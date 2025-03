Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Linken-Büro in Regensburg

Am Mittwochabend flog eine Sektflasche in die Scheibe des Linken-Büros. Es ist der erste derartige Angriff seit Gründung der Partei in Regensburg. Der Staatsschutz vermutet ein politisches Motiv.

„Wir lassen uns davon nicht einschüchtern“, sagt Arnold Wiebe, Kreissprecher der Linken in Regensburg. Aber geschockt sei man doch. Am gestrigen Mittwoch Abend, kurz nach 20 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person eine Sektflasche in die Front-Verglasung des Linken-Büros in der Obermünsterstraße. Die äußere Scheibe ging dabei zu Bruch.

Die hinzu gerufene Polizei schätzte den Schaden am Abend auf etwa 1.000 Euro. Naheliegendes Motiv: Jeden Mittwochabend stellt auch die Regensburger Linke ihr Büro als Anlaufstelle für die Tauschaktion in Zusammenhang mit der Bezahlkarte für Geflüchtete zur Verfügung. Die Betroffenen – Asylbewerber, deren Verfahren noch läuft, die nicht oder noch nicht anerkannt oder ausreisepflichtig sind und die aktuell lediglich 50 Euro Bargeld monatlich erhalten – können dort Gutscheine, die sie mit der Karte erworben haben, gegen Bargeld eintauschen.

Motiv Kartentauschaktion?

An dem Abend hätten etwa 50 Personen von diesem Angebot Gebrauch gemacht, erzählt Wiebe. Zum Zeitpunkt des Flaschenwurfs seien aber keine Geflüchteten mehr vor Ort gewesen. „Wir sind drinnen noch zu sechst zusammengesessen, als es plötzlich einen Riesenknall gab.“

Draußen habe man dann nur noch die Flasche gefunden, die bei der Attacke heil blieb und sich nun bei der Spurensicherung der Polizei befindet. Mehrere junge Frauen seien auf der Straße gewesen, sagt Wiebe. „Die haben eine Person mit einem Mantel davon laufen sehen.“

Zum Glück sei nur die äußere Scheibe zu Bruch gegangen. „Wäre die Flasche auch durch die zweite Scheibe gegangen, hätte jemand von uns verletzt werden können.“ Es sei der erste derartige Angriff auf das Büro seit Gründung der Linken in Regensburg gewesen.

Kartentausch in Regensburg – überregionale Berichte – auch von Rechtsextremen

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz bestätigt, dass nun Ermittlungen laufen. Zunächst wegen Sachbeschädigung. Der Fall sei an die Abteilung für Staatsschutz, Kommissariat 5, übergeben worden, da ein politisches Motiv wahrscheinlich sei.

Über die Kartentausch-Aktion in Regensburg war überregional vielfach berichtet worden und auch ins Visier rechter und rechtsextremer Medien geraten. Unter Ägide des ehemals in Regensburg lebenden AfD-Aktivisten Vadim Derksen hatte beispielsweise die neurechte Junge Freiheit eine vorgebliche „Undercover-Recherche“ über eine angebliche „Bezahlkarten-Mafia“ berichtet, in welcher der „Social Media-Chef“ des Blatts öffentlich bekannte Fakten als die Aufdeckung eines linksextremen Netzwerks verkaufte.

Wahlkampfthema von Peter Aumer

Der wiedergewählte CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Aumer hatte versucht, sich mit dem Thema Bezahlkarte als Hardliner seiner Partei zu profilieren. Trotz gegenteiliger Beurteilung durch die Justiz bezeichnete er die Tauschaktionen immer wieder als illegal und bediente sich nachweislich falscher Fakten und Zahlen, um den Nutzen der Bezahlkarte zu rechtfertigen.

Mit der Kriminalisierung der Tauschaktion geht Aumer deutlich über die Kritik von Parteifreunden und des CSU-geführten bayerischen Justiz- und des Innenministeriums hinaus. Dort kritisiert man diese Aktionen zwar scharf, bezeichnet sie aber ausdrücklich nicht als illegal. In der Vergangenheit rechtfertigte Aumer seine Aussagen damit, dass das eben „meine Meinung“ sei.

Abschrecken lässt man sich im Linken-Büro aber weder von Kritik vom Kaliber Aumers noch von dem gestrigen Angriff nicht. „Wir machen weiter“, sagt Arnold Wiebe.