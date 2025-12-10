Morgen, Regensburg! Licht, Romantik und Frauen von gestern

In einem Gespräch die Waage zwischen reden und zuhören zu halten, ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht – nachzuhören in zwei aktuellen Podcasts. Ein Künstler schafft es hingegen bestens, Frauen von gestern in den Fokus zu nehmen und beim „Romantischen Weihnachtsmarkt“ beherrscht ein Duo von gestern die Kunst, Israel-Solidarität und PR für ein Magazin mit antisemitischen Inhalten unter einen Hut zu bringen. Eine Kunst ist es auch, wie die Stadt Regensburg das Lichtproblem in der Maximilianstraße ignoriert.

1. Einfach mal die Klappe halten

Am Sonntag hatten wir Grünen-Fraktionschef Daniel Gaittet zu Gast in unserem neuen Gesprächsformat bei Ghost Town Radio. Arbeitstitel: Politisch plaudern über Regensburg. Ich plauderte zu viel. Der Chat ermahnte mich. Mea maxima culpa. Ich gelobe Besserung. Vielleicht war es der Salutaris. Hier kann man die Aufzeichnung unseres Live-Gesprächs nachhören. Diesen Sonntag kommt CSU-Chef Michael Lehner – wenn er in Studionähe einen Parkplatz findet. Bin schon gespannt.

2. Das können Sie alles senden.

Viel geredet habe ich letzte Woche bei Alexander Roth, ehemals im Vorstand der Regensburger SPD (Team Rudner) und Inhaber einer Werbeagentur. Er hat sich vorgenommen, den Regensburger Kommunalwahlkampf mit einem wöchentlichen Podcast „ohne Floskeln, ohne PR-Sprech“ zu beleuchten. Zum Start von „Rennen ins Regensburger Rathaus“ hat Roth sich 98 Minuten mit mir unterhalten – eine One-Take-Aufnahme ohne größere Schnitte. Gelegentlich habe ich mich in Rage geredet.

Hier kann man das Ganze nachhören.

3. Frauen von gestern

Letzte Woche bin ich auf ein interessantes Projekt gestoßen, das der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) im Donaueinkaufszentrum auf die Beine gestellt hat. Seit 1. Dezember und noch bis Ende Februar laufen im „Kunstraum“ (Haupteingang West) wechselnde Ausstellungen, Kunstaktionen und Gespräche.

Ein Künstler, den ich in diesem Zusammenhang kennengelernt habe ist Ulrich Koch – ein äußerst angenehmer Gesprächspartner mit einer Vita, über die man viel schreiben könnte (hier geht es zu seiner Homepage). Doch mir geht es hier um ein Bild von ihm, das bis letzten Samstag noch im DEZ hing. Es trägt den unverfänglichen Titel GLORIA.

Es ist Teil von Kochs neuer Serie FRAUEN VON GESTERN, von der im Kunstraum auch noch eine gewisse LENI zu sehen war. Zu den beiden werden sich – so Kochs Versprechen – unter anderem noch eine MAGDA, WINIFRED, EVA und GEORGIA gesellen.

Ich finde die Serie, als deren Teil das GLORIA-Bild gemalt wurde und die Gesellschaft, in der es sich bewegt, wirklich passend. Nun ein völlig willkürlicher Gedankensprung: zum „Romantischen Weihnachtsmarkt“ auf Schloss St. Emmeram.

Dort empfing der „umstrittene“ Veranstalter Peter Kittel („Gutmenschen-Mafia“, „Bananenrepublik“, „links-woke Meinungsmanipulation“) zuletzt die israelische Generalkonsulin und versicherte ihr, „fest an der Seite Israels“ zu stehen – eine Nachricht, die sich wie ein Lauffeuer zwischen Euphrat und Tigris verbreiten dürfte (ok, das hab ich aus einem Facebook-Kommentar geklaut.).

Na ja – zumindest stand es als Jubelmeldung in der MZ. Kittel betreibt schließlich – Eigenwerbung – ein „führendes Online-Meinungsmedium in Regensburg und auch über die Domstadt hinaus“.

Kittels Schwester im Geiste, Gloria von Thurn und Taxis lud hingegen Stefanie Elsässer („ausländische Kinder mit deutschen Pass“) und Paul Klemm vom rechtsextremen COMPACT-Magazin auf einen romantischen Glühwein ein. In einem schön-schmalzigen PR-Video inklusive Gebet beweihräuchert sich das Trio gegenseitig („Eigentlich sind Sie Königin. Das Volk liebt sie.“).

Es ist passend, dass von Thurn und Taxis am Ende zur Bundespräsidentin vorgeschlagen wurde von den Exponenten eines Magazins, das trieft vor Rassismus, Verschwörungsgequatsche und Antisemitismus. Zum Glück war die israelische Generalkonsulin schon vorher da. Ich binde das Video hier nicht ein, aber wer sich die Schmonzette antun will – einfach mal nach Gloria, Compact, Glühwein suchen.

Ein Gastronomen, der sich über den Kittel-Markt wohl schon für die Schlossfestspiele andienen will, hat in Zusammenhang mit einer friedlichen Protestaktion gegen Gloria und Kittel bei Facebook von einer „linken Hetzkampagne“ geschrieben. Ich habe dafür vollstes Verständnis. Charakter zahlt schließlich nicht die Miete.

4. Mehr Licht

Neulich habe ich mich mit ein paar Geschäftsleuten in der Maximilianstraße unterhalten. Dorthin hat sich bekanntermaßen ein Teil der Drogenszene und die damit einhergehenden Probleme verlagert, nachdem rund um den Hauptbahnhof durchgegriffen wurde. Diebstähle und Schlägereien untereinander sind dort an der Tagesordnung – und ein generelles Gefühl der Unsicherheit, von dem ich als großer Mann zwar nicht betroffen bin, das ich aber gerade nachts nachempfinden kann.

Wer sich dort mit offenen Augen ein wenig länger aufhält, kann dabei zuschauen, wie die Pflanzkübel als Drogendepots benutzt werden. Teils so offen, dass ich mich frage, warum hier nicht mal mit ein paar Zivilbeamten und regelmäßigen Streifen durchgegriffen wird – nach dem Vorbild des Hauptbahnhofs.

Aber dort hatte man ja auch so lange abgewartet, bis es mit Fußstreifen nicht mehr zu schaffen war, der Banden Herr zu werden und die Polizei mit größerem Besteck an die Sache rangehen musste.

Flankiert wurde das von teils rassistisch verbrämter überregionaler Berichterstattung und Wahlkampfgetöse, in dessen Zuge die Situation am Hauptbahnhof schlimmer dargestellt wurde, als sie tatsächlich war. Das ist zumindest mein Eindruck.

Irgendwie scheint man es in der Maximilianstraße nun auch wieder so lange laufen zu lassen, bis die große Keule ausgepackt werden muss.

Völlig unverständlich ist mir, weshalb die defekten Lampen dort nicht schon längst repariert wurden. Noch keine Lösung, aber sicher eine deutliche Verbesserung wäre das. Wo Licht ist, gibt es weniger Kriminalität und man fühlt sich sicherer.

Das Fledermaus-/ Naturschutz-Argument, mit dem eine Beleuchtung in der Fürst-Anselm-Allee immer wieder verzögert wurde und in Teilen immer noch verzögert wird, greift in der Maximilianstraße nicht.

Wenn es Lieferprobleme bei den Ersatzteilen für die angejahrten Lampen gibt, wie zuletzt die MZ berichtete, dann muss übergangsweise eine Ersatzlösung her. In meinen Augen könnte man das auch zum Anlass nehmen, um diese unsäglich hässlichen Lichtzigarren wegzureißen und was ganz Neues aufzustellen.

Doch zuletzt konnte man lesen, dass es in diesem Jahr nichts mehr wird mit dem neuen Licht. Warum sollte man sich auch beeilen, wenn es gemächlich geht? Ist ja nur die dunkle Jahreszeit. Lassen wir das doch einfach mal laufen… #ironieoff

Ich habe dazu ein paar Anfragen verschickt und hoffe, dass es es in diesem Jahr noch für einen ausführlicheren Bericht über das Thema reicht.

Bittere Ironie des Ganzen: Mehr als zwei Drittel der Geschäftsinhaber in der Maximilianstraße haben selbst Migrationshintergrund – aus Syrien, Afghanistan, Indien etc. etc.

Sie haben nicht nur mit Umsatzeinbußen zu kämpfen, sondern müssen sich am Ende noch irgendwelche kryptischen Stadtbild-Äußerungen anhören, bei denen sie mit der Minderheit an Kriminellen über einen Kamm geschoren werden.

5. Stadtbild

Apropos Stadtbild und Gemächlichkeit. Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja diesen Montag tatsächlich so etwas wie einen Hauch Selbstkritik erkennen lassen. Bei der ARD-Arena hat er eingeräumt: „Ich hätte vielleicht früher sagen sollen, was ich konkret damit meine.“ Hat ja nur knapp zwei Monate gedauert.

Was die von Merz losgetretene Stadtbild-Debatte mit denjenigen macht, die betroffen sind von dieser bewusst oder aus Dummheit für jedwedes rassistische Ressentiment offenen Aussage, kann man in einem eindrücklichen Statement des Regensburger Integrationsbeirats nachlesen, das ich unten komplett veröffentliche.

Entspannte Restwoche!