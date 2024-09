Wolbergs’ Verfassungsbeschwerde bleibt erfolglos: Neuauflage des Korruptionsprozesses in München

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde von Joachim Wolbergs wegen seiner Verurteilungen in zwei Korruptionsprozessen nicht zur Entscheidung angenommen. Damit ist der Weg frei für eine Neuauflage des ersten Verfahrens.

Zweieinhalb Jahre hat sich das Bundesverfassungsgericht Zeit gelassen, um über die im Januar 2022 eingelegte Beschwerde von Regensburgs Ex-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs zu befinden. Er hatte sich über seinen Rechtsanwalt Peter Witting gegen eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs gewandt.

Dort hatte der sechste Strafsenat am 4. November 2021 eine Verurteilung von Wolbergs wegen Bestechlichkeit ( durch den Chef des Immobilien Zentrum Regensburg) bestätigt. Ein erstes Urteil des Landgerichts Regensburg, wo der Ex-OB in Zusammenhang mit verschleierten Wahlkampfzuwendungen des Immobilienmagnaten Volker Tretzel wegen Vorteilsannahme schuldig, in zahlreichen anderen Punkten freigesprochen wurde und straffrei blieb, zerriss der Senat damals regelrecht in der Luft.

Rechtskräftig blieb im Wesentlichen nur der Schuldspruch. Einen Großteil der Freisprüche sowie das Strafmaß hob der Bundesgerichtshof auf, monierte zahlreiche Rechtsfehler und verwies das Verfahren zur Neuverhandlung an das Landgericht München I.

Verfassungsgericht sieht keine allgemeine Bedeutung des Falls

Mit der dagegen gerichteten Beschwerde von Wolbergs-Anwalt Witting befasste sich das Bundesverfassungsgericht inhaltlich nicht und lehnte eine nähere Befassung ab. Man könne keine allgemeine Bedeutung des Falls erkennen, so die Begründung. Auch lasse sich Wittings Ausführungen nicht entnehmen, „dass eine Verletzung seiner (Wolbergs’, Anm. d. Red.) Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte durch die angegriffenen Entscheidungen möglich erscheint“.

Zum anderen sei der Rechtsweg in der Sache nicht ausgeschöpft. Damit wird der erste Korruptionsprozess gegen Joachim Wolbergs auf absehbare Zeit in weiten Teilen erneut verhandelt werden – dann vor dem Landgericht München I. Das hatte eine Terminierung des Verfahrens bis zur nun gefällten Entscheidung des Verfassungsgerichts ausgesetzt.

Neuverhandlung in München

Dort, beim Landgericht München I, hatte der Bauträger Volker Tretzel nach sieben Jahren juristischer Gegenwehr, die ihn nach eigenen Angaben neun Millionen Euro gekostet hatten, im Januar 2023 gestanden, ein kriminelles Strohmann-System zur Verschleierung von Wahlkampfspenden organisiert zu haben. Er habe sich damit das Wohlwollen des Oberbürgermeisters sichern wollen, ohne öffentlich in Erscheinung zu treten.

Dem Geständnis vorausgegangen war eine Verständigung zwischen Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft, in deren Rahmen Tretzel für den Fall eines Geständnisses eine Bewährungsstrafe zugesichert wurde. Eine Verständigung, die Wolbergs und sein Anwalt als „dreckigen Deal“ kritisierten. Am Ende wurde Tretzel wegen vier Fällen der Vorteilsgewährung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten plus einer Geldstrafe von 1,5 Millionen Euro (300 Tagessätze) verurteilt.

Gericht sah „gelockerte Unrechtsvereinbarung“

Auch wenn die Vorsitzende Richterin damals betonte, dass über Wolbergs’ Schuld oder Unschuld in einem gesonderten Verfahren entschieden wäre, ging das Gericht damals von einer „gelockerten Unrechtsvereinbarung“ zwischen ihm und Tretzel aus. Allein schon angesichts der ungewöhnlichen Höhe sei es „fernliegend“, die Zahlungen des Unternehmers einem „großen Altruismus“ zuzuschreiben – auch aus dem „objektiven Empfängerhorizont“.

Etwas vereinfacht ausgedrückt: Jeder verständige Mensch musste erkennen, dass Tretzel diese Zahlungen nicht leistete, weil er so ein guter Mensch war, sondern weil er sich dafür eine Gegenleistung erwartete – Wohlwollen des Oberbürgermeisters bei der Beurteilung der von ihm verfolgten Projekte.

Hunderttausende flossen an Regensburger SPD und CSU

Allein für den Wolbergs-Wahlkampf 2014 flossen über mehrere Jahre verteilt aus dem Tretzel-System fast 500.000 Euro. Etwas mehr als 100.000 Euro gingen in diesem Zeitraum an die CSU für Landtags- und OB-Wahlkampf.

Im Rahmen seiner Einlassung vor dem Landgericht München I berichtete Tretzel auch von Flugerfahrungen in seiner Privatmaschine mit Alt-Oberbürgermeister Hans Schaidinger. Der kurzzeitig mit einem gut dotierten Beratervertrag bei Tretzel bedachte Alt-Oberbürgermeister versucht derzeit, mit einem kürzlich erschienenem Büchlein, seine Sicht der Dinge unters Volk zu bringen.

Witting kündigt neuerliche Beschwerde an

Wolbergs-Anwalt Witting kritisiert insbesondere die lange Zeit, die das Bundesverfassungsgericht für seine (bereits Ende Juli gefallene) Entscheidung gebraucht hat: „Warum das Bundesverfassungsgericht mehr als zweieinhalb Jahre benötigte, um eine vollständig inhaltsleere Entscheidung zu treffen, ist nicht nachvollziehbar.“

Er kündigt bereits jetzt eine neuerliche Verfassungsbeschwerde an – doch zunächst steht die Neuauflage des ersten Prozesses vor dem Landgericht München I an. Dort wird Volker Tretzel aller Voraussicht nach als Zeuge aussagen müssen. Die ersten Ermittlungen in der Regensburger Korruptionsaffäre liegen mittlerweile acht Jahre zurück.