelstunde vor Beginn der Pressekonferenz verschickt jedoch der Vorstand des UKR eine Pressemitteilung, um die Ergebnisse der Umfrage des Marburger Bundes â€žeinzuordnenâ€œ, wie es heiÃŸt.

Tenor: Auch andernorts empfÃ¤nden Ã„rztinnen und Ã„rzte die Arbeitsbelastung als hoch. Im Vergleich verfÃ¼ge das UKR Ã¼ber â€žden gÃ¼nstigsten PersonalschlÃ¼sselâ€œ aller bayerischen UniversitÃ¤tskliniken, so Vorstandschef Oliver KÃ¶lbl.

GesprÃ¤chsangebot Ã¼ber Bande

Er sagt dennoch: â€žEine hohe subjektiv empfundene Arbeitsbelastung und eine objektiv sehr gute personelle Ausstattung schlieÃŸen sich nicht aus. â€œ Ziel sei es deshalb, die Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbessern und zugleich die hohe LeistungsfÃ¤higkeit des UKR dauerhaft zu sichern. â€žDazu gehÃ¶rt selbstverstÃ¤ndlich auch ein konstruktiver und sachorientierter Dialog mit dem Marburger Bund.â€œ Man sei â€žausdrÃ¼cklich gesprÃ¤chsbereitâ€œ. Diese ausgestreckte Hand werde man gerne ergreifen, sagt Andreas Bozlar. Skeptisch mache allerdings, dass Ã¼ber das GesprÃ¤chsangebot bislang nur die Medien informiert worden seien â€“ und nicht der Marburger Bund.

In der Pflicht sieht der Marburger Bund in erster Linie die Politik. Die agiere nach dem Motto: Wir geben euch weniger Geld, dann werdet ihr schon etwas tun, damit es trotzdem klappt, sagt Botzlar. Doch das funktioniere nicht. Der Vorstand mÃ¼sse dann damit umgehen – Widerworte gebe es nur selten. â€žIch glaube, dass die VorstÃ¤nde de facto weit weniger unabhÃ¤ngig agieren kÃ¶nnen, als sie de jure sind.â€œ