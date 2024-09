Nach hitziger Debatte: Gnadenfrist für Regensburger „Mobilitätsdrehscheibe“

Der Bau des Parkhauses am Alten Eisstadion wird für ein Jahr auf Eis gelegt. So lange hat die Verwaltung Zeit, ein Konzept zur Verkehrsberuhigung der Altstadt vorzulegen und die Parksituation zu evaluieren.

Für ÖDP-Fraktionschef Benedikt Suttner ist es ein „Kompromiss, der an die Grenzen dessen geht, was erträglich ist“. BSW-Stadträtin Irmgard Freihoffer hält es für „einen guten, gangbaren Weg“. Und Florian Rottke lobt das Einlenken von Freihoffer und den gefundenen Kompromiss, den man mit Blick auf das hochumstrittene geplante Parkhaus am Unteren Wöhrd („Mobilitätsdrehscheibe“) gefunden hat.

WERBUNG

Denn auch Grüne und CSU stimmen zu – nach hitziger Debatte im Planungsausschuss inklusive einer dreiviertelstündigen Sitzungsunterbrechung. Die Grünen ziehen ihren Antrag, das Vorhaben endgültig zu beerdigen, zurück – obwohl es wohl eine Mehrheit dafür gegeben hätte. Zwar wolle man nach wie vor kein Parkhaus am Alten Eisstadion, wie Maria Simon betont.

Meierhofer kritisiert „Konsenssoße“

Doch weil das Bauvorhaben um ein Jahr zurückgestellt wird und zunächst ein Konzept zur Verkehrsberuhigung der Regensburger Altstadt vorgelegt werden soll, und weil die maximale Zahl der Stellplätze auf 1.000 (inklusive denen auf der Fläche) begrenzt wird, wolle man diesem Kompromiss nicht im Weg stehen. „Ich bin gespannt, was die Evaluation des Stellplatz-Bedarfs ergibt“, so die Grünen-Stadträtin.

Lediglich Horst Meierhofer (FDP) gießt etwas Wasser in die „Konsenssoße“. Mit diesem Kompromiss erhalte man im Vergleich zur jetzigen Situation lediglich 230 Parkplätze mehr. Von denen koste dann jeder 77.500 Euro. Das biete kaum einen Mehrwert, so Meierhofer. „Und eine Verkehrsberuhigung der Altstadt kriegen wir damit auch nicht hin.“

Ein Parkhaus, das eine Fülle an Problemen lösen soll

Folgt man hingegen Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, dann würde das Parkhaus so etwas wie eine eierlegende Wollmilchsau werden. Zu den „Verkehren“, die dort einen Platz finden sollen, zählt die OB Hotelgäste, die dann nicht mehr in die Altstadt fahren müssten, Anwohner vom Unteren Wöhrd und Werktätige, die in der Altstadt arbeiten und auf günstigen Parkraum angewiesen seien.

Auch sei das Parkhaus eine Möglichkeit, um vielleicht irgendwann das nahegelegene Jacobi-Gelände von Parkplätzen zu befreien, es einer anderen Nutzung zuzuführen und so auch die Wöhrdstraße verkehrlich zu entlasten. Weil die benötigte Fläche zudem kleiner werde, als ursprünglich vorgesehen, könne irgendwann auf dem Alten Eisstadion auch Freiraum geschaffen und begrünt werden.

Realistisches Konzept zur Verkehrsberuhigung fehlt

In einer kurzfristig eingebrachten Vorlage des Planungsreferats zur Verkehrsberuhigung in der Altstadt findet sich ein ähnlich klingendes Potpourri an Punkten, deretwegen die Fläche am Alten Eisstadion „zusammen mit den bestehenden Parkhäusern geeignet“ sei, „den Bereich der Altstadt südlich der Donau (z.B. die Altstadtplätze wie Alter Kornmarkt, Emmeramsplatz sowie die Straßenzüge) und dem Unteren Wöhrd vom motorisierten Individual-, Parksuch-, Einpendler- und insbesondere dem Tages- und Tourismusverkehr zu befreien“.

Wie realistisch dieses Szenario ist, mit denen die OB denkbar kurzfristig versuchte, die Kuh – sprich: das Aus für die „Mobilitätsdrehscheibe“ – vom Eis zu bringen, soll die in gerade noch gefundenem Kompromiss vereinbarte Evaluation der Parksituation in der Altstadt und am Unteren Wöhrd und das versprochene Konzept zur Verkehrsberuhigung zeigen.

Scharfe Kritik an der CSU

Die Debatte im Planungsausschuss ist geprägt von einem heftigen Schlagabtausch, den sich die OB und Vertreter verschiedener Stadtratsfraktionen mit der CSU liefern. Der frühere Koalitionspartner stelle sich mit seiner Ablehnung der Mobilitätsdrehscheibe gegen die Wirtschaft, die Arbeitnehmerinnen und die Unternehmen in der Altstadt, so Maltz-Schwarzfischer.

Horst Meierhofer zeigt sich „fassungslos“ darüber, „wie die CSU „rumirrlichtet und ausschließlich aus machtpolitischem Kalkül das kaputt macht“, was man vorher versucht habe „aufzubauen“. Erst habe man die „Sargnagelaktion“ gegen die Stadtbahn betrieben, jetzt mache man gemeinsame Sache mit den Grünen, um auch das Parkhaus und jeden weiteren Fortschritt in der Stadt zu verhindern. „Das ist unterste Schublade.“ Florian Rottke (Brücke) spricht von einer „Politik der verbrannten Erde“, welche die CSU betreibe.

Lehner: „OB hat Ökofraktion und Autofraktion gegen sich aufgebracht.“

Deren Fraktionschef Michael Lehner betont hingegen, dass man die Bedenken frühzeitig angesprochen habe. „Das hat nichts mit dem Ende der Koalition zu tun.“ Man mache ein „schlechtes Geschäft“, wenn man am Unteren Wöhrd bislang kostenlose Parkplätze nun gegen teuer zu errichtende und deshalb gebührenpflichtige eintausche. Zusätzlich würden noch welche aus der Altstadt herausgenommen. Es spreche doch für sich, dass die Oberbürgermeisterin es mit ihrem Vorgehen geschafft habe, „Ökofraktion und Autofraktion“ gegen sich aufzubringen.

Dem Kompromiss stimmt die CSU am Ende vor allem auch wegen der zwölfmonatigen Evaluationsphase zu, die am 30. Juni 2025 abgeschlossen sein soll. An Suttner gerichtet sagt Lehner: „Das geht auch für uns an die Grenze dessen, was wir mittragen können.“

Trotz dieses mühsam zusammengezimmerten Kompromisses hat die OB lediglich Zeit gewonnen. Sollte die Verwaltung bis Mitte nächstes Jahr kein überzeugendes Konzept vorlegen, steht nach wie vor im Raum, dass das Parkhaus doch noch gekippt wird.