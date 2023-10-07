„Nur noch Schablone zum Hass auf Israel“: Linke Kundgebung in Regensburg kritisiert linken Antisemitismus
Rund 30 Menschen haben am Donnerstag der Opfer des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 gedacht. Im Fokus: der Antisemitismus von links.
„Die Idee, dass Jüdinnen und Juden auch heute zwischen Mittelmeer und Jordan leben, war weltweit wohl noch nie so verhasst wie heute“, sagt Martin Oswald. Das sei „der große ideologische Erfolg“, den die Hamas mit ihrem Massaker vom 7. Oktober 2023 erreicht habe, so der Vorstandssprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA) am Donnerstag vor dem alten Rathaus in Regensburg.
Rund 30 Menschen, vornehmlich aus dem linken Spektrum, gedenken hier der Opfer des Terrorangriffs vom 7. Oktober, darunter Stadträtin Theresa Eberlein (Grüne) und Linken-Fraktionschef Sebastian Wanner, aber auch Rico Irmischer von der IG Metall Regensburg. Die geringe Zahl dürfte an der kurzfristigen Verschiebung von Mittwoch auf Donnerstag liegen – und am Wetter. Es ist kalt, es regnet.
Als vernichtenswert betrachtet – weil sie Jüdinnen und Juden waren
Knapp 1.200 Menschen wurden bei dem lange geplanten Angriff von Hamas-Kämpfern vor drei Jahren ermordet – über 800 von ihnen waren Zivilistinnen, darunter 36 Kinder. 251 Menschen wurden verschleppt. In UN-Berichten sind auch massive sexualisierte Gewalttaten bis hin zu Gruppenvergewaltigungen und Verstümmelungen dokumentiert.
Dies allein, so Oswald, „weil sie jüdisch sind oder waren oder dafür gehalten wurden. Oder – das reichte den Hamas-Mördern – weil sie als Zivilistinnen auf israelischem Boden lebten und von ihnen als vernichtenswert betrachtet wurden“.
Einzelner Gegendemonstrant
„Wer angesichts dessen nicht der Opfer gedenken und seine Solidarität ausdrücken kann, ohne ein ‘Aber’ anzufügen, dem fehlt einfach jeder Anstand“, heißt es am Donnerstag. Gerichtet sind diese Worte an einen einzelnen Aktivisten, der sich am Rand der Gedenkveranstaltung mit einem Transparent postiert hat. „Stop Whitewashing Genocide“ steht darauf, flankiert von Palästina-Flaggen und „Free Palestine“.
Am Ende der Kundgebung patrouilliert er provozierend vor den Teilnehmern auf und ab. Zu Zwischenfällen kommt es nicht. In den sozialen Medien tritt der Mann immer wieder mit Postings in Erscheinung, die den Hamas-Terror glorifizieren, Israel das Existenzrecht absprechen und Parallelen zwischen dem Krieg in Gaza und dem Holocaust ziehen.
Gegen solchen Antisemitismus von links richtet sich diese linke Kundgebung vor allem.
Aufruf aus linker Chat-Gruppe verbannt
„Wir sind gegen Antisemitismus, wenn es um islamistische Terrorbanden wie die Hamas, um christliche Märchen vom Gottesmord, um antisemitisches Verschwörungsgeraune, um die ewige Schlussstrich-Forderung der AfD, um ‘von Nichts gewusst’-Erzählungen bei Familienfeiern geht“, heißt es im entsprechenden Aufruf. Und:
„Wir sind auch gegen jeden Antisemitismus in Milieus, die uns als Linke viel näher stehen: Wenn er als aggressiver Antizionismus, als widerspruchsfreie Welterklärung von Gut und Böse daherkommt. Wenn real zu kritisierende gesellschaftliche Prozesse – Kapitalismus, Kolonialisierung, Krieg – nur noch als Schablone zum Hass auf Israel taugen.“
Unter anderem diese Formulierung führte dazu, dass der Aufruf für die Kundgebung aus einer sich als links verstehenden Signal-Gruppe zur Bewerbung von Demonstrationen verbannt wurde. Begründung: „Zionistische Propaganda“.
„Fühlt sich gut an, sich selber auf der richtigen Seite zu wissen.“
Es ist eben, so heißt es in einer Rede der Gruppe anita_f am Donnerstag, „bequem, genau zu wissen, wer die scheinbar Guten und die Bösen sind – und dabei auszublenden, dass es vielleicht etwas dazwischen geben könnte“. Es fühle sich eben gut an, „sich selber auf der richtigen Seite zu wissen“.
Bemerkenswert: Wie schon in den letzten Jahren beteiligt sich auch heuer wieder die Anarchistische Gruppe ANA an der Gedenkveranstaltung, ein Zusammenschluss, der Nationalstaaten als Form des menschlichen Zusammenlebens eher ablehnt. Israel aber bilde eine Ausnahme. Die Existenz eines jüdischen Staates als Zufluchtsort sei „eine bittere Notwendigkeit, welche die Empathie und gezogenen Lehren aus der Geschichte gebietet und die wir beschützen müssen“.
Solidarität auch mit den Menschen in Gaza
Auch wenn sich die Kundgebung in erster Linie gegen Antisemitismus richtet und auf die Seite von Jüdinnen und Juden stellt, betont VVN-Sprecher Oswald: „Es ist auch wichtig, das Leid der arabischen Menschen in Palästina, vor allem in Gaza, anzuerkennen.“ Diese litten unter der brutalen Herrschaft der Hamas, aber auch unter der Grausamkeit des Krieges unter Führung des Staates Israel. „Auch sie möchten in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben und haben unsere Solidarität verdient.“
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Kommentare (10)
Mr. T.
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Wichtige und richtige Aktion!
Aber wohl trotzdem nicht genug Sand ins Getriebe derjenigen, die jedesmal eine feuchte Hose kriegen, wenn sich wieder irgendwo eine als Links identifizierbare Person im Antisemitismus oder einer anderen Idiotie verfängt, während ihr Schweigen bei den regelmäßigen Grenzüberschreitungen der Faschisten ohrenbetäubend ist.
Leon F.
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Von wegen kalt und Regen. Die Großdemo am Domplatz am 2. Feb 2025 hat gezeigt, wie wetterfest die linken Demonstranten sein können. Genauso wie die Demo “linke gegen linke” im Januar diesen Jahres in Leipzig.
Die beschämend magere Beteiligung hier zeigt für mich ein klares Bild: Antisemitismus ist ideologieübergreifend
Paul
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Servus
Kurz um
Die Kurzversion auf den Punkt gebracht:
Die Frage „Wo waren all die Gutmenschen?“ lässt sich bei dieser Kundgebung mit drei Gründen beantworten:
Rückzug in die Komfortzone: Es ist leicht, gegen den Klimawandel oder für allgemeine Slogans zu demonstrieren. Sobald es aber ungemütlich wird – und man den Antisemitismus im eigenen (linken) Lager kritisieren muss –, fehlt vielen der Mut. Man scheut den Konflikt und die Kritik aus der eigenen „Bubble“.Organisatorische Ausrede: Die kurzfristige Verschiebung der Demo bot eine willkommene Rechtfertigung, um der unbequemen Debatte ohne Gesichtsverlust fernzubleiben.Ideologische Spaltung & Schweigen: Teile der Szene sind so stark auf die Kritik an Israel fixiert, dass die Empathie für jüdische Opfer blockiert ist. Wer mit diesem Widerspruch überfordert war, wählte das Schweigen.
Fazit: Wenn echtes Rückgrat statt billigem Applaus gefragt ist, schrumpft die Masse derer, die sich sonst als Hüter der Moral inszenieren, drastisch zusammen. Die rund 30 Teilnehmer in Regensburg haben genau das schmerzhaft offengelegt.
Paul
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Kommentar gelöscht. Redundant.
Justmy2cent
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wer bei seiner Trauerbekundung für die Opfer der Hamas, auch die vielfachen arabischen Opfer durch israelische Politik der letzten Dekaden nennt, darf auch erwarten, dass deren Demos auch den Terror vom Oktober benennen
Thilo B.
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Mr. T, wer anderen Doppelmoral vorwirft, sollte zunächst die eigenen Argumente prüfen. Die Kritik anIhrer Stelle scheitert schon daran, dass Sie Kritikern linker antisemitischer Entgleisungen pauschal niedere Motive unterstellen, statt Ihre eigenen Vorwürfe konkret zu belegen.
Rechter Antisemitismus ist kein Argument, linken Antisemitismus zu relativieren. Und die vermeintliche Heuchelei anderer macht die Auseinandersetzung mit dem eigenen politischen Lager nicht weniger notwendig.
Wer eine Demo gegen linken Antisemitismus für wichtig und richtig hält, sollte deren Anliegen ernst nehmen, statt unmittelbar danach die Kritiker zu diskreditieren. Sonst wirkt das Bekenntnis zur Sache eher wie ein rhetorisches Feigenblatt.
Antisemitismus konsequent zu bekämpfen bedeutet, ihn nicht danach zu beurteilen, wem er politisch nützt – und auch nicht danach, wer ihn kritisiert.
Hibulazultasbellinger
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„Stop Whitewashing Genocide“
Genau dafür wurde gerade eine mutige Frau mit dem Nobelpreis geehrt. Die Reaktion Israels mit einem Verweis auf Göbbels zeigt, wo und wofür Israel steht.
Daniela
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Alle Menschen, die in dieser kriegerischen, menschenverachtenden, ideologisch geprägten Auseinandersetzung verletzt, verschleppt, getötet… werden sind Opfer. Es ist daher unerheblich, ob Palästinenser oder Juden.
Die Opfer sind auf beiden Seiten, das Elend, das Leid,die Trauer ist auf beiden Seiten.
Der einzige Gedanke der tragend sein sollte ist, diese kriegerische Auseinandersetzung sollte mittels diplomatischen Einsatz schnellstmöglich beendet werden, territoriale Grenzen gesetzt werden, damit die Menschen in Gaza und Israel wieder zur Ruhe kommen und friedlich miteinander, nebeneinander leben können.
Krieg ist menschenverachtend!
Paul
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@Daniela
9. Oktober 2026 um 19:45 | #
die Umsetzung eines dauerhaften Friedens in naher Zukunft unter den aktuellen Bedingungen als sehr unwahrscheinlich. Dennoch bleibt die Diplomatie für die internationale Gemeinschaft das einzige anerkannte Werkzeug, um das langfristige Überleben und die Sicherheit beider Völker zu garantieren.
Paul
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@Hibulazultasbellinger
9. Oktober 2026 um 19:45 | #
Die Vergabe des Friedensnobelpreises 2026 an die südafrikanische Juristin Navanethem „Navi“ Pillay hat heftige internationale Reaktionen und eine tiefgreifende diplomatische Kontroverse ausgelöst
Die Debatte spiegelt die tiefen internationalen Spaltungen bezüglich der Beurteilung des Nahostkonflikts und der Rolle von UN-Mandaten wider. Während Unterstützer Pillays Vergabe als Bestätigung für mutige Menschenrechtsarbeit sehen, betrachten Kritiker und die israelische Führung die Entscheidung als politisches Signal, das den Kampf gegen Antisemitismus und die Verteidigung des Landes gegen Terrorismus delegitimiere.