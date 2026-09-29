29 Sep.202616:09
Regensburg Analog
Neuer Podcast: Prozesse, Protokolle und ein Hallenbad
Warum dauert der Rechtstreit um einen Naturfriedhof so lange? Warum gibt es im Regensburger Stadtrat nur noch manchmal Niederschriften der Sitzung? Warum steht ein Hochhaus seit Jahren leer? Mit einer bunten Mischung an Themen haben wir uns dieses Mal beschäftigt.
In der Live-Sendung lief:
Vorspannmusik:
Arzachel – Queen St. Gang
Showmusik:
Billy Joel – Zanzibar
The Eels – Flyswatter
The Don Baker Trio – The Third Man Theme
Viel Spaß beim Nachhören.
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Kommentare (1)
Manfred Koller
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Liebes Podcast-Team, Eure Diskussion zum städtischen Hallenbad gibt den aktuellen Sachstand sehr gut wider. Eine kleine Ergänzung. Der Bund wird die Renovierung des Bades mit 4,5 Mio. € fördern. Das hilft uns sehr bei der Finanzierung dieses wichtigen Vorhabens.
Zum Bad im Sportpark-Ost gibt es auch etwas zu sagen. Jedes Bad wird einmal im Jahr für ca. 3 bis 4 Wochen zu Revisionszwecken geschlossen. So auch das Ostbad nach nunmehr gut einem Jahr Betrieb. Dabei werden alle Anlagen gewartet, Filter gewechselt und alles gereinigt. Diese Schließung haben wir auch dafür genutzt erste im Betrieb erkennbare bauliche Mängel zu beseitigen. Dazu gehören auch Fliesen z.B. im Duschenbereich die nicht rutschfest genug waren. Hier wurde nachgebessert.