Sperrmüll-Abholung, Patenschaft und Kameras: Das will Regensburg gegen wilde Müllkippen tun
Mit Sanktionen und Freiwilligen will die Stadt das Problem der illegalen Müllablagerungen angehen. Geplant ist auch ein Abholsystem für Sperrmüll – doch die Finanzierung ist noch nicht geklärt.
Ein Aufregerthema, das regelmäßig hochkocht – und längst nicht nur Regensburg betrifft: Illegale Müllablagerungen nehmen zu. 2024 registrierte die Stadt über 1.800 wilde Ablagerungen. Das sind 20 Prozent mehr als im Vorjahr.
Die Hotspots – 40 Prozent des Mülls – verteilen sich übers gesamte Stadtgebiet.
Bauschutt, Sperrmüll, gewerblicher Abfall
Am Grieser Spitz und am Donauufer westlich der Nibelungenbrücke häufen sich Flaschen, Einwegverpackungen und Grills – vor allem an Wochenenden.
Neben den Altstoffsammelstellen in der Konradsiedlung und am Rennweg landen regelmäßig Sperrmüll, alte Matratzen und Bauschutt.
Auf den Parkflächen am Unteren Wöhrd und bei der Bajuwarenstraße gibt es immer wieder größere Ablagerungen, teils gewerblichen Ursprungs.
Beim Industriegebiet Haslbach und im Bereich der Autobahnausfahrt Burgweinting nutzen Täter abseits gelegene Straßen und Parkplätze gezielt als Kippe.
Drei Standorte sollen mit Kameras überwacht werden
Schon unter dem früheren Umweltbürgermeister Ludwig Artinger (Freie Wähler) wurde über Gegenmittel gestritten. Nun hat seine Nachfolgerin, Bürgermeisterin Helene Sigloch (Grüne), in einem mündlichen Bericht die geplanten Schritte vorgestellt.
Das Paket reicht von Sofortmaßnahmen bis zu langfristigen Projekten: ein Sperrmüllaktionstag in der Konradsiedlung am 9. Oktober, die Einführung sogenannter Müllpaten, eine städtische Sperrmüllabholung und Videoüberwachung an bestimmten Container-Standorten – letzteres vor allem eine Forderung der CSU. Nach der Prüfung von zehn Standorten hat das Umweltamt drei ausgewählt, an denen Kameras zum Einsatz kommen sollen: Kirchfeldallee, Posener Straße und Hartinger Straße.
Nutzen von Videoüberwachung zweifelhaft
Am Nutzen dieser Maßnahme gibt es Zweifel. Umwelt- und Ordnungsamt hatten das bereits im Februar unisono festgehalten: „Einem geringen Nutzen der Videoüberwachung steht (…) ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Bürger gegenüber“, heißt es in der damaligen Stellungnahme. Grundsätzlich sei fraglich, ob die strengen Datenschutzvorgaben überhaupt einzuhalten sind.
Doch Ludwig Artinger, damals noch Bürgermeister, war es leid. Das Problem sei, so sagte er, dass es Stadträte gebe, die behaupteten, Videoüberwachung sei unproblematisch. Und: „Ich bin es leid, dass sich in fünf Jahren mein Nachfolger immer noch mit dem Schmarrn herumschlägt.“
CSU setzt auf Effekt der Abschreckung
Nun ist die Nachfolgerin da – und die Überwachung wird an den drei genannten Standorten erprobt. Umweltamtschefin Tina Voigt begründet die Auswahl vor allem damit, dass sich dort Kfz-Kennzeichen von Müllsündern erfassen lassen. „Das darf aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht der Hauptzweck sein“, sagt sie.
CSU-Chef Michael Lehner hätte sich mehr überwachte Standorte gewünscht. Er setzt auf Abschreckung. „Wenn wir da die ersten zehn erwischen und fette Strafen verhängen, dann spricht sich das rum.“
Ob am Ende die städtischen Ämter recht behalten – oder er –, wird sich zeigen.
„Ohne Bürger auf verlorenem Posten.“
Tina Voigt setzt jedenfalls größere Hoffnungen in die Müllpaten: Freiwillige, die auf ihren täglichen Wegen Abfall einsammeln. Für sie will die Stadt Starterkits bereitstellen. In anderen Städten seien solche Patenschaften sehr erfolgreich, sagt Voigt. Das stärke die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt – und das Bewusstsein: „Wir sind alle zuständig.“ Wenn die Stadt die Bürgerschaft nicht im Boot habe, „dann kämpfen wir auf verlorenem Posten“, sagt auch Bürgermeisterin Sigloch.
In Regensburg haben bereits mehrere Schulen, die U15-Mannschaft der Eisbären und der Verein von Stadtrat Jakob Friedl Interesse an Patenschaften angemeldet. Er will T-Shirts drucken lassen. Aufschrift: „Müllpate 2027“.
Abholsystem startklar – Finanzierung unklar
Auch die kommunale Sperrmüllabholung steht in den Startlöchern. „Wir könnten jederzeit loslegen“, sagt Rudolf Gareis vom Amt für Stadtreinigung. Bürger könnten die Abholung dann über ein Online-Portal anmelden. Entrümpler mit Press- und Kastenwagen übernehmen im Auftrag der Stadt den Rest. Klar stellt Gareis aber auch: „Das kostet schon einiges.“ Über die Finanzierung soll der Umweltausschuss in einer seiner nächsten Sitzungen entscheiden.
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Kommentare (3)
Daniela
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Es ist ein Phänomen, dass BürgerInnen glauben, jeglicher Müll könnte irgendwo abgestellt werden, getreu dem Motto: Aus den Augen aus dem Sinn.
Ich denke auch, dass allein die Bekanntgabe der Videoüberwachung auf öffentlichen Flächen schon abschreckend wirkt. Irgendwann werden wir uns entscheiden müssen, ob Datenschutz vor Umweltverschmutzung geht, denn es ist eine Umweltverschmutzung, wenn man den Müll in die Landschaft kippt.
Genau, wie hohe Strafen natürlich abschrecken.
Ob es nutzt, bleibt abzuwarten, ggf. entstehen dann an anderen Stellen wieder wilde Mülldeponien.
Man kann natürlich auf die rege Mitarbeit der Bevölkerung hoffen, würden viele darauf achten, wenn andere ihren Müll illegal irgendwo abstellen und dann die Ordnungskräfte rufen, vielleicht sehe es dann anders aus. Autokennzeichen notieren ist meines Wissens nach nicht verboten. Anderenorts gibt’s sogenannte Müll- Detektive, die durchsuchen den wilden Müll auf Hinweise zu den Verursachern. Des öfteren werden sie dann auch fündig, saftige Strafen tun das übrige.
Es wird häufig über das Verschwenden von öffentlichen Geldern geschimpft. Die Entsorgung von illegal abgelegten Müll kostet die Stadt auch. Ob da unter den Beschwerdeführern über die Verschwendung öffentlicher Gelder auch Müllsünder sind?
Jakob Friedl
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Wir freuen uns, dass der KfE*(Kaufladen für Erwachsene im Vorgartenamt des Fvfu-uüiUF e.V – Kulturvereins) wohl ein von der Stadt markierter Ort werden kann, an dem niederschwellig, dezentral und gerne auch spontan Müll-Greifzangen und Eimer täglich genutzt und ausgeliehen werden können. Als Alltags-Kulturverein ist es uns wichtig, gestaltend und durch unsere praktische Tätigkeit ein Bewusstsein für Selbstwirksamkeit und Müllvermeidung in das Umfeld unseres Nachbarschaftstreffs zu tragen. Hier ein netter Brief an die Umweltbürgermeisterin vom Mai 2026: https://parkversorgung.de/kaufladen-fuer-erwachsene/#muellpate
Unsere Mode-Kollektion “KfE*-Müllpate `27” siebdrucken wir selbstverständlich aus abgegebenen und liegengebliebenen Altkleidungsstücken selbst.
Was nicht passieren sollte, ist dass sich beim durchaus auch medial verbreiteten Thema Müll alle an ihren Endgeräten aufregen und möglichwerweise sogar noch einen Sündenbock finden, während der herumgezeigte Müll jedoch einfach liegenbleibt. Dabei macht Müllsammeln doch auch Spaß! Routinemäßiges und unaufgeregtes Ramma Damma mit anschließendem Stammtisch könnte sich auf Strecke zum sinnstiftenden Seniorensport entwickeln – ähnlich wie Nordic Walking.
Ich fände es schön, wenn Müllgreifzangen der Stadt nicht nur am Recyclinghof, sondern dezentral in unterschiedlichsten Zusammenhängen ausgeliehen werden können: Im Jugendzentrum, im selbstorganisierten Nachbarschaftstreff, beim Sportverein, im Bio -, im Dönerladen & im Getränkemarkt… zwei gekreuzte Müllzangen mit Regensburg-Wappen an der Wand :-) Kosten: Fast keine! Die Anregung für frei verfügbare Greifzangen geht in eine ähnliche Richtung wie mein illustrierter Antrag zu den “Kehrsets mit Stadtwappen” aus dem Jahr 2021: https://ribisl.org/kehrsetausgabestellen-erproben-2/
Folgende Anregung hat es erwartbar unter Bgm Ludwig Artinger: nicht in die Vorlage des Umweltausschusses vom Di, 21.04.2026 Städtisches Präventionskonzept gegen wilde Müllablagerungen, VO/26/23041/31 https://ribisl.org/wp-content/uploads/2026/09/Muell_VO262304131_21_04_2026_Umweltausschuss.pdf geschafft:
Zur Weitererarbeitung des städtischen Präventionskonzepts gegen wilde Müllablagerungen als effektive, billige und manigfaltig wirkmächtige Maßnahme hatte ich in der vorangegangenen Sitzung bereits angeregt, in jedem Stadtteil kostenfrei verfügbare Lastenradanhängergespanne zur Verfügung zu stellen um z.B. Sperrmüllentsorgung für Leute ohne Führerschein oder mit wenig Geld zu erleichtern. Die Ausleihanhänger könnten von der Stadt förderfähig angeschafft werden, mit einem Unterstand einen PKW-Stellplatz ersetzen und an verschiedene soziale Projekte oder Anlaufstellen andocken: Auch das wäre gut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere Alltags-Kultur und könnte einen ähnlichen Zweck erfüllen, wie regelmäßige Sperrmüllabholungen.
Das Konzept der Verwaltung, in dem auch umfangreich auf die Umständlichkeiten der von der CSU geforderten Videoüberwachung eingegangen wird, sowie weitere konstruktive Müllbeiträge hier im Ribisl-Block: https://ribisl.org/muellpatenschaft-mit-greifzangen/
Tom Horstmann
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Wäre ein Traum, wenn das MüllPaten-Konzept umgesetzt wird. Ich freue mich drauf.
Der Müllfrei-Effekt an sich ist maximal erstrebenswert. Weil nachhaltiger, empfinde ich als noch wichtiger:
– ein wachsendes Bewusstsein beim Verursacher durch Bekanntmachungen, mediale Aufmerksamkeit und verstärkte Präsenz von Sammelnden.
– ein Netzwerk von Waste Watchers.
Seit einiger Zeit sammle ich ein festes Gebiet ab – beseitige Müll zwischen der Brücke beim Auer und der Bank hinterm Hauner. Das war bisher recht einsam und auch immer frustrierender. Wegen des Kampfs gegen die Windmühlen einerseits – an immer derselben Stelle beim Auer wieder und wieder die zig Bonbon-Papierle. Aber auch wegen dem nächsten Müll, der nächsten Kippe, die drei Meter weiter hinterm Auer liegt. Leider muss ich mein Gebiet hart begrenzen – sonst werd ich ja nie fertig und sammelte immer noch und könnt dies nicht schreiben.
Nun war ich am 17.9. beim Clean Up Day in der Obermünsterstrasse dabei. Das hat mich stark motiviert und meinen Frust und Ärger abgebaut.
– Es baut mich auf, Gleichgesinnte zu treffen.
– Es baut mich auf, dass da noch andere sind, die den Müll weg haben wollen und was dafür tun.
– Es baut mich auf, dass jemand zu schätzen weiss, dass ich Müll beseitige.
Massiv motiviert mich, zu erleben wie Menschen die Initiative ergreifen, die Situation nachhaltig zu verbessern. Was ich im Nachgang des Clean Up Day erlebe, macht mir Hoffnung.
Die Windmühlen werden so schnell sicher nicht ganz verschwinden. Aber mit Waste Watchern bin ich vllt auf Dauer mit meinem Gebiet schneller fertig und weiss, dass hinterm Auer auch jemand beseitigt. Und vllt beseitigt da ja auch jetzt schon jemand?
Drei Punkte fallen mir zum Konzept auf:
– Ich fühle und sehe mich so absolut gar nicht als “Müllpate”!?! Finde “Waste Watcher” ansprechender.
– Waste Watchers sollten als Privatpersonen erkennbar bleiben und nicht zu weit “uniformiert” werden. Wenn erkennbar wird, dass Mitmenschen privat Müll beseitigen, dürfte die Wirkung auf die Gemeinschaft grösser sein, als wenn Waste Watchers als Verlängerung der Strassenreinigung wahrgenommen werden.
– Für mich sind Greifzangen unhandlich und zeitlich wenig effektiv. Nutze sie nicht und bräuchte sie selten. Hand mit einem gut passendem gummiertem Handschuh ist für mich das schnellste. Ob eine Greifzange gebraucht wird, ist villeicht von Gebiet und Art des Mülls abhängig?
Auch die Sperrmüll-Abholung wird hoffentlich helfen. Sehr gut! Alte Möbel stehen beim Auer ja auch mal gern. Zum Termin in der Konradsiedlung am 9.10. finden sich Details in der Regensburger Abfall App.