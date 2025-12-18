Morgen, Regensburg! Mehr Menschlichkeit wagen

Es war ein fast schon bedenklich angenehmes GesprÃ¤ch, dass ich mit CSU-Chef Michael Lehner letzten Sonntag gefÃ¼hrt habe. Nicht immer sind Regensburgs CSU-ler so redselig. Im Stadtrat fallen sie durch ihr Schweigen manchmal richtig auf. Schweigsam war auch die OB-Kandidatin bei den bisherigen Podiumsdiskussionen: sie war nicht da. Dass es deshalb ein anderer meistert, lÃ¤sst sich daraus aber noch lange nicht schlieÃŸen.

1. Podcast: Schwarzer Mauritius mit dem Schwarzen

In unserem politischen Adventskalender bei Ghost Town Radio hatten wir letzten Sonntag CSU-Chef Michael Lehner zu Gast. Wir sprachen Ã¼ber Wohnungsbau, Ã¶sterreichischen Wein und Ã¼ber das Radfahren. Kurz auch zum Thema Reichskriegsflagge. 90 Minuten vergingen schnell, und es gab noch viele Themen, die wir vertiefen wollten. Das GesprÃ¤ch war fast zu harmonisch. Diese Schwarzen sind manchmal wie die Borg. Hier kÃ¶nnt ihr es nachhÃ¶ren.

Kommenden Sonntag steht mit Jakob Friedl (Ribisl) der erste OB-Kandidat auf unserer GÃ¤steliste, weitere haben schon fÃ¼r kommendes Jahr zugesagt. Am 28. Dezember kommt aber zum Jahresabschluss erst einmal Alexander Irmisch (SPD).

2. Schweigen ist Gold

Ich bin eher leidenschaftslos, was die â€žMobilitÃ¤tsdrehscheibeâ€œ, also das Parkhaus beim Alten Eisstadion am Unteren WÃ¶hrd betrifft. Ich wÃ¤re zwar eher ein Fan von weiter entfernten Park&Ride-PlÃ¤tzen â€“ so wie beim Jahn-Stadion, flankiert von Expresslinien und nicht, wie bisher, von Bummelbussen. Dennoch stimme ich Benedikt Suttner (Ã–DP) zu.

Er argumentierte am Dienstag im Planungsausschuss, dass die verkleinerte Variante am Unteren WÃ¶hrd ein akzeptabler Kompromiss ist. Sie befriedigt das BedÃ¼rfnis nach ParkplÃ¤tzen in der NÃ¤he der Altstadt und fÃ¶rdert gleichzeitig die Verkehrsberuhigung. SPD, Teile der GrÃ¼nen und die BrÃ¼cke stimmten ebenfalls dafÃ¼r. Jeder hat irgendeine KrÃ¶te geschluckt.

Ich verstehe auch Irmgard Freihoffer (BSW), die dagegen stimmte, weil ihr die bisherigen MaÃŸnahmen zur Verkehrsberuhigung nicht konkret genug sind. Ebenso die Position von Gabriele Opitz (FDP), die zwar fÃ¼r ein Parkhaus wÃ¤re, aber dagegen stimmte, weil ihr die aktuelle Planung mit 580 ParkplÃ¤tzen (inklusive Parkplatz werden es 1.000 sein) zu klein ist.

Am Donnerstag steht im Stadtrat die endgÃ¼ltige Abstimmung an, um den fÃ¼r Anfang 2026 geplanten Baubeginn fix zu machen. Und dann bin ich gespannt, ob sich auch mal wieder jemand von der CSU zu Wort meldet.

Die CSU hat jahrelang fÃ¼r die â€žMobilitÃ¤tsdrehscheibeâ€œ gestimmt und ist jetzt dagegen. So auch am Dienstag. Doch die drei anwesenden StadtrÃ¤tinnen Bernadette Dechant, Dagmar Schmidl und Josef Zimmermann blieben in der Sitzung stumm.

Das ist ihr gutes Recht, aber es ist ein Verhalten, dass man schon zu Koalitionszeiten beobachten konnte. Bei Themen, wo man sich auch bei der eigenen Stammklientel unbeliebt machen kÃ¶nnte, meldet sich aus der CSU selten jemand zu Wort. Man stimmt einfach dagegen und schweigt â€“ wohl in der Hoffnung, dass man anschlieÃŸend nicht groÃŸ damit in der Zeitung steht.

Das geht manchmal so weit, dass man sogar die eigene SozialbÃ¼rgermeisterin im Regen stehen lÃ¤sst â€“ etwa bei der Debatte um die kÃ¼nftige Nutzung des leerstehende Hochhauses auf der frÃ¼heren Pionierkaserne Ende Januar. Andererseits stellt man dann AntrÃ¤ge, die gut klingen, aber so gut wie nichts bringen.

Am Dienstag standen mit den Erleichterungen fÃ¼r Pflegedienste (fÃ¼r erledigt erklÃ¤rt) und einem weiteren (â€žBauturbo fÃ¼r Regensburg zÃ¼ndenâ€œ; zurÃ¼ckgestellt) gleich zwei Kandidaten auf der Tagesordnung, die nicht nur so gut wie nichts bringen, sondern auch zeigen, dass sich die Antragssteller von der CSU offenbar nicht eingehend mit der Materie beschÃ¤ftigt haben.

Was die Stadtverwaltung in Zusammenhang mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Bauturbo zu tun gedenkt, konnte man bereits bei mehreren Ã¶ffentlichen und teilÃ¶ffentlichen Veranstaltungen erfahren. Aber natÃ¼rlich wirkt es gut, wenn man irgendwo hÃ¶rt, dass sich die CSU in Regensburg um den Bauturbo kÃ¼mmert. Die machen was. Die wÃ¤hlt man doch.

Eine Debatte zwischen den einzelnen Bewerber/innen um das OB-Amt Ã¼ber solche Punkte wÃ¤re sicher interessant. Doch das scheitert einerseits daran, dass CSU-Kandidatin Astrid Freudenstein bisher keine Zeit fand, an entsprechenden Podiumsdiskussionen in Reinhausen und im Kasernenviertel teilzunehmen.

Andererseits wirken auch die Kontrahenten bislang erstaunlich zurÃ¼ckhaltend in der politischen Auseinandersetzung mit der Favoritin bei dieser OB-Wahl. Dabei wurde ich gerne wissen, was der eine oder andere Gegenkandidat eigentlich zu meistern gedenkt â€“ und wie.

3. Ein Gebot der Menschlichkeit

Neulich habe ich mich mit Gordon Isler von Sea-Eye unterhalten. Anlass war die Spendenaufstockung der Stadt Regensburg von 30.000 Euro und die Diskussion, die sich daraus entspann. Die hartnÃ¤ckige Gegnerschaft beÃ¤ngstigt mich, besonders angesichts eines Betrags, der bei einem stÃ¤dtischen Haushaltsvolumen von Ã¼ber einer Milliarde Euro bedeutungslos ist.

Doch plÃ¶tzlich kommen alle mÃ¶glichen Experten fÃ¼r Kommunalrecht ums Eck, die genau zu wissen glauben, was in den Wirkungskreis einer Stadt gehÃ¶rt. Flankiert wird diese, zumindest noch halbwegs sachliche Kritik von SchreihÃ¤lsen, die die Seenotretter von Sea-Eye auch noch als Schleuser beschimpfen und sie fÃ¼r jedwede Probleme in Sachen Migrationspolitik verantwortlich machen.

Dabei kÃ¶nnte wenigstens wohlwollend anerkennen, dass es eine in Regensburg ansÃ¤ssige Organisation gibt, die einfach macht, was die HumanitÃ¤t gebietet: Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Die Genfer FlÃ¼chtlingskonvention, die Allgemeine ErklÃ¤rung der Menschenrechte und unser Grundgesetz lassen da keinen Spielraum.

Es ist auch schlichtweg verboten, diese Menschen einfach wieder zurÃ¼ck nach Libyen zu bringen, wie hÃ¤ufig gefordert wird. Das wÃ¤re ein VerstoÃŸ gegen das VÃ¶lkerrecht. DafÃ¼r wÃ¼rde man vor Gericht verurteilt werden.

Es scheint auch noch nicht ins Bewusstsein von allen gelangt zu sein, das NGOs wie Sea-Eye gerade einmal acht bis zehn Prozent der in Seenot geratenen Menschen retten. Dass Seenotrettung eine â€žPull-Effektâ€œ, also ein Mehr an Fluchtbewegungen, mit sich bringen wÃ¼rde, lÃ¤sst sich durch Studien nicht belegen.

Der Ã¼berwiegende Teil dieser Menschen wird ohnehin von der KÃ¼stenwache gerettet und nach Europa gebracht â€“ auch in Italien unter einer postfaschistischen MinisterprÃ¤sidentin Giorgia Meloni. Weil es sowohl das Recht wie auch die HumanitÃ¤t gebieten.

WÃ¼rde man dieser KÃ¼stenwache ebenso die LegitimitÃ¤t absprechen wie Sea-Eye â€“ nur weil Kommunen aufgrund politischen Missmanagements bei der Migration in Deutschland Ã¼berfordert sind?

Manchmal habe ich den Eindruck, dass einige es mittlerweile als legitimes Mittel der Migrationsbegrenzung ansehen, wegzuschauen und die Menschen einfach ersaufen zu lassen. Zur Abschreckung. Man darf sowieso fragen, warum das immer noch passiert, in unbekanntem AusmaÃŸ, wo doch das Mittelmeer der militÃ¤risch am besten Ã¼berwachte Raum Ã¼berhaupt ist. Das sind alles Punkte, Ã¼ber die man sich einig sein sollte â€“ vollkommen unabhÃ¤ngig davon, wie man zur deutschen und europÃ¤ischen Migrationspolitik steht.

Gerade um die Weihnachtszeit, wo viele ihre christlichen Werte wie NÃ¤chstenliebe an anderer Stelle auch politisch herauskehren, wÃ¤re es geboten, mal Luft zu holen und den Leuten von Sea-Eye auf die Schulter zu klopfen, weil sie allen Beschimpfungen und WiderstÃ¤nden zum Trotz etwas tun, wovon andere nur reden oder Menschenrechte fÃ¼r teilbar halten.

4. Bezahlbarer Wohnraum mit AugenmaÃŸ

Der gemeinsame Antrag von BrÃ¼cke, Ã–DP und GrÃ¼nen zur aktiven Wohnraumakquise wurde am Dienstag im Planungsausschuss einstimmig angenommen. Wir haben kÃ¼rzlich darÃ¼ber berichtet.

Im Kern geht es darum, Kontakt mit EigentÃ¼mern von Leerstand zu suchen, diese bei der Sanierung zu unterstÃ¼tzen und sich im Gegenzug Belegungsrechte fÃ¼r bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Flankiert werden soll das durch soziale Begleitung der Mieter. Karlsruhe praktiziert dieses Modell seit 20 Jahren erfolgreich.

Dieses Modell ist in meinen Augen eine sinnvolle ErgÃ¤nzung beim Schaffen von bezahlbarem Wohnraum abseits des allgemeinen Credos â€žbauen, bauen, bauenâ€œ.

Die OB nannte den VorstoÃŸ â€žsinnvollâ€œ. Auch Planungsreferent Florian Plajer zeigt sich dafÃ¼r offen. Und so will man nun prÃ¼fen, ob und wie sich ein solches Modell auch fÃ¼r Regensburg umsetzen lÃ¤sst. Etwas skeptisch stimmt mich, dass nichts dazu gesagt wurde, wie lange diese PrÃ¼fung dauern wird. Hier kann man nur hoffen, dass regelmÃ¤ÃŸig nachgehakt wird. Nicht, dass das noch versandet.

FÃ¼r falsch halte ich auch die Haltung der CSU. Die stimmte zwar ebenfalls fÃ¼r den Antrag. Gleichzeitig betonte Stadtrat Josef Zimmermann aber auch, dass man dafÃ¼r kein zusÃ¤tzliches Personal zur VerfÃ¼gung stellen werde. In Anbetracht des Mangels an bezahlbaren Wohnraum in Regensburg ist das kurzsichtig.

Im Gegenteil sollte man ein Wohnungsamt schaffen, dass diesen Namen auch verdient â€“ so eines hatte Regensburg in der Vergangenheit. Und wenn man dafÃ¼r Personal braucht, dann stellt man es ein. Sonst sind alle Sonntagsreden in Sachen bezahlbarer Wohnraum Makulatur. FÃ¼r eines der dringlichsten Probleme in Regensburg muss man auch Geld in die Hand nehmen. Das steht â€“ mit etwas angezogener Handbremse â€“ sogar in dem Koalitionsvertrag, den die CSU 2020 mit unterschrieben hat.

5. Ein kleiner Werbeblock

Man kann zu Jakob Friedls Arbeit als Ribisl-Stadtrat stehen wie man will: Das, was Friedl im Kaufladen fÃ¼r Erwachsene in der GuerickestraÃŸe auf die Beine gestellt hat, verdient Anerkennung. Wer dort mal vorbeigeschaut hat, erlebt einen Treffpunkt unterschiedlichster Menschen, meist aus der unmittelbaren Nachbarschaft, einen wertvollen Beitrag fÃ¼r das soziale Miteinander im Stadtteil.

Deshalb gibt es hier gerne einen kleinen Werbeblock.

Am 28. Dezember spielt dort ab 18 Uhr die MÃ¼nchner Prog Rock-Band Ippio Payo. Die Silvesterparty am 31. Dezember startet um 17 Uhr. Und ab dem 10. Januar bis einschlieÃŸlich 24. Januar findet jeweils Samstag der permanente Neujahrsempfang des FÃ¶rdervereins fÃ¼r den Kaufladen fÃ¼r Erwachsene statt. Mit Auftritten von Uli Teichmann und den Tranquilized Housewives. Mehr dazu gibt es auf der Seite des Vereins. FÃ¼r alle die nichts vorhaben zwischen und nach den Feiertagen. Ich mag dieses Projekt.

Entspannte Restwoche!