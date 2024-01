Nach Enthüllung über Rechtsextremen-Treffen: Demo und Theater-Inszenierung in Regensburg

Für kommenden Sonntagvormittag ruft ein Bündnis dazu auf, sich am Haidplatz „entschieden und zahlreich gegen die extreme Rechte und deren zunehmende Normalisierung zu stellen“. Am Abend zeigt das Stadttheater die Correctiv-Recherchen zu einem Geheimtreffen von Rechtsextremen in einer Inszenierung am Haidplatz. Eintritt frei.

„In allen Lebensbereichen und gesellschaftlichen Schichten klare Kante zeigen.“ So lautet die Aufforderung von Dennis Forster, Sprecher der Regensburger „Initiative gegen Rechts“ (IgR). Für den kommenden Sonntag, elf Uhr, ruft die IgR zur Kundgebung am Haidplatz auf, um sich dort „entschieden und zahlreich gegen die extreme Rechte und deren zunehmende Normalisierung zu stellen“.

Aktueller Anlass für die Kundgebung sind die Enthüllungen des Recherche-Netzwerks Correctiv zu einem Geheimtreffen von Neonazis, AfD-Funktionären, Mitgliedern der Werteunion und Unternehmern in der Nähe von Potsdam. Dazu später mehr.

Gegen die AfD und die Normalisierung rechter Positionen

Einerseits wendet sich die Kundgebung gegen eine zunehmend radikaler auftretende AfD. Die Partei hat gerade erst den Fall des rechtsextremen Burschenschaftlers und Landtagsabgeordneten Daniel Halemba für erledigt erklärt. Fast zeitgleich wurde bekannt, dass Funktionäre und Delegierte – auch aus der Region – am Wochenende am Rande des Parteitags in Greding in einer Disco feierten, wo Parolen wie „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus“ skandiert wurden. Mehrere der Anwesenden posierten für Fotos mit der „White Power“-Geste.

Abseits der AfD geht es dem Regensburger Bündnis aber auch um die zunehmende Normalisierung rechter Positionen in der Mitte der Gesellschaft. „Auch verschwörungsgläubige, vermeintlich alternative und friedensbewegte Milieus bilden Sammelbecken für rechte Ideologien“, heißt es in dem Aufruf. „Bis tief in die sogenannte bürgerliche Mitte hinein haben rassistische, antisemitische und demokratiefeindliche Ansichten eine feste Heimat.“

Ein Crash-Prophet mit demokratiefeindlichen Visionen als Heilsbringer

Als Beleg dafür, wohin ein Teil der Gesellschaft abdriftet, mag zu einem gewissen Grad das „Feuer der Gemeinschaft“ dienen, an dem kürzlich bei Parkstetten mehr als 10.000 Menschen teilgenommen haben. Dort gab der für die Veranstaltung verantwortliche Comedian Thomas Willibald alias Addnfahrer laut einem Bericht des Straubinger Tagblatts beispielsweise zum Besten, dass nur ein gewisser Dr. Markus Krall „unser Land retten“ könne.

Der vom umjubelten Addnfahrer zum Heilsbringer erkorene Krall ist ein als Crash-Prophet bekannt gewordener Volkswirt. Er warb in der Vergangenheit offen für die AfD, fordert, den Empfängern von Transferleistungen das Wahlrecht zu entziehen, spricht sich für eine „Bürgerbewaffnung“ aus und schwärmte in einem Beitrag für ein einschlägig bekanntes Online-Magazin im April 2020 von einem möglichen „Sturz der Regierung“ (mehr über Markus Krall).

Deportationspläne und Gewaltphatasien

Beleg dafür, wie weit rechtsextreme und rassistische Positionen in die vermeintliche Mitte der Gesellschaft reichen, ist aber eben auch jenes Geheimtreffen bei Potsdam, an dem Personen teilgenommen haben, die man zumindest vordergründig der bürgerlichen Mitte zurechnen würde – Unternehmer, Ärzte, Juristen.

Besprochen wurden dort den Veröffentlichungen zufolge Pläne zur Deportation von Millionen von Menschen, aber auch, wie der Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten seine Position ausgenutzt haben soll, um einen Schlägertrupp auf einen ehemaligen Linksautonomen zu hetzen.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, soll angeboten haben, Spenden für den Wahlkampf vorbei an den üblichen Wegen zu organisieren. Genannt wurden dort auch die Namen mehrerer (potentieller) Spender aus dem gehobenem Bürgertum, um im Geheimen rechtsextreme Bündnisse zu fördern.

Correctiv-Recherchen auf der Bühne

Die Essenz dieser Correctiv-Recherchen wird, ebenfalls am Sonntag, um 18 Uhr, bei einer szenischen Lesung auf der Bühne des Theaters am Haidplatz zu sehen sein. Inhaltlich schließt sich die Lesung in Regensburg an die Inszenierung von Kay Voges am Berliner Ensemble, die am Mittwoch auf der Bühne zu sehen war und als Livestream übertragen wurde (hier der Text der Inszenierung als PDF).

 

Tatsächlich gibt es auch einen gewissen Bezug zu Regensburg. Der Darsteller des Rechtsextremisten Gernot Mörig, der als einer der Organisatoren des Geheimtreffens gilt, zählt gegen Ende der Inszenierung in Berlin eine Reihe von Finanziers auf, die seine Bestrebungen unterstützen würden – einer davon: Gloria von Thurn und Taxis.

Durchlaucht dementiert

Die Regensburger Adlige hat heute gegenüber dem BR dementiert, Mörig überhaupt zu kennen. Es ist nicht das einzige Dementi einer Person, deren Namen im Zuge der Correctiv-Recherchen öffentlich wurden. Zum Inhalt des Treffens, zu dem sie nicht eingeladen worden sei, habe sie „keine Meinung“, wird von Thurn und Taxis zitiert, und: Über Forderungen, Geflüchtete oder Menschen, die Geflüchtete unterstützt haben, zu deportieren, müsse „die Politik entscheiden“.

Die Regensburger Adaption der Correctiv-Recherchen am Theater am Haidplatz diesen Sonntag beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.