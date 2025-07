Niemand hat die Absicht, im Regensburger Stadtpark eine Festwiese zu errichten

Pläne für mehrere Maßnahmen im Regensburger Stadtpark haben für Befürchtungen beim Bund Naturschutz gesorgt. Nun wurde im Umweltausschuss über eine Festwiese diskutiert, die gar keine Festwiese ist, sondern nur so heißt.

Umweltbürgermeister Ludwig Artinger steht vor einem Rätsel. Woher rührt es nur, dieses „abgrundtiefe Misstrauen“, das einige Regensburger der Stadtverwaltung entgegenbringen? Es ist Mittwoch, kurz vor 18 Uhr in der Sitzung des Umweltausschusses. Und jetzt steht ein Punkt auf der Tagesordnung, der im Vorfeld für Befürchtungen und eine geharnischte Stellungnahme des Bund Naturschutz gesorgt hat. Die Mittelbayerische Zeitung hat am selben Tag einen Bericht veröffentlicht.

Eine „Festwiese“ im Stadtpark soll entstehen, steht da in der Schlagzeile. Das sei jetzt wirklich kein passender Begriff, den man da verwendet habe, sagt Gartenamtschef Michael Daschner. Das wecke doch völlig falsche Assoziationen.

Nur ein verwaltungsinterner Begriff

Na ja, meint darauf Hans Holler (SPD). Das liege schon auch daran, dass dieser Begriff in der Verwaltungsvorlage stehe – mehrfach. Und in den beiliegenden Plänen. Und in der Tagesordnung für diese Sitzung. „Errichtung einer Festwiese inkl. Sanierung der Teichanlage“, heißt es dort.

Dabei sei dieser Begriff wirklich nicht das Richtige, betont Holler. Das sorge für „Kopfkino“ bei den Leuten. „Das könnte man nach draußen schon besser verkaufen.“ Denn tatsächlich sei das, was da geplant ist, ja eine Verbesserung. Ach so, ja, gibt Daschner wenig später zu. Holler habe recht. Aber das, also „Festwiese“, sei nur ein verwaltungsinterner Begriff.

Festwiese ist ein „artenreicher Schotterrasen“

Worum geht es konkret? Die Stadt will für mehrere Maßnahmen im Stadtpark rund 450.000 Euro ausgeben. In einem ersten Schritt soll der sogenannte Brunnen H, eine über 50 Jahre altes Kunstwerk von Pino Poggi, saniert werden. Zwei Trampelpfade sollen verstetigt und eine Versorgungssäule für Strom aufgestellt werden.

Zentraler Punkt und Stein des Anstoßes ist aber die geplante Festwiese südwestlich der Ostdeutschen Galerie – dort wo bisher die Nacht in Blau der REWAG, aber auch das Kinderbürgerfest der Johanniter stattfinden. Als „artenreicher Schotterrasen“ mit Bewässerungsanlage wird diese in der Verwaltungsvorlage beschrieben.

Ein „gut gemeinter Ansatz“

Das sei tragfähiger als der jetzige Rasen dort und spare langfristig Geld, dass man für das Herrichten der Fläche nach größeren Veranstaltungen ausgeben müsse. Außerdem könne im Vorfeld und nach den Veranstaltungen dort eine „Blühwiese“ entstehen, sagt Daschner. Die sei – was den Artenreichtum betrifft – sogar eine ökologische Verbesserung im Vergleich zu heute, wo der Rasen alle zwei Wochen auf drei Zentimeter gestutzt wird und es „überhaupt keine Art gibt“.

Ein „gut gemeinter Ansatz“ sei das, um das Thema besser in den Griff zu bekommen. Das sei selbstverständlich kein Vorwurf an die REWAG und auch nicht an die Johanniter, wie Artinger und Daschner betonen. Diese gingen sehr verantwortungsvoll mit den Flächen um. Aber manche Schäden ließen sich eben nicht vermeiden und die verursachten bisweilen Kosten von „bis zu“ 40.000 Euro jährlich.

Angst vor Kommerzialisierung beim Bund Naturschutz

Der Bund Naturschutz zeigt sich hingegen skeptisch. Vorsitzender Raimund Schoberer spricht von Kommerzialisierung und „Greenwashing“ und befürchtet eine Zunahme von Veranstaltungen im Park, der doch in erster Linie als Erholungsoase für die Regensburgerinnen und Regensburger gedacht sei. „Der Stadtpark darf keine Eventwiese werden“, heißt es.

Bürgermeister Artinger ist ob dieser Kritik merklich angefasst. „Derjenige“, der das alles behaupte hege ein „abgrundtiefes Misstrauen“ gegen die Verwaltung so könne man doch nicht miteinander umgehen. „Wir wollen da doch keine Dauergaudi“, sagt Artinger und überlegt kurz ob man nicht noch einen Satz aufnehmen solle, demzufolge trotz „Festwiese“ keine Zunahme der Veranstaltungen im Stadtpark beabsichtigt sei.

Aber nein, meint Artinger dann. Damit würde man ja diesem völlig unberechtigte Misstrauen auch noch nachgeben. Und das brauche es nicht. Da solle man einfach ihm, dem Stadtrat und der Verwaltung vertrauen.

Breite Zustimmung mit kleiner Skepsis

Die Stadträtinnen und Stadträte quer durch alle Fraktionen finden das Ganze im Wesentlichen gut. Lediglich die aufgeführten Kosten für die Brunnensanierung (78.000 Euro plus 23.000 Euro jährliche Betriebskosten) sorgen für Nachfragen (die schriftlich beantwortet werden) von Grünen, ÖDP und Jakob Friedl.

Es müssen Befürchtungen der CSU zerstreut werden, dass eine Blühwiese auf Schotterrasen nicht mehr barfuß betreten werden könne – das geht, weil der Schotter nicht die oberste Schicht ist. Und CSU-Chef Michael Lehner ist sogar der Ansicht, dass jede weiter Veranstaltung, die Frequenz bringt, eine gute Sache wäre.

Nicht mehr Veranstaltungen beabsichtigt, außer

Als Gartenamtsleiter Daschner irgendwann sagt, dass die Schotterwiese für die Nacht in Blau, das Kinderbürgerfest und „alle sonstigen Veranstaltungen, die eventuell noch kommen können“ ein guter Lösungsansatz sei, werden dann doch manche hellhörig.

Wie es denn nun sei, fragt Helene Sigloch (Grüne). Jetzt doch mehr Veranstaltungen oder nicht? Er habe das doch jetzt schon hundertmal gesagt, dass das nicht beabsichtigt sei, reagiert Artinger. Er könne halt nicht für die nächsten Jahrzehnte sprechen, aber es gebe keine entsprechenden Pläne.

„Das kriegt doch jeder mit“, so Artinger. „Sie sitzen doch hier im Stadtrat.“ Aber wenn es „mal eine gute Idee“ gebe, dann könne man doch darüber sprechen. Das überzeugt den Umweltausschuss. Die Festwiese werde „kein Dultplatz oder Festplatz“, zeigt sich Thomas Thurow (Brücke) überzeugt. Da könne man auf die Verwaltung und ihre Genehmigungspraxis vertrauen.