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13 Apr.202614:27
Regensburg Analog

Neuer Podcast online: Koalitionen, Wolbergs und ein Jubiläum

Von Stefan Aigner in In eigener Sache, Meinung

Wenn mir nach einer Sendung in einem Kommentar schockierend schlechte Kenntnisse in Sachen Volks- und Betriebswirtschaft bescheinigt werden, muss ich mich vermutlich viel zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Aber zum Glück hat Kollege Robert Riedl das anscheinend abgefangen.

Auch in Sachen Wolbergs-Prozess in München gab es erwartungsgemäß Kritik an meiner Einordnung. Als Konsequenz werden wir demnächst Joachim Wolbergs einladen, um mit ihm über dieses Thema zu reden. Außerdem wurden wohl Sachen gesagt, wie man sie sonst nur von der CSU hört.

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Ein bisschen selbst beweihräuchert haben wir uns auch. Ghost Town Radio und Regensburg Digital wurden nämlich jeweils am 11. April aus der Taufe gehoben – Adam Lederway startete vor sechs Jahren, ich vor 18.

Natürlich sind wir bei alledem wieder ordentlich abgeschweift – von Markus Söder bis nach Ungarn – haben uns aber wieder ganz gut eingefangen. Hier gibt es das Gespräch zum Nachhören. Ich wünsche viel Spaß, Unterhaltung, Ärger. Ganz wie es beliebt.

Wir versuchen weiterhin, den 14-tägigen Rhythmus beizubehalten und werden auch wieder verstärkt Gäste im Studio haben. Und ja: Ein bisschen zeitgemäßer wird der Podcast in Zukunft auch verbreitet. Manches dauert aber mangels Kapazitäten einfach etwas länger.

Alle unsere Podcasts findet ihr bei Soundcloud.

Hier geht es zu Ghost Town Radio.

 

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