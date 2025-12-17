â€žSchaufensterantragâ€œ der Regensburger CSU fÃ¼r Pflegedienste â€“ doch fÃ¼r vieles ist der Freistaat zustÃ¤ndig

Erleichterungen fÃ¼r Pflegedienste forderte die CSU am Dienstag im Planungsausschuss. Doch am Ende blieb von dem Antrag nicht viel Ã¼brig. Er wurde fÃ¼r erledigt erklÃ¤rt.

â€žSoziale Einrichtungen stÃ¤rken â€“ Vorfahrt fÃ¼r Pflegediensteâ€œ. Der Titel des Antrags, den die CSU am Dienstag im Planungsausschuss des Regensburger Stadtrats vorstellte, weckt hohe Erwartungen. Kein Wunder also, dass die Zuschauerempore an diesem Tag zu einem guten Drittel mit Vertreterinnen der Pflegebranche gefÃ¼llt ist, die geduldig Ã¼ber eine Stunde ausharren, um das Ergebnis zu erfahren.

WERBUNG





Knapp bemessene Pauschalen, hoher Zeitdruck, gestiegene Kosten und die oft schwierige Verkehrssituation in Regensburg â€“ wie sehr die Branche unter Druck steht, wurde zuletzt im Sommer 2023 deutlich.

Damals wandte sich ein Zusammenschluss mehrerer Pflegedienste mit einem dringenden Hilferuf an die Stadt. Sie forderten freie Fahrt auf der wegen Sanierungsarbeiten gesperrten NibelungenbrÃ¼cke â€“ so wie Rettungsfahrzeuge, Polizei und Ã–PNV. Vergeblich: Sowohl OberbÃ¼rgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) als auch SeniorenbÃ¼rgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU) sahen sich auÃŸerstande, etwas zu unternehmen. Obwohl es mÃ¶glich gewesen wÃ¤re (mehr dazu hier).

Sind andere Kommunen entgegenkommender?

Vor diesem Hintergrund klingt der VorstoÃŸ, den CSU-StadtrÃ¤tin Dagmar Schmidl federfÃ¼hrend prÃ¤sentiert, vielversprechend. Die ParkausweisgebÃ¼hren in Regensburg seien â€žÃ¼berdurchschnittlich hochâ€œ und sollten gesenkt, die Zufahrt in die FuÃŸgÃ¤ngerzone erleichtert werden â€“ insbesondere auch wÃ¤hrend GroÃŸveranstaltungen wie dem BÃ¼rgerfest. Auch solle BÃ¼rokratie abgebaut und nicht jedes Jahr ein neuer Antrag fÃ¼r Parkausweise gestellt werden mÃ¼ssen. In Berlin seien die Parkausweise fÃ¼r Pflegedienste sogar kostenlos.

â€žAndere Kommunen in Bayern zeigen deutlich mehr soziales Entgegenkommen â€“ dies wÃ¼nschen wir uns â€“ im Interesse des Pflegepersonals sowie der zu Pflegenden â€“ auch fÃ¼r Regensburgâ€œ, so der Schlusssatz des CSU-Antrags.

OB: â€žCSU verbreitet falsche Behauptungen.â€œÂ

OberbÃ¼rgermeisterin Maltz-Schwarzfischer und der GroÃŸteil der anderen Fraktionen Ã¼bten daran vor allem Kritik. Mehrfach war am Dienstag von einem â€žSchaufensterantragâ€œ die Rede.

Die CSU setze â€žfalsche Behauptungenâ€œ in die Welt, so Maltz-Schwarzfischer. Die Einfahrtszeiten in die FuÃŸgÃ¤ngerzone seien falsch angegeben. Die Regelungen zu Parkausweisen und ParkmÃ¶glichkeiten fÃ¼r Pflegedienste seien bayernweit einheitlich, ebenso die eingeschrÃ¤nkte Zufahrt zur FuÃŸgÃ¤ngerzone abseits von Lieferzeiten. Auch sei es in Bayern nicht mÃ¶glich, Parkausweise kostenlos zu erteilen.

â€žBerlin interessiert in diesem Zusammenhang gar nichtâ€œ, so die OB. Ein Hinweis, den CSU-Stadtrat Josef Zimmermann mit der obligatorischen Spitze in Sachen LÃ¤nderfinanzausgleich kommentiert.

GebÃ¼hren: MÃ¼nchen gleichauf, NÃ¼rnberg und Erlangen deutlich teurer

â€žWenn Sie hier etwas Ã¤ndern wollen, mÃ¼ssen Sie sich ans Ministerium wendenâ€œ, so Maltz-Schwarzfischer in Richtung der CSU. Auch liege man bei den GebÃ¼hren fÃ¼r Parkausweise in Regensburg nicht an der Spitze. Hier werden 90 Euro pro Jahr fÃ¼r bis zu drei Fahrzeuge fÃ¤llig. FÃ¼r MÃ¼nchen nennt die OB 30 Euro pro Kfz, fÃ¼r NÃ¼rnberg 95 und fÃ¼r Erlangen 100 Euro.

Ohnehin sei es ein sehr kleiner Bereich in der Altstadt, der nur wÃ¤hrend der Lieferzeiten befahren werden dÃ¼rfe â€“ und es gÃ¤be Ã¼berall in fuÃŸlÃ¤ufiger NÃ¤he die MÃ¶glichkeit fÃ¼r Pflegedienste, kostenlos im Ã¶ffentlichen Raum zu parken. WÃ¤hrend GroÃŸveranstaltungen sei eine Zufahrt â€žschlicht unmÃ¶glichâ€œ.

â€žCSU hatte viele MÃ¶glichkeiten, sich im Sinne der Pflegedienste einzubringen.â€œ

â€žDie CSU hatte in den letzten Jahren viele MÃ¶glichkeiten, sich im Sinne der Pflegedienste einzubringenâ€œ, bemÃ¤ngelt GrÃ¼nen-Stadtrat Michael Achmann-Denkler. Jetzt, im beginnenden Wahlkampf, rieche das alles nach einem Schaufensterantrag. Die CSU mÃ¶ge doch ihren guten Draht zur bayerischen Staatsregierung nutzen, um etwas zu Ã¤ndern, meint Irmgard Freihoffer (BSW).

Benedikt Suttner (Ã–DP) gibt zu bedenken, dass die CSU mit Astrid Freudenstein die SozialbÃ¼rgermeisterin stelle. â€žDie hÃ¤tte das in den letzten Jahren voranbringen kÃ¶nnen.â€œ Eine Kritik, die Dagmar Schmidl zurÃ¼ckweist. FÃ¼r all dies sei die SozialbÃ¼rgermeisterin â€žnicht zustÃ¤ndigâ€œ.

Kleine Ã„nderungen in Aussicht gestellt

Entgegenkommen signalisiert die OB â€“ bei AntrÃ¤gen fÃ¼r Parkausweise und den GebÃ¼hren. Wenn einzelne Pflegedienste dies wÃ¼nschten, sei sicher auch eine Antragsstellung fÃ¼r mehr als ein Jahr mÃ¶glich. Auch die bisherige Praxis, dass ein Ausweis fÃ¼r 90 Euro zwar fÃ¼r drei Fahrzeuge gelte, man aber nur ein Exemplar ausgebe, lasse sich Ã¤ndern.

â€žDa ist die Verwaltung schmerzfrei.â€œ Bisher seien aber diese Anliegen nicht an die Stadt herangetragen worden, sondern â€žoffenbar nur an die CSUâ€œ.

Am Ende wird der Antrag von der CSU fÃ¼r erledigt erklÃ¤rt. Alle Beteiligten erhoffen sich, dass die geplante Verkehrsberuhigung der Altstadt mehr Klarheit in puncto ZufahrtsmÃ¶glichkeiten und fÃ¼r die Pflegedienste am Ende eine Verbesserung mit sich bringt.

Den Vorwurf eines â€žSchaufensterantragsâ€œ weist Dagmar Schmidl zurÃ¼ck. Selbst wenn ein GroÃŸteil der angesprochenen Probleme in die ZustÃ¤ndigkeit des Freistaats falle â€“ â€žwir beschÃ¤ftigen uns hier mit der kommunalen Ebeneâ€œ.