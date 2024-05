Die peppigen Töpfe sind da: Regensburgs Bahnhofsvorplatz-Provisorium wird verschönert

Der Vorplatz des Regensburger Hauptbahnhofs soll ansehnlicher und angenehmer für Radler und Fußgänger gestaltet werden. Eine einspurige Freigabe für Busse ist für Mitte 2025 geplant. Die Durchfahrt für Autos bleibt untersagt.

Teuer sind sie nicht – die zehn Bäume, die vor kurzem auf dem Bahnhofsvorplatz aufgestellt wurden. Über das EU-Programm REACT gab es Fördergelder für die Tröge, damit muss die Stadt Regensburg nur die Kosten für die reine Bepflanzung und Paletten berappen, um die Tröge bei Beginn der weiteren Umbaumaßnahmen problemlos versetzen zu können – insgesamt 15.000 Euro.

Die Ankündigung von „poppigen Farben“ war wahrhaftig nicht zu viel versprochen und spaltet in sozialen Medien die Gemüter. Diese Tröge seien aber ohnehin nur „als temporäre Maßnahme anzusehen“, heißt es von der Stadt. Sie sollen später gegebenenfalls noch mit Holz verschalt werden und sind nur ein kleiner Baustein der im Mai 2023 versprochenen und im Dezember konkretisierten Aufhübschung des Bahnhofsvorplatzes, die nun zügig in Angriff genommen werden soll.

Das Provisorium soll schöner werden: 750.000 Euro plus Fahrradständer

Schätzungsweise 750.000 Euro wird die Stadt dafür ausgeben, plus 120.000 Euro für etwa 230 zusätzliche Fahrradstellplätze. Bei den Baumaßnahmen, die laut städtischer Pressestelle nach den Sommerferien beginnen, sollen unter anderem Bordsteine abgesenkt und neues Pflaster verlegt werden, um die Fläche für Radfahrer und Fußgänger angenehmer zu gestalten.

Nach Abschluss dieser Maßnahmen werde der Vorplatz wieder für den einspurigen Busverkehr freigegeben. Für Pkw bleibt die Durchfahrt am Hauptbahnhof weiter gesperrt – er kann aber so wie bisher jeweils von Osten und Westen angefahren werden.

Die Sperrung für den Durchgangsverkehr ist einer der zahlreichen Konfliktpunkte zwischen der CSU, die den durchgehenden Autoverkehr wieder erlauben möchte, und dem Rest der Koalition. Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer hat allerdings mehrfach bekräftigt, dass es bei der Sperrung für den motorisieren Individualverker bleiben werde.

Ursprüngliche Planung vorerst aus dem Investitionsprogramm gestrichen

Grund für das Hauptbahnhofsvorplatzprovisorium, das nun verschönert werden soll, ist, dass die weitere Umsetzung des endgültigen zentralen Busbahnhofs (ZOB) näher beim Hauptbahnhof von der Koalition (CSU, SPD, Freie Wähler, FDP, CSB) aus Kostengründen zumindest bis 2026 aus dem Investitionsprogramm gestrichen wurde. Von einer Verschiebung um „circa fünf Jahre“ ist offiziell die Rede.

Es gibt aber auch Stimmen im Stadtrat, die davon ausgehen, dass die Umsetzung des ZOB noch deutlich weiter in die Zukunft verschoben werden wird und die deshalb dem als Interims-ZOB konzipierten Busbahnhof auf dem Ernst-Reuter-Platz, kurz IZOB, eine deutlich längere Überlebensdauer bescheinigen. CSB-Stadtrat Christian Janele hatte zuletzt angemerkt, dass man doch das „I“ aus IZOB vorerst wohl streichen könne.

Gespräche übers Peterskirchlein

Von dieser Verschiebung ungewissen Zeitraums betroffen sind auch weitreichende Umgestaltungen des Bahnhofsumfelds inklusive Verkehrsberuhigung und Begrünung, die in einer aufwändigen Bürgerbeteiligung namens „kepleR+“ erarbeitet worden waren.

Mit einer Fertigstellung der Baumaßnahmen und der erneuten einspurigen Durchfahrt für Busse am Bahnhofsvorplatz rechnet die Stadt in der ersten Jahreshälfte 2025. Ob, wann und wie eine immer wieder geforderte und auch angekündigte Nutzung des Peterskirchleins beim Hauptbahnhof für kulturelle und soziale Zwecke erfolgen wird, ist bislang noch nicht klar. Man sei dazu mit der Mieterin (Katholische Kirche) im Gespräch, so die Stadt.