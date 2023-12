Nicht nur ein Problem der gefühlten Sicherheit: OB spricht von „deutlicher Eskalation“ rund um Regensburgs Hauptbahnhof

Mit einer Einsatzgruppe „Radius“, einem Sonderreferat bei der Staatsanwaltschaft und weiter hoher Präsenz will man auf die gestiegen Kriminalität beim Hauptbahnhof reagieren. Und dann gibt es die Frage, wie viel Lux der dortige Park verträgt…

Wenn das da vorne am Podium der FC Bayern wäre, würde man sagen, sapperlott, da steht ein Entscheidungsspiel an: Die bieten ihren besten Kader auf. Tatsächlich sind zum Pressegespräch „Sicherheit im Umfeld des Hauptbahnhofs Regensburg“ die Granden aus Exekutive und Judikative präsent: OB Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Polizeipräsident Thomas Schöniger, Landgerichtspräsident Clemens Prokop, Pressesprecher Thomas Schug vom Amtsgericht und der leitende Oberstaatsanwalt Alfred Huber.

Dazu noch in der zweiten Reihe die Leiter der verschiedenen Polizeiinspektionen, Rechtsreferent Walter Boeckh und Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher. Das Problem, um das es hier geht, hat offensichtlich keine Hertha-BSC-Dimension. Tatsächlich spricht das Aufgebot für einen Paradigmenwechsel: Während noch im Vorfeld viel von der Verbesserung der „gefühlten Sicherheit“ zu hören und lesen war, geht es im Gespräch letztlich um ein tatsächliches Sicherheitsproblem, abseits von Gefühlen.

Deutliche Zunahme der Straßenkriminalität seit Mitte des Jahres

Der Bereich um den Bahnhof sei schon seit Jahren ein Brennpunkt, seit etwa Mitte des Jahres verzeichne man aber eine deutliche Zunahme der Delikte im Bereich der Straßenkriminalität, berichtet der Polizeipräsident. Genaue Zahlen will man zwar nicht vor der offiziellen Veröffentlichung der Kriminalitätsstatistik Anfang nächsten Jahres nennen, aber der Zuwachs ist offensichtlich nicht zu ignorieren: Drogen, Diebstähle, Gewalttaten, Prostitution, sexuelle Belästigung bis hin zur Vergewaltigung – das Eingangstor zur Stadt Regensburg präsentiert sich an dieser Stelle zunehmend abschreckend.

Nun war der Weg durch den Park auch in den letzten Jahren besonders nachts und für Frauen kaum gangbar; in die öffentliche Diskussion gelangten solche durch die Umstände erzwungenen Umwege allerdings kaum – zu sehr scheint es nach wie vor in der Bringschuld der Frau zu liegen, etwaigen Gefahren aus dem Weg zu gehen. Auch seien viele Formen von Belästigung leider nicht strafbar, sagt Oberstaatsanwalt Huber. Für viele Frauen war der Park in diesem Bereich jedenfalls schon seit langem nicht mehr betretbar.

Was hat sich verändert?

Jetzt allerdings hat das dortige Geschehen ein nicht mehr zu ignorierendes Ausmaß erreicht, und bevor wieder die Diskussion aufflammt, ob es nicht doch auch in Regensburg rechtsfreie Räume gibt, wird man aktiv. Selbst die Oberbürgermeisterin gibt zu, sich beim Durchqueren der Allee Richtung Petersweg nicht mehr wohl zu fühlen („Auch ich empfinde die Situation als bedrohlich.“). Maltz-Schwarzfischer spricht von einer „deutlichen Eskalation“, die „erstaunlich“ sei.

Gartenamtsmitarbeiter würden sich nach wiederholten Aggressionen mittlerweile weigern, dort zur Beetpflege auszurücken, und allgemein würde ein respektloses bis feindseliges Verhalten an den Tag gelegt.

Bundesweit hat vermutlich so ziemlich jedes Umfeld eines größeren Bahnhofs mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Doch eine derartige Häufung ist zumindest in Regensburg neu. Woher kommt das? Und warum jetzt? Was hat sich verändert? Man könne das nicht auf einen einzelnen Grund zurückführen, meint der Polizeipräsident. Übersetzt heißt das: Man weiß es nicht.

Ungenierter Drogenhandel

Es wird darauf verwiesen, dass etwa der Drogenhandel auch Begleitkriminalität mit sich zieht, oft in der Form von Raub, Diebstahl und Prostitution. Dass dieser Drogenhandel relativ ungeniert vonstatten geht, müssen alle Beteiligten einräumen. „In dem Moment, wo die Streife wieder weg ist, geht das zum Teil schon wieder los“, räumt ein Dienststellenleiter ein. Außerdem würden selbst den Polizisten gegenüber die Übergriffe zunehmen. Von verbalen Übergriffen („Ich weiß, wo du wohnst.“) bis hin zu physischen Attacken sei alles dabei.

Die Frage nach der Nationalität der Täter erfolgt zwangsläufig, die Antwort lautet: Deutsche, Osteuropäer, Maghrebiner. Auf die Anteile wird nicht näher eingegangen.

Eines scheint sich anzudeuten: Wie auch in anderen Städten ist eine relativ kleine Anzahl von Tätern für eine relativ große Anzahl von Taten verantwortlich, und auf die Verfolgung dieser Intensivtäter konzentriert sich auch ein Hauptansatz der Behörden. Zumindest diesen hocheffektiven Straftäteranteil will man möglichst schnell aus dem Verkehr ziehen, und dabei alle Kräfte bündeln.

Eigene Einsatzgruppe und Justiz-Turbo

Eine Einsatzgruppe Radius (Rad, Diebstahl, Sucht) wurde geschaffen, die sich den spezifischen Tatschwerpunkten widmet, und die auch dafür sorgt, dass verschiedene Verfahren gegen denselben Täter gebündelt werden, unabhängig von der eigentlich zuständigen Behörde. Das schafft auch die Grundlage für die beschleunigten Verfahren, denen die Verdächtigen unterworfen werden sollen. Dafür gibt es auch ein eigenes Sonderreferat bei der Staatsanwaltschaft.

Erste Erfolge scheinen sich schon einzustellen: Bereits sieben Haftbefehle seien in den ersten drei Wochen seit Gründung vollstreckt worden, heißt es. Die Staatsanwalt rechnet dabei im Schnitt mit einer Anklageerhebung innerhalb von ein bis zwei Monaten, räumt aber ein, dass das je nach Beweislage auch mal länger dauern kann. Immerhin will man laut Landgerichtspräsident Prokop die Regeln des beschleunigten Verfahrens auch in der zweiten Instanz durchsetzen, um den Effekt aus der ersten Instanz nicht umgehend wieder verpuffen zu lassen.

Mehr Präsenz

Manche Dinge ließen sich aber auch nicht beschleunigen, so Amtsgerichtssprecher Schug, etwa bei einem Schwurgerichtsverfahren. Auch die Beweisbarkeit sowie die schlichte Möglichkeit der Zustellung der Papiere sei oft nicht leicht – der leitende Oberstaatsanwalt Huber weist deshalb auch darauf hin, dass Prävention besser sei als Verfolgung.

Das bedeutet: mehr Präsenz. Viel mehr Präsenz. Das Innenministerium hat Unterstützung zugesagt. Es kommen mittlerweile sogar berittene Streifen zum Einsatz, und auch der kommunale Ordnungsdienst soll verstärkt sein Augenmerk auf diesen Bereich lenken. Auf die Nachfrage, ob denn letzterer dabei auch Verluste bei seinen Kernkompetenzen, nämlich der gastronomischen Außensitzvermessung, hinnehmen müsse, wird leicht gereizt erneut darauf hingewiesen, dass man jetzt eben die Aufgaben neu priorisiere.

Jugendgefährdender Ort ist vom Tisch

Für viel Aufsehen sorgte (nicht zuletzt durch die Fernsehsendung „Quer“) die Frage, ob denn der fragliche Bereich nicht als jugendgefährdend auszuweisen sei, und zwar vor allem dadurch, dass eine praktische Relevanz durch die kaum machbare Umsetzbarkeit einer permanenten Alterskontrolle schwer zu erkennen war.

Tatsächlich kann von den Anwesenden bei der Pressekonferenz auch niemand beantworten, wer denn diese Untersuchung überhaupt angeregt hatte – die Polizei war’s nicht, die Stadt auch nicht, vielleicht das Jugendamt, aber so genau kann man das nicht sagen. Der Wert einer solchen Feststellung läge dann auch eher in der Möglichkeit, verdachtsunabhängig zu kontrollieren und Platzverweise aussprechen zu können, und man will wohl grundsätzlich alle Möglichkeiten ausloten. Letztlich reicht die Lage aber nicht, um eine allgemeine Jugendgefährdung festzustellen, womit das Ausloten hier sehr schnell auf Grund geht.

Beim Licht gibt es Probleme mit der Naturschutzbehörde

So bleibt es bei einem Bündel an Maßnahmen, das tatsächlich nicht auf eine Unterschätzung des Problems hindeutet. Neben der gesteigerten Polizeipräsenz und dem juristischen Turbo sollen die Gehölze soweit zurückgeschnitten werden, dass sie weniger als Verstecke (für Mensch und Material) taugen, und die mobilen Bänke sollen nur noch fest verankert wieder aufgebaut werden.

Betretungsverbote werden geprüft, ebenso Videoüberwachung zwischen Petersweg und Obelisk (allerdings nur zu den „relevanten Zeiten“, wann auch immer die sein mögen), und, als recht entscheidenden Punkt, will man das Fritz-Lang-Stummfilmambiente des Parks besser ausleuchten. Die Dunkelheit des Areals wird nicht zu Unrecht als großer Begünstiger der dortigen Zustände angesehen.

Da allerdings hat die Regierung der Oberpfalz in Gestalt der Oberen Naturschutzbehörde ein Wörtchen mitzureden. Mit der hat die Stadt aber noch nicht gesprochen; zuerst soll die Polizei Auskunft geben, mit wie viel Lux sie wohin leuchten will. Die Idee, zuerst die Behörde nach dem Möglichen zu fragen und das dann einfach zu installieren, war offensichtlich nicht naheliegend. Vor diesem Hintergrund kann man sich auch fragen, ob der T&T-Weihnachtsmarkt, der im Vergleich zu der doch recht kleinen Park-Traverse doch um Einiges mehr Platz benötigt, auch seine Beleuchtung durch die Obere Naturschutzbehörde genehmigen lassen musste.

„Wir können diese Aufgabe erfüllen.“

„Diese Situation ist nicht tolerabel,“ sagt Polizeipräsident Schöniger und macht auch klar, dass alle Maßnahmen nicht nur kurzfristig ausgelegt sind, trotz der ohnehin hohen Belastung. „Wir können diese Aufgabe erfüllen.“

Die OB schlägt dann noch vor, im Einzelfall auch eine Art Gefährderansprache bei Personen im Ankerzentrum durchzuführen. Nun denn. Aber vielleicht kann man ja auch vorher mal bei der Naturschutzbehörde anrufen und fragen, wie viel Licht man anmachen darf.