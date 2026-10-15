Morgen, Regensburg! Holocaustvergleich und Gedenken an Hamas-Terroristen – wenn die Linksjugend plötzlich schweigt

Scharf kritisiert hat die Linksjugend Solid unseren Bericht zur Gedenkkundgebung für die Opfer des 7. Oktober 2023 und einem Gegendemonstranten. Als wir sie um Stellungnahme zu Postings des Mannes in den sozialen Medien bitten, folgt donnerndes Schweigen. Der Aktivist schickt eine Stellungnahme.

Unser Bericht über die Gedenkkundgebung für die Opfer der Hamas-Terrorattacke vom 7. Oktober 2023, bei der auch der Antisemitismus von links kritisiert wurde, hat für einige Unruhe gesorgt. Im Forum entbrannte eine hitzige Debatte. Ein Leser forderte eine Gegendarstellung. Ein Gegendemonstrant, dessen Social-Media-Aktivitäten wir erwähnt haben, forderte Korrekturen.

Die Linksjugend Solid Regensburg veröffentlichte auf Instagram einen empörten Post, erklärte sich mit dem Mann solidarisch und warf mir als Verfasser des Textes implizit Rassismus vor. Einen Kommentar unter dem Posting, der zunächst als Drohung gegen Stadträtin Theresa Eberlein, Linken-Fraktionschef Sebastian Wanner, die Organisatoren der Kundgebung und unsere Redaktion aufgefasst werden konnte, ließ die Linksjugend stehen.

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Im Zentrum der Debatte stehen ein Foto des Gegendemonstranten und folgende Textpassage:

„Wer angesichts dessen nicht der Opfer gedenken und seine Solidarität ausdrücken kann, ohne ein ‘Aber’ anzufügen, dem fehlt einfach jeder Anstand“, heißt es am Donnerstag. Gerichtet sind diese Worte an einen einzelnen Aktivisten, der sich am Rand der Gedenkveranstaltung mit einem Transparent postiert hat. „Stop Whitewashing Genocide“ steht darauf, flankiert von Palästina-Flaggen und „Free Palestine“. Am Ende der Kundgebung patrouilliert er provozierend vor den Teilnehmern auf und ab. Zu Zwischenfällen kommt es nicht. In den sozialen Medien tritt der Mann immer wieder mit Postings in Erscheinung, die den Hamas-Terror glorifizieren, Israel das Existenzrecht absprechen und Parallelen zwischen dem Krieg in Gaza und dem Holocaust ziehen.

Die Linksjugend erklärt sich solidarisch mit dem Mann. Er habe sich zurecht gegen eine Kundgebung gewandt, die „Israels Genozid und die Besatzung und Unterdrückung Palästinas verharmlost hat“.

Ein Ordner sei ihm gegenüber sogar handgreiflich geworden.

Unsere anschließende Berichterstattung erfolge nach dem Muster „bürgerlicher Hetzkampagnen“, die insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund träfen, wenn sie sich „gegen die Verbrechen Israels organisieren“, so die Linksjugend weiter.

Zur Einordnung:

Weder die anwesenden Journalisten noch die Polizei konnten Handgreiflichkeiten feststellen. Es habe lediglich „einen kurzen Disput“ gegeben. „Zu strafrechtlich relevanten Handlungen kam es dabei nach aktuellem Kenntnisstand nicht“, so die Polizeiinspektion Süd.

Ob der Mann Migrationshintergrund hat oder nicht, ist der Redaktion nicht bekannt. Vermutlich sollte man das in der Logik der Linksjugend aus dessen Namen schließen, was – wenn man es genau nimmt – eine Form von Alltagsrassismus wäre.

Bei der Kundgebung selbst wurde explizit zur Solidarität mit den arabischen Menschen in Palästina, vor allem in Gaza, aufgerufen. Diese litten ebenso „unter der brutalen Herrschaft der Hamas, aber auch unter der Grausamkeit des Krieges unter Führung des Staates Israel“.

Forderung nach Korrektur abgelehnt

Eine Kundgebung, die ausdrücklich der Opfer des 7. Oktober 2023 gedenkt – 1.200 Menschen, größtenteils Zivilisten, die aufgrund ihrer bloßen Existenz als Juden oder weil sie für solche gehalten wurden, abgeschlachtet wurden – darf diesen Fokus legen, ohne sich die Weißwaschung eines Genozids vorwerfen lassen zu müssen. Zumal, wenn sie auch das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung thematisiert.

Wenn man solche Vorwürfe erhebt, weil einem der Schwerpunkt der Kundgebung oder die verwendeten Begriffe nicht gefallen, wenn man also jedes Wort auf die Goldwaage legt, dann sollten die Linksjugend und der Gegendemonstrant, mit dem sie sich solidarisch erklärt, dieselben Maßstäbe auch bei sich selbst anlegen – zum Beispiel bei Postings auf Social Media.

Der Aktivist selbst forderte uns auf, den Text zu korrigieren. Er habe „meines Wissens“ nie solche Inhalte veröffentlicht. Das haben wir abgesehen von einer zeitlichen Einordnung abgelehnt, weil uns entsprechende Postings aus dem Jahr 2024 von seinem inzwischen gesperrten X-Account vorliegen.

Einige Belege

Das rote Hamas-Dreieck, das die Flagge Israels zerschlägt, verherrlicht sowohl den Terrorismus der Hamas wie es auch das Existenzrecht Israels in Frage stellt.

Ein hymnischer Nachruf auf den 2024 getöteten Hamas-Chef Yayha Sinwar glorifiziert den Mann, der als Drahtzieher der Terrorattacke vom 7. Oktober gilt.

Der Slogan „Make Israel Palestine Again“ stellt das Existenzrecht Israels ebenso in Frage wie „From the River to the Sea“, eine Parole, die von Gerichten teils als strafbar eingeordnet wird.

„One Holocaust does not justify another“ flankiert mit entsprechenden Fotos aus der NS-Zeit und dem Gaza-Streifen relativiert den Holocaust.

Auf von ihm organisierten Demos posierte der Mann in der Vergangenheit mit Schildern wie „Zionism = Racism = Genozid“ und delegitimiert damit die Bewegung für einen jüdischen Nationalstaat als Ganzes – undifferenziert und unabhängig davon, dass es dabei unterschiedlichste Strömungen gibt, auch linke und säkulare.

Mit einem „Nie wieder für alle“-Schild ist er auch schon bei einer Gedenkveranstaltung der Jüdischen Gemeinde zum 7. Oktober aufgetaucht, flankiert mit „Free Palestine“. Auch dafür liegen uns Belege vor.

Israel-Kritik geht auch ohne solche Parolen und Vergleiche

Es gibt genügend Möglichkeiten, das Vorgehen der israelischen Armee und der Regierung Netanjahu in den Palästinenser-Gebieten und im Gaza-Streifen zu kritisieren, ohne zu solchen Bildern und Parolen zu greifen.

Ich verweise nur auf den Historiker und Friedensaktivisten Meron Mendel. Er plädiert seit langem für eine Zwei-Staaten-Lösung, fordert einen Stopp der Waffenlieferungen an Israel und einen Kurswechsel bei der deutschen Nahost-Politik. Holocaust-Vergleiche und aggressive Parolen braucht er dafür nicht.

Wer mit Gesicht und Transparent auftritt will Öffentlichkeit – und muss auch mit Kritik rechnen

Wer aber solche Postings verbreitet und sich dann bewusst mit Gesicht und Transparent in die Öffentlichkeit begibt, der will wahrgenommen werden: mit seinem Gesicht und mit seinen Parolen. Zumal dann, wenn er schon öfter Kundgebungen mit demselben Thema organisiert hat. Wer dann nicht kritisiert werden will, soll es lassen.

Wir haben darüber berichtet und die Aktivitäten dieses Mannes eingeordnet, uns aber entschieden seinen Namen nicht zu veröffentlichen.

Linksjugend reagiert nicht auf Drohung

Bemerkenswert: Unter dem Posting der Linksjugend überzieht der Aktivist die Organisatoren und Teilnehmer der Kundgebung mit Kritik – darunter auch Stadträtin Theresa Eberlein und Stadtrat Sebastian Wanner. Das ist noch legitim. Zwanglos als Drohung auffassen kann man es, wenn er abschließend schreibt:

„We see you and will remember this.“

Erst nachdem wir den Mann im Zuge eines Mailwechsels darauf hinweisen, relativiert er dies einen Tag später in einem weiteren Kommentar.

Dies sei keine Drohung, sondern nur ein Hinweis, wen man nicht wählen und mit wem man nicht zusammenarbeiten solle.

Zustimmung, Gleichgültigkeit oder Feigheit?

Die Linksjugend Solid reagiert trotz ihres zuvor polternden und verzerrenden Postings nicht auf eine Anfrage unserer Redaktion. Sie nimmt keine Stellung zu den Postings, die wir mitschicken, und auch nicht zu dem erwähnten Kommentar, in dem auch Linken-Chef Sebastian Wanner attackiert wird. Vielleicht stimmt man zu, vielleicht ist es egal, vielleicht ist man einfach zu feige, um sich zu positionieren.

Der Aktivist selbst nutzt unser Angebot zur Stellungnahme für eine lange Mail. Auf die einzelnen Postings geht er dabei allenfalls oberflächlich ein. Wir veröffentlichen sie unter diesem Text komplett und vorerst unkommentiert.

Entspannte Restwoche!