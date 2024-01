Trotz abgewiesener Klage – neues Bündnis will Sallerner Regenbrücke unbedingt verhindern

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat mehrere Anwohnerklagen gegen das 300 Meter lange Brücken-Bauwerk am Montag abgewiesen. Vorbei ist die Auseinandersetzung damit aber noch lange nicht.

Fast auf den Tag genau zehn Jahre liegt der Planfeststellungsbeschluss der Regierung der Oberpfalz vom 31. Januar 2014 für die Sallerner Regenbrücke zurück. Noch viel länger läuft die Debatte rund um das Bauwerk, von dem sich die Mehrheit der der Regensburger Politik vor allem eine Entlastung der Amberger Straße und eine generelle Entzerrung des Verkehrs erhoffen.

Bürgerinitiativen, Anwohner und Parteien wie ÖDP und Grüne laufen nun bald schon seit Jahrzehnten Sturm gegen die Pläne, die von Anfang der 2000er Jahre stammen (mehr Details hier). Von einem „verkehrspolitischen Dinosaurier“ ist in diesem Zusammenhang unter anderem die Rede. Nun gab es für die Befürworter einen Etappensieg: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am Montag mehrere Klagen den Planfeststellungsbeschluss zur Sallerner Regenbrücke und den (gegebenenfalls dann notwendigen) Umbau des Lappersdorfer Kreisels abgewiesen.

Klage abgewiesen, aber: Gang vor das Bundesverwaltungsgericht ist noch möglich

Eine Urteilsbegründung liegt bislang noch nicht vor. Der VGH hat sie für kommende Woche in Aussicht gestellt. Doch auch dann ist noch der Gang vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig möglich. Einer von insgesamt sieben Klägern ist Gerhard Hauner, Eigentümer der rund 13.000 Quadratmeter großen Gärtnerei an der Lappersdorfer Straße, wo die Brücke anlanden würde. Mindestens 3.000 Quadratmeter Fläche würden hier wegfallen.

Sein Rechtsanwalt Thomas Troidl bezeichnet die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs als „nicht wirklich überraschend“. Zumindest habe man aber einige Nachbesserungen erreichen können, zum Beispiel mehr Schallschutz. „Ob wir zum Bundesverwaltungsgericht gehen, werden wir in Ruhe prüfen, sobald das Urteil mit Gründen vorliegt.“

So oder so gehe die Arbeit erst richtig los, sobald ein rechtskräftiges Urteil für die Brücke vorliegt, so Troidl. „Dann geht es darum, wie die massiven Eingriffe in die Grundrechte unserer Mandanten kompensiert werden können.“ Hierzu befinde man sich aber bereits in „konstruktiven Verhandlungen“ mit dem Staatlichen Bauamt.

Neues Bündnis: Bau der Brücke wäre „fataler Fehler“

Doch dass es tatsächlich so weit kommt, will – unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreits – das frisch gegründete Bündnis „Mobilität neu denken – ohne Sallerner Regenbrücke“ unbedingt verhindern. Vertreterinnen des Zusammenschlusses sprechen von einem „fatalen Fehler“.

Dem Bau der Sallerner Regenbrücke liege mit dem notwendigen Umbau von Lappersdorfer Kreisel und des nördlichen Abschnittes der Nordgaustraße „eine Verkehrsplanung von vor 50 Jahren, ohne Anpassung an die Mobilität und die Bedürfnisse der Menschen von heute“ zugrunde, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Dem Bündnis gehören neben der Anwohner-BI LOS (Lebensqualität ohne Stadtautobahn), die sich anlässlich der Brücken-Pläne gründete, auch der Architekturkreis Regensburg, Altstadtfreunde, Bund Naturschutz, Forum Regensburg, ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub), VCD (Verkehrsclub Deutschland) und Fridays for Future an. Ebenso Grüne und ÖDP.

Aus einer Zeit „der ideologisch autogerechten Städte“

Das Projekt stamme aus der Zeit, in der man „noch ideologisch autogerechte Städte bauen wollte“, so Wolfgang Bogie vom VCD. Seine Prognose: Die vierspurig geplante Regenbrücke werde noch mehr Autostau bringen, besonders an der DEZ-Kreuzung und auf der Nibelungenbrücke.

Sophia Weigert (Fridays for Future) verweist darauf, dass dieses „verkehrliche Monsterprojekt“ in keiner Weise zu den Klimazielen passe, welche die Stadt Regensburg beschlossen habe. Stattdessen solle man gemäß dem Regensburg-Plan 2040 den Umweltverbund kontinuierlich stärken, sprich: die Infrastruktur für Radfahrer und ÖPNV kontinuierlich verbessern.

Das geplante Stadtbahnnetz einerseits und die Einführung eines S-Bahn-ähnlichen Verkehrs auf den vorhandenen Eisenbahnstrecken werde auf absehbare Zeit den Pendlerverkehr im Norden attraktiv bedienen, so Weigert.

Architekturkreis: Stadtbahn plus Park&Ride statt teures Parkhaus am Unteren Wöhrd

Dazu solle, das schlagen Andreas Eckl und Bernd Rohloff vom Architekturkreis Regensburg vor, die geplante Stadtbahn in einem zweiten Entwicklungsschritt vom Alex-Center bis zum Lappersdorfer Kreisel verlängert und dort an eine (noch einzurichtende) Park&Ride-Station angeschlossen werden. Rohloff und Eckl sehen eine solche Station am Stadtrand als sinnvoller an „statt eine Mobilitätsdrehscheibe mit teurem Parkhaus am Unteren Wöhrd“.

Für Werner Mayer, Sprecher der BI LOS, ist die Sallerner Regenbrücke, nichts anderes als eine parallel zur Autobahn verlaufende „Stadtautobahn“, die Autos und LKWs „eine zusätzliche leichte Zufahrt in die Stadt ermöglicht, die für viele Anwohner mehr Lärm und Emissionsbelastungen bringt“.

Folgt Kritik und Appellen ein Bürgerbegehren?

Im Moment belässt es das Bündnis noch bei Appellen und beschwört die „Chance zu einer nachhaltigen Verkehrswende“ in Richtung Schiene und Radverkehr. „Mobilität neu denken heißt aber auch, wie in anderen Städten in Deutschland, in der Stadtverwaltung deutlich mehr Personal einzusetzen“, heißt es weiter. Einerseits, um die „Mobilität der Zukunft“ aufzubauen, andererseits, „um den Regensburger:innen zu erklären, warum eine CO2-freie Mobilität wichtig ist, für eine lebenswerte Zukunft in ihrer Stadt“.

Unter anderem gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung wurde zuletzt aber auch die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens ins Spiel gebracht.