Sonntag, 18.30, live: Plaudern über Koalitionen und den Wolbergs-Prozess

Am kommenden Sonntag sind wir wieder live bei Ghost Town Radio. Es geht unter anderem um die laufenden Koalitionsgespräche und die Neuauflage des Prozesses gegen Joachim Wolbergs in München.

Im Studio von Adam Lederway sind Robert Riedl und Stefan Aigner. Schaltet gerne ein, chattet mit uns, fragt nach.

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Die Aufzeichnungen unserer Live-Sendungen gibt es ein bis zwei Tage später als Podcast hier bei Soundcloud.

Über Ghost Town Radio

Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio live „On Air“ und fordert zum Applaus auf – für Discjockeys, Features, Gesprächspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es täglich ab 19, sonntags ab 18.30 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nächsten Tag.

Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem täglichen Programm, Playlists, DJ-Porträts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Übersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-Porträts und, und, und.

Streaming URL:

https://ghosttownradio.out.airtime.pro/ghosttownradio_b



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