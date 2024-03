Die stille Revolution im Regensburger Nachtleben

Vor acht Monaten wurde die Sperrzeitregelung in Regensburg probeweise gelockert. Diese Woche zogen Gastronomen und politische Vertreterinnen ein Zwischenfazit.

Eine kleine Revolution hat stattgefunden in Regensburg, und das ist an sich schon ungewöhnlich für diese Stadt, in der es die Steinerne Brücke angeblich nur deshalb noch gibt, weil die Neubaupläne seit 800 Jahren zwischen der Stadtbau, dem Gestaltungsbeirat und drei Bürgerinitiativen hin und her wandern.

WERBUNG





Noch ungewöhnlicher ist, dass diese Revolution in Regensburg durch einen parteiübergreifenden Konsens ausgelöst wurde, und normalerweise findet man hier ja nicht einmal Konsens innerhalb einer Partei, geschweige denn darüber hinaus. Am Allerungewöhnlichsten ist aber, dass der sichere Weltuntergang ausblieb, den viele Kritiker mit dieser Revolution verbunden hatten. Missmutig kriechen sie wieder aus ihren Endzeit-Bunkern heraus und fragen sich, ob sie jetzt die nächsten fünf Jahre ihre Notfall-Ravioli aufessen müssen.

Rückkehr zur Regelung von 2005

Es geht – ganz leiser Trommelwirbel – um die versuchsweise, auf ein Jahr begrenzte Aussetzung der Sperrstunde, wie sie im Juli 2023 vom Stadtrat einstimmig beschlossen wurde. Nach nunmehr acht Monaten wurde es Zeit für ein Zwischenfazit, und so lud Wirtin Sophia Ramm zusammen mit einigen Gastronomen und den beteiligten Parteivertretern ins Kosmonaut, um sich über die gemachten Erfahrungen auszutauschen.

Ein kurzer Rückblick: Eigentlich war bereits 2005 in Bayern eine Sperrzeitregelung verabschiedet worden, wonach man, von einer Putzstunde zwischen fünf und sechs Uhr morgens einmal abgesehen, eigentlich ununterbrochen geöffnet haben durfte. Das Gezeter hier war groß, und es ist bis heute nicht klar, ob letztlich die Feiernden mehr Lärm gemacht hatten oder diejenigen, die sich darüber beschwert haben.

Eskalation kam mit Corona

Den Regensburgern jedenfalls war, wie so oft, die Staatsregierung in ihrem Handeln viel zu fortschrittlich, und man verabschiedete fix eine lokale Eigenregelung, die es ermöglichte, seine Bürger wieder mit dem Sandmännchen ins Bett zu schicken. Also, fast. Die allgemeine Sperrstunde wurde auf zwei Uhr früh festgesetzt, Ausnahmen galten für Clubs und Diskotheken. Regensburg zeigte sein mittelalterliches Erbe dadurch, dass es früh das Licht ausmachte.

Zur allgemeinen Verblüffung jedoch gingen die Feiernden nicht ins Bett, obwohl doch obrigkeitlich Schlafenszeit angesagt war. Corona verschärfte die Situation: die Mengen, die sich um Bier und Boom-Boxen auf den öffentlichen Plätzen versammelte, waren schnell zu groß, um noch ohne massiven Polizeieinsatz kontrolliert werden zu können, weshalb die Staatsgewalt eher gewaltlos und gezwungenermaßen ihr Nichteingreifen unter „Deeskalation“ verbuchte.

Auch das Ordnungsamt wirkte plötzlich in seinem heiligen Eifer, Ruhestörungen zu ahnden, seltsam gehemmt. Was tun, wenn die Unholde zu viele sind? Wie lässt sich da noch herausfinden, welchem Gastronom konkret die Schuld zu geben ist? Jedenfalls endete die Befriedung der Stadt unbefriedigend, und so entschloss man sich, zumindest versuchsweise bayrisches Recht auch in Regensburg umzusetzen.

Eine Regeländerung, von der man kaum was merkt

Und jetzt? Was ist passiert?

Eigenartigerweise ziemlich wenig. Fast nichts. Es scheint sogar so zu sein, dass nicht ein einziger Gastronom in der Stadt seine Sperrzeiten geändert hat. Auch am Feierpublikum ist die Regeländerung eher unbemerkt vorbeigegangen.

Also ein Schuss in den Ofen?

Mitnichten.

Druck aus dem Kessel genommen

Alle Anwesenden im Kosmonaut betrachten die Entwicklung der letzten Monate als vollen Erfolg, gerade weil sich nicht viel, dafür aber Entscheidendes geändert habe. Gerade der Verzicht auf den rigorosen Zwang, um Punkt zwei Uhr die Kneipe leer haben zu müssen, nehme viel Druck aus dem Kessel, meinen Tobias Maier von der Heimat und Sophia Ramm einhellig.

Man könne den Abend ohne Druck gemütlich „ausschleichen“, ohne hohe Bußgelder zu riskieren. In der Folge würde der kontraproduktive Effekt der letzten Jahre vermieden, wonach stets zur selben Zeit nachts alle Gäste mit dem Gefühl auf der Straßen stünden, etwas verpasst zu haben. Nunmehr verlasse man das Lokal tatsächlich ruhiger und mache sich einfach entspannt auf den Heimweg. Auch die Reaktionen der Anwohner bestätigten den Eindruck, dass damit die Nächte ruhiger anstatt krawalliger geworden seien.

Polizei verzeichnet weniger Ruhestörungen

Und die Polizei? Die will sich noch nicht mit einer konkreten Beurteilung äußern, kann aber immerhin mitteilen, dass die Einsätze unter dem Schlagwort „Ruhestörung“ seit dem 1. Juli 2023 im Vergleich zum Vorjahr um etwa ein Drittel abgenommen haben, nämlich von 318 auf 222 Einsätze. Auch wenn diese Zahlen nichts darüber aussagen, in welchem Rahmen diese Ruhestörungen passiert sind, ist es doch ein erstaunliches Indiz – gerade nach der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik, in der Regensburg in nahezu allen Bereichen negative Schlagzeilen machte.

Die Gastronomen freuen sich einfach darüber, ein wenig flexibler auf die jeweilige Situation eingehen zu können – auch, um das veränderte Weggehverhalten mit schwächeren Umsatztagen unter der Woche eventuell am Wochenende ein wenig ausgleichen zu können, ebenso wie im Sommer, wenn wetterbedingt die Gäste sowieso kaum vor Mitternacht kämen, wie Maier meint.

Gegenstimmen sind leiser geworden

Alexander Irmisch in seiner Doppelfunktion als Politiker (SPD) und Gastronom (Schierstatt) freut sich ebenfalls darüber, nicht schon vorsichtshalber eine kostenintensive Sperrzeitverkürzung beantragen zu müssen, nur weil eventuell eine Geburtstagsgruppe doch ein wenig länger sitzen bleiben wolle. Die neue Regelung sei eine willkommene Bürokratieerleichterung.

Die Gegenstimmen sind jedenfalls leiser geworden; der Hotel- und Gaststättenverband hat seine anfängliche Skepsis aufgegeben und „freut sich über die liberalisierte Sperrzeit“ (Muk Röhrl), und sogar die Bürgerinitiative bewohnbare Altstadt, die auf ihrer Homepage einen Reiter für „Richtig beschweren“ anbietet und generell jedem hörbaren Existenzbeweis misstrauisch gegenübersteht, bleibt auffällig ruhig.

Einzig aus den Reihen der Clubbetreiber lässt sich vernehmen, dass man nicht ganz so begeistert darüber sei, sein Publikum eventuell noch später oder vielleicht auch gar nicht mehr begrüßen zu können.

Vor allem die politische Jugend ist da

Es ist vielleicht kein Zufall, dass die Politik an diesem Abend im Kosmonaut hauptsächlich durch die jüngere Generation vertreten wird, seitens der Grünen Jugend (Claire Lindner und Anne Hopfe), der Julis (Noah Rohrwild) und der Jungen Union (Alexander Ammelounx), auch wenn später noch Michael Lehner von der CSU dazustößt und Thomas Mayr von der Brücke immerhin aus dem Urlaub grüßen lässt.

Die Erfahrung, ohne Grabenkämpfe tatsächliche Veränderungen zum besseren seiner Stadt erreicht zu haben, kann gerne nach oben durchgereicht werden. Vielleicht lässt sich so auch das Ur-Misstrauen der Behörden gerade gegenüber der Getränke-Gastronomie bekämpfen, deren Überregulierung immer eine kommunale Herzensangelegenheit schien.

Wenn am Ende von „Casablanca“ der Polizeichef die Anweisung gibt, die „üblichen Verdächtigen“ zu verhaften, dann hat er damit vermutlich Barbetreiber gemeint.

Gastronomen unerwünscht?

Ein Beispiel aus einer anderen Stadt: der Frankfurter René Soffner schließt mit dem Kinly eine der besten und bekanntesten Bars des Landes und findet deutliche Worte: er sei nicht der Meinung, „dass das Betreiben von Gastronomie in Deutschland durch irgendeine öffentliche Einrichtung erwünscht wird. (…) Bars oder Clubs – das ist einfach meine persönliche Wahrnehmung – scheinen mir nicht wirklich erwünscht, außer wenn sie Steuern zahlen sollen.“

Wohlgemerkt, er spricht hier als Vertreter eines Geschäftszweiges, der mit für die meisten Arbeitsplätze im Land sorgt, bestenfalls aber als lästiger und unanständiger Bittsteller behandelt wird. „Nichts in meinem Leben hat mich bisher mit so wenig Respekt behandelt wie der Staat.“

Das ist deutlich. Das Gefühl hat er aber nicht exklusiv.

Bars und Kneipen als Teil der Lösung

Vielleicht kann auch Regensburg anhand dieses Beispiels erkennen, dass die Bars vielmehr Teil der Lösung als des Problems sind. Und es gibt einen neuen, von Wertschätzung geprägten Umgang miteinander.

Das wäre dann schon wieder eine kleine Revolution.

In aller Stille.